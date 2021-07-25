Тысячи венгров присоединились к гей-параду в Будапеште, протестуя против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» Статьи редакции
Граждане Венгрии выразили своё несогласие с консервативной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.
Ежегодный ЛГБТ-парад в Будапеште превратился в акцию протеста, когда к нему присоединились несколько тысяч человек — противников политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Организаторы акции заявили, что правительство с помощью законов пытается сделать людей из ЛГБТ-сообщества изгоями в собственной стране. Теперь многие из них боятся и не видят для себя будущего в Венгрии. Поэтому парад 2021 года — это не только дань уважения истории борьбы ЛГБТ-движения за свои права, но и протест против внутренней политики Орбана, направленной на геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и квир-людей.
В июне парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать детям и подросткам о гомосексуальности и смене пола, а в ноябре 2020 года правительство предложило внести в конституцию поправку, которая запрещала бы однополым парам усыновлять детей. В конце года парламент утвердил поправку. При этом 46% венгров поддерживают однополые браки, 56% согласны с усыновлением детей однополыми парами.
Ограничительные законы исходят от партии Фидес премьер-министра Виктора Орбана — его политика направлена на «защиту традиционных христианских ценностей от западного либерализма». Эту политику критикуют страны-партнёры Венгрии по Европейскому союзу. Европарламент призвал ограничить Венгрии доступ к фондам ЕС и отверг план восстановления экономики страны после пандемии «из-за высоких коррупционных рисков».
Консервативной политике Орбана также противостоят частные организации и граждане Евросоюза — например, во время чемпионата Европы по футболу немецкие клубы, компании, футболисты и болельщики демонстрировали ЛГБТ-символику в матчах со сборной Венгрии.
Ну удачи, чё. Уверен, у Орбана ледяное сердце разогреется и он отменит свои начинания.
Пиздец, тег в игноре, но ТЖ подолжает подсовывать повесточку в ленту
обязательно нужно что-то написать про лгбт?
нужно не показывать новости про лгбт людям, которые не хотят видеть новости про лгбт
не хочешь не читай. Ты же зашёл, прочитал, ещё и комментарий оставил. С тобой всё норм?