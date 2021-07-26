Якутский суд направил «шамана-воина» Габышева на принудительное лечение. Он шёл в Кремль «изгонять Путина» Статьи редакции
Его отправят в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.
До вступления решения в силу Александра Габышева поместят под стражу. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Прянишников подчеркнул, что срок нахождения в специализированных учреждениях, в одно из которых отправят Габышева, не устанавливается. По его словам, самое главное в таком режиме — применение повышенных доз нейролептиков, цель этого — существенное ограничение двигательных способностей.
В 2019 году якутский шаман Габышев провозгласил себя «шаманом-воином» и объявил о пешем походе на Москву: он назвал президента России Владимира Путина «злым духом» и поставил себе цель его «изгнать». Габышев смог дойти до Бурятии, где его задержали. Сторонники шамана устроили митинг, начались столкновения протестующих и силовиков.
В сентябре 2019 года Габышев прошёл проверку в психоневрологическом диспансере, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В его высказываниях нашли публичный призыв «к насильственным действиям в отношении президента».
В мае 2020 года бойцы ОМОНа штурмовали дом шамана и задержали его и его сторонников, по официальной версии — из-за нарушения режима самоизоляции. В июне 2020 года Габышева отправили на принудительное лечение, но уже в июле выписали.
В феврале 2021 года против шамана Габышева завели дело о применении насилия к полицейскому из-за ранения правоохранителя: в конце января силовики и медработник психдиспансера приехали к нему, чтобы доставить его в медучреждение. В начале февраля суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева.
Власть всё сделала, чтобы обеспечить этому шаману ещё большую рекламу.
Кровавый Гоша
Жаль все опять покекают и забудут. Но конечно было бы интересно, чем закончилась история, дойди шаман до мск
Как чем? Изгнанием Путина, иначе зачем было шамана задерживать.
Дед настолько боится шаманов, что решил заточить якута за семью печатями. То есть митинги впринципе не нужны, достаточно пару шаманов подговорить, авось дед и копыта от страха откинет 🤔