Обращаю внимание общества и государства, что переданные мной на имя главного врача документы, в ТИК по состоянию на 25.07.2021 года не поступили, моему доверенному лицу не передавались, мне также не возращались. При этом по состоянию на 26.07.2021 года сам Амозов Аркадий Михайлович, победитель в праймериз от «Единой России» подал свои документы о самовыдвижении в ТИК, а мои незаконно удерживает, воспрепятствуя моему выдвижению и незаконно лишая меня личной свободы и права быть избранной, изолируя своей властью в подведомственном ему ковидном стационаре.