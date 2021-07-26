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Новости
Sasha Shambilova

«Дети непонятно какие»: в Петербурге женщина пыталась выгнать с площадки детей с аутизмом. СК проведёт проверку Статьи редакции

Женщине пришлось удалить страницу в «ВКонтакте» из-за наплыва гневных сообщений.

257 257 комментариев
6456 просмотров
Видео центра «Какая разница»

26 июля в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» женщина пыталась выгнать тьюторов центра инклюзивных проектов «Какая разница» с их воспитанниками — детьми с инвалидностью. По её словам, у них должны быть свои «карантины и всякая хрень».

Как сообщает «Подъём», женщиной с видео оказалась жена петербургского бизнесмена Наталья Липская, которая часто гуляет на площадке с внучкой.

У нас ещё этого не было в доме. [...] Нет, вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, ещё и в вашем дворе мы выясним, можете ли вы там гулять. С детьми с вот этими вот особенностями.

Наталья Липская

Липская также угрожала представителям центра, что им придётся съехать, как только она узнает, кто их арендодатель. Директор некоммерческого центра «Какая разница» Валерия Катаева рассказала «Фонтанке», что с женщиной они сталкиваются не в первый раз. Однако в этот раз Липкая несколько раз ударила сотрудницу, поэтому в центре решили написать заявление в полицию. Они хотят уладить вопрос мирно, определив время для прогулок таким образом, чтобы не пересекаться.

После публикации видео жители «Балтийской жемчужины» нашли страницу Липской во «ВКонтакте». Как отмечает «Фонтанка», из-за негативных комментариев пользователей она удалила аккаунт.

В администрации Красносельского района произошедшее назвали «вопросом воспитания». Муж Липской попросил «не докучать» семье, однако инцидентом занялись сотрудники следственного комитета (СК). По результатам проверки примут процессуальное решение.

#новости #петербург

257 257 комментариев
95
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257 комментариев
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Смешанный микрофон

141

Оказывали с ребятами помощь детскому саду для детей с дцп. Рассказывали аналогичные истории. Наезжали жильцы "ХУЛИ ВЫ ТУТ СВОИХ УРОДОВ ВЫГУЛИВАЕТЕ".
Это пиздец конечно
(Мы им как раз помогали территорию благоустраивать чтобы они могли на своей гулять)

Ответить

Rusyabrr .

Смешанный
87

Скрепный православный народ💪🏼

Ответить

Эффективный цветок

Rusyabrr
15

Не стоит обобщать. Все разные

Ответить

Общий каякер

Эффекти…
41

В странах постсовка к человеческой жизни, а особенно к жизням людей с особенностями, отношение скотское. Это факт

Ответить

Tural

Общий
4

кстати, на правильном месте акцент сделала:(

Ответить

Смешанный

Общий
2

То есть такое же как и к людям без особенностей

Ответить

Общий каякер

Смешанн…
2

Людей с особенностями пытаются ещё спрятать, сделать так, будто их нет.

Ответить

ouxen

Общий
0

нет ничего дешевле жизни русского солдата

Ответить

Общий каякер

ouxen
0

Жизнь китайского солдата 

Ответить

ouxen

Общий
1

можем повторить

Ответить

Очевидный

Общий
0

китайский ценнее, в мирное время он двигатель прогресса и экономики

Ответить

Укрошофист

Эффекти…
14

Нет хороших наций, есть хорошие люди.

Ответить

Tural

Укрошоф…
6

вместе с твоим ником это особенно хорошо выглядит)

Ответить

Zakhar Zakharov

Эффекти…
2

нихуя тебя за безобидное высказывание заминусили. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Rusyabrr
5

Ксенофобия - особая скрепа. Пофигу кого гнобить - инвалидов, другие нации, геев, людей с телефоном не той фирмы или не в тех шмотках.

Ответить

Максим Ростокин

Дмитрий
1

За Ксюш особенно обидно)

Ответить

Zakhar Zakharov

Rusyabrr
3

народ-то наоборот против одной единственной умственно отсталой женщины.
так что обосритесь.
если что, я не православный)

Ответить

Алексей Медведев

Rusyabrr
0

Ты походу под любой новостью готов это писать, тебе без разницы о чем новость

Ответить

Начальный бас

Смешанный
8

почему люди такое говно, олег?

Ответить

Смешанный микрофон

Начальный
59

Потому что их мало пиздят сапогом по ебалу.
А если серьезно то из за узости мышления, кругозора и в принципе узкого единообразного мирка обитания за пределами которого ВСЕ СТРАШНОЕ НЕПОНЯТНОЕ И ВРАГИ.

Ответить

кир шумов

Смешанн…
0

Человек живет в своём микромире, она не виновата ,что дура. Вопросы (генетические) к родителям.

Ответить

alexferman

Начальный
21

Быдло ебаное потому что

Ответить

Иван Иванов

alexfer…
0

Почему сразу быдло? Обычный "большинство" электорат.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Иван
0

Конкретно она общается как гопарь с наездами и угрозами

Ответить

ouxen

Начальный
4

soviet russia

Ответить

Андрей Охапкин

Начальный
–1

Из-за Путина

Ответить

Dmitry R.

Смешанный
5

респект.

Ответить

ouxen

Dmitry
3

таким парням

Ответить

Semen Unban

ouxen
0

которые

Ответить

ouxen

Semen
1

могут

Ответить

Semen Unban

ouxen
3

старым советским

Ответить

Горячий Наруто

Semen
4

сапогом в жопе

Ответить

Semen

Горячий
1

подмести плац!

Ответить

ouxen

Semen
1

но потом расстрелять

Ответить

Semen

ouxen
1

И про вакцинировать кожаным шприцем

Ответить

Kermit

Semen
0

дочь замполита

Ответить

Semen

Kermit
0

Была с особенностями, и хотя обычно она молчала, в голове ее проносились удивительные мысли

Ответить

Alex Antipov

Смешанный
1

Молодец. И правильно, что написал о своей помощи. Многие любят не любят говорить о хороших поступках. Типа они любят тишину. Это не правильно. Если не рассказывать о хороших делах, то никто их не захочет делать. 

Ответить

Эффективный цветок

82

Дети с аутизмом обязательно должны использовать те же площадки. Они часть общества, и только так они привыкают ею быть. 

Ответить

Польский завод

Эффективный
–90

Смотрите какой европеец

Ответить

norm

Польский
40

От тя говном воняет.

Ответить

Эффективный цветок

Польский
20

В смысле? Я вырос с Аспергером. Тоже аутизм в определенной степени.

Ответить

Польский завод

Эффекти…
–45

Предупреждать надо!

Ответить

Эффективный

Польский
19

Вот и носи табличку ... Простите, сорвался.

Ответить

Петербургский

Эффекти…
1

Все правильно говоришь, не надо никаких ярлыков, табличек и прочих пометок. Ты человек!

Ответить

Польский завод

Эффекти…
–14

Если ваша ненависть безгранична, еще вот сюда

Ответить

Педагогический

Польский
2

Надеюсь ты носишь табличку с надписью «человек с низким интеллектом, просьба держаться подальше»

Ответить

Истинный алмаз

Эффекти…
0

Но ведь тж это карантин для людей с особенностями, не нужно сюда писать

Ответить

alexferman

Польский
4

Нахера ты это написал, не пойму?

Ответить

Заинтересованный

alexfer…
6

непреднамеренный минусцыд

Ответить

Zakhar Zakharov

alexfer…
1

словно в тж все забыли про троллизм и байтизм

Ответить

Smaug The

Zakhar
4

Имха, тут не место таким тупым троллям

Ответить

Zakhar Zakharov

Smaug
1

как раз-таки они тут изначально и были) 
и составляли костяк 

Ответить

Smaug The

Zakhar
1

Печаль. Но времена меняются

Ответить

Zakhar

Smaug
0

@Азат Адавебуливл тебе хорошо от минусов? каеф словил?

Ответить

Smaug The

Zakhar
3

Азат:

Ответить

Польский

Zakhar
–4

Ну прикольно да. Я примерно понял как это работает, в общем люди читают текст, и у них эмоции накапливаются - возмущение, даже агрессия. И хочется эмоциональной разрядки какой-то. И тут очевидное зло в комменте, и ты такой "на получай детоненавистник педофил" и как бы зло побеждаешь и хорошо на душе.

С террористами было уже так, там люди читают как кто-нибудь кому-нибудь голову отрезал, и эмоции переполняют, нужна отдушина, террорист в комментах, желательно исламист. И там прям огребаешь за "мусульмане не все террористы" и т.п.

Ответить

Smaug The

Польский
2

Чтобы мы без тебя делали? Пришлось бы на супругах или детях зло срывать. А ты прямо как Иисус, принес святую жертву. Стал козлом отпущения. Спасибо тебе, мил человек. Дай я тебе еще минус введу, напоследок

Ответить

Alex

Польский
0

людям брезгливо такого еблана видеть, и они хотят, чтобы ты пропал отсюда, все просто

Ответить

Zakhar

Польский
0

у тебя принципы нагато. 
простите за аниме

Ответить

Неожиданны

Польский
0

Все представители авраамических религий немножко террористы. Религия - вообще зло.

Ответить

Имя И Фамилия

Польский
0

Сообщение удалено

Ответить

ouxen

Эффективный
2

только не в России

Ответить

Вынужденный торшер

61

Люблю смотреть, как вместе со скрепами по швам трещит миф про "широкую рузскую душу" и "добрых отзывчивых людей" без этих ваших лицемерных пендосских улыбок, потому что хуле лыбишься, блядь, дебил что ли?

А тут оп, и реальность постучалась со дна. И, будьте уверены, большинство бабищ в её дворе поддержат её и сами наперегонки побегут в засаленных и насквозь пропитанных годами выделений халатах через зассанные подъезды, чтобы выгнать этих "непонятно каких" детей, которым надо на карантине сидеть, а лучше вообще в печь залезть. Вместе со всеми остальными, кто "непонятно какой". Хуяк, вы слушали Маяк!

Ответить

ouxen

Вынужденный
5

русских ссучил совок и перманентная нужда с нищетой и градус только растёт

Ответить

Рыжий

ouxen
2

В совке отношения были другие между людьми. Это сейчас человек может не знать, как зовут его соседа-дверь-напротив, и без притворства человек человеку волк

Ответить

ouxen

Рыжий
5

из-за дефицита в очередях, когда выкидывают товар ещё какие те отношения и в коммуналках

Ответить

Рыжий

ouxen
3

Города были коммуналками. Прохожий мог цыкнуть на матерящуюся молодежь и те языки прикусывали уж хотя бы на пару минут. Сейчас ребенок будет орать матом, ты ему замечание сделаешь - он и тебя пошлет

Ответить

ouxen

Рыжий
0

но мат это неотъемлемая часть русского языка

Ответить

Рыжий

ouxen
2

Да, и пользоваться им надо обдуманно и по делу. Как и остальными словами

Ответить

Рациональный

Рыжий
0

Бред не неси, прохожий бы огрёб пиздюлей, а языки бы прикусили менты

Ответить

Неожиданный

Рыжий
0

Ты ещё и совок, мда.

Ответить

Zakhar Zakharov

Вынужденный
3

если что, за ней как бы охотятся жители того же ЖК.
тут скрепная лишь одна, все остальные адекватные персонажи. все. 
так что хуй знает чего вы вообще хотите, зачем в голове нафантазировать совсем другое?

Ответить

ouxen

Zakhar
2

это потому что ЖК элитный, а так бы поддержали

Ответить

Zakhar Zakharov

ouxen
2

а так бы, если бы, хочу бы, желаю бы, дрочу бы. 
нахуя додумывать, когда по факту ок?
всегда удовлетворяет лишь негатив? 

Ответить

ouxen

Zakhar
0

так это и не додумывание, у богатых людей сейчас и кругозор шире, а там такие роятся в основном

Ответить

Zakhar Zakharov

ouxen
0

ты богатый? 
я нихуя не богатый, но не готов ее поддерживать что-то. 

Ответить

ouxen

Zakhar
0

я категорически против

Ответить

Рыжий

ouxen
1

А если бы у бабушки был член - она бы была дедушкой

Ответить

Zakhar Zakharov

Рыжий
2
Ответить

Selfish Ledger

Рыжий
0

Не инклюзивненько как-то. Гендер к гениталиям не имеет никакого отношения. Если дедушка назвал себя бабушкой, то он бабушка.

Ответить

ouxen

Рыжий
0

она была бы трапом

Ответить

Алексей Куликов

Вынужденный
2

Не знаю, где ходят эти мифы про широкую русскую душу.

Ответить

Рыжий

Алексей
0

У пиндосов, где же еще

Ответить

Святозавр

Вынужденный
1

Бля, ну вот вы тоже заебали всех под одну гребёнку. Если у одной ума мало - не значит что все такие. Ты же вот не такой. И те кто помогают детям не такие. И я не такой. Весь вопрос в том какое процентное соотношение ебланов к неебланам.

Ответить

Bkmz Иванов

Вынужденный
0

Жизнь пёстрая и попадаются такие "персонажи", да.
Но ведь с другой стороны те, кому небезразличны дети инвалиды, даже не свои, а чужие.
Так что не всё так однозначно

Ответить

Aidar Aminev

Вынужденный
0

Почти что слова песни

Ответить

Егор Ниглов

53

Старуха с рыбьим дряблым пупком и в джинсовых трусах. В этом дворе с особенностями явно только она 

Ответить

Distortion

Егор
14

Не понимаю откуда тут столько негатива в сторону конкретной ненормальной, когда она продукт системы, которая отказывалась от участия в паралимпийских играх с формулировкой "В СССР инвалидов нет", одновременно ссылая инвалидов на остров Валаам. Таких людей миллионы, это не исключение.

Ответить

N/a

Distortion
1

СССР уж 30 лет нет, а Россия в паралимпийских играх участвует

Ответить

Егор Ниглов

Distortion
0

Без негатива. И да, она продукт, но немного другой "системы".

Ответить

Сергій Осипчук

Distortion
0

Ага, то есть рыночек тупых и агрессивных выкидывает, а не такие стают царями горы. 

Ответить

Zoya Belova

Егор
4

такие наезды за "ненормальность" внешнего вида ничем не отличаются от наездов за "ненормальность" этих детей. Пупок дряблый? это повод для ненависти и высмеивания? она должна обязательно иметь такой пупок, который нравится тебе?
Я не отрицаю ее неадекватное поведение, но и подобные комментарии одинаково неадекватны.

Ответить

Егор Ниглов

Zoya
0

Это констатация факта. Если кто-то склонен к эксгибиционизму и любит надевать обтягивающие маечки, почему нельзя проговорить это вслух? В чем тут высмеивание, я шутку что ли придумал?

Ответить

Zoya Belova

Егор
1

Этот комментарий явно не нейтральная констатация факта, а осуждение за внешний вид. Применяется слово "особенности" специально в том же негативном контексте, в котором использует его женщина на видео. Выкручиваться нелепо, но можно конечно.

Ответить

Никита Гинце

Zoya
0

Тут проблема не в этом, если бы она была хорошим человеком, и сделала что то позитивное - никто бы ей про пупок не написал.
Но она сама по себе негативный персонаж, так ещё и этот дряблый рупок делает ее ещё более негативной.
При этом, если бы она допустим, кого то спасла на видео, то дряблый пупок никого бы не смутил

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Егор
1

К. Прутков. Древнегреческой старухе

Отстань, беззубая!.. твои противны ласки!
С морщин бесчисленных искусственные краски,
Как известь, сыплются и падают на грудь.
Припомни близкий Стикс и страсти позабудь!
Козлиным голосом не оскорбляя слуха,
Замолкни, фурия!.. Прикрой, прикрой, старуха,
Безвласую главу, пергамент желтых плеч
И шею, коею ты мнишь меня привлечь!
Разувшись, на руки надень свои сандальи;
А ноги спрячь от нас куда-нибудь подалей!
Сожженной в порошок, тебе бы уж давно
Во урне глиняной покоится должно.

Ответить

ouxen

Егор
0

GYLF

Ответить

Георгий Голонский

ouxen
1

GILF*

Ответить

Сергей Сасквач

30

Если ее внучка напугал инвалид, то представляю, что его ждёт, когда он столкнётся с дебилами всех разновидностей, хамами и самодурами

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
20

она уже видела свою бабку 

Ответить

Сергей Сасквач

Андрей
1

В родных хамство никто не заметит. Это же бабушка. Все ее слова как музыка

Ответить

Порядочный колос

Сергей
0

Потом её напугает ребёнок в очках

Ответить

ouxen

Порядочный
2

не очки обычно губят

Ответить

ouxen

Сергей
0

это другое, зато инвалидов она и так не видит никогда

Ответить

Сергей Сасквач

ouxen
1

Увидит, в фильме «1+1»

Ответить

ouxen

Сергей
2

знаю только 2+3

Ответить

Сергей Сасквач

ouxen
3

Это что-то жесткое, видимо

Ответить

ouxen

Сергей
1

2 Girls 1 Cup

Ответить

Сергей Сасквач

ouxen
1

Классика. Вспоминаю как в детстве однокласснику-аутисту посоветовали посмотреть эту нетленку. Он был озадачен

Ответить

ouxen

Сергей
0

как и ты

Ответить

Сергей

ouxen
0

Я на промотке смотрел, так что нет

Ответить

ouxen

Сергей
0

на кассете?

Ответить

Сергей

ouxen
0

Хуете

Ответить

ouxen

Сергей
0

нормально же общались

Ответить

Сергей

ouxen
1

Да, есть что вспомнить

Ответить

Алексей Нимандов

Сергей
0

То есть, когда зарегается в Твиттере?

Ответить

Dmitry R.

28

уебище из-под шконки вылезло и пытается диктовать где кому гулять, что кому делать. такое быдло безмозглое надо ставить на место. надеюсь страница вк не последнее чего оно лишиться.

Ответить

ouxen

Dmitry
4

какой шконки то? она хозяйка жизни

Ответить

Dmitry R.

ouxen
4

разве это жизнь с такой-то головой.

Ответить

ouxen

Dmitry
1

так и живём

Ответить

Андрей Охапкин

Dmitry
3

жена петербургского бизнесмена

Вся суть, стоит быдлу дать немного денег и власти и оно начинает считать себя главнее вообще всех людей

Ответить

Dmitry R.

Андрей
1

да, плохих людей деньги меняют в худшую сторону.

Ответить

Степан Кучеренко

Dmitry
2

Не меняют. А просто сильнее проявляется их говнистость. Будь она уборщицей в школе, то она бы тоже докапывалась до детей или ещё чего. Просто чем больше денег, тем громче начинают кричать. Но говницо было до денег.

Ответить

Крепкий стоячок

18

Очередная хуесоска

Ответить

Трансгендолёт

17

Муж Липской попросил «не докучать» семье,

Ну чтобы твоей семье не докучали просто не надо вести себя как конченые мудаки, обычно такое правило работает.

Ответить

Super 72

14

То что её подвергли остракизму это хорошо. Такие люди кроме как одним местом ( жена у богатого мужика), пробиться обычно не могут.. 
Я когда открывал новость, думал её поддержат вообще. 

Ответить

ouxen

Super
–1

так её и поддержит большинство

Ответить

Правильный жар

ouxen
1

Вряд ли

Ответить

ouxen

Правиль…
–1

ты переоцениваешь население территорий

Ответить

Zakhar Zakharov

ouxen
0

раньше ты более сообразительным был. 
что случилось? корона?

Ответить

ouxen

Zakhar
1

спутник 5, зочем ты меня травишь(

Ответить

Zakhar Zakharov

ouxen
1

держись! 
играй логические игры. установи судоку. не теряй себя...

Ответить

ouxen

Zakhar
0

я сконцентрирован на тж

Ответить

Zakhar

ouxen
1
Ответить

ouxen

Zakhar
0

🙏🏿

Ответить

Правильный жар

ouxen
0

Население территорий быстро в себя придет если ему перестать пропагандой мозги утюжить

Ответить

ouxen

Правиль…
0

то есть никогда?

Ответить

Правильный жар

ouxen
0

Никогда не говори никогда) 

Ответить

ouxen

Правиль…
1

я знаю точно невозможное возможно

Ответить

Общий каякер

ouxen
0

В репосте в ВК разве что

Ответить

ouxen

Общий
0

она в фейсбуке

Ответить

Общий каякер

ouxen
0

Я про соцсети тж

Ответить

ouxen

Общий
1

соцсеть тж - тж

Ответить

Общий каякер

ouxen
0

Скажи это репостам в вк

Ответить