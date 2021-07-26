Экс-глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина объявила голодовку после принудительной госпитализации Статьи редакции
Она требует, чтобы руководство больницы передало в избирком города её документы о выдвижении кандидатом в депутаты горсовета.
Бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске и кандидат в местный горсовет Виолетта Грудина, которую принудительно госпитализировали для лечения коронавируса, объявила голодовку в местной больнице. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
Грудина требует, чтобы администрация медицинского учреждения передала её документы в избирком Мурманска — она выдвигается кандидатом в депутаты городского совета.
В июле Виолетту Грудину принудительно госпитализировали по судебному иску местного Роспотребнадзора. Против нее возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил: Роспотребнадзор решил, что во время болезни коронавирусом Грудина сознательно нарушила режим самоизоляции.
При этом, по словам самой девушки и результатам ПЦР-теста, она здорова. Грудина связывает происходящее со своей предвыборной кампанией: она считает, что власти Мурманска хотят «принудительно закрыть» её в больнице, чтобы она не смогла подать документы на регистрацию на выборах.
Есть истории успешных голодовок?
Единственный волк
Навальный?
Поголодает и перестанет.
Был твит что она передала документы главврачу, чтобы тот передал дальше. А тот не передаёт, судя по всему