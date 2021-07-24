Литве не хватило колючей проволоки на строительство стены на границе с Белоруссией. Проект временно заморозили Статьи редакции
Забор хотят построить из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Власти начали переговоры с другими странами о покупке необходимых материалов. Об этом сообщил BNS замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
«В Литве её никто не производит, то есть такого диаметра в Литве не могут изготовить. Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы», — сказал он.
По словам Абрамавичюса, обсуждение ведут в том числе с Данией и Словенией. Представитель МВД отметил, что «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя». Литве решила помочь Эстония, которая собирается выслать 100 километров проволоки.
Забор из колючей проволоки планируют установить на участках границы протяженностью около 550 километров, в целом стоимость ограждения на границе составит около 41 миллиона евро.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте объявила о строительстве стены на границе 7 июля. Поводом для этого стал наплыв беженцев с Ближнего Востока со стороны Белоруссии. Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзиту нелегальных мигрантов, так как страны Европы «развязали гибридную войну» против страны.
Туда не белорусы мигрируют!
Усатый типа через свою страну начал кучу чужих мигрантов пропускать.
Эдакая скрытая месть. Ну и вариант давления)
Классическая тактика у диктаторов. Такая стратегия уже не раз применялась.
Митя наверно имеет в виду почему беженцы не остаются в беларуси, если это такая хорошая страна по мнению лукашенко.
При всём желании не смогут остаться)
Они же луке не нужны) Он их транзитом возит.
Так в белорашке пусть закажут. Че они как эти-то
На сколько это вообще эффективно? В Литве не слышали про кусачки?
Мне одному всегда казалось, что проекты таких стен это полный бред с точки зрения защиты от иммигрантов? Неужели мигранты стремянку с ковром с собой не принесут? Есть какая-либо информация об эффективности таких мер?
Философский диод
просто колючка неэффективна. вот если подвести ее под напряжение...
Какая-нибудь международная грантоедская организация защиты мигрантов возбудится.
не задавай неудобные вопросы. большинство не должно задумываться о деталях и следовательно должно продолжать верить в сказки
Пиздец, вот бы решать проблемы, а не строить стены
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Тем более что они абсолютно бесполезны против здорового человека на двух ногах с кусачками и плотной одеждой
Двачую в треде, тут пизда и вакханалия, спрашивайте что интересно. Тащемта недавно ездил к подруге на дачу за город (юго-восток Вильнюса) деды с соседнего участка рассказывали как из леса арабы выбегали и забегали обратно.
А вообще так-то их агрессия (нелегалов) немного напрягает. Рассказывала знакомая, которая лично знала девушку - владельца столовой, которая получила грант готовить еду для временных лагерей беженцев. Сделали мега-вкусную еду харама-пополам, все дела короче. Никакой свинины, никаких запрещенных продуктов. Еда выкидывалась на землю и топталась прямо на глазах у доставляющих ее волонтёров с криками "give hamburger", термосы из под кофе возвращались с говном и мочей внутри. Такие дела.
Можно было просто стену построить
Белоруссия может поставить нужный товар! Платите деньги!
Ну хоть кто-то в Литву бежит. А там глядишь и численность населения пойдёт в плюс.