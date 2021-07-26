Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов Статьи редакции
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
Ведомство сослалось на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». О блокировке сайта сообщила «Команда Навального».
Согласно этой статье, ведомство может заблокировать сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.
Почему именно сайт решили заблокировать, пока неизвестно, сообщил «МБХ медиа» соратник Навального Леонид Волков.
Обновлено в 14:35: Леонид Волков рассказал, что по решению Генпрокуратуры одновременно заблокировали более 40 сайтов:
soboll.ru
leonidvolkov.ru
stepanov2021.org
alyansvrachey.ru
roszkh.ru
rosyama.ru
сайты 39 штабов на shtab.navalny.com
Сайт «Умного голосования» остался незаблокированным.
9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.
Дмитрий Орлов забанен хуй знает сколько дней
Был зарегистрирован уже 102 твинк Орлова/
Откуда инфа у Звезды?
Даже жаль этого больного человека. У него явно психические отклонения, а тут над ним рофлят
Почему ты думаешь, что у него отклонения?
Системный бинокль
и всем похую
Системный
жаль
Я только сейчас узнал, что у него был свой сайт 🤷♂️ Мб у него ещё ютуб-канал есть? 🤔
анус себе еще раз заблокируйте
Пора бы уже имя Алексей запретить
И фамилии на "Н" начинающиеся и на "й" оканчивающиеся. Можно еще там экстремизм поискать, типа Гитлер часто повторял это.
А еще Гитлер на BMW, Porsche и Mercedes-Benz ездил. Может и их запретить?
Все равно никто на митинги не выйдет. Русские оказались недостойны Алексея Навального. Они заслужили на Путина.
заслужить навального… ахахах
Магнитный череп
Твой второй комментарий? Похвально
Был единственный шанс на перемены и мы его слили
В Игре престолов ты либо побеждаешь, либо умираешь
кто там кстати призывал сесть на проезжую часть?
После того как среди собравшихся на мосту демонстрантов стали раздаваться призывы пойти на прорыв полицейского оцепления, Удальцов, Навальный и Немцов покинули мост и в сопровождении журналистов и охраны беспрепятственно прошли к согласованному месту проведения митинга, где через некоторое время были задержаны
В финальной битве между добром и нейтралитетом победил нейтралитет и пофигизм.
Хорошо, что не зло.
между добром и нейтралитетом
Меня забавляет, как они используют риторику типа "кто не с нами, тот против нас"
Где слили-то? Ситуация видоизменилась, но усталость от пыни и готовность протестовать никуда не делись.
такую страну проебали, это их победа 🥳
Сразу видно - победители, не иначе
Никто так не продвигает VPN в массы, как Роснепотребнадзор.
Столичный хичхакер
Причем тут роспотребнадзор? Хотя тоже та еще контора
Заморачиваться с установкой VPN будут в основном те, кто и так не привечает нынешнюю власть. А вот достучаться до пассивной части населения будет уже гораздо сложнее. Остаётся разве что Телеграм.
Жж мертв, не?
еще страничка во вконтакте, ух, сколько всего еще побанить можно
Сайт главного оппозиционного политика Алексея Навального заблокирован уже 1 день
А самого Алексея тип никто не заблокировал?)
Еееее
Ожидаемо. На очереди сайт Умного голосования, а сразу после выборов уже YouTube можно блокировать и все VPN сервисы.
на рутюбе, где ж ещё
Приложухи в сторах есть
Заблокируют телефоны. Будем с кнопочными нокиями ходить.
Вообще-то по ик-порту. Эх, стали забывать эпоху..
@Сергей Звезда что там с материалом про "УГ" и кубер?
Да неужели.......
Ура, может быть теперь мне фанатики тут не станут доказывать, что Волков НЕ ПИЗДИТ.
Здольников две недели назад предупредил, что аппспот их не спасёт, и хватит об пиздеть. Также, вспоминая случай со слитой почтой и DKIM 2010-2011, где Алексей ушёл в отрицаловку тупую "мне подбросили", становится любопытно, не Волков ли тогда ему навешал лапши, мол, ДА ВСЁ МОЖНО ПОДДЕЛАТЬ. Ну или сам так решил, а толкового айти-консультанта не оказалось и опозорился.