LG представила беспроводные наушники с режимом «шёпота» Статьи редакции
Всего в линейке три модели — для двух в зарядных кейсах встроена ультрафиолетовая лампа.
- В режиме «шёпота» правый наушник можно использовать в качестве микрофона, чтобы говорить в него максимально тихо, пишет The Verge.
В линейке три модели: FP5, FP8 и FP9. Во всех есть «режим шёпота», шумоподавление, три микрофона в каждом наушнике, защита от брызг и пространственное звучание.
- Через футляр FP9 можно подключить наушники к устройству без Bluetooth через кабель.
- Зарядные кейсы моделей FP8 и FP9 оснащены технологией, которая с помощью ультрафиолета убивает до 99,9% бактерий на наушниках за пять минут. Обе модели могут работать дольше, чем аналоги — до 10 часов без подзарядки. FP8 поддерживает беспроводную зарядку.
- Наушники появятся в продаже в июле, цена ещё не объявлена.
Радовать себя покупкой всякого не нужного говна - это нормально
Разнообразный пистолет
это нормально , но такой подход не раз помог мне сэкономить несколько килорублей для покупки более дорогой ненужной хуйни ¯\_(ツ)_/ ¯
художественный фильм Спиздили
А зачем мне шептать в наушник, чтобы собеседник не слышал? Или для случая 1 на 1000.000: ‘’[шёпотом] 911! У меня в доме сексуальный маниак! Срочно приезжайте!’’?
Да нормальная тема на самом деле, чтобы домашних ночью не будить, например