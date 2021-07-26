Журналиста Ивана Сафронова допросили в качестве свидетеля по делу его адвоката. Теперь они не могут общаться
Иван Павлов уточнил, что остаётся защитником обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса».
Экс-глава «Команды 29» Иван Павлов, защищающий в суде бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщил, что его подзащитного допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому против него самого. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
Так как суд запретил Павлову в качестве меры пресечения общаться со свидетелями по его уголовному делу, то теперь он не может общаться со своим подзащитным.
7 июля 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Сафронов не признает вину и связывает своё преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».
Павлов в апреле 2021 года стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. По версии следствия, адвокат опубликовал постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле.
Давайте вообще всех пересажаем. Одна половина сидит, вторая охраняет.
Это при том, что ещё до его задержания уже несколько томов дела было.
Разнообразный пистолет
да понятно дело, что никакой он не шпион, просто в отместку будут держать столько сколько надо. настоящих шпионов если ловят , то сразу просто выдворяют, как вон недавно украинского ловили.
если бы хотели посадить - посадили
Так он свой, если осудят, то не будут выдворять, а посадят на лет 10
Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул.
— Позволю себе обратить ваше внимание, господин
капитан,— сказал он,— на книгу Керикгофа о военной шифровке.
Книгу эту каждый может заказать в издательстве Военного
научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан,
метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого
метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне
Первом в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод
Кирхнера, метод шифровки словами. Каждое слово депеши
расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был
усовершенствован поручиком Флейснером в его книге "Handbuch der
militarischen Kryptographie" /"Руководство по военной
тайнописи" (нем.)/, которую каждый может купить в издательстве
Военной академии в Винер-Нейштадте.(С)
Че они так ополчились на этого Сафронова?