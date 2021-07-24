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Новости
Никита Логинов

ЦИК не допустил к выборам в Госдуму кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Партия намерена обжаловать это решение в суде Статьи редакции

Бывшая жена Грудинина сообщила о наличии у политика офшорной компании, что противоречит выборному законодательству.

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Член КПРФ Павел Грудинин на заседании ЦИК Фото РИА

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) утвердила список кандидатов от КПРФ для предстоящих выборов в Государственную Думу, исключив из него Павла Грудинина. Он входил в первую тройку кандидатов наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и космонавтом Светланой Савицкой. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной исключения Павла Грудинина стало письмо его бывшей жены Ирины — в нём она сообщила избирательной комиссии, что политик владеет офшорной компанией Bontro LTD в Белизе, через которую контролирует активы в России. По словам адвоката Ирины Грудининой, у неё есть документы, которые это подтверждают — в частности, выписка из госреестра Белиза.

Российское законодательство запрещает кандидатам в Государственную Думу владеть иностранными финансовыми активами и требует от них «осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов» перед подачей документов в ЦИК. По сообщению ЦИК в официальном Телеграм-канале, проверка Генеральной прокуратуры показала, что Павел Грудинин это требование не выполнил.

Поскольку поступило заявление Генеральной прокуратуры, официальный документ, мы не Следственный комитет, мы не суд, мы не можем заниматься расследованием и давать оценку, давать экспертизу документу. Есть позиция Генпрокуратуры, в соответствии с которой мы дальше действуем.

Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ

Схожие претензии комиссия уже высказывала Грудинину перед президентскими выборами 2018 года, но тогда политик заявил, что заранее закрыл все иностранные счета. Его не стали снимать с выборов, на которых он занял второе место, получив 11,77% голосов.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным» и заявил, что сейчас решается принципиальный вопрос — «в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?». Зюганов намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, а в случае неудачи — подать жалобу в ЕСПЧ и организовать общероссийскую акцию протеста.

#новости #политика #выборы #кпрф

Спасибо за наводку FOX
44 44 комментария
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AZP

27

Пыня даже его испугался

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Romula Daraa

AZP
–2

за тупого колхозана-миниолигарха мало кто захочет голосовать

Ответить

AZP

Romula
22

А зачем его снимать тогда? 

Ответить

Илья Иванников

AZP
–17

Да, Путин контролирует любое действие каждого человека в России 
Попроси санитаров, чтоб таблетки принесли 

Ответить

Кхалиси Бот

Илья
13

Дя, Пютин контьоийюет любое действие кяздого чеавекя в Лоссии 
Пёпьоси сянитяйов, чтёп тяблетки пьинесли

Ответить

Ипполит

Кхалиси
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Ипполит
0

Я не знаю других имен «Кхалиси Бот»

Ответить

Ипполит

Кто
0

Спс.

Ответить

KSA

Кто
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

KSA
0

Я не знаю других имен «Кто это»

Ответить

AZP

Илья
2

@Кхалиси Бот 

Ответить

Romula Daraa

AZP
–2

а почему нельзя говном помазать типакоммунистов? На это всегда приятно смотреть.

зы. опять буду голосовать не за ер, тупо ради разбавления

Ответить

Ипполит

Romula
0

Едро — УГ!
Даёшь УГ!

Ответить

Дмитрий Шубкин

AZP
0

Цирковое шоу

Ответить

Злобный Капитан Немо

AZP
2

А я думал его наоборот в 18 году выдвинули как очевидный спойлер, чтобы Зюганов у Путина голоса не украл

Ответить

Roman Belous

11

А что Титов?

Ответить

KSA

Roman
0

Иосиф Броз Тито погиб :,(

Ответить

Кирилл Вселенский

6

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным» и заявил, что сейчас решается принципиальный вопрос — «в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?».

Ответить

Кхалиси Бот

Кирилл
5

Глявя КПЬФ Гиннядий Зюгянов нязьвял лешение ЦИК «апсаютно незяконным, непьявовим и неноймяйным» и заяве, чта сейчяс лешяется пьинципияйный вопьос — «в сёстоянии ли мы сёхьянить основы демёкьятии? Мёзем ли мы ноймяйно пьовести выбойы?».

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Изящный щит

Кирилл
0

У Зюганова в голове хуй знает что происходит. Думаю, у него тоже есть свои подпёздыши в рамках партии, которые говорят, как там дела в большом мире, смотрят ютуб за него и цедят информацию, чтоб он свой иссыхающий мозг не будоражил

Ответить

Александр Сергеевич

7
Ответить

KSA

Александр
1

Твердая коммунистическая пепси-кола! Только что из морозильной камеры!

Ответить

Dmitry Pasyutin

4

бывшая жена сообщила

современные семейные традиции и устои

Ответить

Egor Pospelov

Dmitry
0

к сожалению да (( 

сейчас прям уже тадиция по 2-3 брака, смотришь статистику и ужасаешься... 

Ответить

Кирилл Вселенский

Egor
–1

Тебя ебет чужое горе?

Ответить

Egor Pospelov

Кирилл
0

ну во-первых что за оскорбления? 
а во-вторых вы решели ляпнуть глупость ради чего? 

если набиваете стутистику коментариев, то делайте на дургих лучше, где тоже ерунду пишут

Ответить

Кирилл

Egor
0

Это вопрос, а не оскорбление…

Ответить

Egor Pospelov

Кирилл
0

тогда тем более не понимаю выпадов глупости ваших... 

Ответить

Кирилл

Egor
0

Почему тебя расстраивает статистика разводов, вот вопрос
Тебя это как-то касается? 
Почему тебе не все равно?

Ответить

Egor

Кирилл
0

Потому что я беспокоюсь о стране, а такая статистику пагубно сказываетсяна инстетуте семьи и ценностей людей, особенно заботит будущее. 
По первому образованию я педагог и даже тема моей не состоявщейся диссертации - нраственное воспитание подростков.
Это не простой процесс - воспитание, и если мы хотим чтоб нас в будущем было кому лечить и учить, чтобы  мы дальше развивались как общество, то нам нужны специалисты, а сейчас посмотрите на моду?  - правильно "где срубить бабла и не работать" гораздо больше в тренде у молодежи. 

Могу даже подробне развернуть взаимосвязь статистики разводов и развития общества и культуры и воспитания.
А вам мой совет - быть немного культурнее, и не оскорблять всех подряд, даже если вам что-то могло показаться) 

Ответить

Кирилл

Egor
0

Понятно
Советов не просил, спасибо)

Ответить

Zero-one-one

4

Ничего себе Зюганов даёт

Ответить

Egor Pospelov

2

вывод один из всего - жить в мире с женой! пусть даже и бывшей)

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Egor
4

все проблемы в мире из-за бывших

Ответить

Кирилл Вселенский

Yaroslaff
0

Лучшая бывшая - мертвая бывшая

Ответить

Egor Pospelov

Yaroslaff
0

либо так: все проблемы из-за женщин , что по сути еще кто-то из великих вроде говорил 

Ответить

KSA

Egor
0

Пропаганда гомополитиков!

Ответить

Egor Pospelov

KSA
0

да не, это больше юмор конечно)  но я за традиционные ценности семьи) 

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Жаль

Ответить

Роман Новиков

Кирилл
4

Как пчела

Ответить

Одинаковый кубок

2

Олду-куколду Зюганову насрать

Ответить

Роман Новиков

1

Ладно

Ответить

Alex Jake

0

"А в случае неудачи — подать жалобу в ЕСПЧ и организовать общероссийскую акцию протеста."

Я даже знаю чем это закончится. Спойлер: к сожалению ничем. Просто отсыпят поболя баблишка для партийной номенклатуры и на этом успокоятся. В первый раз что ли.

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