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Новости
Артём Мазанов

Мишустин приехал на Курилы и предложил создать там свободную таможенную территорию, а также освободить бизнес от НДС Статьи редакции

Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.

43 43 комментария
2794 просмотров

Михаил Мишустин во время поездки на Итуруп предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом пишет ТАСС.

Мишустин также обсудит с Владимиром Путиным освобождение большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС, имущественного, на землю и на транспортные средства.

Мне кажется, что это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места и поработать с вами.

Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».

Приезд Михаила Мишустина на Итуруп — первая поездка главы российского правительства на спорные территории с 2019 года, когда их посещал Дмитрий Медведев. На фоне этого МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, который заявил, что не принимает протест Японии.

Россия, как правопреемница СССР, и Япония всё ещё не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие СССР после войны. Россия же заявляет, что в совместной декларации 1956 года говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

#новости #политика

43 43 комментария
12
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43 комментария
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Р О Б А Т

15

Япошки мечтают создать там свободную от мишустика зону

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Андрей Рядькин

Р
1

Интересно, что думают об этом жители Курил

Ответить

Р О Б А Т

Андрей
2

Ми и пу это не волнует 

Ответить

Нравственный спрей

Андрей
2

"Лучше бы пил и курил" С)

Ответить

Пограничный Мика

Андрей
1

Был же тред жительницы Курил. Рассказывает, что из РФ они возят к себе только дешёвый бензин, всё остальное получают из Японии.

Ответить

Столичный

Пограни…
0

Так и весь север получает от япошек товары, ибо везти через всю снежную Россию не вариант

Ответить

Вася Пражкин

8

Все население Итурупа - 6799 человек. Неужели нужно приезжать целому премьеру, чтобы трудоустроить кого-то из этих людей? Там совсем что-ль беда с работой?

Ответить

Андрей Охапкин

Вася
4

Да

Ответить

Bad Mother Fucker

Вася
4

да

Ответить

Yan Fedoseev

Вася
4

дА

Ответить

Андрей Охапкин

Вася
0

Ад

Ответить

Столичный хичхакер

5

Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.

Интересно, Турки также греческих послов вызывают на каждое кардинальное изменение на Кипре?

Ответить

Милицейский блик

Столичный
–3

Причём тут турки и греки???

Ответить

Столичный хичхакер

Милицейский
1

Да потому что предъявы от япошек такие же, как и от турков

Ответить

Zero-one-one

Милицейский
0

Девочка

Ответить

Острый магнит

Zero-on…
0

Заплачь

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

3

Мишустин, как и Медведев, ручной медвежонок. Боровичок-цифровичок. Об этих "идеях" слышу уже лет двадцать. Ясно, что воз и ныне там и с места не сдвинется при нонешней власти. 

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Миша Копейкин

Ерлан
6

воз и ныне там и с места не сдвинется при нонешней власти

При чём тут ВОЗ и почему ты считаешь, что его штаб-квартира должна куда-то сдвигаться из Женевы? И куда же по твоему? В Копенгаген? Или может вообще каждый год в разных региональных бюро? Ты понимаешь что это огромные затраты? И собственно стоит главный вопрос - зачем?
И ВОЗ за подобные вопросы вообще не отвечает. Этим занимается совершенно другое отделение ООН.

Ответить

Столичный хичхакер

1

А так, лучше пусть дотационные регионы делают оффшорными

Ответить

Милицейский блик

Столичный
5

Это Чечню и оккупированный Крым?

Ответить

Заинтересованный файл

Милицейский
5

Туву и Курганскую область

Ответить

Милицейский блик

Заинтер…
–1

Тува это конечно очень смешно. Разве не понятно что этот регион никому и ничем не интересен.

Ответить

Some Dude

Милицей…
0

ты что, он интересен ШОйгУ

Ответить

Милицейский блик

Some
0

Не уверен

Ответить

Some Dude

Милицей…
0

у него ж там вроде мастерская по работу с деревом. или не там?

Ответить

Заинтересо

Some
0

Еще бы там дворец поставил, а не на рублевке, было бы аутентично

Ответить

Столичный

Заинтер…
1

Кстати, его хата лучше большинства домов на рубле. 

Ответить

Заинтересо

Столичн…
1

ну он не совсем русский, нет любви колхозному барокко и аляповатой стереотипной роскоши в оформлении

Ответить

Столичный

Заинтер…
0

Ты еще дома дагестанцев на рубле не видел, там колхозометр зашкаливает

Ответить

Заинтересо

Столичн…
0

значит личностная причина, или дети настояли, его дочь вроде значительно рулила стройкой, хотя расследование давно было, не помню точно

Ответить

Заинтересованный

Милицей…
0

ну-ну, не будем, регион депрессивный, но это не его заслуга

Ответить

Столичный хичхакер

Милицейский
1

Когда мой яблочный регион станет новым Шанхаем?

Ответить

Дизайнер

Столичн…
3

У вас там рядом свой шанхай есть))

Ответить

Столичный

Дизайнер
0

О да, великий Музыкальный мкр. Сбор людей вложившихся в недвижимость, по цене ниже рыночной

Ответить

Alexander Revan

Дизайнер
0

Зимой шанхай, а летом венеция.

Ответить

Заинтересованный файл

2

Россия же заявляет, что в совместной декларации 1956 года говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

значит торговаться реально есть на что

Ответить

Начальный бас

2

все проблемы страны решены, можно побесить японцев и поговорить бесполезные слова

Ответить

Дурной фонарь

1

 Мишустин также обсудит с Владимиром Путиным освобождение большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС, имущественного, на землю и на транспортные средства.

Курилы завтра

Ответить

Джон Кроули

1

Схема старая, запустить туда бизнес, привлечь бесплатным сыром, захлопнуть ловушку и бизнес отжать. 

Ответить

Антон Лисин

1

А ещё бухнуть, сходить в баню с девками и вернуться в Кремль 

Ответить

Some Dude

0

кстати, по поводу того, что крым сделали украинским на карте олимпиады скандал был.
а чьи курилы на этой карте?

Ответить

Столичный хичхакер

Some
2

Китайские

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Очевидный томагавк_два

0

призываю к нарушению территориальной целостности РФ

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