По мнению автора инициативы, там животных содержат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».

В Госдуму внесен законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Документ разработал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Сегодня внёс в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных», — сказал Бурматов.

Депутат предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными и установить требования к местам их продажи. Заниматься этим, согласно его идее, должны уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

По словам Владимира Бурматова, установление требований фактически будет означать запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животных содержат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».

Законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Однако, по мнению властей, новые нормы могут затрагивать различные сферы, потому проект ещё нужно доработать.