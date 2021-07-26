Роскомнадзор заблокировал Genius — сайт с текстами песен и их объяснениями Статьи редакции
Причины блокировки пока неизвестны.
На сайте Роскомнадзора информации о внесении Genius.com в реестр запрещенных пока нет. На блокировку обратило внимание сообщество «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества сайта.
При попытке зайти на сайт отображается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и защите информации“».
Согласно данным «Роскомсвободы», 26 июля в реестр запрещенных сайтов внесли более десяти страниц Genuis.com с текстами песен, которые суды ранее запретили из-за экстремизма или призывов к суициду.
Genuis — один из крупнейших сайтов в мире с текстами песен. Пользователи могут публиковать не только тексты, но и собственные интерпретации произведений.
Мягкий фитиль
Объяснение комментария: государственный орган, созданный исключительно ради бана неугодных, надоел с блокировками безобидных и полезных сервисов по надуманным причинам.
Скорее всего там была строчка из очередного высера американского рэпера: "ебу малолеток, курю бамбук, разрушаю традиционные устои России"
С другой стороны «Трахнул суку без гондона, и мне похуй» улучшает демографию.
Если только суке больше 18 лет и она не из Чечни
Какой сюр
Сюрреализм это круто.
Круто, где теперь искать объяснение о чем поет Aesop Rock?
Йо йо наркотики и шлюхи
Йо йо я самый самый лучший
Оригинальный рубин
это была провокация. щас за пропаганду сядешь.
Только недавно статья про них была на vc.ru
https://vc.ru/services/269906-annotirovat-ves-mir-istoriya-sayta-genius-kotoryy-privlek-milliony-dollarov-na-obyasnenii-tekstov-pesen
Совпадение?
Оригинальный рубин
Статью писала Лиана Липанова.
А вот вспомнил о ней Дмитрий Пасютин.
Совпадение?!
не любят гениальных(((
пиздец блядь, да сколько можно-то
Все будет до тех пор, пока одна страничка госуслуг в рунете останется
остаются только наркотики🤷♂️
Эх, а я вчера на него заходил...
И что мешает тебе зайти сегодня?
С ВПН не хочу заходить
Мне не тяжело, но есть альтернативы этому сайту без ВПН. Я не хочу включать ВПН только для одного сайта.
Ихней мамы рот ебал.
Объяснение комментария: государственный орган, созданный исключительно ради бана неугодных, надоел с блокировками безобидных и полезных сервисов по надуманным причинам.
Он так делает с 2013, много против этой инициативы на митинги вышло из взрослой аудитории?
Только в Споти начал знакомиться заново с любимыми песнями благодаря Genius, но вот
Ну как всегда с блоками: мудакфон уже все порезал, а моему провайдеру похуй и гениус доступен пока
Уебки ркн
Все просто, в РКН работает фанат оксимирона, который обиделся на то, что туда сливали "новый альбом", который оказался фейком. Решил их наказать
I took a pill in Ibiza
To show Avicii I was cool
And when I finally got sober, felt ten years older
But fuck it, it was something to do…