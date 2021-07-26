Причины блокировки пока неизвестны.

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На сайте Роскомнадзора информации о внесении Genius.com в реестр запрещенных пока нет. На блокировку обратило внимание сообщество «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества сайта.

Пока причины нам неизвестны. Мы попробуем связаться с руководством сайта или каким-либо образом поспособствовать решению проблемы. Будем держать Вас в курсе событий. Наша группа продолжит свою работу. русскоязычное сообщество Genius.com

При попытке зайти на сайт отображается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и защите информации“».

Согласно данным «Роскомсвободы», 26 июля в реестр запрещенных сайтов внесли более десяти страниц Genuis.com с текстами песен, которые суды ранее запретили из-за экстремизма или призывов к суициду.