Ещё 188 получили различные травмы.

Это данные за первые полгода 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве напомнили, что статус таких средств передвижения всё ещё законодательно не закреплён. Разработку постановления ведёт Минтранс. МВД пока не получило документ в актуальной редакции, сообщили там.

В 2019 году Минтранс разработал законопроект, в котором предложил ввести термин «средство индивидуальной мобильности». К ним предлагали причислить ролики, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные устройства. Ведомство предлагало установить запрет на их использование в пешеходных зонах, оставив исключение для детей.

За последние два года спрос на электросамокаты в России сильно вырос: если в 2020-м ретейлеры впервые сообщили об «ажиотажном» интересе к этому виду транспорта, то в 2021-м тенденция укрепилась. Вместе с ростом числа самокатов на улицах увеличилось и количество аварий.