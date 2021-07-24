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Ольга Щербинина

Литве не хватило колючей проволоки на строительство стены на границе с Белоруссией. Проект временно заморозили Статьи редакции

Забор хотят построить из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Власти начали переговоры с другими странами о покупке необходимых материалов. Об этом сообщил BNS замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

«В Литве её никто не производит, то есть такого диаметра в Литве не могут изготовить. Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы», — сказал он.

По словам Абрамавичюса, обсуждение ведут в том числе с Данией и Словенией. Представитель МВД отметил, что «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя». Литве решила помочь Эстония, которая собирается выслать 100 километров проволоки.

Забор из колючей проволоки планируют установить на участках границы протяженностью около 550 километров, в целом стоимость ограждения на границе составит около 41 миллиона евро.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте объявила о строительстве стены на границе 7 июля. Поводом для этого стал наплыв беженцев с Ближнего Востока со стороны Белоруссии. Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзиту нелегальных мигрантов, так как страны Европы «развязали гибридную войну» против страны.

#новости #литва #белоруссия

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Александр Воронин

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KSA

Александр
3

Эта проволока - левша!

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Александр Воронин

KSA
0

спасибо Кэп!

Ответить

Философский диод

9

а че ж в Белоруссии не остаются, лучшая страна же , крепкий орешек какой

Ответить

Игорь Рачук

Философский
9

Туда не белорусы мигрируют! 
Усатый типа через свою страну начал кучу чужих мигрантов пропускать. 

Эдакая скрытая месть. Ну и вариант давления) 
Классическая тактика у диктаторов. Такая стратегия уже не раз применялась. 

МИД Франции назвал недопустимым давление Турции…
То, что Турция пытается надавить на Европу, используя тему мигрантов, — недопустимо, заявил во…
iz.ru
Ответить

KSA

Игорь
4

Классическая тактика мудрых стратегов, думающих о благополучии своего народа!

Ответить

Дизайнер Павленко

Игорь
2

Митя наверно имеет в виду почему беженцы не остаются в беларуси, если это такая хорошая страна по мнению лукашенко.

Ответить

Игорь Рачук

Дизайнер
1

При всём желании не смогут остаться) 
Они же луке не нужны) Он их транзитом возит. 

Ответить

Максим Чалик

Философский
4

Мигранты и в Литве не остаются, бегут в Германию или в Швецию

Ответить

Рпош Ашршщ

9

Так в белорашке пусть закажут. Че они как эти-то

Ответить

Коровка говорит мууу

Рпош
5

И наймут там же рабочих

Ответить

Eugard

Рпош
0

Санкции же

Ответить

Коровка говорит мууу

Eugard
1

Так они будут с другой стороны строить)

Ответить

мЕдь

7

На сколько это вообще эффективно? В Литве не слышали про кусачки?

Ответить

Eugard

мЕдь
10

Да они там в Прибалтике вообще все дикие, от цивилизации отсталые.
Эта хрень задумана мешать быстро пробегать открытые участки, не более.

Ответить

Мишки Гамми

Eugard
–1

такой аргумент можешь в классе 4м рассказывать детям

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Distortion

6

Мне одному всегда казалось, что проекты таких стен это полный бред с точки зрения защиты от иммигрантов? Неужели мигранты стремянку с ковром с собой не принесут? Есть какая-либо информация об эффективности таких мер?

Ответить

Философский диод

Distortion
5

просто колючка неэффективна. вот если подвести ее под напряжение...

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AZP

Философский
10

Какая-нибудь международная грантоедская организация защиты мигрантов возбудится.

Ответить

Философский диод

AZP
12

пусть снимут напряжение

Ответить

Andrew Muralov

Философский
0

Её надо просто ставить не вертикально, а горизонтально. 

Ответить

Мишки Гамми

Distortion
0

не задавай неудобные вопросы. большинство не должно задумываться о деталях и следовательно должно продолжать верить в сказки

Ответить

Ann Partovi

–1

Пиздец, вот бы решать проблемы, а не строить стены

Ответить

Комментарий удален

Дизайнер Павленко

Ann
0

Тем более что они абсолютно бесполезны против здорового человека на двух ногах с кусачками и плотной одеждой

Ответить

Eugard

Ann
0

Решать проблемы с Лукашенко? Конкретно эту или все причины, по которым возникла эта проблема?
Ты троллишь что-ли?

Ответить

Андрей Охапкин

5

Отлично, у белорусов ещё есть шанс

Ответить

k. wintermute

4

Двачую в треде, тут пизда и вакханалия, спрашивайте что интересно. Тащемта недавно ездил к подруге на дачу за город (юго-восток Вильнюса) деды с соседнего участка рассказывали как из леса арабы выбегали и забегали обратно.

А вообще так-то их агрессия (нелегалов) немного напрягает. Рассказывала знакомая, которая лично знала девушку - владельца столовой, которая получила грант готовить еду для временных лагерей беженцев. Сделали мега-вкусную еду харама-пополам, все дела короче. Никакой свинины, никаких запрещенных продуктов. Еда выкидывалась на землю и топталась прямо на глазах у доставляющих ее волонтёров с криками "give hamburger", термосы из под кофе возвращались с говном и мочей внутри. Такие дела. 

Ответить

Андрей Охапкин

k.
0

Ох уж эти белорусы-мусульмане

Ответить

Максим Бласко

0

Можно было просто стену построить

Ответить

AZP

Максим
3

Построят попозже, колючку быстрее монтировать.

Ответить

Избирательный вентилятор

Максим
0

Берлинскую

Ответить

Roman Sapon

1

А мины? Там где не хватило можно ими укрыть

Ответить

мЕдь

0

А чего там на границе с Латвией? Или Литва очередную линию Мажино строит?

Ответить

KSA

0

Белоруссия может поставить нужный товар! Платите деньги!

Ответить

AZP

KSA
0

У Литвы есть только евро, а Беларусь продаёт за беларусские рубли.

Ответить

KSA

AZP
0

Белоруссия, как центровая страна Европы, будет рада принять ваши евро!

Ответить

N.N.

0

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11978061

Литва получит от Эстонии 100 км колючей…
Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км
tass.ru
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Люц Шнайдер

0

Ну хоть кто-то в Литву бежит. А там глядишь и численность населения пойдёт в плюс.

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