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Новости
Яна Ломакина

В Греции на охраняемой природной территории неизвестные убили тюленя-«талисмана» острова Алонисос Статьи редакции

Тюлень по кличке Костис принадлежал к виду, находящемуся под угрозой исчезновения.

15 15 комментариев
1152 просмотров
Тюлень Костис в 2020 году  Фото Греческого общества по изучению и охране тюленей-монахов

Греческая полиция ищет тех, кто убил тюленя-монаха по кличке Костис на охраняемой природной территории греческого острова Алонисос. Костиса называли «талисманом» этого острова, сообщило Греческое общество по изучению и охране тюленей-монахов (MOM).

Тюлень-монах жил в Национальном морском парке Алонисоса на Северных Спорадах — крупнейшей подобной охраняемой природной территории в Европе. По данным организации, Костиса убили гарпуном. Греческая полиция ищет того, кто это сделал.

Katr1n5 @KKaterina9
ΝΤΡΟΠΗ.

😢🙏🏼🤍
#φωκια #Αλόννησος #Κωστης https://t.co/tZK8N10vsZ
Virgo-inis @VirgoInis
Τι έχει πάθει ο κόσμος; Τι τους έφταιξε το πλάσμα; 😥#κωστης https://t.co/fYJ8x9o22E
Γ. Μ Θεοδωρακόπουλος @g_m_theo
Σκότωσαν τον «Κωστή», τη διάσημη φώκια της Αλοννήσου...
Εσύ που το έκανες, ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΑΛΗΤΗ;
#κωστης https://t.co/4q1cp4r4fz
Αναρχικλ🤡ουν @bananarchyson
Αν δεν απαγορευτούν όλα αυτά τα χυδαία bloodsports , σε στεριά και θάλασσα, ο #Κωστης ,η γλυκιά φώκια της Αλοννήσου,δεν θα είναι η τελευταία ,που θα θρηνήσουμε... https://t.co/tzwZonIlvY

Костиса назвали в честь рыбака, который спас тюленя во время циклона «Зорба» в Эгейском море в 2018 году. Греческое общество по изучению и охране тюленей-монахов поместило животное в центр помощи, а потом вернуло его в природную среду обитания. Костис часто выбирался на берег острова Алонисос и контактировал с местными жителями и туристами.

Костиса выпускают в море после реабилитации в центре защиты животных 
Костис на судне Греческого общества по изучению и охране тюленей-монахов

Средиземноморские тюлени-монахи находятся под угрозой исчезновения, почти половина оставшихся особей живет в Греции.

#новости #греция #животные

15 15 комментариев
5
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Максим Козаченко

23

Правильно писать не "неизвестные", а "какие-то уёбки".

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Миша Копейкин

Максим
1

"какие-то уёбки" имеет более обширное семантическое определение. "Какие-то уёбки" вполне может значить и то, что убийца известен, но так как мы близко с ними не знакомы, их имена и прочие детали ничего нам о них не говорят. А может даже значить, что это хорошо знакомые нам люди, но которые открыли нам новую грань своей личности.
А "неизвестные" в данном контектсте имеет гораздо более узкое значение и потому даёт больше информации. Оно значит, что правоохранительные органы пока не знают кто за это ответственен.

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Мисс Целлофан

Миша
4

Неизвестные уёбки

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Капитальный пистолет

7

ебучие люди

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мЕдь

7

Чёт тюлени капитально настрадались. Сколько детёнышей было убито из-за белого меха. 

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пепси

3

После прочтения новости сразу словил дизмораль((

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Миша Копейкин

0

Тюлени кста не глупее дельфинов.
Хотя стоит уточнить, что ум дельфинов сильно преувеличен. Они хорошо обучаются трюкам и даже специализированным навыкам, но совершенно не способны решать логические задачи и делать выводы.

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Stolik Strigil

Миша
5

совершенно не способны решать логические задачи и делать выводы

Ну так подавляющее большинство людей тоже.

Ответить

Эльдар Рязанов

Миша
5

Напомнило футураму, Бендер предлагает блюдо из дельфина:
— Кому дельфина?
— Дельфина?? Но дельфины разумные!
— Не этот. Он спустил все деньги на лотерейные билеты.

Ответить

пепси

Миша
0

Да. До сих пор играют с людьми на лодках в море, хотя давно должны были прийти к логическому выводуя, что кожаные на лодках — ублюдки

Ответить

Алмаз Подольский

0

За что люди хуже животных? 😢😢😢

Ответить

пепси

Алмаз
3

Люди и есть животные. Мы же гоминиды, аллё.

Ответить

Федеральный космос

пепси
0

Натоящие животные не убивают по приколу

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Р О Б А Т

0

@Сумасшедший тюлень 

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Р О Б А Т

Р
0

Ты норм? 

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