МВД предложило изымать загранпаспорта у невыездных должников Статьи редакции
После выплаты долга документ вернут.
МВД предложило изымать загранпаспорта у россиян, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу, например, из-за неисполнения судебных решений. Об этом изначально рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир, а затем написало РБК со ссылкой на документ.
Изымать паспорта смогут дознаватели Федеральной службы судебных приставов. Их можно будет получить обратно в миграционной службе.
Законопроект также обязывает органы, которые сделали человека невыездным, сообщить ему об этом в течение дня. «В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — уточнил Груздев.
По данным Груздева, документ получил проект положительного отзыва правительства.
Все такие думают - это алиментчиков будут не пускать.
В реальности - Люба Соболь не сможет покинуть рф
Думаю, в АП были бы только рады, если бы Люба покинула РФ. Навсегда
В АП были бы рады, если бы Люба ушла в вебкам
Чё АП да АП - треть тж бы спилась сразу от счастья
Почему треть? Ладно, тут процентов 5 - женщины, а кто тогда остальные две трети?
Остальные две трети хотят, чтобы Волков ушел в вебкам
Очевидный
мне она не нравится
Тебе и собака не нравится
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде хуедии
Должников перед родиной. В армии не служил, так нечего о заграницах загнивающих думать.
А в чем смысл, ведь их и так и так не выпустят на паспортном контролле
В РБ выпустят
В Беларусь и по внутреннему паспорту выпустят
Я ездил в РБ, нет вообще никакого паспортного контроля при пересечении границы с РФ и обратно. По крайней мере, в 2013 так было.
Согласен, наверное, надо справку медицинскую, что не заражен вирусом + устраивающий их документ, удостоверяющий личность.
Холодный татарин
Полагаю, да. У их погранцов нет общей базы данных с рф.
Да между границами вроде нет постов РФ поэтому вроде как можно выйти без проблем но это не точно
Холодный татарин
Да тут такое, что мало куда из-за санкций из РБ можно улететь:
Жидкий хичхакер
Венгрии, кажется, надоело в ЕС.
Холодный татарин
Не только из-за авиасообщения с РБ.
Вот это: "В Венгрии ввели запрет на распространение изображений ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Этот закон вызвал немедленную реакцию: сразу 14 стран Евросоюза подписали заявление, осуждающее действия венгерских властей. Споры между Венгрией и ЕС по поводу отстаиваемых ими ценностей идут уже далеко не первый год и продолжаются на фоне подготовки венгерского премьера Виктора Орбана к переизбранию. По мнению экспертов, даже если ЕС и будет давить на него, положение премьера не пошатнется."
это про тот случай, когда свалил незаметно. в забугорье же надо что то показывать. хотя, а как же визы и тд
Выездные визы — недалёкое будущее России
Статью бы дополнить инфой о том, как это работает сейчас. Я думал, что ты и так не выедешь из страны с долгами. Какую проблему тогда решает физическое изъятие паспорта? Выезд транзитом через страны таможенного союза?
Приучить проверять можно ли тебе выезжать. Меняет психологию.
Может сразу
МВД предложило изымать паспорта у невыездных должников
Когда введут выездные визы?
ну уже в окне виднеется. особые списки благонадежных граждан будут получать, чиновники и крупные бизнесмены, силовики - гордость страны
Отменят законопроект. Выборы же. Сделали хуже. Вернули как было. Мудачье старое и тупое.
А если паспорт не отдам/потерял/забыл где лежит/собака съела? Силой будут отбирать?
Так и сейчас же должников не выпускают. Или они хотят белорусский коридор закрыть?
А кто нибудь сталкивался с запретом на выезд на своем опыте? Так что бы высадили из поезда например? У меня был случай в середине нулевых, когда польские погранцы после Бреста хотели высадить, не верили, что я к родственникам еду, это другое конечно, однако ситуация по результату одна и та же
МВД предложило изымать загранпаспорта у невыездных должников
пожалуй единственный закон в РБ, который невозможно перенять у России