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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор заблокировал Genius — сайт с текстами песен и их объяснениями Статьи редакции

Причины блокировки пока неизвестны.

67 67 комментариев
5233 просмотров

На сайте Роскомнадзора информации о внесении Genius.com в реестр запрещенных пока нет. На блокировку обратило внимание сообщество «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества сайта.

Пока причины нам неизвестны. Мы попробуем связаться с руководством сайта или каким-либо образом поспособствовать решению проблемы. Будем держать Вас в курсе событий. Наша группа продолжит свою работу.

русскоязычное сообщество Genius.com

При попытке зайти на сайт отображается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и защите информации“».

Согласно данным «Роскомсвободы», 26 июля в реестр запрещенных сайтов внесли более десяти страниц Genuis.com с текстами песен, которые суды ранее запретили из-за экстремизма или призывов к суициду.

Genuis — один из крупнейших сайтов в мире с текстами песен. Пользователи могут публиковать не только тексты, но и собственные интерпретации произведений.

«Аннотировать весь мир»: история сайта Genius…
Одним из инвесторов был фонд Andressen Horowitz. Сам Бен Хоровиц так любил хип-хоп, что…
vc.ru

#новости

67 67 комментариев
48
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67 комментариев
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Мягкий фитиль

101

Роскомнадзор заебал

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Мягкий фитиль

Мягкий
52

Объяснение комментария: государственный орган, созданный исключительно ради бана неугодных, надоел с блокировками безобидных и полезных сервисов по надуманным причинам.

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FOX

Мягкий
2

что ты ему сделаешь, он в другом городе

Ответить

Robo Krabe

FOX
2

он на другой планете, впрочем как и всё росийское правительство.

Ответить

Оборонный Данила

34
Ответить

Федя Прозоров

16

Скорее всего там была строчка из очередного высера американского рэпера: "ебу малолеток, курю бамбук, разрушаю традиционные устои России"

Ответить

Антон Пострунин

Федя
19

С другой стороны «Трахнул суку без гондона, и мне похуй» улучшает демографию. 

Ответить

Федя Прозоров

Антон
0

Если только суке больше 18 лет и она не из Чечни

Ответить

Дмитрий Ярыш

Федя
4

Некрофилия не улучшает демографию...

Ответить

Феминизм

Федя
2

Больше 16*

Заебали милфхантеры законы не знать

Ответить

Федя Прозоров

Феминизм
1

Ебитесь с кем хотите, только в суд не зовите

Ответить

Artyom Sidorov

Федя
3
Ответить

Леха

8

РКН опять хуйню творит, ничего нового

Ответить

Екатерина Кузнецова

5

Какой сюр

Ответить

Marhal_New _Arleana

Екатерина
0

Сюрреализм это круто.

Ответить

Алексей Байбаков

Marhal_New
0

Ну не такой же

Ответить

Igor Alexandrov

4

Круто, где теперь искать объяснение о чем поет Aesop Rock?

Ответить

Владислав Недзвецкий

Igor
0

Йо йо наркотики и шлюхи
Йо йо я самый самый лучший

Ответить

Оригинальный рубин

Владислав
0

это была провокация. щас за пропаганду сядешь.

Ответить

Владислав

Оригина…
2

Йо йо нихуя ты мне сделаешь
Йо йо у меня есть ствол тачка
Паф паф ты эту херню не выкупишь
Паф паф на тебе хуев пачку

Ответить

Оригинальный

Владисл…
0

это уже экстримизм

Ответить

Административный велосипед

Владислав
0

Ты айзоп рока перепутал с асап роки

Ответить

Хороший бас

3

https://genius.com/22524890

Всех, кто против, в тюрьму, а лучше в гробу…
Тут он имеет ввиду что те люди которые идут против власти их убирает кремль
genius.com
Ответить

Иван Иванович

Хороший
1
Психея (Psychea) (Ft. Лёха Никонов (Lyokha…
[Текст песни «Убей мента» feat. Лёха Никонов] / [Куплет 1] / Сколько стоит твоя свобода…
genius.com
Ответить

Заинтересованный файл

1

Там были матерные частушки от ФБК про власть

Ответить

Леха

Заинтересованный
6

А ведь когда-то такое по первому каналу показывали 

Ответить

Шило

2

Когда уже очередь tj?

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

Только недавно статья про них была на vc.ru 
https://vc.ru/services/269906-annotirovat-ves-mir-istoriya-sayta-genius-kotoryy-privlek-milliony-dollarov-na-obyasnenii-tekstov-pesen
Совпадение? 

«Аннотировать весь мир»: история сайта Genius…
Одним из инвесторов был фонд Andressen Horowitz. Сам Бен Хоровиц так любил хип-хоп, что…
vc.ru
Ответить

Оригинальный рубин

Dmitry
0

Статью писала Лиана Липанова.
А вот вспомнил о ней Дмитрий Пасютин.

Совпадение?!

Ответить

Dmitry Pasyutin

Оригинальный
1
Ответить

Дмитрий Синг

1

не любят гениальных(((

Ответить

Нравственный спрей

Дмитрий
0

Не любят мышки, клавиатуры и колонки от Genius (((.

Ответить

Andre Macareno

1

Надеюсь, контракты на закупку мышей за такое уже расторгли?

Ответить

Марк Туллий

1

пиздец блядь, да сколько можно-то

Ответить

Алексей Байбаков

Марк
0

Все будет до тех пор, пока одна страничка госуслуг в рунете останется

Ответить

Неподвижный турник

1

Гении России не нужны

Ответить

Депутат миллионов

1
Ответить

Административный велосипед

0

Я как теперь текста скрипинита понимать должн???

Ответить

Dmitry R.

Административный
1

остаются только наркотики🤷‍♂️

Ответить

Административный велосипед

Dmitry
0

Асуждаю.

Ответить

Владимир Чехов

0

Эх, а я вчера на него заходил...

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Владимир
0

И что мешает тебе зайти сегодня?

Ответить

Владимир Чехов

Ипполит
0

С ВПН не хочу заходить

Ответить

Ипполит

Владимир
0

Из принципа?

Ответить

Владимир Чехов

Ипполит
0

Мне не тяжело, но есть альтернативы этому сайту без ВПН. Я не хочу включать ВПН только для одного сайта.

Ответить

Ипполит

Владимир
1

Есть мнение, что в ближайшем будущем ВПН понадобится ни для одного сайта. Так что, "как, дочь моя не ложись,..." (любимый анекдот Сами Знаете Кого)

Ответить

Automatique

0

Когда уже РКН анус себе заблокирует, сука

Ответить

Андрей Николаевич

0
Ответить

Столичный микроскоп

0

Привет

Ответить

Андрей Заварзин

0

Да блять, заебали в край

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Ихней мамы рот ебал.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Ипполит
0

Объяснение комментария: государственный орган, созданный исключительно ради бана неугодных, надоел с блокировками безобидных и полезных сервисов по надуманным причинам.

Ответить

Andre Macareno

Ипполит
0

Он так делает с 2013, много против этой инициативы на митинги вышло из взрослой аудитории?

Ответить

Совместный химик

0

Ударно нынче скрепозащитнки поработали

Ответить

Jerry Gergov

0

В статья неправильная ссылка (последняя) на genius 

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Только в Споти начал знакомиться заново с любимыми песнями благодаря Genius, но вот 

Ответить

Сережа Семенов

0

А как же объяснение строчек от Яникса ?:(

Ответить

Актуальный Петя

0

Список треков орный, конечно, но горит с этого всё равно знатно, задолбали.

Ответить

Феминизм здорового человека

0

Ну как всегда с блоками: мудакфон уже все порезал, а моему провайдеру похуй и гениус доступен пока

Уебки ркн

Ответить

Антон Лисин

0

Похуй. Блокируем все, сажаем всех 

Ответить

Р О Б А Т

0

Рогозин страйк кинул. Текста не вышедшего альбома слили

Ответить

Сергей Павлов

0

"Причины блокировки пока неизвестны."

Ответить

Alex Blake

0

Доигрались!!

Ответить

Vadim Nemnasev

0

Все просто, в РКН работает фанат оксимирона, который обиделся на то, что туда сливали "новый альбом", который оказался фейком. Решил их наказать

Ответить

Pyo Qf

0

I took a pill in Ibiza
To show Avicii I was cool
And when I finally got sober, felt ten years older
But fuck it, it was something to do…

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Pyo Qf

Pyo
0

Таких песен тыщи сейчас, поэтому неудивительно...

Ответить

спиннер путина

0

Бля как они заебали

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