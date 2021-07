{"items":[{"comment_id":5996231,"subsite_id":246497,"user_id":406613,"type":"comment_add","id":5996231,"hash":"75505c2bca682ac629692ff5037496bb","date":1627300348,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415470?comment=5996231","text":"\u043a\u0430\u043a \u0441\u043a\u0443\u0447\u043d\u043e \u044f \u0436\u0438\u0432\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406613,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406613-borat-sagdiev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f973408c-61bc-530c-a5c6-e743dda71b9f\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0430\u0442 \u0421\u0430\u0433\u0434\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":415470,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415470","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996233,"subsite_id":246497,"user_id":340653,"type":"comment_add","id":5996233,"hash":"2d74359e05701ba8581c6b56f69c90e9","date":1627300352,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415483?comment=5996233","text":">\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0438\u0437\u044b\u043c\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0430\u043d\u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0443 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432



\u041f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d :

\u0418\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0437\u0430\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0443\u0437\u043e\u0432, \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c, \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0443\u0436\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0430, \u043d\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0430\u0442\u044b\u043c\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0438 \u043c\u0443\u0436\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0438\u0442\u043e\u043d, \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0432 \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435, \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0430 \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 90-60-90, \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430\u0442\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043a \u0438\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u0437\u0430 \u0415\u0434\u0438\u043d\u0443\u044e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340653-ruslan-akhmedov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ba16172b-cb01-5166-9a6e-74f9a7357342\/","name":"ruslan Akhmedov","isVerified":false},"content":{"id":415483,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415483","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996235,"subsite_id":247728,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5996235,"hash":"108dd5e6e8b447c041c22f5f50d926b9","date":1627300359,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415384-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-diasporoy-nyu-yorka-na-vstrechu-prishli-neskolko-soten-belorusov?comment=5996235","text":"Del","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":415384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415384-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-diasporoy-nyu-yorka-na-vstrechu-prishli-neskolko-soten-belorusov","title":"\u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0422\u0438\u0445\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u043e\u0439 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430. \u041d\u0430 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043e\u0442\u0435\u043d \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996237,"subsite_id":214343,"user_id":397836,"type":"comment_add","id":5996237,"hash":"ac5f3b5d75e2cf5d864f9d4065495876","date":1627300378,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413758-krah-finansovoy-piramidy-finiko-tysyachi-lyudey-vlozhili-milliony-v-shemu-kazanskogo-predprinimatelya-i-ostalis-bez-vyplat?comment=5996237","text":"\u041d\u0435\u0442 \u04304 \u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043b\u0438\u043d \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0441\u0438\u043c\u043f\u0441\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0435\u043f\u0442\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":397836,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/397836-andrey-cybiskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/26712fc1-e634-5d62-a320-af53833625d5\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0426\u044b\u0431\u0438\u0441\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413758,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413758-krah-finansovoy-piramidy-finiko-tysyachi-lyudey-vlozhili-milliony-v-shemu-kazanskogo-predprinimatelya-i-ostalis-bez-vyplat","title":"\u041a\u0440\u0430\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0440\u0430\u043c\u0438\u0434\u044b Finiko: \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0432 \u0441\u0445\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0435\u0437 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996239,"subsite_id":245416,"user_id":358139,"type":"comment_add","id":5996239,"hash":"6905f84b74d501de639a8b795072762b","date":1627300380,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/415479-roskomnadzor-zablokiroval-sayty-navalnogo-sobol-volkova-i-39-shtabov?comment=5996239","text":"\u0421\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u044b \u0433\u043b\u044f\u043d\u044c ) \u0422\u044b \u0442\u0440\u0435\u0433\u0435\u0440\u0438\u0448\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0444\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044e \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d?))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":358139,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/358139-ivanov-ivan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bf3212d-38c1-539d-861d-fbc5efc8d522\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0418\u0432\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":415479,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/415479-roskomnadzor-zablokiroval-sayty-navalnogo-sobol-volkova-i-39-shtabov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442\u044b \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0421\u043e\u0431\u043e\u043b\u044c, \u0412\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0438 39 \u0448\u0442\u0430\u0431\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996240,"subsite_id":247728,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":5996240,"hash":"ba9851c4aed5bbfa6aeadfb4bedbdec1","date":1627300384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415514-poyavilis-fotografii-iz-kamery-v-cip-na-okrestina-lyudi-tam-spyat-na-metallicheskih-prutyah-i-na-polu?comment=5996240","text":"\u0410 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-atlant-popravil-plechi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff6e9f32-411e-99f8-9b48-b562b720f676\/","name":"\u0410\u0442\u043b\u0430\u043d\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043b\u0435\u0447\u0438","isVerified":false},"content":{"id":415514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415514-poyavilis-fotografii-iz-kamery-v-cip-na-okrestina-lyudi-tam-spyat-na-metallicheskih-prutyah-i-na-polu","title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 \u0438\u0437 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0426\u0418\u041f \u043d\u0430 \u041e\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430: \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0441\u043f\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0443\u0442\u044c\u044f\u0445 \u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996241,"subsite_id":247728,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5996241,"hash":"ef34e2ecc6241cf23837b2300f48d4c5","date":1627300410,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415384-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-diasporoy-nyu-yorka-na-vstrechu-prishli-neskolko-soten-belorusov?comment=5996241","text":"\u0442\u0430\u043a \u0433\u0434\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0442\u043e? \u043c\u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u0445\u0443\u0439 \u0447\u0442\u043e\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0435\u0449\u0451 \u0422\u0438\u0445\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439, \u0434\u0430 \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u0435\u0451 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439(!)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":415384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415384-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-diasporoy-nyu-yorka-na-vstrechu-prishli-neskolko-soten-belorusov","title":"\u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0422\u0438\u0445\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u043e\u0439 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430. \u041d\u0430 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043e\u0442\u0435\u043d \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996243,"subsite_id":214343,"user_id":255681,"type":"comment_add","id":5996243,"hash":"f0b83b4e7f79d70aa5871efc14eb7289","date":1627300422,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413758-krah-finansovoy-piramidy-finiko-tysyachi-lyudey-vlozhili-milliony-v-shemu-kazanskogo-predprinimatelya-i-ostalis-bez-vyplat?comment=5996243","text":"\u041d\u0443 \u043c\u043d\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0437\u0438\u0441\u044b \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b.



\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0441\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043d\u0430\u0434\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043a\u0443, \u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u0443\u044e \u0446\u0435\u043f\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0442\u044b \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c. \u0414\u043e \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0439\u043d\u0430\u0445, \u043d\u0430\u0434\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c.



\u0427\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0436\u0443 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u0441\u0435 \u043b\u043e\u043c\u0430\u043d\u0443\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u044b. \u041f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u0432\u0430\u044e \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f, \u0440\u0430\u0437 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e. \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0442\u0430\u043a \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442. \u0411\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442, \u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f.



\u041d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u0447\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438. \u0412\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0439\u043d \u0440\u0430\u0437\u0434\u0443\u043b\u043e, \u043f\u043e\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f (\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e), \u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0439\u043d \u0441\u0434\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e (\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e). \u041f\u043e\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":255681,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/255681-azat-adavebulivl","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62b54653-c963-5865-baac-1e35c7aaa08a\/","name":"\u0410\u0437\u0430\u0442 \u0410\u0434\u0430\u0432\u0435\u0431\u0443\u043b\u0438\u0432\u043b","isVerified":false},"content":{"id":413758,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413758-krah-finansovoy-piramidy-finiko-tysyachi-lyudey-vlozhili-milliony-v-shemu-kazanskogo-predprinimatelya-i-ostalis-bez-vyplat","title":"\u041a\u0440\u0430\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0440\u0430\u043c\u0438\u0434\u044b Finiko: \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0432 \u0441\u0445\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0435\u0437 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996244,"subsite_id":246497,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":5996244,"hash":"7b88be842289556e5275f5ae9a4315e0","date":1627300428,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415515?comment=5996244","text":"https:\/\/youtu.be\/lS3IhlLPCi8","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7b29e2e3-bf6b-56e4-b47a-17bb9d27e974\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":415515,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415515","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996245,"subsite_id":246497,"user_id":379536,"type":"comment_add","id":5996245,"hash":"65249c545e1b4b66b88f37b2472c85a7","date":1627300430,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415415?comment=5996245","text":"\u041b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u043a\u0442\u043e \u0438 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043c\u0443\u0436 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":379536,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/379536-photuum","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f84e192-33fd-5434-accf-e98d23d09ec5\/","name":"Photuum","isVerified":false},"content":{"id":415415,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/415415","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996249,"subsite_id":245416,"user_id":37239,"type":"comment_add","id":5996249,"hash":"23b60115b06012061e066ea25a8a0c65","date":1627300446,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/415479-roskomnadzor-zablokiroval-sayty-navalnogo-sobol-volkova-i-39-shtabov?comment=5996249","text":"\u0420\u043e\u0441\u042f\u043c\u0443 \u0442\u043e \u0447\u0435\u043c \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":37239,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/37239-rina","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/b1\/b9\/80\/e445367329cfb0.jpg","name":"Rina","isVerified":false},"content":{"id":415479,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/415479-roskomnadzor-zablokiroval-sayty-navalnogo-sobol-volkova-i-39-shtabov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442\u044b \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0421\u043e\u0431\u043e\u043b\u044c, \u0412\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0438 39 \u0448\u0442\u0430\u0431\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996252,"subsite_id":247728,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5996252,"hash":"0ce0185c869f6653e595172f2f2b63aa","date":1627300463,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415384-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-diasporoy-nyu-yorka-na-vstrechu-prishli-neskolko-soten-belorusov?comment=5996252","text":"\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":415384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415384-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-diasporoy-nyu-yorka-na-vstrechu-prishli-neskolko-soten-belorusov","title":"\u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0422\u0438\u0445\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u043e\u0439 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430. \u041d\u0430 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043e\u0442\u0435\u043d \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996254,"subsite_id":214343,"user_id":397836,"type":"comment_add","id":5996254,"hash":"0c081f00a90e03367e9575726dc963be","date":1627300503,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413758-krah-finansovoy-piramidy-finiko-tysyachi-lyudey-vlozhili-milliony-v-shemu-kazanskogo-predprinimatelya-i-ostalis-bez-vyplat?comment=5996254","text":"\u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u044e\u044e \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":397836,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/397836-andrey-cybiskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/26712fc1-e634-5d62-a320-af53833625d5\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0426\u044b\u0431\u0438\u0441\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413758,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413758-krah-finansovoy-piramidy-finiko-tysyachi-lyudey-vlozhili-milliony-v-shemu-kazanskogo-predprinimatelya-i-ostalis-bez-vyplat","title":"\u041a\u0440\u0430\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0440\u0430\u043c\u0438\u0434\u044b Finiko: \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0432 \u0441\u0445\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0435\u0437 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996256,"subsite_id":247728,"user_id":273399,"type":"comment_add","id":5996256,"hash":"9044716d8760526f1b52cf652693bfc2","date":1627300526,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415514-poyavilis-fotografii-iz-kamery-v-cip-na-okrestina-lyudi-tam-spyat-na-metallicheskih-prutyah-i-na-polu?comment=5996256","text":"\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":273399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/273399-shalom-slavyane","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad3f80c4-f07a-2022-e6cf-e64655dea13d\/","name":"\u0448\u0430\u043b\u043e\u043c \u0441\u043b\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":415514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/415514-poyavilis-fotografii-iz-kamery-v-cip-na-okrestina-lyudi-tam-spyat-na-metallicheskih-prutyah-i-na-polu","title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 \u0438\u0437 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0426\u0418\u041f \u043d\u0430 \u041e\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430: \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0441\u043f\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0443\u0442\u044c\u044f\u0445 \u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5996257,"subsite_id":245416,"user_id":37239,"type":"comment_add","id":5996257,"hash":"72ca89bf418945782705eff6cfb43252","date":1627300533,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/415479-roskomnadzor-zablokiroval-sayty-navalnogo-sobol-volkova-i-39-shtabov?comment=5996257","text":"\u0417\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u043a\u0442: \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043e\u0442 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434 VPN.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":37239,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/37239-rina","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/b1\/b9\/80\/e445367329cfb0.jpg","name":"Rina","isVerified":false},"content":{"id":415479,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/415479-roskomnadzor-zablokiroval-sayty-navalnogo-sobol-volkova-i-39-shtabov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442\u044b \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0421\u043e\u0431\u043e\u043b\u044c, \u0412\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0438 39 \u0448\u0442\u0430\u0431\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}