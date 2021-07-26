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Артём Мазанов

В России детей с инвалидностью будут обслуживать в кафе и магазинах вне очереди Статьи редакции

Раньше такие права были только у совершеннолетних инвалидов I и II групп.

Детей с инвалидностью, а также сопровождающих их лиц теперь должны обслуживать без очереди в заведениях общепита и магазинах. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, обслуживание вне очереди будет действовать на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население.

Детей-инвалидов и сопровождающих также будут принимать без очереди руководители и другими должностные лица предприятий, учреждений и организаций.

#новости

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41 комментарий
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Разнообразный пистолет

33

было бы неплохо в эти самые кафе и магазины инвалидам еще комфортно попасть

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мЕдь

Разнообразный
4

У моего КБ есть пандус, а вот в азбуку вкуса его нет. Вернее он есть, но там слишком крутой угол.
Всё для людей. 

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Andrew Muralov

мЕдь
3

Ну так за бухлом сам бог велел сделать удобный вход, доступный для всех групп. 

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Разнообразный пистолет

мЕдь
0

слишком кошерные места для детей инвалидов. я имею в виду заведения попроще, типа магнита или кфц

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Феминизм

Разнооб…
3

Вово бля, у нас кфс без единого пандуса стоит. Макдак тоже бля молодцы: там вход на уровне асфальта, но зал со столами и стульями только на втором этаже, куда крутая лестница.
Из магазов еще есть призма, где в самом магазине комфортно и есть где развернуться, но на коляске туда попасть только через эскалатор.
Так и живем, а я раньше не задумывался даже

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Разнообразный

Феминизм
3

я как подумаю как инвалидам передвигаться на общественном транспорте , так сразу понимаю , почему на наших улицах ты их в целом не видишь.

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Феминизм

Разнооб…
1

Ну я частенько вижу автобусы нормальные, которые на гидравлике и без лестницы, и там как раз инвалидов наблюдал. Если водитель увидит колясочника и подъедет поближе к поребрику, то тот и сам заедет спокойно
А в метро нормально служба мобильности работает, вроде как. Ну опять же не сталкивался, но мужиков этих часто вижу, хотя боюсь представить че они на пересадках без пандусов делают

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Разнообразный

Феминизм
0

ты из Москвы?

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Феминизм

Разнооб…
0

Питер брат

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Разнообраз

Феминизм
2

ну да, чет сдаю позиции, мог бы и догадаться же
поребрику

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ouxen

мЕдь
0

Это не пандус, а смертоносный трамплин

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Начальный бас

11
Ilya Varlamov @varlamov
И опять новости из Средневековья.

Жительница культурной столицы не хочет, чтобы дети с особенностями развития гуляли на общей площадке:

http://i.vrlmv.com/j88df https://t.co/2LDVXKarRH
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Неподвижный турник

Начальный
7

Ожидание/реальность

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Zakhar Zakharov

Начальный
1

Пиздец

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Dmitry Pasyutin

Начальный
1

По её логике ей самой нельзя тут гулять

Ответить

Дурной фонарь

Начальный
1

Мразотная хабалка

Ответить

Mr Sandman

Начальный
0

Какая же тупая, блять, пидорасина. 

Ответить

Ярослав Михайлов

10

Дети-инвалиды, учитывая нашу охуенную городскую среду, дойдут до магазина или кафе в лучше случае в Москве и без очереди урвут там морковку по 70 рублей  

Ответить

мЕдь

8

Раньше такие права были только у совершеннолетних инвалидов I и II групп.

Странно, что вообще было такое деление. Инвалид он в любом возрасте инвалид. 

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#realfiddy

3

Вместо корочки теперь нужно предъявлять на кассе аккаунт TikTok? 

Ответить

Серебряный бас

#realfiddy
15

Ты можешь свой аккаунт на тж предъявлять

Ответить

Крипто Кун

#realfiddy
2

Самое забавное, такое отношение было ко всем зарождающимся соц сетям.  Вк, инст, фб,.   Читаю твой комент вместо тикток вставь все остальные соц сети и получается что хейт к сс не опрадан.   

Ответить

#realfiddy

Крипто
0

Самое забавное тут только то, что ты нихуя не выкупаешь 

Ответить

Р О Б А Т

2

Путен помог? 

Ответить

мЕдь

Р
4

Он самый. От малаца. 

Ответить

Владислав Недзвецкий

3

Мне кажется им это не очень понравится.

Ответить

pls help

1

Путин пытается выровнять карму

Ответить

мЕдь

pls
5

Так выборы на носу. 

Ответить

Правильный жар

мЕдь
1

Недавно вспомнил что народ нищий, а школы и больницы выглядят как пиздец

Ответить

мЕдь

Правиль…
0

Песков в папку с новостями положил. 

Ответить

Правильный жар

мЕдь
0

Что бы мы без него делали

Ответить

мЕдь

Правиль…
0
Ответить

Очевидный томагавк_два

2

как будто инвалиды в российской среде вообще имеют какое-либо желание выходить из дома

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ouxen

Очевидный
1

Не желания, а возможности

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Mr Sandman

0

Хорошее решение в виду стимуляции размножения среди маргинальных масс. 

Ответить

ouxen

Mr
0

Каких?

Ответить

Mr Sandman

ouxen
0

Маткапитал. 

Ответить

ouxen

Mr
0

Причем тут это

Ответить

Andrew Muralov

0

А в крематории? 

Ответить

ouxen

0

Пиздец, бляди только порождают ненависть и расслоение

Ответить

Саша Александров

0

А лечить современными методами и предоставлять бесплатные лекарства, без помощи смс и фондов, когда начнут? Усы Пескова: после того, как у каждого чиновника будет минимум по одному золотому сортиру!

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