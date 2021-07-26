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Новости
Артём Мазанов

Журналиста Ивана Сафронова допросили в качестве свидетеля по делу его адвоката. Теперь они не могут общаться

Иван Павлов уточнил, что остаётся защитником обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса».

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Экс-глава «Команды 29» Иван Павлов, защищающий в суде бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщил, что его подзащитного допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому против него самого. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Так как суд запретил Павлову в качестве меры пресечения общаться со свидетелями по его уголовному делу, то теперь он не может общаться со своим подзащитным.

Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон

Иван Павлов
экс-глава «Команды 29», адвокат

7 июля 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Сафронов не признает вину и связывает своё преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

Павлов в апреле 2021 года стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. По версии следствия, адвокат опубликовал постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле.

#право #делосафронова

10 10 комментариев
5
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мЕдь

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Давайте вообще всех пересажаем. Одна половина сидит, вторая охраняет. 

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мЕдь

мЕдь
5

Потом меняемся. 

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Разнообразный пистолет

1

уже год не могут понять , шпион он или нет.

Ответить

мЕдь

Разнообразный
1

Это при том, что ещё до его задержания уже несколько томов дела было. 

Ответить

Разнообразный пистолет

мЕдь
0

да понятно дело, что никакой он не шпион, просто в отместку будут держать столько сколько надо. настоящих шпионов если ловят , то сразу просто выдворяют, как вон недавно украинского ловили.
если бы хотели посадить - посадили

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tjournal.ru
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Закомплексованна

Разнооб…
0

Так он свой, если осудят, то не будут выдворять, а посадят на лет 10

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Grigory Kopiev

Закомпл…
0

Обменяют

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Саша

0

Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул.
— Позволю себе обратить ваше внимание, господин
капитан,— сказал он,— на книгу Керикгофа о военной шифровке.
Книгу эту каждый может заказать в издательстве Военного
научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан,
метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого
метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне
Первом в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод
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расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был
усовершенствован поручиком Флейснером в его книге "Handbuch der
militarischen Kryptographie" /"Руководство по военной
тайнописи" (нем.)/, которую каждый может купить в издательстве
Военной академии в Винер-Нейштадте.(С)

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Александр Авдеев

0

Че они так ополчились на этого Сафронова?

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solawind

Александр
0

Потому что им нужно оправдывать свое сущестсование зарплаты и премии

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