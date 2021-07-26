Мишустин приехал на Курилы и предложил создать там свободную таможенную территорию, а также освободить бизнес от НДС Статьи редакции
Из-за визита премьер-министра РФ на спорную территорию российского посла вызвали в МИД Японии.
Михаил Мишустин во время поездки на Итуруп предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом пишет ТАСС.
Мишустин также обсудит с Владимиром Путиным освобождение большинства видов деятельности от основных налогов: на прибыль, НДС, имущественного, на землю и на транспортные средства.
Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».
Приезд Михаила Мишустина на Итуруп — первая поездка главы российского правительства на спорные территории с 2019 года, когда их посещал Дмитрий Медведев. На фоне этого МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, который заявил, что не принимает протест Японии.
Россия, как правопреемница СССР, и Япония всё ещё не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие СССР после войны. Россия же заявляет, что в совместной декларации 1956 года говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
Япошки мечтают создать там свободную от мишустика зону
Интересно, что думают об этом жители Курил
Все население Итурупа - 6799 человек. Неужели нужно приезжать целому премьеру, чтобы трудоустроить кого-то из этих людей? Там совсем что-ль беда с работой?
Причём тут турки и греки???
Да потому что предъявы от япошек такие же, как и от турков
Девочка
Мишустин, как и Медведев, ручной медвежонок. Боровичок-цифровичок. Об этих "идеях" слышу уже лет двадцать. Ясно, что воз и ныне там и с места не сдвинется при нонешней власти.
воз и ныне там и с места не сдвинется при нонешней власти
При чём тут ВОЗ и почему ты считаешь, что его штаб-квартира должна куда-то сдвигаться из Женевы? И куда же по твоему? В Копенгаген? Или может вообще каждый год в разных региональных бюро? Ты понимаешь что это огромные затраты? И собственно стоит главный вопрос - зачем?
И ВОЗ за подобные вопросы вообще не отвечает. Этим занимается совершенно другое отделение ООН.
Это Чечню и оккупированный Крым?
Заинтересованный файл
Туву и Курганскую область
Милицейский блик
Тува это конечно очень смешно. Разве не понятно что этот регион никому и ничем не интересен.
Милицейский блик
Не уверен
Заинтересо
Еще бы там дворец поставил, а не на рублевке, было бы аутентично
Кстати, его хата лучше большинства домов на рубле.
ну он не совсем русский, нет любви колхозному барокко и аляповатой стереотипной роскоши в оформлении
Когда мой яблочный регион станет новым Шанхаем?
Столичный
О да, великий Музыкальный мкр. Сбор людей вложившихся в недвижимость, по цене ниже рыночной
Схема старая, запустить туда бизнес, привлечь бесплатным сыром, захлопнуть ловушку и бизнес отжать.
кстати, по поводу того, что крым сделали украинским на карте олимпиады скандал был.
а чьи курилы на этой карте?