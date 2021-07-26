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Новости
Яна Ломакина

Президент Туниса на фоне акций протеста отстранил премьер-министра страны и заморозил полномочия парламента Статьи редакции

Жители страны вышли на митинги из-за неспособности властей нормализовать состояние экономики в пандемию и остановить распространение коронавируса.

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Протестующие на акции 25 июля в Тунисе Фото Reuters 

Президент Туниса Кайс Саид лишил премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши его полномочий и заморозил права Ассамблеи народных представителей (парламента) страны. Членов парламента также лишили неприкосновенности, сообщает Reuters.

По словам президента, он сам будет исполнять обязанности главы правительства пока не назначит нового премьер-министра.

Я принял решение, которое должен был предпринять несколько месяцев назад: заморозка всех функций парламента. Конституция страны не разрешает распускать парламент, но не запрещает заморозить его деятельность.

Кайс Саид
президент Туниса

Спикер парламента Туниса и лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши заявил, что считает действия президента переворотом, направленным «против революции и конституции».

sebastian usher @sebusher
#Tunisia : Celebrations in Tunis after prime minister sacked & parliament suspended - following big protests across country demanding government resignation #تونس https://t.co/QacIWkyp4t
Протестующие празднуют отставку премьер-министра Туниса

Президент заморозил деятельность парламента на фоне акций протеста, вызванных тяжёлой экономической ситуацией из-за непрекращающейся пандемии коронавируса. Митингующие требовали распустить парламент, провести досрочные выборы и привести к ответственности виновных в ухудшении ситуации в стране. В нескольких городах демонстранты также напали на штабы партии «Ан-Нахда».

Anadolu Images @anadoluimages
Tunisians stage a protest in response to the problems in health sector in the country, demanding the resignation of the government and the dissolution of the parliament in Tunis, Tunisia https://www.anadoluimages.com/p/protest-in-tunisia/22387546

📸: Yassine Gaidi https://t.co/BzVBwFDkE5
sebastian usher @sebusher
#Tunisia #COVID19 : Protests in #Tunis & elsewhere demanding fall of government over handling of pandemic as cases surge & economy gets worse - health minister sacked last week but did nothing to ease anger #تونس https://t.co/dPiCV3NfYk

Тунис занимает одно из первых мест в мире по уровню смертности от коронавируса. В начале июля Минздрав страны назвал ситуацию в стране «катастрофической». Президент объявил, что управление кризисом возьмёт на себя армия.

#новости #политика #тунис #протесты

24 24 комментария
16
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Единственный волк

10

когда вы уже напишите новость про отставку Путина????

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Вася Пражкин

Единственный
0

Я напишу одной строкой про отставку:
Оставка Путина не планируется.

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Николай

Вася
0

Будем надеяться, что всё пойдёт не по плану

Ответить

Smaug The Terrible

Вася
0

Оставка Путина не планируется.

Ха. Неплохо

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Вторичный Кирилл

3

Ну вот и ещё одна страна перешла к диктатуре.

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Единая Россiя

Вторичный
5

Напомню, что с Туниса и началась "арабская весна"

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Вторичный Кирилл

Единая
1

Это лишь был индикатор того, что в обществе назрели проблемы. Тунис просто оказался первым государством.

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Единая Россiя

Вторичн…
1

Не совсем. Без победы протестующих в Тунисе не началась бы такая заварушка. Там реально же через 2-3 дня после бегства правительства в Тунисе начались протесты и самосожжения в разных частях арабского мира.

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Вторичный Кирилл

Единая
0

Дак я не понял, до арабской весны было все заебись или как?

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Единая Россiя

Вторичн…
4

До арабской весны там ситуация была примерно как с Беларусью в начале 2020 года: 23 года правил диктатор. Понаставил своих друзей на ключевые сектора экономики. Везде монополии. Подавление оппозиции как сейчас в России/Беларуси.

Просто из-за монополии, неэффективной экономики, безработицы и одного случая (чувак, который сжег самого себя и поднял волну) начались протесты. Отличие от Беларуси в том, что в Тунисе удержаться не получилось.

Понятно, что если после всех протестов Лукашенко убежал бы в Россию, то эта же волна накрыла бы и Россию: Навальный еще не был отравлен.

Ответить

Вторичный Кирилл

Единая
0

А сейчас что будет, опять диктатура и монополии?

Ответить

Правильный жар

Единая
0

И они единственные с неё выйграли

Ответить

Милицейский блик

Вторичный
0

Мы следующие

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Правильный жар

Милицейский
0

Расслабься

Ответить

Р О Б А Т

2

госдуру бы заморозить и не размораживать

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Kir Kirsky

Р
0

Чтоб не воняло

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Сергей Сергеич

1

Чё нам этот Тунис? Что там у хохлов то?

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Низкий дебаркадер

Сергей
1

@Атлант поправил плечи чо там у тебя?

Ответить

Милицейский блик

Низкий
0

Война с Россией

Ответить

Правильный жар

Милицей…
0

Харьков в блокаде? 

Ответить

Zero-one-one

Правиль…
0

Блокада жопы

Ответить

Андрей Охапкин

Милицей…
0

Это пиздец, держитесь ✊🏿

Ответить

Федеральный космос

0

А весь этот кипеш от вируса как поможет?

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Олег Ока

0

И почему президент Туниса не наш президент? Потому что здесь ему сразу-же сделали-бы козью морду.

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