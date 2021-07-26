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Новости
Яна Ломакина

Экс-глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина объявила голодовку после принудительной госпитализации Статьи редакции

Она требует, чтобы руководство больницы передало в избирком города её документы о выдвижении кандидатом в депутаты горсовета.

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Фото из профиля Виолетты Грудиной во «ВКонтакте»

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске и кандидат в местный горсовет Виолетта Грудина, которую принудительно госпитализировали для лечения коронавируса, объявила голодовку в местной больнице. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Обращаю внимание общества и государства, что переданные мной на имя главного врача документы, в ТИК по состоянию на 25.07.2021 года не поступили, моему доверенному лицу не передавались, мне также не возращались. При этом по состоянию на 26.07.2021 года сам Амозов Аркадий Михайлович, победитель в праймериз от «Единой России» подал свои документы о самовыдвижении в ТИК, а мои незаконно удерживает, воспрепятствуя моему выдвижению и незаконно лишая меня личной свободы и права быть избранной, изолируя своей властью в подведомственном ему ковидном стационаре.

Виолетта Грудина
экс-глава штаба Навального и кандидат в городской совет Мурманска

Грудина требует, чтобы администрация медицинского учреждения передала её документы в избирком Мурманска — она выдвигается кандидатом в депутаты городского совета.

В июле Виолетту Грудину принудительно госпитализировали по судебному иску местного Роспотребнадзора. Против нее возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил: Роспотребнадзор решил, что во время болезни коронавирусом Грудина сознательно нарушила режим самоизоляции.

При этом, по словам самой девушки и результатам ПЦР-теста, она здорова. Грудина связывает происходящее со своей предвыборной кампанией: она считает, что власти Мурманска хотят «принудительно закрыть» её в больнице, чтобы она не смогла подать документы на регистрацию на выборах.

Суд разрешил принудительно госпитализировать…
Роспотребнадзор считает, что Грудина нарушила режим самоизоляции. Она связывает происходящее со…
tjournal.ru

#новости #регионы #коронавирус #политика

12 12 комментариев
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мЕдь

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Есть истории успешных голодовок?

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Единственный волк

мЕдь
0

Навальный?

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мЕдь

Единственный
1

Чёт не помню успеха. К нему его врачей допустили? Он же это требовал.

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Argumenta Ambigua

мЕдь
0

в конце 90х массовая голодовка шахтеров, требовали зарплату

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Лига тупых

0

Чё ещё она хочет? Пускай пирожок с полки возьмёт.

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AZP

0

Поголодает и перестанет.

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Единственный волк

AZP
1

захочет есть - вернется домой!

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Милицейский блик

0

Пизда вам, Навальнята, сотрут вас с карты России ещё и в мат превратят.

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Заинтересованный файл

0

был же твит, что ей это типа уже удалось?

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Илья Гераськин

Заинтересованный
1

Был твит что она передала документы главврачу, чтобы тот передал дальше. А тот не передаёт, судя по всему

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Заинтересованный файл

Илья
0

теперь понятно

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Иван Дмитриев

0

Дети сервера

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