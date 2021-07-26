Новости
Новости vc.ru

LG представила беспроводные наушники с режимом «шёпота» Статьи редакции

Всего в линейке три модели — для двух в зарядных кейсах встроена ультрафиолетовая лампа.

Наушники FP8 LG
  • В режиме «шёпота» правый наушник можно использовать в качестве микрофона, чтобы говорить в него максимально тихо, пишет The Verge.

  • В линейке три модели: FP5, FP8 и FP9. Во всех есть «режим шёпота», шумоподавление, три микрофона в каждом наушнике, защита от брызг и пространственное звучание.

  • Через футляр FP9 можно подключить наушники к устройству без Bluetooth через кабель.
  • Зарядные кейсы моделей FP8 и FP9 оснащены технологией, которая с помощью ультрафиолета убивает до 99,9% бактерий на наушниках за пять минут. Обе модели могут работать дольше, чем аналоги — до 10 часов без подзарядки. FP8 поддерживает беспроводную зарядку.
  • Наушники появятся в продаже в июле, цена ещё не объявлена.
Наушники FP9 LG

#новости #lg

163 просмотров
9 9 комментариев
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","lg"], "comments": 9, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 415592, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Jul 2021 17:56:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Разнообразный пистолет

2

А теперь подумайте на секунду : "а нужна ли мне эта фича или в целом и нынешние наушники норм?"

Ответить

Рыжий

Разнообразный
2

Радовать себя покупкой всякого не нужного говна - это нормально

Ответить

Разнообразный пистолет

Рыжий
2

это нормально , но такой подход не раз помог мне сэкономить несколько килорублей для покупки более дорогой ненужной хуйни ¯\_(ツ)_/ ¯

Ответить

ouxen

2

художественный фильм Спиздили

Ответить

ouxen

ouxen
0

но на кейс силёнок уже не хватило

Ответить

Роман Новиков

1

Уже УФ лампы в кейсы вставляют, совсем ебанулись

Ответить

мЕдь

1

И опять затычки. Жду новые вкладыши от яблочной компании. 

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

А зачем мне шептать в наушник, чтобы собеседник не слышал? Или для случая 1 на 1000.000: ‘’[шёпотом] 911! У меня в доме сексуальный маниак! Срочно приезжайте!’’?

Ответить

Роман Новиков

Le
0

Да нормальная тема на самом деле, чтобы домашних ночью не будить, например

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Южнокорейский Starbucks извинился за фото с «щипательным» жестом, в котором активисты усмотрели «оскорбление мужчин»
Местные организации воспринимают жест как указание на маленький член — его находят в рекламе и призывают к бойкоту брендов.
220
Новости
МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами, в них погибли пять человек
Ещё 188 получили различные травмы.
322
Новости
Якутский суд направил «шамана-воина» Габышева на принудительное лечение. Он шёл в Кремль «изгонять Путина»
Его отправят в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.
149
Популярное за три дня
Интернет
Крах финансовой пирамиды Finiko: тысячи людей вложили миллионы в схему казанского предпринимателя и остались без выплат
Многие вкладчики всё ещё надеются вывести деньги, пока организатор жалуется на партнёров и обещает вернуть средства «уже сегодня».
616
Новости
Украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц: кроссовки вместо туфель, брюки вместо юбки
Также изменятся макияж и причёски.
320
Интернет
Комментатор на ютубе назвал «средненьким» исполнение пианиста. Когда осудили самого критика, он сыграл «как надо»
Мастер-класс: как отвечать за сказанное в интернете.
117
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null