Граждане Венгрии выразили своё несогласие с консервативной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Демонстранты идут по улицам Будапешта 24 июля 2021 года Фото АР

Ежегодный ЛГБТ-парад в Будапеште превратился в акцию протеста, когда к нему присоединились несколько тысяч человек — противников политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Организаторы акции заявили, что правительство с помощью законов пытается сделать людей из ЛГБТ-сообщества изгоями в собственной стране. Теперь многие из них боятся и не видят для себя будущего в Венгрии. Поэтому парад 2021 года — это не только дань уважения истории борьбы ЛГБТ-движения за свои права, но и протест против внутренней политики Орбана, направленной на геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и квир-людей.

Shaun Walker @shaunwalker7 There’s an undercurrent of anger and protest at the recent laws, but the overwhelming mood at Budapest Pride is celebratory https://t.co/zHR7QEOYpv Ощущается скрытый гнев и протест по поводу недавних законов, но всё же на Budapest Pride преобладает праздничное настроение

В июне парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать детям и подросткам о гомосексуальности и смене пола, а в ноябре 2020 года правительство предложило внести в конституцию поправку, которая запрещала бы однополым парам усыновлять детей. В конце года парламент утвердил поправку. При этом 46% венгров поддерживают однополые браки, 56% согласны с усыновлением детей однополыми парами.

Ограничительные законы исходят от партии Фидес премьер-министра Виктора Орбана — его политика направлена на «защиту традиционных христианских ценностей от западного либерализма». Эту политику критикуют страны-партнёры Венгрии по Европейскому союзу. Европарламент призвал ограничить Венгрии доступ к фондам ЕС и отверг план восстановления экономики страны после пандемии «из-за высоких коррупционных рисков».