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Артём Мазанов

МВД предложило изымать загранпаспорта у невыездных должников Статьи редакции

После выплаты долга документ вернут.

МВД предложило изымать загранпаспорта у россиян, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу, например, из-за неисполнения судебных решений. Об этом изначально рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир, а затем написало РБК со ссылкой на документ.

Изымать паспорта смогут дознаватели Федеральной службы судебных приставов. Их можно будет получить обратно в миграционной службе.

Законопроект также обязывает органы, которые сделали человека невыездным, сообщить ему об этом в течение дня. «В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — уточнил Груздев.

По данным Груздева, документ получил проект положительного отзыва правительства.

#новости #право

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59 59 комментариев
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59 комментариев
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Федя Прозоров

35

Все такие думают - это алиментчиков будут не пускать. 
В реальности - Люба Соболь не сможет покинуть рф

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Smaug The Terrible

Федя
4

Думаю, в АП были бы только рады, если бы Люба покинула РФ. Навсегда

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Федя Прозоров

Smaug
2

В АП были бы рады, если бы Люба ушла в вебкам

Ответить

Artyom Sidorov

Федя
3

Чё АП да АП - треть тж бы спилась сразу от счастья

Ответить

Вася Пупкин

Artyom
3

Почему треть? Ладно, тут процентов 5 - женщины, а кто тогда остальные две трети?

Ответить

Necronomicon

Вася
11

Остальные две трети хотят, чтобы Волков ушел в вебкам

Ответить

Иван Иванович

Necrono…
0

Яшин более няшный

Ответить

Очевидный

Вася
1

мне она не нравится

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Artyom Sidorov

Очевидн…
0

Тебе и собака не нравится

Ответить

Очевидный

Artyom
0

сутулая - вполне

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#realfiddy

Федя
0
Ответить

Photuum

Федя
0

Беларусь всех примет

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AZP

Федя
0

Пускай борется с режимом, находясь внутри режима.

Ответить

Андрей Охапкин

Федя
0

Ну и хорошо, как мы здесь без неё?

Ответить

Федеральный космос

18

И вообще, загранпаспорта нужно выдавать только достойным, чтобы не позорили за границей светлый образ нашей Родины.
Обязательно характеристика с работы, из домкома, и собеседование в райкоме Партии.
Ой, уже было?!

Ответить

Иван Иванович

Федеральный
0

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде хуедии

Ответить

мЕдь

11

Должников перед родиной. В армии не служил, так нечего о заграницах загнивающих думать. 

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Alex Blake

мЕдь
3

Супружеский долг не отдал — хер тебе, а не Турция!

Ответить

Рыжий

9

А в чем смысл, ведь их и так и так не выпустят на паспортном контролле

Ответить

Закомплексованная Душа

Рыжий
4

В РБ выпустят

Ответить

Photuum

Закомплексованн…
3

В Беларусь и по внутреннему паспорту выпустят

Ответить

Холодный татарин

Photuum
0

Я ездил в РБ, нет вообще никакого паспортного контроля при пересечении границы с РФ и обратно. По крайней мере, в 2013 так было. 

Ответить

Photuum

Холодный
0

Сейчас чуть сложнее из-за ковида

Ответить

Холодный татарин

Photuum
0

Согласен, наверное, надо справку медицинскую, что не заражен вирусом + устраивающий их документ, удостоверяющий личность.

Ответить

Photuum

Холодный
0

Сейчас въехать можно только поездом и самолетом. Нужен внутренний паспорт и отрицательный тест ПЦР не старше 72 часов.

Еще есть большой рынок нелегального транзита на автобусах. Границы-то нет. Цена 5000р прямо от Москвы.

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Холодный татарин

Закомплексованн…
0

Полагаю, да. У их погранцов нет общей базы данных с рф.

Ответить

Крипто Кун

Холодный
0

Да между границами вроде нет постов РФ поэтому вроде как можно выйти без проблем но это не точно

Ответить

Холодный татарин

Крипто
0

Да тут такое, что мало куда из-за санкций из РБ можно улететь:

Ответить

Жидкий хичхакер

Холодный
1

Венгрии, кажется, надоело в ЕС. 

Ответить

Холодный татарин

Жидкий
–1

Не только из-за авиасообщения с РБ.
Вот это: "В Венгрии ввели запрет на распространение изображений ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Этот закон вызвал немедленную реакцию: сразу 14 стран Евросоюза подписали заявление, осуждающее действия венгерских властей. Споры между Венгрией и ЕС по поводу отстаиваемых ими ценностей идут уже далеко не первый год и продолжаются на фоне подготовки венгерского премьера Виктора Орбана к переизбранию. По мнению экспертов, даже если ЕС и будет давить на него, положение премьера не пошатнется."

Ответить

Роман Александров

Рыжий
2

В Казахстане?

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Argumenta Ambigua

Рыжий
0

это про тот случай, когда свалил незаметно. в забугорье же надо что то показывать. хотя, а как же визы и тд

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Кузькин отец

5

Выездные визы — недалёкое будущее России

Грани.Ру: Сергей Медведев: Нас ждет страшная и…
Что ждет Россию в ближайшие годы? Закрытие границ, возвращение смертной казни, импорт китайских…
grani-ru-org.appspot.com
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шляпик

4

Статью бы дополнить инфой о том, как это работает сейчас. Я думал, что ты и так не выедешь из страны с долгами. Какую проблему тогда решает физическое изъятие паспорта? Выезд транзитом через страны таможенного союза?

Ответить

Ap

шляпик
4

Со слов знакомых мне известно, что это решается переводом на банковскую карту связанного с приставом лица

Ответить

шляпик

Ap
3

Ну тогда просто добавится еще перевод на карту — за то, что тебе оставляют паспорт

Ответить

Ap

шляпик
0

Да никто и не будет пытаться его изъять скорее всего.

Ответить

Николай Николаевич

шляпик
3

Приучить проверять можно ли тебе выезжать. Меняет психологию.

Ответить

Smaug The Terrible

Николай
3

Еееее. Человек Покорный на подходе

Ответить

шляпик

Николай
0

Сомневаюсь, что господа о психологии переживают. Если считать, что ты и так не выедешь с долгами, то со стороны государства нет никакой разницы между тем, что ты без паспорта не будешь и думать о поездке, и тем, что ты соберёшься ехать, но развернут на контроле.

Ответить

Николай

шляпик
0

Тогда зачем забирать паспорта.

Ответить

#realfiddy

3

Ебать панорама 🏙 

Ответить

Владислав Микк

3

Нельзя покинуть Омск*
Омск=Россия

Ответить

Smaug The Terrible

3

Может сразу
МВД предложило изымать паспорта у невыездных должников

Ответить

Нравственный спрей

Smaug
0

Внутренние причем )

Ответить

van der Pusch

2

Когда введут выездные визы?

Ответить

Argumenta Ambigua

van
0

ну уже в окне виднеется. особые списки благонадежных граждан будут получать, чиновники и крупные бизнесмены, силовики - гордость страны

Ответить

van der Pusch

Argumenta
3

ну шо я могу сказать

Ответить

Разнообразный пистолет

1

Все что должен - прощаю

Ответить

Владислав Недзвецкий

1

Отменят законопроект. Выборы же. Сделали хуже. Вернули как было. Мудачье старое и тупое.

Ответить

Alex Blake

1

А если паспорт не отдам/потерял/забыл где лежит/собака съела? Силой будут отбирать? 

Ответить

Photuum

1

Так и сейчас же должников не выпускают. Или они хотят белорусский коридор закрыть? 

Ответить

Милицейский блик

0

ГУЛАГ ебанный

Ответить

Очевидный томагавк_два

0

а нахрена, если можно просто на вылете не выпускать?

Ответить

Некоторые американец

0

А что это решает?

Ответить

Дмитрий Блинов

0

Логично.

Ответить

Р О Б А Т

0

Изымать почку 

Ответить

Argumenta Ambigua

0

А кто нибудь сталкивался с запретом на выезд на своем опыте? Так что бы высадили из поезда например? У меня был случай в середине нулевых, когда польские погранцы после Бреста хотели высадить, не верили, что я к родственникам еду, это другое конечно, однако ситуация по результату одна и та же

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Дмитрий Орлов

0

МВД предложило изымать загранпаспорта у невыездных должников

пожалуй единственный закон в РБ, который невозможно перенять у России

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