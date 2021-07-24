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Ольга Щербинина

В Перми активистку оштрафовали из-за видеообращения к Путину. Горожане просили его помочь сохранить стадион Статьи редакции

Женщине вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

Мотовилихинский районный суд Перми назначил 20 тысяч рублей штрафа Елене Германовой, которая организовала запись видеообращение к Владимиру Путину. Об этом сама женщина рассказала «МБХ медиа».

Ей вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По словам активистки, она просила перенести заседание из-за её болезни, но в итоге суд вынес решение без её участия.

«О решении суда я узнала из СМИ, меня никто даже не уведомил. Будем ждать решения по почте и потом обжаловать», — добавила Германова.

24 июня полиция задержала троих местных жителей, которые записывали видеообращение к Путину с просьбой помочь сохранить городской стадион «Молот». На его месте планируется построить жилой квартал и бассейн. Всего в съёмках приняли участие около 20 человек.

В конце июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в настоящий момент проект по застройке бывшего поля УДС «Молот» приостановлен.

#новости #регионы

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groostlan

45

Новая статья АПК- "Необоснованное обращение к царю" штраф- вся твоя зарплата, ибо нехуй

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IO

20

Произошла ужасная ошибка

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Иплувен Максимал

12
Путин заверил, что ни одно обращение на прямую…
Глава государства также поблагодарил слушателей, зрителей и всех участников мероприятия
tass.ru
Ответить

Подводной волк

Иплувен
9

Всем же известно, что обращение напрямую должно производиться через местные органы власти!

Ответить

Smaug The Terrible

Иплувен
3

Путин напиздел. Добро пожаловать в реальность, Нео!

Ответить

Никон Макиенко

9

Штраф — за то, что пытаешься привлечь внимание к незаконной деятельности.
Штраф — за то, что обратился к президенту, обратив внимание на его работу.
Штраф — больше, чем зарплата «человека из среднего класса», по словам П.
Решение суда срочно, и даже без судимого — и никак с этим ничего не сделать.
Штраф за всё это, когда выходят ролики про коррупцию на милионы/-арды рублей, и никто усом не ведёт.

Я за демократию и за мирную смену власти, но иногда стойкое ощущение, что «только расстрелы…»

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Alex Nevi

Никон
2

Расстрелов, к сожалению, не будет. Остаётся только ждать пока совки помрут

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Semen Unban

Alex
6

Дети совков уже продолжают дела родителей. Не дождетесь

Ответить

Рыжий

Alex
1

Лол, из детей новых совков начали делать еще в 90ых. Поколение милениалов совки по сути

Ответить

Джон Кроули

9

Какое-то лицемерие и лживые обращение. Искреннее обращение к Путину должно начинаться так:

Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы умственно отсталый, бесправный скот просим вас... и дальше прошение к царю.

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Алексей Горячев

Джон
0

Прощение Царя, не шаришь

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Подводной волк

7

Срочно нужно ещё одно обращение записать

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ouxen

6

и потом обжаловать

в том же суде ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

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Michael Petrov

5

задолбали, все туфли у деда в слюнях

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Andrew Muralov

2

Зачем вам стадион, если у вас нет побед? 

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Саша Александров

0

Походу нужно обращаться к Меркель/ Байдену/ Макрону , пока за это на бутыль не садят

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Алексей Иванов

Саша
1

Тогда помимо штрафа еще и иностранным агентом бы признали

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Саша Александров

Алексей
0

У бабушек из Омской области прокатило недавно

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Р О Б А Т

0

Ну что, как попросили путена?

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