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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

104 104 комментария
6405 просмотров

Ведомство сослалось на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». О блокировке сайта сообщила «Команда Навального».

Согласно этой статье, ведомство может заблокировать сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Почему именно сайт решили заблокировать, пока неизвестно, сообщил «МБХ медиа» соратник Навального Леонид Волков.

Обновлено в 14:35: Леонид Волков рассказал, что по решению Генпрокуратуры одновременно заблокировали более 40 сайтов:

  • soboll.ru

  • leonidvolkov.ru

  • stepanov2021.org

  • alyansvrachey.ru

  • roszkh.ru

  • rosyama.ru

  • сайты 39 штабов на shtab.navalny.com

Сайт «Умного голосования» остался незаблокированным.

9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.

#новости #фбк

104 104 комментария
3
85
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104 комментария
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Единственный волк

55

Сайт заблокирован уже 1 день.

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Федя Прозоров

Единственный
26

Дмитрий Орлов забанен хуй знает сколько дней

Ответить

Лысина Арика

Федя
22

Был зарегистрирован уже 102 твинк Орлова/

Ответить

Федя Прозоров

Лысина
4

Откуда инфа у Звезды?

Ответить

Лысина Арика

Федя
34
Ответить

Федя Прозоров

Лысина
3

Нохал!

Ответить

Neketa Fo

Федя
0

Так он же написал что сам их зарегистрировал

Ответить

Alex Blake

Лысина
0

Даже жаль этого больного человека. У него явно психические отклонения, а тут над ним рофлят 

Ответить

Андрей Охапкин

Alex
1

Почему ты думаешь, что у него отклонения?

Ответить

Роман Новиков

Андрей
1

А не у нас

Ответить

Alex Blake

Андрей
0

Он маниакально озабочен своими бредовыми идеями и мыслями. 

Ответить

Роман Новиков

Лысина
0

мы зарегистрировали ещё 52 аккаунта Орлова

На сейсмографе

Ответить

Системный бинокль

Федя
1

и всем похую

Ответить

Системный

Системн…
1

жаль

Ответить

Нейроорлов

Системн…
6

НУ И В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ???

Ответить

Федя Прозоров

Системн…
1

@Нейроорлов 

Ответить

Имя Фамилия

Единственный
2

Незаконно заблокирован

Ответить

Андрей Охапкин

Единственный
–1

Я только сейчас узнал, что у него был свой сайт 🤷‍♂️ Мб у него ещё ютуб-канал есть? 🤔

Ответить

Иванов Иван

Андрей
0

Свои посты глянь ) Ты трегеришься на фамилию Путин?))

Ответить

Александр Гонтарев

30

анус себе еще раз заблокируйте

Ответить

Александр Воронин

Александр
26

было уже

Ответить

Мистер Блондин

29

Пора бы уже имя Алексей запретить

Ответить

Вася Пражкин

Мистер
5

И фамилии на "Н" начинающиеся и на "й" оканчивающиеся. Можно еще там экстремизм поискать, типа Гитлер часто повторял это.

Ответить

Алексей Куликов

Мистер
2

Ну ёп!

Ответить

Photuum

Мистер
0

Имя Адольф уже лет 70 под запретом

Ответить

Вася Пражкин

Photuum
0

А еще Гитлер на BMW, Porsche и Mercedes-Benz ездил. Может и их запретить?

Ответить

Пора валить

26
Ответить

Лига тупых

19

Все равно никто на митинги не выйдет. Русские оказались недостойны Алексея Навального. Они заслужили на Путина. 

Ответить

Александр Миров

Лига
–20

заслужить навального… ахахах

Ответить

Магнитный череп

Александр
4

Твой второй комментарий? Похвально

Ответить

Дима Анонимный

Магнитн…
0

Срем-сливаем

Ответить

Романелло Кивогенс

Лига
1

К слову, посмотрим, выйдут ли за Бондаренко. 

Ответить

Андрей Рядькин

3

Был единственный шанс на перемены и мы его слили

Ответить

Очевидный томагавк_два

Андрей
34

шанс в виде сайта навального?

Ответить

Рыжий

Андрей
10

Его слили еще 10 лет назад. После неудачи на марше миллионов протестная движуха начала путь к своему закату 

Ответить

Smaug The Terrible

Рыжий
4

В Игре престолов ты либо побеждаешь, либо умираешь

Ответить

Р О Б А Т

Smaug
9

в обоих случаях тебя ебут

Ответить

Smaug The

Р
4

Особенно, если ты Кхалиси

Ответить

Кхалиси Бот

Smaug
7

Осёбинно, если ты Кхяиси

Ответить

Smaug The

Smaug
4

@Кхалиси Бот 

Ответить

Иван Иванович

Рыжий
1

кто там кстати призывал сесть на проезжую часть?

Ответить

Иван Иванович

Иван
2

После того как среди собравшихся на мосту демонстрантов стали раздаваться призывы пойти на прорыв полицейского оцепления, Удальцов, Навальный и Немцов покинули мост и в сопровождении журналистов и охраны беспрепятственно прошли к согласованному месту проведения митинга, где через некоторое время были задержаны

"Марш миллионов". Навальный, Немцов, Удальцов…
"Марш миллионов": более 250 задержанных. Фото- и видеорепортажи.
www.svoboda.org
Ответить

Жених приехал

Рыжий
0

10 лет назад была альфа-версия протеста, всего в одном городе.

Ответить

Трансгендолёт

Андрей
6

В финальной битве между добром и нейтралитетом победил нейтралитет и пофигизм.

Ответить

Андрей Охапкин

Трансгендолёт
0

Хорошо, что не зло. 
между добром и нейтралитетом

Меня забавляет, как они используют риторику типа "кто не с нами, тот против нас"

Ответить

Жених приехал

Андрей
0

Где слили-то? Ситуация видоизменилась, но усталость от пыни и готовность протестовать никуда не делись.

Ответить

Рыжий

Жених
0

Готовность протестовать откуда взял? Даже зумеры не выходили на эти акции с фонариками в феврале. Ну и на зимние митинги посмотри

Ответить

Smaug The

Рыжий
0

На зимних митингах много людей было (не надо верить МВД, которое 5000 насчитало). И там было много новых людей (44% пришли в первый раз вроде)

Ответить

Начальный бас

9
Ответить

Коровка говорит мууу

Начальный
2

такую страну проебали, это их победа 🥳
Сразу видно - победители, не иначе

Ответить

Вася Пражкин

8

Никто так не продвигает VPN в массы, как Роснепотребнадзор.

Ответить

Столичный хичхакер

Вася
1

Причем тут роспотребнадзор? Хотя тоже та еще контора

Ответить

Вася Пражкин

Столичный
6

Простите, спутал говно.

Ответить

Neketa Fo

Вася
1

Роском для этого делает немного больше

Ответить

Романелло Кивогенс

Вася
1

Заморачиваться с установкой VPN будут в основном те, кто и так не привечает нынешнюю власть. А вот достучаться до пассивной части населения будет уже гораздо сложнее. Остаётся разве что Телеграм.

Ответить

FOX

Романелло
0

одноклассники ты хотел сказать?)

Ответить

Rina

Вася
0

Забавный факт: часть функций сервис от Яндекса отказывается работать под VPN.

Ответить

Очевидный томагавк_два

5

да и хуй с ним, толку-то никакого

Ответить

Магнитный череп

Очевидный
3

Почему ты появляешься в комментариях всегда, когда говорят о будущем России

Ответить

Очевидный томагавк_два

Магнитный
0

потому что у россии нет будущего

Ответить

Разнообразный пистолет

7

У него ещё на ЖЖ блог есть.

Ответить

Федя Прозоров

Разнообразный
2

Жж мертв, не?

Ответить

Иван Иванович

Федя
3

2014

Роскомнадзор заблокировал "ЖЖ" Навального и ряд…
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций…
www.rbc.ru
Ответить

Sanek Igoshev

Разнообразный
2

еще страничка во вконтакте, ух, сколько всего еще побанить можно  

Ответить

Иван Дмитриев

5

Сайт главного оппозиционного политика Алексея Навального заблокирован уже 1 день 

Ответить

пепси

4

А самого Алексея тип никто не заблокировал?)

Ответить

Photuum

пепси
1

Заблокировал. В колонии двойник.

Ответить

Р О Б А Т

2

Еееее

Ответить

Федя Прозоров

Р
2

Запрееееты

Ответить

Роман Новиков

3

🤡

Ответить

Артем Ляховец

2

Ожидаемо. На очереди сайт Умного голосования, а сразу после выборов уже YouTube можно блокировать и все VPN сервисы.

Ответить

Рыжий

Артем
0

 а сразу после выборов уже YouTube можно блокировать

А где тогда будет Соловьев и Михалков выступать?

Ответить

Yan Fedoseev

Рыжий
3

"я для тебя что, шутка?"

Ответить

Bad Mother Fucker

Рыжий
2

на рутюбе, где ж ещё

Ответить

Рыжий

Bad
1

С форматом рекламы той никто не станет его смотреть

Ответить

Bad Mother

Рыжий
4

кто не будет смотреть, того отключат от интернета

Ответить

Рыжий

Bad
2

тому отключим газ (с)

Ответить

FOX

Артем
0

запомнил этот твит

Ответить

Скорый фитиль

Артем
0

Не будут. Просто подчистят в духе мягкого китая.

Ответить

мЕдь

2

к массовым беспорядкам

Так это росгвардия их устраивает. Когда заблокируют?

Ответить

Rina

1

РосЯму то чем объяснили.

Ответить

sahk.com

0

Приложухи в сторах есть

Ответить

Роман Трусов

sahk.com
1

Заблокируют телефоны. Будем с кнопочными нокиями ходить.

Ответить

sahk.com

Роман
0

Смсками мелодии пересылать мммм 🤤

Ответить

Роман Трусов

sahk.com
3
Ответить

Вася Пражкин

sahk.com
0

Вообще-то по ик-порту. Эх, стали забывать эпоху..

Ответить

sahk.com

Вася
0

У меня не было настолько крутой мобилы 🥺

Ответить

Вася Пражкин

sahk.com
0

Этой мобилой можно еще было и каналы на телеке переключать и кондиционером управлять.

Ответить

sahk.com

Вася
0

А такая была, но это уже был андроид 🤷🏽‍♂️

Ответить

Вася

sahk.com
0

И телефон можно было заряжать раз в неделю )

Ответить

Noi Studio

0

@Сергей Звезда  что там с материалом про "УГ" и кубер?

Ответить

Скорый фитиль

Noi
1

Миллион айтишников лично обученных волковым.

Ответить

Отдаленный шар

0
Ответить

Andrey M

0

Когда отправляешь в бан хейтеров из комментов

Ответить

Сергей Дворниченко

0

что то статья путина недавняя вспомнилась

Ответить

Photuum

0

Стране давно нужен Роскосмоснадзор 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Нууу они пытались.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Да неужели.......

Ответить

Андрей Охапкин

Ипполит
0

До твоего провайдера не дошло пока

Ответить

Некоторые американец

0

Когда YouTube запретят уже?

Ответить

Кирилл Вселенский

Некоторые
0

Завтра

Ответить

Король Вареник

–1
Ответить

Скорый фитиль

–1

Ура, может быть теперь мне фанатики тут не станут доказывать, что Волков НЕ ПИЗДИТ.

Здольников две недели назад предупредил, что аппспот их не спасёт, и хватит об пиздеть. Также, вспоминая случай со слитой почтой и DKIM 2010-2011, где Алексей ушёл в отрицаловку тупую "мне подбросили", становится любопытно, не Волков ли тогда ему навешал лапши, мол, ДА ВСЁ МОЖНО ПОДДЕЛАТЬ. Ну или сам так решил, а толкового айти-консультанта не оказалось и опозорился.

Ответить

Клишин Дмитрий

–4

Почему не должно быть похуй?

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