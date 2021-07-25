МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами, в них погибли пять человек Статьи редакции
Ещё 188 получили различные травмы.
Это данные за первые полгода 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В ведомстве напомнили, что статус таких средств передвижения всё ещё законодательно не закреплён. Разработку постановления ведёт Минтранс. МВД пока не получило документ в актуальной редакции, сообщили там.
В 2019 году Минтранс разработал законопроект, в котором предложил ввести термин «средство индивидуальной мобильности». К ним предлагали причислить ролики, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные устройства. Ведомство предлагало установить запрет на их использование в пешеходных зонах, оставив исключение для детей.
За последние два года спрос на электросамокаты в России сильно вырос: если в 2020-м ретейлеры впервые сообщили об «ажиотажном» интересе к этому виду транспорта, то в 2021-м тенденция укрепилась. Вместе с ростом числа самокатов на улицах увеличилось и количество аварий.
Погибло от коронавируса: больше 500 тысяч человек
Правительство РФ: не опаснее гриппа, ничего не делаем, пару раз вводим куар коды только в Мск
Погибло от электросамокатов: 5 человек
Правительство РФ: запретить
Пожилой дым
Ну если бы они могли ковид запретить - они бы безусловно именно это бы и сделали
Как можно очень легко и быстро сделать электросамокаты юзфул в городе.
А) Существенная модернизация метро. Сегодня скорость поездов в подземке 60-70 км/ч (при этом звук при максималке такой, будто все 200 едешь), 1.5 минуты между поездами ожидание. Если закупить наконец-то нормальные поезда, с нормальными вагонами, то легко можно добиться того, что скорость будет 90-100, существенно тише, а также можно добиться до 45-60 секунд время ожидания между поездами. Пропускную способность можно увеличить на 25% точно, вкупе с повышением комфорта.
Б) Платный въезд в дневное время и по будням в пределы Садового на авто. 150-300 рублей.
В) Перенос всех государственных учреждений за редким исключением за пределы садового, куда-нибудь на север. Они делают всё наоборот - Москву-сити забивают чиновниками.
Г) Ну про велодорожки писали много, но тут, наверное, просто ещё чуточку поработать с подземными переходами, меня просто вымораживает, когда подземные переходы почему-то находятся в 100-250 метрах от перекрёстков, что за бред? Если мне надо перейти на перекрёстке улицу, мне почему-то надо идти блядь хуеву тучу шагов, конечно, люди будут переходить дорогу по светофору, хотя легко можно увеличить время движения для автомобилистов, если люди не будут на этих перекрёстках толпиться.
Только сначала предлагаю сделать велодорожки, а потом уже закон. Это правильно, потоки должны быть разделены
что будешь делать когда по двусторонней велодорожке навстречу тебе едут три элсамоката в ряд?
Самокатов столько же, сколько и автомобилей?
Мужской диод
А, ну если много, то значит количество ДТП становится не важным - это уже не проблема.
Наверное, правильно считать не абсолютные значения, а, например, количество смертельных ДТП на 100 000 человек, использующих тот или иной транспорт
Ой, как удобно: "если машинок больше - значит я могу сбивать больше людишек, куплю-ка ещё три машинки"
Не знаю как ты сделал такой вывод из моих слов. От увеличения количества пользователей транспорта относительные показатели каким образом меняются? (Если не учитывать фактор того, что бОльшее количество участников движения создают более напряжённую дорожную обстановку)
Если не учитывать фактор того, что бОльшее количество участников движения создают более напряжённую дорожную обстановку
Ой, как удобно.
Любой додик может встать на этот ссаный самокат, куча аварий где люди на этих самокатах максимально нелепо въебываются разъебываются, и да наверно стоит какую-то планку установить. Машину купить надо и права получить, а на самокат не нужно нихуя, любая амеба может взять в аренду
Гоняют по пешеходным зонам обгоняя на ебанутой скорости, по переходам в метро.
Правила дорожного движения учить не хотят
Пожилой дым
Видимо, на этих велодорожках сложно заработать/откатить достаточно много денег одной стороне, чтобы это стало кому то интересно
А это взаимоисключающие войны?
Универсальный динозавр
Ну автомобилистам даже не хотят отменить нештрафуемый порог, и в городе можно гонять 79 км/ч, а уж сделать 40км/ч в городе как в Европе вообще жопа отвалится
Зато самокатам электронно урезают скорость или вводят зоны запрета, хотя можно было бы просто сделать велополосы (заодно и велосипедистов с тротуаров убрать)
У нас в стране культ автомобилистов, всё для них: и дороги увеличивают, и деревья под парковки срубают, и количество переходов уменьшают, да ещё и уродливые заборчики против пешеходов ставят.
Универсальный
Есть регулирование
@
Пук пук вот вы вам знак на 60 повесили, но не будем вас штрафовать до 80, чтобы сильно вас не ущемлять пук :'(
Универсальный
Ну так, давайте заберём часть инфраструктуры у автомобилистов и отдадим самокатам и велосипедам. Тем самым сразу двух зайцев - и автомобили станут безопаснее, и самокаты
Если будет велодорожка, то никто не захочет ездить по тротуару с людьми, если можно будет быстро и комфортно ехать по специальной полосе. Ну и кнут тоже должен быть, но без пряника он не эффективен
сначала дороги как в Европе
потом урезать скорость
А это взаимоисключающие действия?
В смысле, добавить островки, сузить полосы и добавить в районах парковку змейкой чтобы физически нельзя было ехать быстрее 40кмч ? Это все комплексное решение в успокоении скорости, естественно
Заметный парфюмер
Так никто не сказал от чего они погибли и как(были ли погибшие пешеходы тоже не сказано, как и кто был виновником дтп), вполне могли и от автомобиля погибнуть, точней это скорей всего так и есть.
Двое от передоза вейпом, один от солнечного удара, один от коронавируса и ещё один получил леща от прохожего упал ударился головой и умер.
Ну, они реально напрягают. Идешь по парку, а сзади тебя подрезают подобные. Легко не заметить кого-то и потерять управление.
Самые конченые те, кто по двое на один самокат залазят
Несколько раз ездил вдвоем. По ощущениям - лучшая управляемость и снижение скорости.
Заметный парфюмер
В первый раз слышу чтобы на двухколесном средстве передвижения от пассажира управляемость улучшалась, и мой опыт ровно противоположный.
А самокат не жалко?
Сельский чувак
почему? так они сокращают количество самокатов. если бы они так не делали, то ехали на двух самокатах.
известно, что самокаты делятся почкованием.
У меня насчёт них, просыпается внутренняя Гос.дума и душа кричит: ЗАПРЕТИТЬ.
Как же он заебали в центре Москвы. Это сущий ад.
Универсальный динозавр
Сто лет назад люди так же реагировали на велосипеды
Вчера один едва не сбил. Я с арбузом тяжёлым еду, а он несется. Выругался конечно.
Ты с арбузом тоже на самокате ехал?
Нет, я какую-то авоську в интернете купил. Так вот у ней очень длинные ручки, которые врезается в руки. И арбуз волочется практически по земле. Намучался.
Зачем ты себя так мучаешь?
я экофрендли
Здешний Денис
ты не экофрендли, ты вчера убил арбуз
нет, я просто резал труп, убили его раньше
Пиздюки на них еще и умудряются подпрыгивать. Всю плитку во дворе исхуярили, пидарасы. Вот нахуя так делать?
Уточнение: я не против самокатов как таковых, но нахуя срать ими? Просто подпрыгивать на них ВО ДВОРЕ, не на асфальте, а вот блядь где плитка?
Ну и ездить на них там, где есть авто - тоже большой риск. Тут блядь водители яндекса за копейку свою мать родную переедут, а уж самокатчиков и подавно.
Потому что у нас непуганные люди высокой культуры в стране живут. Лучшие из них берут в аренду самокат.
Если едешь по тротуару, то скорость максимум 15 км/ч, это я ожидаю, если спешишь, то выходи на дорогу с машинами
А контроллировать и наказывать как?
Никак, убил человека, столкнувшись с ним и он ударился головой об бордюр, об асфальт, скорее всего тебя камера видеонаблюдения зафиксировала, ты убийца и отсидишь от 10 лет
это только зафиксированных. у меня подружа на днях разложилась. ее случая точно нет
Сука, теперь из-за вас хочу покататься на этой хернюшке, а до нашей деревни такой сервис не дошёл.