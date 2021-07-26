Раньше такие права были только у совершеннолетних инвалидов I и II групп.

Детей с инвалидностью, а также сопровождающих их лиц теперь должны обслуживать без очереди в заведениях общепита и магазинах. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, обслуживание вне очереди будет действовать на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население.

Детей-инвалидов и сопровождающих также будут принимать без очереди руководители и другими должностные лица предприятий, учреждений и организаций.