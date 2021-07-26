Его отправят в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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Шаман Александр Габышев Фото Андрея Затирко/RFE

До вступления решения в силу Александра Габышева поместят под стражу. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Прянишников подчеркнул, что срок нахождения в специализированных учреждениях, в одно из которых отправят Габышева, не устанавливается. По его словам, самое главное в таком режиме — применение повышенных доз нейролептиков, цель этого — существенное ограничение двигательных способностей.

Это особые условия — решётки, где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Алексей Прянишников юрист «Правозащиты Открытки»

В 2019 году якутский шаман Габышев провозгласил себя «шаманом-воином» и объявил о пешем походе на Москву: он назвал президента России Владимира Путина «злым духом» и поставил себе цель его «изгнать». Габышев смог дойти до Бурятии, где его задержали. Сторонники шамана устроили митинг, начались столкновения протестующих и силовиков.

В сентябре 2019 года Габышев прошёл проверку в психоневрологическом диспансере, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В его высказываниях нашли публичный призыв «к насильственным действиям в отношении президента».

В мае 2020 года бойцы ОМОНа штурмовали дом шамана и задержали его и его сторонников, по официальной версии — из-за нарушения режима самоизоляции. В июне 2020 года Габышева отправили на принудительное лечение, но уже в июле выписали.