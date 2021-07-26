{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Певицу МакSим начали выводить из медикаментозного сна Статьи редакции

По данным СМИ, она пришла в сознание, но представительница певицы заявила, что «это немножко не так».

20 20 комментариев
375 просмотров

Baza и Mash сообщили, что Марина Абросимова пришла в сознание — медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели её из медикаментозного сна

По данным Mash, состояние певицы остаётся стабильно тяжёлым, она может сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких. «Врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно», — добавило издание. Телеграм-канал 112 со ссылкой на врачей пишет, что «иногда Марина бывает в сознании».

Представитель МакSим Маргарита Соколова заявила, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы, периодически возвращая её в сознание. Она уточнила, что говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано.

Соколова добавила, что публикация Mash «немножко» не соответствует действительности.

Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что её полностью вывели [из медикаментозного сна] — нет, не вывели.

Маргарита Соколова
представитель МакSим

МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких после выступления в Казани на концерте в честь Дня России. 19 июня её подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Профиль: МакSим — как девушка, ночевавшая на…
От побега в Москву и выступлений в переходах до аншлага в «Олимпийском» и шести популярных альбомов.
tjournal.ru

#новости

20 20 комментариев
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 415531, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Jul 2021 16:16:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

мЕдь

3

Нормально так за её жизнь борются. Среднестатистическому россиянину такое не светит.

Ответить

Единственный волк

мЕдь
0

За Навального тоже боролись!!!

Ответить

Оригинальный рубин

Единственный
0

В Германии

Ответить

Единственный

Оригина…
0

Германия подключилась тогда, когда все уже сделали граждане России.

Ответить

Dmitry Pasyutin

мЕдь
0

ага медикаментозный сон только звёздам и политикам доступен

Ответить

van der Pusch

2

только ты не будь пока солнцем
слышишь я буду петь тебе песни с крыши 
я буду снова той кем ты дышишь
осталось ветром лишь стать

мне стыдно что я написала это по памяти но не так стыдно как видеть кучу новостей про какую-то рандомную певицу десятых

Ответить

Единственный волк

van
1

ой блядь, что за снобизм?

Ответить

van der Pusch

Единственный
2

это не снобизм, а такая нежность на зеркалах, где тени поз на школьном платье

Ответить

Единственный

van
0

у тебя под песни максим был неудачный секс или что?(

Ответить

van der Pusch

Единств…
0

просто трудный возраст, смятая постель, ну а плакать лучше в дождь или в метель

Ответить

Общий каякер

Единственный
0

Знаешь ли ты

Ответить

Единственный

Общий
0

что в себе таит

Ответить

Сельский цветок

–4

Почему столько внимания второсортной певице?

Ответить

мЕдь

Сельский
1

Деньги есть. Думаешь там ОМС?

Ответить

Лига тупых

мЕдь
0

Да

Ответить

мЕдь

Лига
0

Подожду мнения ЛИГИ УМНЫХ!

Ответить

Молодой чувак

Сельский
0

Хоть бы с одного аккаунта набрасывал

Ответить

Лига тупых

Молодой
0

Это не он, а я — у меня бан в новостях

Ответить

Лига тупых

–2

Этой хуйне место в светской жизни, а не в новостях

Ответить

Единственный волк

0

а украинские сми уже пишут, что она чуть ли не с концертами выступает снова

эх, люблю тж за хотя бы минимальный разбор ситуаций

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Обсуждаемое
Новости
МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами, в них погибли пять человек
Ещё 188 получили различные травмы.
322
Новости
Украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц: кроссовки вместо туфель, брюки вместо юбки
Также изменятся макияж и причёски.
319
Наука
Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта — и он не восстанавливается после выздоровления
Дефицит умственных способностей обнаружили даже у тех, кто перенёс Covid-19 в лёгкой форме.
382
Популярное за три дня
Новости
Якутский суд направил «шамана-воина» Габышева на принудительное лечение. Он шёл в Кремль «изгонять Путина»
Его отправят в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.
126
Новости
Украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц: кроссовки вместо туфель, брюки вместо юбки
Также изменятся макияж и причёски.
319
Новости
Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
217
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null