ЦИК не допустил к выборам в Госдуму кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Партия намерена обжаловать это решение в суде Статьи редакции
Бывшая жена Грудинина сообщила о наличии у политика офшорной компании, что противоречит выборному законодательству.
Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) утвердила список кандидатов от КПРФ для предстоящих выборов в Государственную Думу, исключив из него Павла Грудинина. Он входил в первую тройку кандидатов наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и космонавтом Светланой Савицкой. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной исключения Павла Грудинина стало письмо его бывшей жены Ирины — в нём она сообщила избирательной комиссии, что политик владеет офшорной компанией Bontro LTD в Белизе, через которую контролирует активы в России. По словам адвоката Ирины Грудининой, у неё есть документы, которые это подтверждают — в частности, выписка из госреестра Белиза.
Российское законодательство запрещает кандидатам в Государственную Думу владеть иностранными финансовыми активами и требует от них «осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов» перед подачей документов в ЦИК. По сообщению ЦИК в официальном Телеграм-канале, проверка Генеральной прокуратуры показала, что Павел Грудинин это требование не выполнил.
Схожие претензии комиссия уже высказывала Грудинину перед президентскими выборами 2018 года, но тогда политик заявил, что заранее закрыл все иностранные счета. Его не стали снимать с выборов, на которых он занял второе место, получив 11,77% голосов.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным» и заявил, что сейчас решается принципиальный вопрос — «в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?». Зюганов намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, а в случае неудачи — подать жалобу в ЕСПЧ и организовать общероссийскую акцию протеста.
Пыня даже его испугался
за тупого колхозана-миниолигарха мало кто захочет голосовать
Да, Путин контролирует любое действие каждого человека в России
Попроси санитаров, чтоб таблетки принесли
Дя, Пютин контьоийюет любое действие кяздого чеавекя в Лоссии
Пёпьоси сянитяйов, чтёп тяблетки пьинесли
а почему нельзя говном помазать типакоммунистов? На это всегда приятно смотреть.
зы. опять буду голосовать не за ер, тупо ради разбавления
А я думал его наоборот в 18 году выдвинули как очевидный спойлер, чтобы Зюганов у Путина голоса не украл
А что Титов?
Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным» и заявил, что сейчас решается принципиальный вопрос — «в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?».
Глявя КПЬФ Гиннядий Зюгянов нязьвял лешение ЦИК «апсаютно незяконным, непьявовим и неноймяйным» и заяве, чта сейчяс лешяется пьинципияйный вопьос — «в сёстоянии ли мы сёхьянить основы демёкьятии? Мёзем ли мы ноймяйно пьовести выбойы?».
Изящный щит
У Зюганова в голове хуй знает что происходит. Думаю, у него тоже есть свои подпёздыши в рамках партии, которые говорят, как там дела в большом мире, смотрят ютуб за него и цедят информацию, чтоб он свой иссыхающий мозг не будоражил
бывшая жена сообщила
современные семейные традиции и устои
к сожалению да ((
сейчас прям уже тадиция по 2-3 брака, смотришь статистику и ужасаешься...
Тебя ебет чужое горе?
ну во-первых что за оскорбления?
а во-вторых вы решели ляпнуть глупость ради чего?
если набиваете стутистику коментариев, то делайте на дургих лучше, где тоже ерунду пишут
тогда тем более не понимаю выпадов глупости ваших...
Потому что я беспокоюсь о стране, а такая статистику пагубно сказываетсяна инстетуте семьи и ценностей людей, особенно заботит будущее.
По первому образованию я педагог и даже тема моей не состоявщейся диссертации - нраственное воспитание подростков.
Это не простой процесс - воспитание, и если мы хотим чтоб нас в будущем было кому лечить и учить, чтобы мы дальше развивались как общество, то нам нужны специалисты, а сейчас посмотрите на моду? - правильно "где срубить бабла и не работать" гораздо больше в тренде у молодежи.
Могу даже подробне развернуть взаимосвязь статистики разводов и развития общества и культуры и воспитания.
А вам мой совет - быть немного культурнее, и не оскорблять всех подряд, даже если вам что-то могло показаться)
вывод один из всего - жить в мире с женой! пусть даже и бывшей)
все проблемы в мире из-за бывших
либо так: все проблемы из-за женщин , что по сути еще кто-то из великих вроде говорил
Жаль
"А в случае неудачи — подать жалобу в ЕСПЧ и организовать общероссийскую акцию протеста."
Я даже знаю чем это закончится. Спойлер: к сожалению ничем. Просто отсыпят поболя баблишка для партийной номенклатуры и на этом успокоятся. В первый раз что ли.