В Греции на охраняемой природной территории неизвестные убили тюленя-«талисмана» острова Алонисос Статьи редакции
Тюлень по кличке Костис принадлежал к виду, находящемуся под угрозой исчезновения.
Греческая полиция ищет тех, кто убил тюленя-монаха по кличке Костис на охраняемой природной территории греческого острова Алонисос. Костиса называли «талисманом» этого острова, сообщило Греческое общество по изучению и охране тюленей-монахов (MOM).
Тюлень-монах жил в Национальном морском парке Алонисоса на Северных Спорадах — крупнейшей подобной охраняемой природной территории в Европе. По данным организации, Костиса убили гарпуном. Греческая полиция ищет того, кто это сделал.
Костиса назвали в честь рыбака, который спас тюленя во время циклона «Зорба» в Эгейском море в 2018 году. Греческое общество по изучению и охране тюленей-монахов поместило животное в центр помощи, а потом вернуло его в природную среду обитания. Костис часто выбирался на берег острова Алонисос и контактировал с местными жителями и туристами.
Средиземноморские тюлени-монахи находятся под угрозой исчезновения, почти половина оставшихся особей живет в Греции.
Правильно писать не "неизвестные", а "какие-то уёбки".
"какие-то уёбки" имеет более обширное семантическое определение. "Какие-то уёбки" вполне может значить и то, что убийца известен, но так как мы близко с ними не знакомы, их имена и прочие детали ничего нам о них не говорят. А может даже значить, что это хорошо знакомые нам люди, но которые открыли нам новую грань своей личности.
А "неизвестные" в данном контектсте имеет гораздо более узкое значение и потому даёт больше информации. Оно значит, что правоохранительные органы пока не знают кто за это ответственен.
Тюлени кста не глупее дельфинов.
Хотя стоит уточнить, что ум дельфинов сильно преувеличен. Они хорошо обучаются трюкам и даже специализированным навыкам, но совершенно не способны решать логические задачи и делать выводы.
совершенно не способны решать логические задачи и делать выводы
Ну так подавляющее большинство людей тоже.
Напомнило футураму, Бендер предлагает блюдо из дельфина:
— Кому дельфина?
— Дельфина?? Но дельфины разумные!
— Не этот. Он спустил все деньги на лотерейные билеты.
За что люди хуже животных? 😢😢😢