Бывшая жена Грудинина сообщила о наличии у политика офшорной компании, что противоречит выборному законодательству.

2247 просмотров Слушать

Член КПРФ Павел Грудинин на заседании ЦИК Фото РИА

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) утвердила список кандидатов от КПРФ для предстоящих выборов в Государственную Думу, исключив из него Павла Грудинина. Он входил в первую тройку кандидатов наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и космонавтом Светланой Савицкой. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной исключения Павла Грудинина стало письмо его бывшей жены Ирины — в нём она сообщила избирательной комиссии, что политик владеет офшорной компанией Bontro LTD в Белизе, через которую контролирует активы в России. По словам адвоката Ирины Грудининой, у неё есть документы, которые это подтверждают — в частности, выписка из госреестра Белиза.

Российское законодательство запрещает кандидатам в Государственную Думу владеть иностранными финансовыми активами и требует от них «осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов» перед подачей документов в ЦИК. По сообщению ЦИК в официальном Телеграм-канале, проверка Генеральной прокуратуры показала, что Павел Грудинин это требование не выполнил.

Поскольку поступило заявление Генеральной прокуратуры, официальный документ, мы не Следственный комитет, мы не суд, мы не можем заниматься расследованием и давать оценку, давать экспертизу документу. Есть позиция Генпрокуратуры, в соответствии с которой мы дальше действуем. Элла Памфилова Председатель Центральной избирательной комиссии РФ

Схожие претензии комиссия уже высказывала Грудинину перед президентскими выборами 2018 года, но тогда политик заявил, что заранее закрыл все иностранные счета. Его не стали снимать с выборов, на которых он занял второе место, получив 11,77% голосов.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным» и заявил, что сейчас решается принципиальный вопрос — «в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?». Зюганов намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, а в случае неудачи — подать жалобу в ЕСПЧ и организовать общероссийскую акцию протеста.