В России детей с инвалидностью будут обслуживать в кафе и магазинах вне очереди Статьи редакции
Раньше такие права были только у совершеннолетних инвалидов I и II групп.
Детей с инвалидностью, а также сопровождающих их лиц теперь должны обслуживать без очереди в заведениях общепита и магазинах. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Кроме того, обслуживание вне очереди будет действовать на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население.
Детей-инвалидов и сопровождающих также будут принимать без очереди руководители и другими должностные лица предприятий, учреждений и организаций.
У моего КБ есть пандус, а вот в азбуку вкуса его нет. Вернее он есть, но там слишком крутой угол.
Всё для людей.
Ну так за бухлом сам бог велел сделать удобный вход, доступный для всех групп.
Разнообразный пистолет
слишком кошерные места для детей инвалидов. я имею в виду заведения попроще, типа магнита или кфц
Вово бля, у нас кфс без единого пандуса стоит. Макдак тоже бля молодцы: там вход на уровне асфальта, но зал со столами и стульями только на втором этаже, куда крутая лестница.
Из магазов еще есть призма, где в самом магазине комфортно и есть где развернуться, но на коляске туда попасть только через эскалатор.
Так и живем, а я раньше не задумывался даже
я как подумаю как инвалидам передвигаться на общественном транспорте , так сразу понимаю , почему на наших улицах ты их в целом не видишь.
Ну я частенько вижу автобусы нормальные, которые на гидравлике и без лестницы, и там как раз инвалидов наблюдал. Если водитель увидит колясочника и подъедет поближе к поребрику, то тот и сам заедет спокойно
А в метро нормально служба мобильности работает, вроде как. Ну опять же не сталкивался, но мужиков этих часто вижу, хотя боюсь представить че они на пересадках без пандусов делают
Жительница культурной столицы не хочет, чтобы дети с особенностями развития гуляли на общей площадке:
http://i.vrlmv.com/j88df https://t.co/2LDVXKarRH
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Дети-инвалиды, учитывая нашу охуенную городскую среду, дойдут до магазина или кафе в лучше случае в Москве и без очереди урвут там морковку по 70 рублей
Раньше такие права были только у совершеннолетних инвалидов I и II групп.
Странно, что вообще было такое деление. Инвалид он в любом возрасте инвалид.
Вместо корочки теперь нужно предъявлять на кассе аккаунт TikTok?
Самое забавное, такое отношение было ко всем зарождающимся соц сетям. Вк, инст, фб,. Читаю твой комент вместо тикток вставь все остальные соц сети и получается что хейт к сс не опрадан.
Путин пытается выровнять карму
Хорошее решение в виду стимуляции размножения среди маргинальных масс.
А лечить современными методами и предоставлять бесплатные лекарства, без помощи смс и фондов, когда начнут? Усы Пескова: после того, как у каждого чиновника будет минимум по одному золотому сортиру!