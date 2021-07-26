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Яна Ломакина

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах Статьи редакции

По мнению автора инициативы, там животных содержат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».

В Госдуму внесен законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Документ разработал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Сегодня внёс в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных», — сказал Бурматов.

Депутат предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными и установить требования к местам их продажи. Заниматься этим, согласно его идее, должны уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

По словам Владимира Бурматова, установление требований фактически будет означать запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животных содержат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».

Законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Однако, по мнению властей, новые нормы могут затрагивать различные сферы, потому проект ещё нужно доработать.

#новости #право #животные

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68 68 комментариев
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Argumenta Ambigua

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Опять мимо. Зоомагазин надо обязать создавать достойные условия, а не запрещать продажу, но нет, давайте просто к хуям запретил, как всегда

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Алексей Логачев

Argumenta
20

Не знаю как сейчас, но лет 5 назад в зоомагазинах животные содержались лучше, чем у заводчиков.

Ответить

Alex

Алексей
0

Ну я думаю что в нормальных зоомагазинах все таки есть адекватные условия для животных, но учитывая что данный законопроект принят нашим правительством, то в таких ситуациях определённо есть свой подвох, например в возможном решении проблемы с бездомными животными, которые никуда особо не пристроишь, а скорее отдашь в приют с сомнительной репутацией.

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Алексей Логачев

Alex
8

Уже кучу раз писали, что чтобы не было такого количества бездомных животных, то их надо просто отлавливать и стерилизовать. Проблему "пристройкой" не решить.
Я уж не говорю про то, что мусор надо со дворов вовремя вывозить. 

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Щячло Попячтса

Алексей
3

Ещё бы не помешал запрет на подкормку бездомных животных.

Ответить

Argumenta

Алексей
0

согласен, а еще можно, для разнообразия, давать людям выбирать руководителей

Ответить

Этнический Петя

Алексей
0

Или сделать курсы и лицензию, как в Европе. Тогда чтобы купить собачку нужно будет пройти курс по уходу, а люди, которые выкидывают животных на такое вряд ли пойдут, ибо это нужно что-то делать 

Ответить

AZP

Alex
0

Только что был в одном зоомагазине - коты спокойно ходят

Ответить

Argumenta Ambigua

Алексей
0

А я о чем, конечно маганизчик в металлическом загоне не сможет ничего обеспечить, нах такие и нужны. Хороший магаз - самое оно

Ответить

Илья Щибрик

Алексей
0

Тут нужно делать поправку на то, что это за зоомагазин. В некоторых действительно условия лучше — особенно если говорить про крупные города. Но какой-нибудь нижнеурюпинский зоомагазин запросто может в целом забить на условия содержания животных.

Ответить

Солёная Капля

Илья
0

Как он тогда продаст этих животных, если они будут больными и тд? 

Ответить

Дмитрий Романов

Argumenta
3

"Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных"

Ответить

Argumenta Ambigua

Дмитрий
0

я прочитал заголовок  и первый абзац. те теперь получается я должен сказать, что поддерживаю эту гос инициативу? очень опасная затея, уже был опыт

Ответить

Очевидный томагавк_два

Argumenta
1

 Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных

правда не знаю, нахуя он это тогда запретом называет

Ответить

Argumenta Ambigua

Очевидный
0

запрет продажи и содержания в неподходящих условиях, как то так очевидно

Ответить

Андрей Рядькин

16

Видел у Варламова видео с ужасных адлеровских зоопарков. Вот такие надо запрещать

Ответить

AZP

Андрей
2

Говно типа Запашного нужно запрещать

Ответить

Солёная Капля

Андрей
1

запрещать... Запрещать!.. ЗАПРЕЩАТЬ!!!!!!

Ответить

Argumenta Ambigua

Андрей
0

там даже не зоопарки, а пыточные скорее

Ответить

Sharkie

Андрей
0

Как раз про "выставки" (как Варламов говорил их переименовывают) в законе и не фигурируют.

Ответить

Le Petit Train Jaune

4

А где их продавать?

Ответить

Твоего деда дед

Le
11

В продуктовых магазинах, мясной отдел

Ответить

Daniil Minashkin

Le
2

У заводчиков

Ответить

Le Petit Train Jaune

Daniil
0

Кто-то может сказать, какие условия у заводчиков, не стесненные ли вдруг часом?

Ответить

Daniil Minashkin

Le
0

Ну я в прошлом июле покупал золотистого ретривера, хорошие условия, загородный дом, бегают по двору, клубнику срывают

Ответить

Le Petit Train

Daniil
4

Так их заставляют заниматься трудом? 

Ответить

Daniil Minashkin

Le
1

Не

Ответить

Разнообразный пистолет

Le
1

ты неправильно прочитал. запрет для того чтобы крестьяне перестали покупать , депутатикам должно достаться

Ответить

Daniil Minashkin

Разнообразный
1

Депутаты не покупают в зоомагазинах

Ответить

Разнообразный

Daniil
0

ну вот чтобы зоо и не закупались

Ответить

Daniil Minashkin

Разнооб…
1

Как это на обывателей повлияет? Никак, зоомагазины берут каких-то средненьких по качеству животных

Ответить

Некоторые

Daniil
1

То есть тебе норм, если Петя из Твери останется без волнистого попугайчика?

Ответить

Daniil Minashkin

Некотор…
–2

Есть же люди которые разводят волнистых попугайчиков

Ответить

Некоторые

Daniil
0

В каких условиях?!!

Ответить

Разнообразный

Daniil
0

хм

Ответить

Антон Лисин

Le
0

Зачем их продавать 

Ответить

мЕдь

–1

Вроде и норм инициатива, но от едра всегда ждёшь подвох.

Ответить

Максим Козаченко

мЕдь
8

Норм инициатива – это когда установлены адекватные правила и за их исполнением следят. Здесь, как всегда, перегибается палка. Само собой, животными будут торговать подпольно и никакого контроля за их условиями содержания не будет.

Ответить

Владимир Климов

Максим
1

Уебанский законопроект вдоль и поперёк. Совершенно сырой, непродуманный и максимально вредительский.

Ответить

мЕдь

Владимир
0

Так его только внесли. Дальше он мог бы стать лучше, если бы система работала. 

Ответить

Владимир Климов

мЕдь
1

но она не работает, к сожалению

Ответить

Некоторые

мЕдь
0

А ещё можно перед внесением хуйни проконсультироваться с теми, кто шарит в этом деле.

Ответить

Владимир Климов

1

Куда теперь зоомагазины будут девать подкинутых всяких котят?  У меня возле дома зоомагазин есть и там нормально их содержат. 

Долбаёбы, лишь бы запретить что-то.

Ответить

Sharkie

Владимир
0

И как быть с аквариумными рыбками, прочими хомячками и террариумными товарищами.

Ответить

Владимир Климов

Sharkie
0

а что с ними не так?

Ответить

Sharkie

Владимир
0

Формально, они попадают под этот же закон. Т.е. если аквариумных рыб не будут продавать в специализированных зоомагазинах, то где их вообще брать?
Вслепую у заводчиков покупать больных животных, так ещё и транспортировать их курьером по жаре/морозу часов пять?
То же самое с насекомыми и членистоногими, с грызунами и так далее, все что попадает под определение животных.

Ответить

Михаил Кометов

Владимир
0

Вопрос в другом: Куда десятки тысяч зоомагазинов денут животных после принятия закона?

Ответить

Алексей Логачев

1

установление требований фактически будет означать запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Слабо... Предлагаю рассмотреть законопроект по ограничению продажи колбасы в продуктовых магазинах, тоже содержится там в ненадлежащих условиях

Ответить

Максим Манчестер

1

Считаю что животные не должны содержаться для фана. Никакой купли-продажи. Муравейники не для животных. Есть коттедж, заводи с документами. Могут тебе продать какого-нибудь овчара служебного.

Ответить

Daniil Minashkin

Максим
0

В квартире держать и выводить всякие мелкие породы норм

Ответить

Максим Манчестер

Daniil
0

Нет не норм, они тоже живые, и черепашки живые. А их в конвейер, для ребенка поиграть. Символически это мерзко и антигуманно

Ответить

Daniil Minashkin

Максим
0

Что? Просто кому-то нравятся маленькие собаки поиграть ребенку не так много людей покупает

Ответить

Максим Манчестер

Daniil
0

Мне многотлже что нравится.

Ответить

Daniil Minashkin

Максим
0

Мелким собакам не нужно особо много места, покупали мелкого у отличной заводчицы, все норм у них

Ответить

Максим Манчестер

Daniil
0

Это кровавый бизнес, бракованных много и их не пристраивают

Ответить

Mr Hidden

1

Вот интересно бы посмотреть сколько законопроектов было инициировано депутатами на основе многочисленных обращений граждан, а сколько исходя из того, что надо просто оправдать свое место и в резюме включить строку "автор n-го числа законопроектов". Есть у депутатов CRM где можно посмотреть источники идей? 

Есть ощущение, что у них там план. Текущий созыв принял рекордное число законов. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Интересная инициатива

Ответить

Daniil Minashkin

–2

Ну норм же инициатива

Ответить

Exorcist

0

опять сотрясение воздуха

Ответить

Р О Б А Т

0

а депутастов там можно будет покупать?

Ответить

Максим Козаченко

0

Сука, Бурматов, блядь

Ответить

Холодный татарин

0

Если они внятно и по пунктам не пропишут все требования к содержанием всех разных животных, которых можно продавать в зоомагазинах, - то это очередная хрень, а не закон.

Ответить

Rond

0

А через месяц на тех же местах откроется федеральная сеть РосЖывтоне чьего-нибудь сраного племянника, и закон откатят обратно. Видали уже такое.

Ответить

Sharkie

0

А как быть с аквариумными рыбками? Есть замечательные магазины аквариумистики, где сразу можно приобрести рыб.
Согласен, что нужен уход - видел чмошные места, где рыб держат как в банке, но при этом есть и отличные заведения.

Ответить

Ragnar Lodbrok

0

На рынках, в зоомагазинах собаках нельзя продавать, а держать дома можно в 4 стенах без вольера. Тогда пускай разрешают держать собак в частных домах. 

Ответить

nonsense

0

А разве у текущего созыва уже не закончились заседания? Т.е. сейчас вноси, не вноси, но если что то и будут принимать, то уже в следующем созыве. Так что толку об этом рассуждать, кроме как о предвыборном пиаре?

Ответить

Анна Мазеина

0

Ну и будут себе дальше торговать на авито незаконно ввезенными в страну экзотическими животными. 

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Иванов Иван

0

Ещё одна инициатива, которую даже если примут, то никто не будет контролировать её соблюдение, как и сотни других.

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