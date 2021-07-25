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Новости
Никита Логинов

Тысячи венгров присоединились к гей-параду в Будапеште, протестуя против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» Статьи редакции

Граждане Венгрии выразили своё несогласие с консервативной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.

15 15 комментариев
307 просмотров
Демонстранты идут по улицам Будапешта 24 июля 2021 года Фото АР

Ежегодный ЛГБТ-парад в Будапеште превратился в акцию протеста, когда к нему присоединились несколько тысяч человек — противников политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Peter Murphy @MurphyPeterN
Budapest Pride about to kick off, aerial view (sent by follower) https://t.co/7yWoQn6JAN
Будапештский прайд вот-вот начнётся, вид с воздуха (прислал подписчик)
Lili Bayer @liliebayer
Budapest Pride Parade right now #Hungary https://t.co/wVmpeQfWVw
Будапештский парад прямо сейчас

Организаторы акции заявили, что правительство с помощью законов пытается сделать людей из ЛГБТ-сообщества изгоями в собственной стране. Теперь многие из них боятся и не видят для себя будущего в Венгрии. Поэтому парад 2021 года — это не только дань уважения истории борьбы ЛГБТ-движения за свои права, но и протест против внутренней политики Орбана, направленной на геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и квир-людей.

Shaun Walker @shaunwalker7
There’s an undercurrent of anger and protest at the recent laws, but the overwhelming mood at Budapest Pride is celebratory https://t.co/zHR7QEOYpv
Ощущается скрытый гнев и протест по поводу недавних законов, но всё же на Budapest Pride преобладает праздничное настроение

В июне парламент Венгрии принял закон, запрещающий рассказывать детям и подросткам о гомосексуальности и смене пола, а в ноябре 2020 года правительство предложило внести в конституцию поправку, которая запрещала бы однополым парам усыновлять детей. В конце года парламент утвердил поправку. При этом 46% венгров поддерживают однополые браки, 56% согласны с усыновлением детей однополыми парами.

Ограничительные законы исходят от партии Фидес премьер-министра Виктора Орбана — его политика направлена на «защиту традиционных христианских ценностей от западного либерализма». Эту политику критикуют страны-партнёры Венгрии по Европейскому союзу. Европарламент призвал ограничить Венгрии доступ к фондам ЕС и отверг план восстановления экономики страны после пандемии «из-за высоких коррупционных рисков».

Консервативной политике Орбана также противостоят частные организации и граждане Евросоюза — например, во время чемпионата Европы по футболу немецкие клубы, компании, футболисты и болельщики демонстрировали ЛГБТ-символику в матчах со сборной Венгрии.

Матч Германии и Венгрии прошёл под знаком…
Радужные флаги, подсветка других стадионов и поддержка от местных брендов.
tjournal.ru

#новости #лгбт #европа

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Мистер Блондин

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Свободу геям!!!

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Люц Шнайдер

–3

https://music.yandex.ru/album/11075958/track/67418495

Ответить

Истинный чувак

Люц
4

Но там не было членов единой россии.

Ответить

Николай Николаевич

Люц
–1

Ты уже пришёл, мы поняли.

Ответить

Соколов Андрей

Люц
0

Олды тут!

Ответить

Серебряный бас

Люц
–1

Я тоже Яндексом пользовался.
А потом исцелился и стал натуралом.

Ответить

Llaren Hlaalo

3

Ну удачи, чё. Уверен, у Орбана ледяное сердце разогреется и он отменит свои начинания.

Ответить

мЕдь

2

У нас с этим ещё хуже, а выходить за их права никто и не планирует. Ребятам сил.

Ответить

Владимир Климов

2

Венгры большие молодцы! 

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kicilian

1

ох уж эти традиционные христианские ценности, могут пошатнуться от любой мелочи 

Ответить

Р О Б А Т

1

Тысячи тжшников присоединились к гей-параду

Ответить

красивый комбинатор

–6

Пиздец, тег в игноре, но ТЖ подолжает подсовывать повесточку в ленту

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Владимир Климов

красивый
0

обязательно нужно что-то написать про лгбт?

Ответить

красивый комбинатор

Владимир
0

нужно не показывать новости про лгбт людям, которые не хотят видеть новости про лгбт

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Владимир Климов

красивый
0

не хочешь не читай. Ты же зашёл, прочитал, ещё и комментарий оставил.  С тобой всё норм? 

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