Певицу МакSим начали выводить из медикаментозного сна Статьи редакции
По данным СМИ, она пришла в сознание, но представительница певицы заявила, что «это немножко не так».
Baza и Mash сообщили, что Марина Абросимова пришла в сознание — медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели её из медикаментозного сна
По данным Mash, состояние певицы остаётся стабильно тяжёлым, она может сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких. «Врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно», — добавило издание. Телеграм-канал 112 со ссылкой на врачей пишет, что «иногда Марина бывает в сознании».
Представитель МакSим Маргарита Соколова заявила, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы, периодически возвращая её в сознание. Она уточнила, что говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано.
Соколова добавила, что публикация Mash «немножко» не соответствует действительности.
МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких после выступления в Казани на концерте в честь Дня России. 19 июня её подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Нормально так за её жизнь борются. Среднестатистическому россиянину такое не светит.
Единственный волк
За Навального тоже боролись!!!
Оригинальный рубин
В Германии
Единственный
Германия подключилась тогда, когда все уже сделали граждане России.
только ты не будь пока солнцем
слышишь я буду петь тебе песни с крыши
я буду снова той кем ты дышишь
осталось ветром лишь стать
мне стыдно что я написала это по памяти но не так стыдно как видеть кучу новостей про какую-то рандомную певицу десятых
Единственный волк
ой блядь, что за снобизм?
это не снобизм, а такая нежность на зеркалах, где тени поз на школьном платье
Единственный
у тебя под песни максим был неудачный секс или что?(
просто трудный возраст, смятая постель, ну а плакать лучше в дождь или в метель
Общий каякер
Знаешь ли ты
Молодой чувак
Хоть бы с одного аккаунта набрасывал