Президент Туниса на фоне акций протеста отстранил премьер-министра страны и заморозил полномочия парламента Статьи редакции
Жители страны вышли на митинги из-за неспособности властей нормализовать состояние экономики в пандемию и остановить распространение коронавируса.
Президент Туниса Кайс Саид лишил премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши его полномочий и заморозил права Ассамблеи народных представителей (парламента) страны. Членов парламента также лишили неприкосновенности, сообщает Reuters.
По словам президента, он сам будет исполнять обязанности главы правительства пока не назначит нового премьер-министра.
Спикер парламента Туниса и лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши заявил, что считает действия президента переворотом, направленным «против революции и конституции».
Президент заморозил деятельность парламента на фоне акций протеста, вызванных тяжёлой экономической ситуацией из-за непрекращающейся пандемии коронавируса. Митингующие требовали распустить парламент, провести досрочные выборы и привести к ответственности виновных в ухудшении ситуации в стране. В нескольких городах демонстранты также напали на штабы партии «Ан-Нахда».
Тунис занимает одно из первых мест в мире по уровню смертности от коронавируса. В начале июля Минздрав страны назвал ситуацию в стране «катастрофической». Президент объявил, что управление кризисом возьмёт на себя армия.
Я напишу одной строкой про отставку:
Оставка Путина не планируется.
Напомню, что с Туниса и началась "арабская весна"
Это лишь был индикатор того, что в обществе назрели проблемы. Тунис просто оказался первым государством.
Не совсем. Без победы протестующих в Тунисе не началась бы такая заварушка. Там реально же через 2-3 дня после бегства правительства в Тунисе начались протесты и самосожжения в разных частях арабского мира.
Дак я не понял, до арабской весны было все заебись или как?
До арабской весны там ситуация была примерно как с Беларусью в начале 2020 года: 23 года правил диктатор. Понаставил своих друзей на ключевые сектора экономики. Везде монополии. Подавление оппозиции как сейчас в России/Беларуси.
Просто из-за монополии, неэффективной экономики, безработицы и одного случая (чувак, который сжег самого себя и поднял волну) начались протесты. Отличие от Беларуси в том, что в Тунисе удержаться не получилось.
Понятно, что если после всех протестов Лукашенко убежал бы в Россию, то эта же волна накрыла бы и Россию: Навальный еще не был отравлен.
Милицейский блик
Мы следующие
госдуру бы заморозить и не размораживать
Чё нам этот Тунис? Что там у хохлов то?
Низкий дебаркадер
@Атлант поправил плечи чо там у тебя?
Милицейский блик
Война с Россией
Правильный жар
Харьков в блокаде?
И почему президент Туниса не наш президент? Потому что здесь ему сразу-же сделали-бы козью морду.