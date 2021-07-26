В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах Статьи редакции
По мнению автора инициативы, там животных содержат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».
В Госдуму внесен законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Документ разработал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом он сам сообщил ТАСС.
«Сегодня внёс в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных», — сказал Бурматов.
Депутат предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными и установить требования к местам их продажи. Заниматься этим, согласно его идее, должны уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
По словам Владимира Бурматова, установление требований фактически будет означать запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животных содержат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».
Законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Однако, по мнению властей, новые нормы могут затрагивать различные сферы, потому проект ещё нужно доработать.
Опять мимо. Зоомагазин надо обязать создавать достойные условия, а не запрещать продажу, но нет, давайте просто к хуям запретил, как всегда
Не знаю как сейчас, но лет 5 назад в зоомагазинах животные содержались лучше, чем у заводчиков.
Ну я думаю что в нормальных зоомагазинах все таки есть адекватные условия для животных, но учитывая что данный законопроект принят нашим правительством, то в таких ситуациях определённо есть свой подвох, например в возможном решении проблемы с бездомными животными, которые никуда особо не пристроишь, а скорее отдашь в приют с сомнительной репутацией.
Уже кучу раз писали, что чтобы не было такого количества бездомных животных, то их надо просто отлавливать и стерилизовать. Проблему "пристройкой" не решить.
Я уж не говорю про то, что мусор надо со дворов вовремя вывозить.
Этнический Петя
Или сделать курсы и лицензию, как в Европе. Тогда чтобы купить собачку нужно будет пройти курс по уходу, а люди, которые выкидывают животных на такое вряд ли пойдут, ибо это нужно что-то делать
А я о чем, конечно маганизчик в металлическом загоне не сможет ничего обеспечить, нах такие и нужны. Хороший магаз - самое оно
Тут нужно делать поправку на то, что это за зоомагазин. В некоторых действительно условия лучше — особенно если говорить про крупные города. Но какой-нибудь нижнеурюпинский зоомагазин запросто может в целом забить на условия содержания животных.
"Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных"
я прочитал заголовок и первый абзац. те теперь получается я должен сказать, что поддерживаю эту гос инициативу? очень опасная затея, уже был опыт
Очевидный томагавк_два
Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных
правда не знаю, нахуя он это тогда запретом называет
запрет продажи и содержания в неподходящих условиях, как то так очевидно
Видел у Варламова видео с ужасных адлеровских зоопарков. Вот такие надо запрещать
А где их продавать?
У заводчиков
Кто-то может сказать, какие условия у заводчиков, не стесненные ли вдруг часом?
Ну я в прошлом июле покупал золотистого ретривера, хорошие условия, загородный дом, бегают по двору, клубнику срывают
Так их заставляют заниматься трудом?
Разнообразный пистолет
ты неправильно прочитал. запрет для того чтобы крестьяне перестали покупать , депутатикам должно достаться
Депутаты не покупают в зоомагазинах
ну вот чтобы зоо и не закупались
Как это на обывателей повлияет? Никак, зоомагазины берут каких-то средненьких по качеству животных
То есть тебе норм, если Петя из Твери останется без волнистого попугайчика?
Есть же люди которые разводят волнистых попугайчиков
Вроде и норм инициатива, но от едра всегда ждёшь подвох.
Норм инициатива – это когда установлены адекватные правила и за их исполнением следят. Здесь, как всегда, перегибается палка. Само собой, животными будут торговать подпольно и никакого контроля за их условиями содержания не будет.
Уебанский законопроект вдоль и поперёк. Совершенно сырой, непродуманный и максимально вредительский.
Некоторые
А ещё можно перед внесением хуйни проконсультироваться с теми, кто шарит в этом деле.
Куда теперь зоомагазины будут девать подкинутых всяких котят? У меня возле дома зоомагазин есть и там нормально их содержат.
Долбаёбы, лишь бы запретить что-то.
а что с ними не так?
Формально, они попадают под этот же закон. Т.е. если аквариумных рыб не будут продавать в специализированных зоомагазинах, то где их вообще брать?
Вслепую у заводчиков покупать больных животных, так ещё и транспортировать их курьером по жаре/морозу часов пять?
То же самое с насекомыми и членистоногими, с грызунами и так далее, все что попадает под определение животных.
Вопрос в другом: Куда десятки тысяч зоомагазинов денут животных после принятия закона?
установление требований фактически будет означать запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Слабо... Предлагаю рассмотреть законопроект по ограничению продажи колбасы в продуктовых магазинах, тоже содержится там в ненадлежащих условиях
Считаю что животные не должны содержаться для фана. Никакой купли-продажи. Муравейники не для животных. Есть коттедж, заводи с документами. Могут тебе продать какого-нибудь овчара служебного.
В квартире держать и выводить всякие мелкие породы норм
Нет не норм, они тоже живые, и черепашки живые. А их в конвейер, для ребенка поиграть. Символически это мерзко и антигуманно
Что? Просто кому-то нравятся маленькие собаки поиграть ребенку не так много людей покупает
Мне многотлже что нравится.
Мелким собакам не нужно особо много места, покупали мелкого у отличной заводчицы, все норм у них
Вот интересно бы посмотреть сколько законопроектов было инициировано депутатами на основе многочисленных обращений граждан, а сколько исходя из того, что надо просто оправдать свое место и в резюме включить строку "автор n-го числа законопроектов". Есть у депутатов CRM где можно посмотреть источники идей?
Есть ощущение, что у них там план. Текущий созыв принял рекордное число законов.
А через месяц на тех же местах откроется федеральная сеть РосЖывтоне чьего-нибудь сраного племянника, и закон откатят обратно. Видали уже такое.
А как быть с аквариумными рыбками? Есть замечательные магазины аквариумистики, где сразу можно приобрести рыб.
Согласен, что нужен уход - видел чмошные места, где рыб держат как в банке, но при этом есть и отличные заведения.
На рынках, в зоомагазинах собаках нельзя продавать, а держать дома можно в 4 стенах без вольера. Тогда пускай разрешают держать собак в частных домах.
А разве у текущего созыва уже не закончились заседания? Т.е. сейчас вноси, не вноси, но если что то и будут принимать, то уже в следующем созыве. Так что толку об этом рассуждать, кроме как о предвыборном пиаре?
Ну и будут себе дальше торговать на авито незаконно ввезенными в страну экзотическими животными.
Ещё одна инициатива, которую даже если примут, то никто не будет контролировать её соблюдение, как и сотни других.