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Новости
Ольга Щербинина

Украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц: кроссовки вместо туфель, брюки вместо юбки Статьи редакции

Также изменятся макияж и причёски.

53 53 комментария
1084 просмотров
Новая форма Фото SkyUp

На смену туфлям придут кроссовки. В SkyUp считают, что это позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах, пишет avianews.com со ссылкой на компанию.

«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем», — рассказали в SkyUp.

Изменится и макияж бортпроводниц. По словам представителя компании, он будет «принципиально деликатный, чтобы сохранить естественность». Причёски тоже станут более удобными и будут лучше передавать образ.

Старая форма Фото SkyUp

Мужская форма осталась более классической. Авиакомпания говорит, что новая форма появится уже осенью этого года. Она заказала 500 комплектов, которые пошьют на украинской фабрике.

Форму бортпроводников регламентируют внутренние правила авиакомпаний. Чаще всего женщин обязывают носить туфли на каблуке определенной высоты, а также чётко указанные прическу и макияж. В 2019 году профсоюз работников авиакомпаний возмутился такими требованиями.

#новости #украина

53 53 комментария
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31
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Защитный бокал

42

Кроссовки – лучшая обувь, которую смогло придумать человечество. 

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Рабочий калькулятор

Защитный
0

а кеды?

Ответить

aliftin

Рабочий
23

Воевали. 

Ответить

Артур Габитов

aliftin
0

... с сандалиями

Ответить

Защитный бокал

Рабочий
12

твердая подошва, не всем подходят. 

Ответить

Andrew Muralov

Рабочий
7

В кроссовках амортизация лучше. 

Ответить

Smaug The

Andrew
0

И ароматизация

Ответить

Andrew Muralov

20

Молодцы. Очень современно. Кроссовки давно уже не воспринимаются как чисто спортивная обувь. 

Ответить

ouxen

–12

выглядит как говно, поздравляю

Ответить

Рабочий калькулятор

ouxen
10

не пизди

Ответить

ouxen

Рабочий
1

пожалуйста

Ответить

Защитный бокал

ouxen
1

то есть? 

Ответить

ouxen

Защитный
1

в прямом

Ответить

Защитный бокал

ouxen
1

а если в найках? 

Ответить

ouxen

Защитный
2

совсем другое дело!

Ответить

Александр Авдеев

ouxen
1

Это ты в зеркало посмотрел?

Ответить

ouxen

Александр
0

нет, на тебя

Ответить

Рабочий калькулятор

6

ждём, когда в этой форме снимут порно

Ответить

Защитный бокал

Рабочий
3

познакомься со стюардессой и закрой гештальт. По тегам можешь в инсте найти 10, а далее, ты вроде знаешь что делать. Ты же самец из тиндера, тупой осел, или я что-то путаю?  

Ответить

Рабочий калькулятор

Защитный
1

да, пришли мне ссылки, пожалуйста, мне самому лень искать

Ответить

Защитный бокал

Рабочий
4

Может тогда и выебать за тебя? 

Ответить

Рабочий

Защитный
3

можно

скажи теги хоть какие

Ответить

Защитный бокал

Рабочий
1

skyup как минимум попробуй 

Ответить

Рабочий

Защитный
3

нихуя ты умный, получилось

что дальше?

Ответить

Защитный

Рабочий
3

Выбирай 10, подрочи, а потом через 30 минут пиши в личку. Все как ты делал в Тиндере. 

Ответить

Защитный

Защитный
3

Прикинь так жену себе найдешь на долгую жизнь, потом будешь вспоминать как Атлант и широкий крой тебе судьбу поправили. 
Эх, хороший день сегодня. 

Ответить

gusigaga

5

Вполне секси

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Выглядит даже лучше

Ответить

красивый комбинатор

2

Владелица VietJet госпожа Тхао заявляет: "Мы совсем не против того, что наша авиакомпания ассоциируется прежде всего со стюардессами в бикини. Если это делает людей немного счастливее, отчего бы и нет?"

Ответить

Избирательный вентилятор

красивый
0

Так это обычный пиар, такой полет закончится авиакатстрофой

Ответить

Роман Александров

1

Непорядок, мужчин надо было в юбки нарядить

Ответить

Защитный бокал

Роман
1

подожди, сначала нужно разрешить однополые браки

Ответить

Eugard

Роман
1

И волынки раздать

Ответить

ouxen

Роман
0

но это пропагандирует меньшинства среди детей?

Ответить

Кислотный беспилотник

1

Если им реально будет в этой одежде удобнее - ради бога, комфорт > стиль

Ответить

Иван Прохоров

1

Феминитивы в одежде им не нужны? Это другое?

Ответить

Eugene

1

Пиздато сделоли, молодцы 

Ответить

Высокий бас

0

@Перенесите В @Україна 🇺🇦 

Ответить

Andrew Muralov

Высокий
1

Нет. 

Ответить

Природный месяц

Высокий
1

Ладна

Ответить

Высокий бас

Природный
0

Спасибо большое 

Ответить

Природный месяц

Высокий
0

Репоста хватит

Ответить

Высокий бас

Природн…
0

 >:(

Ответить

Alex Blake

0

Оранжевый цвет слишком сексуализирован. Меняйте на коричневый цвет

Ответить

Р О Б А Т

0

Секси

Ответить

Асем

0

Новая форма выглядит лучше. И здорово, что им теперь будет удобнее.
Хорошо бы ещё цвет сменить. И эти ужасные жёлтые пилотки, на фото они прям визуально обрезали головы девушкам.

Ответить

solawind

Асем
0

Цвет норм, персонал должно быть сразу видно в салоне, чтобы понимать кто перед тобой и к кому обратится

Ответить

Саша Александров

0

Ахуенно жеж, куплю билет из России

Ответить

solawind

0

А чё там в Белоруссии? Наци форму начали шить?

Ответить

Саша Александров

solawind
0

Ещё недостаточное количество персонала в концлагерях

Ответить

KSA

0

Сраный феминизм
Стюардесса должна будить сексуальное желание, а не в брюках ходить!

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Smaug The Terrible

0

@Ольга Щербинина а в редакции не планируют сменить форму наручников на более удобную и естественную?

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KSA

0

 кроссовки вместо туфель

Теперь ноги стюардесс будут гнить и вонять

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