По данным СМИ, она пришла в сознание, но представительница певицы заявила, что «это немножко не так».

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Baza и Mash сообщили, что Марина Абросимова пришла в сознание — медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели её из медикаментозного сна

По данным Mash, состояние певицы остаётся стабильно тяжёлым, она может сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких. «Врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно», — добавило издание. Телеграм-канал 112 со ссылкой на врачей пишет, что «иногда Марина бывает в сознании».

Представитель МакSим Маргарита Соколова заявила, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы, периодически возвращая её в сознание. Она уточнила, что говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано.

Соколова добавила, что публикация Mash «немножко» не соответствует действительности.

Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что её полностью вывели [из медикаментозного сна] — нет, не вывели. Маргарита Соколова представитель МакSим