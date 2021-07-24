Украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц: кроссовки вместо туфель, брюки вместо юбки Статьи редакции
Также изменятся макияж и причёски.
На смену туфлям придут кроссовки. В SkyUp считают, что это позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах, пишет avianews.com со ссылкой на компанию.
«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем», — рассказали в SkyUp.
Изменится и макияж бортпроводниц. По словам представителя компании, он будет «принципиально деликатный, чтобы сохранить естественность». Причёски тоже станут более удобными и будут лучше передавать образ.
Мужская форма осталась более классической. Авиакомпания говорит, что новая форма появится уже осенью этого года. Она заказала 500 комплектов, которые пошьют на украинской фабрике.
Форму бортпроводников регламентируют внутренние правила авиакомпаний. Чаще всего женщин обязывают носить туфли на каблуке определенной высоты, а также чётко указанные прическу и макияж. В 2019 году профсоюз работников авиакомпаний возмутился такими требованиями.
а кеды?
В кроссовках амортизация лучше.
Молодцы. Очень современно. Кроссовки давно уже не воспринимаются как чисто спортивная обувь.
выглядит как говно, поздравляю
то есть?
Это ты в зеркало посмотрел?
познакомься со стюардессой и закрой гештальт. По тегам можешь в инсте найти 10, а далее, ты вроде знаешь что делать. Ты же самец из тиндера, тупой осел, или я что-то путаю?
да, пришли мне ссылки, пожалуйста, мне самому лень искать
Может тогда и выебать за тебя?
можно
скажи теги хоть какие
skyup как минимум попробуй
нихуя ты умный, получилось
что дальше?
Владелица VietJet госпожа Тхао заявляет: "Мы совсем не против того, что наша авиакомпания ассоциируется прежде всего со стюардессами в бикини. Если это делает людей немного счастливее, отчего бы и нет?"
Избирательный вентилятор
Так это обычный пиар, такой полет закончится авиакатстрофой
Непорядок, мужчин надо было в юбки нарядить
Если им реально будет в этой одежде удобнее - ради бога, комфорт > стиль
Новая форма выглядит лучше. И здорово, что им теперь будет удобнее.
Хорошо бы ещё цвет сменить. И эти ужасные жёлтые пилотки, на фото они прям визуально обрезали головы девушкам.
А чё там в Белоруссии? Наци форму начали шить?
@Ольга Щербинина а в редакции не планируют сменить форму наручников на более удобную и естественную?