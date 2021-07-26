Журналиста Ивана Сафронова допросили в качестве свидетеля по делу его адвоката. Теперь они не могут общаться

Иван Павлов уточнил, что остаётся защитником обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса».

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Экс-глава «Команды 29» Иван Павлов, защищающий в суде бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщил, что его подзащитного допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому против него самого. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Так как суд запретил Павлову в качестве меры пресечения общаться со свидетелями по его уголовному делу, то теперь он не может общаться со своим подзащитным.

Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон Иван Павлов экс-глава «Команды 29», адвокат

7 июля 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Сафронов не признает вину и связывает своё преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».