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Ольга Щербинина

МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами, в них погибли пять человек Статьи редакции

Ещё 188 получили различные травмы.

Это данные за первые полгода 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве напомнили, что статус таких средств передвижения всё ещё законодательно не закреплён. Разработку постановления ведёт Минтранс. МВД пока не получило документ в актуальной редакции, сообщили там.

В 2019 году Минтранс разработал законопроект, в котором предложил ввести термин «средство индивидуальной мобильности». К ним предлагали причислить ролики, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные устройства. Ведомство предлагало установить запрет на их использование в пешеходных зонах, оставив исключение для детей.

За последние два года спрос на электросамокаты в России сильно вырос: если в 2020-м ретейлеры впервые сообщили об «ажиотажном» интересе к этому виду транспорта, то в 2021-м тенденция укрепилась. Вместе с ростом числа самокатов на улицах увеличилось и количество аварий.

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#новости #дтп #электросамокаты #самокаты

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Алексей Логачев

23

Погибло от коронавируса: больше 500 тысяч человек
Правительство РФ: не опаснее гриппа, ничего не делаем, пару раз вводим куар коды только в Мск 

Погибло от электросамокатов: 5 человек
Правительство РФ: запретить

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Пожилой дым

Алексей
4

Ну если бы они могли ковид запретить - они бы безусловно именно это бы и сделали

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
0

Как можно очень легко и быстро сделать электросамокаты юзфул в городе. 
А) Существенная модернизация метро. Сегодня скорость поездов в подземке 60-70 км/ч (при этом звук при максималке такой, будто все 200 едешь), 1.5 минуты между поездами ожидание. Если закупить наконец-то нормальные поезда, с нормальными вагонами, то легко можно добиться того, что скорость будет 90-100, существенно тише, а также можно добиться до 45-60 секунд время ожидания между поездами. Пропускную способность можно увеличить на 25% точно, вкупе с повышением комфорта. 
Б) Платный въезд в дневное время и по будням в пределы Садового на авто. 150-300 рублей. 
В) Перенос всех государственных учреждений за редким исключением за пределы садового, куда-нибудь на север. Они делают всё наоборот - Москву-сити забивают чиновниками.
Г) Ну про велодорожки писали много, но тут, наверное, просто ещё чуточку поработать с подземными переходами, меня просто вымораживает, когда подземные переходы почему-то находятся в 100-250 метрах от перекрёстков, что за бред? Если мне надо перейти на перекрёстке улицу, мне почему-то надо идти блядь хуеву тучу шагов, конечно, люди будут переходить дорогу по светофору, хотя легко можно увеличить время движения для автомобилистов, если люди не будут на этих перекрёстках толпиться. 

Ответить

Александр Дмуховский

6

Только сначала предлагаю сделать велодорожки, а потом уже закон. Это правильно, потоки должны быть разделены

Ответить

Ваша Закладко

Александр
1

что будешь делать когда по двусторонней велодорожке навстречу тебе едут три элсамоката в ряд?

Ответить

Мужской диод

Ваша
4
Ответить

Подходящий кот

Ваша
4

Прибавлю газ, включу дальний и крикну в окно - Куда прёте долбоёбы!

Ответить

Andrew Muralov

Ваша
0

Это задача по математике  для пятого класса.

Ответить

Андрей Афанасев

Ваша
0
Ответить

Dmitry R.

Александр
0

у нас дороги-то не везде есть.

Ответить

Мужской диод

4

По 1 ДТП за день по ВСЕЙ России.
А теперь дайте статистику по ДТП с автомобилями.

Ответить

мЕдь

Мужской
2

Так количество автомобилей куда больше количества самокатов.

Ответить

Мужской диод

мЕдь
0

И это не решает проблему

Ответить

мЕдь

Мужской
5

Я лишь указал на то, что вещи эти не сравнимы через количество. 

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
0

Сравнимы, если сделать поправку

Ответить

мЕдь

Миша
1

Через абсолютное количество не сравнимы. О какой поправке речь?

Ответить

Максим Мостовой

Мужской
0

Самокатов столько же, сколько и автомобилей?

Ответить

Мужской диод

Максим
–2

А, ну если много, то значит количество ДТП становится не важным - это уже не проблема.

Ответить

Пожилой дым

Мужской
5

Наверное, правильно считать не абсолютные значения, а, например, количество смертельных ДТП на 100 000 человек, использующих тот или иной транспорт

Ответить

Мужской диод

Пожилой
–1

Ой, как удобно: "если машинок больше - значит я могу сбивать больше людишек, куплю-ка ещё три машинки"

Ответить

Пожилой дым

Мужской
4

Не знаю как ты сделал такой вывод из моих слов. От увеличения количества пользователей транспорта относительные показатели каким образом меняются? (Если не учитывать фактор того, что бОльшее количество участников движения создают более напряжённую дорожную обстановку)

Ответить

Мужской диод

Пожилой
0

Если не учитывать фактор того, что бОльшее количество участников движения создают более напряжённую дорожную обстановку

Ой, как удобно.

Ответить

Dmitriy Volkov

Мужской
2

Любой додик может встать на этот ссаный самокат, куча аварий где люди на этих самокатах максимально нелепо въебываются разъебываются, и да наверно стоит какую-то планку установить. Машину купить надо и права получить, а на самокат не нужно нихуя, любая амеба может взять в аренду 
Гоняют по пешеходным зонам обгоняя на ебанутой скорости, по переходам в метро. 
Правила дорожного движения учить не хотят

Ответить

AZP

Мужской
1

по ВСЕЙ России

Потому что на большей части России дорог нет, а то и Интернета, чтоб самокаты в приложениях арендовать.
И холод собачий.

Ответить

Индивидуальный огонь

4

Долбоебы у власти вместо велодорожек и улучшения инфраструктуры как обычно будут принимать какие-то идиотские законы

Ответить

Пожилой дым

Индивидуальный
0

Видимо, на этих велодорожках сложно заработать/откатить достаточно много денег одной стороне, чтобы это стало кому то интересно

Ответить

Серьезный яд

Пожилой
3

Вот представь: на обычной улице дорога по одной-две полосы в каждую сторону. И тротуар. За счет чего велодорожку нужно сделать? Или дома раздвигать?

Ответить

Мужской диод

Серьезн…
–2

Сделать одностороннее движение для автомобилей.

Ответить

Универсальный динозавр

3

В дтп с автомобилями погибает от 25 до 50 человек ЕЖЕДНЕВНО

Но мы будем в первую очередь воевать с самокатами да

Ответить

Алексей Андрианов

Универсальный
3

А это взаимоисключающие войны?

Ответить

Универсальный динозавр

Алексей
1

Ну автомобилистам даже не хотят отменить нештрафуемый порог, и в городе можно гонять 79 км/ч, а уж сделать 40км/ч в городе как в Европе вообще жопа отвалится

Зато самокатам электронно урезают скорость или вводят зоны запрета, хотя можно было бы просто сделать велополосы (заодно и велосипедистов с тротуаров убрать)

Ответить

мЕдь

Универс…
6

У автомобилистов уже есть регулирование. Точно знаешь где можно ездить, с какой скоростью, как поворачивать и всё в таком духе. И на слово никто не будет, необходимо сдать на права.
У самокатов сейчас ничего нет. 

Ответить

Мужской диод

мЕдь
–2

У нас в стране культ автомобилистов, всё для них: и дороги увеличивают, и деревья под парковки срубают, и количество переходов уменьшают, да ещё и уродливые заборчики против пешеходов ставят.

Ответить

Универсальный

мЕдь
–2

Есть регулирование
@
Пук пук вот вы вам знак на 60 повесили, но не будем вас штрафовать до 80, чтобы сильно вас не ущемлять пук :'(

Ответить

Спартак

Универс…
2

Самокаты в отличии от автомобилей носятся по тротуарам, где больше 10кмч ездить опасно, но они почти с места хреначат 25кмч. Транспорт с любым видом двигателей должен быть запрещен на тротуарах, ему место на велодорожках

Ответить

Универсальный

Спартак
2

Ну так, давайте заберём часть инфраструктуры у автомобилистов и отдадим самокатам и велосипедам. Тем самым сразу двух зайцев - и автомобили станут безопаснее, и самокаты

Ответить

Алексей

Спартак
0

А толку от запретов, если их не исполнять. Пока не придумают средства контроля и наказания, это всё пустое.

Ответить

Универсальный

Алексей
0

Если будет велодорожка, то никто не захочет ездить по тротуару с людьми, если можно будет быстро и комфортно ехать по специальной полосе. Ну и кнут тоже должен быть, но без пряника он не эффективен

Ответить

Алексей

Универс…
1

Скорость урезают только прокатным самокатам, кстати.

Ответить

Алексей

Универс…
0

Чтобы сделать в городе 40 (а я не против, кстати, как автомобилист), могли бы сначала дороги как в Европе построить, а потом уже урезать скорость.

Ответить

Миша Копейкин

Алексей
1

 сначала дороги как в Европе

 потом урезать скорость

А это взаимоисключающие действия?

Ответить

Алексей

Миша
0

Вот именно, что нет! С самокатами такая же история.

Ответить

Универсальный

Алексей
0

В смысле, добавить островки, сузить полосы и добавить в районах парковку змейкой чтобы физически нельзя было ехать быстрее 40кмч ? Это все комплексное решение в успокоении скорости, естественно

Ответить

Русский рубин

Алексей
1

У ребят однопоточное мышление 

Ответить

Заметный парфюмер

Универсальный
0

Так никто не сказал от чего они погибли и как(были ли погибшие пешеходы тоже не сказано, как и кто был виновником дтп), вполне могли и от автомобиля погибнуть, точней это скорей всего так и есть. 

Ответить

Andrew Muralov

Заметный
1

Двое от передоза вейпом, один от солнечного удара, один от коронавируса и ещё один получил леща от прохожего упал ударился головой и умер.

Ответить

пепси

4

Ну, они реально напрягают. Идешь по парку, а сзади тебя подрезают подобные. Легко не заметить кого-то и потерять управление.

Ответить

Иван Сидоров

2

Самые конченые те, кто по двое на один самокат залазят 

Ответить

Andy Rorsha

Иван
4

...и трутся там письками.

Ответить

Сергей Зорин

Иван
2

Несколько раз ездил вдвоем. По ощущениям - лучшая управляемость и снижение скорости. 

Ответить

Заметный парфюмер

Сергей
2

В первый раз слышу чтобы на двухколесном средстве передвижения от пассажира  управляемость улучшалась, и мой опыт ровно противоположный.

Ответить

Алексей Андрианов

Сергей
0

А самокат не жалко?

Ответить

AZP

Алексей
0

Прокатный не жалко

Ответить

Andy Rorsha

Иван
3

...и трутся там там письками.

Ответить

Сельский чувак

Иван
0

почему? так они сокращают количество самокатов. если бы они так не делали, то ехали на двух самокатах.
известно, что самокаты делятся почкованием.

Ответить

Llaren Hlaalo

1

У меня насчёт них, просыпается внутренняя Гос.дума и душа кричит: ЗАПРЕТИТЬ.
Как же он заебали в центре Москвы. Это сущий ад.

Ответить

Универсальный динозавр

Llaren
2

Сто лет назад люди так же реагировали на велосипеды

Ответить

Условный колос

Универсальный
1

И сейчас реагируют

Ответить

Smaug The Terrible

2

А что там по ДТП с участием автомобилей?

Ответить

Виталий Лановой

1

Вчера один едва не сбил. Я с арбузом тяжёлым еду, а он несется. Выругался конечно.

Ответить

Твоего деда дед

Виталий
2

Ты с арбузом тоже на самокате ехал?

Ответить

Виталий Лановой

Твоего
1

Нет, я какую-то авоську в интернете купил. Так вот у ней очень длинные ручки, которые врезается в руки. И арбуз волочется практически по земле. Намучался.

Ответить

Мужской диод

Виталий
0

Зачем ты себя так мучаешь?

Ответить

Виталий Лановой

Мужской
1

я экофрендли

Ответить

Здешний Денис

Виталий
5

ты не экофрендли, ты вчера убил арбуз

Ответить

Виталий Лановой

Здешний
1

нет, я просто резал труп, убили его раньше

Ответить

Здешний

Виталий
2

арбузный патологоанатом, получается

Ответить

Мужской диод

Виталий
1

Я в рюкзаке ношу покупки - так и ручки не врезаются в руки.

Ответить

Универсальный

Мужской
0

Арбуз можно разве что в детский слинг кенгуру положить

Ответить

Andrew Muralov

Виталий
0

Надо было катить его.

Ответить

Al

1

Пиздюки на них еще и умудряются подпрыгивать. Всю плитку во дворе исхуярили, пидарасы. Вот нахуя так делать? 

Ответить

Al

Al
2

Уточнение: я не против самокатов как таковых, но нахуя срать ими? Просто подпрыгивать на них ВО ДВОРЕ, не на асфальте, а вот блядь где плитка? 

Ну и ездить на них там, где есть авто - тоже большой риск. Тут блядь водители яндекса за копейку свою мать родную переедут, а уж самокатчиков и подавно. 

Ответить

Алексей Андрианов

Al
0

Потому что у нас непуганные люди высокой культуры в стране живут. Лучшие из них берут в аренду самокат.

Ответить

Roman Sapon

1

Если едешь по тротуару, то скорость максимум 15 км/ч, это я ожидаю, если спешишь, то выходи на дорогу с машинами

Ответить

Алексей Андрианов

Roman
1

А контроллировать и наказывать как?

Ответить

Roman Sapon

Алексей
0

Никак, убил человека, столкнувшись с ним и он ударился головой об бордюр, об асфальт, скорее всего тебя камера видеонаблюдения зафиксировала, ты убийца и отсидишь от 10 лет 

Ответить

Алексей

Roman
1

@
Ездишь в маске

Ответить

Сельский чувак

1

scooter lives matter

Ответить

Последствия Диморфизма

1

это только зафиксированных. у меня подружа на днях разложилась. ее случая точно нет

Ответить

Русский рубин

Последствия
0

То есть? Она жива осталась или все?

Ответить

AZP

0

Сука, теперь из-за вас хочу покататься на этой хернюшке, а до нашей деревни такой сервис не дошёл.

Ответить

Р О Б А Т

0

Столкновение самокатеров.гиф

Ответить
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