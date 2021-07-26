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Новости
Яна Ломакина

Якутский суд направил «шамана-воина» Габышева на принудительное лечение. Он шёл в Кремль «изгонять Путина» Статьи редакции

Его отправят в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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Шаман Александр Габышев  Фото Андрея Затирко/RFE

До вступления решения в силу Александра Габышева поместят под стражу. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Прянишников подчеркнул, что срок нахождения в специализированных учреждениях, в одно из которых отправят Габышева, не устанавливается. По его словам, самое главное в таком режиме — применение повышенных доз нейролептиков, цель этого — существенное ограничение двигательных способностей.

Это особые условия — решётки, где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления.

Алексей Прянишников
юрист «Правозащиты Открытки»

В 2019 году якутский шаман Габышев провозгласил себя «шаманом-воином» и объявил о пешем походе на Москву: он назвал президента России Владимира Путина «злым духом» и поставил себе цель его «изгнать». Габышев смог дойти до Бурятии, где его задержали. Сторонники шамана устроили митинг, начались столкновения протестующих и силовиков.

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В сентябре 2019 года Габышев прошёл проверку в психоневрологическом диспансере, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В его высказываниях нашли публичный призыв «к насильственным действиям в отношении президента».

В мае 2020 года бойцы ОМОНа штурмовали дом шамана и задержали его и его сторонников, по официальной версии — из-за нарушения режима самоизоляции. В июне 2020 года Габышева отправили на принудительное лечение, но уже в июле выписали.

В феврале 2021 года против шамана Габышева завели дело о применении насилия к полицейскому из-за ранения правоохранителя: в конце января силовики и медработник психдиспансера приехали к нему, чтобы доставить его в медучреждение. В начале февраля суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева.

#новости #регионы #шаманвоин

8 8 комментариев
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alexferman

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Жалкие чмошники

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Роман Трусов

3

Власть всё сделала, чтобы обеспечить этому шаману ещё большую рекламу.

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Кровавый Гоша

Роман
0

Жаль все опять покекают и забудут. Но конечно было бы интересно, чем закончилась история, дойди шаман до мск

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Vladislav Donets

Кровавый
2

Как чем? Изгнанием Путина, иначе зачем было шамана задерживать.

Ответить

Низкий дебаркадер

1

Научат Путина любить

Ответить

Р О Б А Т

0

А второго деда на эвтаназию

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Оборонный Данила

0

Шёл изгонять Путина, а в результате изгнали тебя.

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Nike Kolder

0

Дед настолько боится шаманов, что решил заточить якута за семью печатями. То есть митинги впринципе не нужны, достаточно пару шаманов подговорить, авось дед и копыта от страха откинет 🤔

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