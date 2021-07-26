«Дети непонятно какие»: в Петербурге женщина пыталась выгнать с площадки детей с аутизмом. СК проведёт проверку Статьи редакции
Женщине пришлось удалить страницу в «ВКонтакте» из-за наплыва гневных сообщений.
26 июля в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» женщина пыталась выгнать тьюторов центра инклюзивных проектов «Какая разница» с их воспитанниками — детьми с инвалидностью. По её словам, у них должны быть свои «карантины и всякая хрень».
Как сообщает «Подъём», женщиной с видео оказалась жена петербургского бизнесмена Наталья Липская, которая часто гуляет на площадке с внучкой.
Липская также угрожала представителям центра, что им придётся съехать, как только она узнает, кто их арендодатель. Директор некоммерческого центра «Какая разница» Валерия Катаева рассказала «Фонтанке», что с женщиной они сталкиваются не в первый раз. Однако в этот раз Липкая несколько раз ударила сотрудницу, поэтому в центре решили написать заявление в полицию. Они хотят уладить вопрос мирно, определив время для прогулок таким образом, чтобы не пересекаться.
После публикации видео жители «Балтийской жемчужины» нашли страницу Липской во «ВКонтакте». Как отмечает «Фонтанка», из-за негативных комментариев пользователей она удалила аккаунт.
В администрации Красносельского района произошедшее назвали «вопросом воспитания». Муж Липской попросил «не докучать» семье, однако инцидентом занялись сотрудники следственного комитета (СК). По результатам проверки примут процессуальное решение.
Скрепный православный народ💪🏼
Эффективный цветок
Не стоит обобщать. Все разные
Общий каякер
В странах постсовка к человеческой жизни, а особенно к жизням людей с особенностями, отношение скотское. Это факт
Смешанный
То есть такое же как и к людям без особенностей
Общий каякер
Людей с особенностями пытаются ещё спрятать, сделать так, будто их нет.
Нет хороших наций, есть хорошие люди.
Ксенофобия - особая скрепа. Пофигу кого гнобить - инвалидов, другие нации, геев, людей с телефоном не той фирмы или не в тех шмотках.
народ-то наоборот против одной единственной умственно отсталой женщины.
так что обосритесь.
если что, я не православный)
Ты походу под любой новостью готов это писать, тебе без разницы о чем новость
Начальный бас
почему люди такое говно, олег?
Смешанный микрофон
Потому что их мало пиздят сапогом по ебалу.
А если серьезно то из за узости мышления, кругозора и в принципе узкого единообразного мирка обитания за пределами которого ВСЕ СТРАШНОЕ НЕПОНЯТНОЕ И ВРАГИ.
Быдло ебаное потому что
Почему сразу быдло? Обычный "большинство" электорат.
которые
старым советским
сапогом в жопе
Молодец. И правильно, что написал о своей помощи. Многие любят не любят говорить о хороших поступках. Типа они любят тишину. Это не правильно. Если не рассказывать о хороших делах, то никто их не захочет делать.
Польский завод
Смотрите какой европеец
Эффективный цветок
В смысле? Я вырос с Аспергером. Тоже аутизм в определенной степени.
Предупреждать надо!
Эффективный
Вот и носи табличку ... Простите, сорвался.
Петербургский
Все правильно говоришь, не надо никаких ярлыков, табличек и прочих пометок. Ты человек!
Истинный алмаз
Но ведь тж это карантин для людей с особенностями, не нужно сюда писать
Нахера ты это написал, не пойму?
словно в тж все забыли про троллизм и байтизм
как раз-таки они тут изначально и были)
и составляли костяк
@Азат Адавебуливл тебе хорошо от минусов? каеф словил?
Польский
Ну прикольно да. Я примерно понял как это работает, в общем люди читают текст, и у них эмоции накапливаются - возмущение, даже агрессия. И хочется эмоциональной разрядки какой-то. И тут очевидное зло в комменте, и ты такой "на получай детоненавистник педофил" и как бы зло побеждаешь и хорошо на душе.
С террористами было уже так, там люди читают как кто-нибудь кому-нибудь голову отрезал, и эмоции переполняют, нужна отдушина, террорист в комментах, желательно исламист. И там прям огребаешь за "мусульмане не все террористы" и т.п.
Неожиданны
Все представители авраамических религий немножко террористы. Религия - вообще зло.
Люблю смотреть, как вместе со скрепами по швам трещит миф про "широкую рузскую душу" и "добрых отзывчивых людей" без этих ваших лицемерных пендосских улыбок, потому что хуле лыбишься, блядь, дебил что ли?
А тут оп, и реальность постучалась со дна. И, будьте уверены, большинство бабищ в её дворе поддержат её и сами наперегонки побегут в засаленных и насквозь пропитанных годами выделений халатах через зассанные подъезды, чтобы выгнать этих "непонятно каких" детей, которым надо на карантине сидеть, а лучше вообще в печь залезть. Вместе со всеми остальными, кто "непонятно какой". Хуяк, вы слушали Маяк!
русских ссучил совок и перманентная нужда с нищетой и градус только растёт
если что, за ней как бы охотятся жители того же ЖК.
тут скрепная лишь одна, все остальные адекватные персонажи. все.
так что хуй знает чего вы вообще хотите, зачем в голове нафантазировать совсем другое?
а так бы, если бы, хочу бы, желаю бы, дрочу бы.
нахуя додумывать, когда по факту ок?
всегда удовлетворяет лишь негатив?
Не инклюзивненько как-то. Гендер к гениталиям не имеет никакого отношения. Если дедушка назвал себя бабушкой, то он бабушка.
Не знаю, где ходят эти мифы про широкую русскую душу.
Бля, ну вот вы тоже заебали всех под одну гребёнку. Если у одной ума мало - не значит что все такие. Ты же вот не такой. И те кто помогают детям не такие. И я не такой. Весь вопрос в том какое процентное соотношение ебланов к неебланам.
Жизнь пёстрая и попадаются такие "персонажи", да.
Но ведь с другой стороны те, кому небезразличны дети инвалиды, даже не свои, а чужие.
Так что не всё так однозначно
Старуха с рыбьим дряблым пупком и в джинсовых трусах. В этом дворе с особенностями явно только она
Не понимаю откуда тут столько негатива в сторону конкретной ненормальной, когда она продукт системы, которая отказывалась от участия в паралимпийских играх с формулировкой "В СССР инвалидов нет", одновременно ссылая инвалидов на остров Валаам. Таких людей миллионы, это не исключение.
Ага, то есть рыночек тупых и агрессивных выкидывает, а не такие стают царями горы.
такие наезды за "ненормальность" внешнего вида ничем не отличаются от наездов за "ненормальность" этих детей. Пупок дряблый? это повод для ненависти и высмеивания? она должна обязательно иметь такой пупок, который нравится тебе?
Я не отрицаю ее неадекватное поведение, но и подобные комментарии одинаково неадекватны.
Это констатация факта. Если кто-то склонен к эксгибиционизму и любит надевать обтягивающие маечки, почему нельзя проговорить это вслух? В чем тут высмеивание, я шутку что ли придумал?
Этот комментарий явно не нейтральная констатация факта, а осуждение за внешний вид. Применяется слово "особенности" специально в том же негативном контексте, в котором использует его женщина на видео. Выкручиваться нелепо, но можно конечно.
Тут проблема не в этом, если бы она была хорошим человеком, и сделала что то позитивное - никто бы ей про пупок не написал.
Но она сама по себе негативный персонаж, так ещё и этот дряблый рупок делает ее ещё более негативной.
При этом, если бы она допустим, кого то спасла на видео, то дряблый пупок никого бы не смутил
К. Прутков. Древнегреческой старухе
Отстань, беззубая!.. твои противны ласки!
С морщин бесчисленных искусственные краски,
Как известь, сыплются и падают на грудь.
Припомни близкий Стикс и страсти позабудь!
Козлиным голосом не оскорбляя слуха,
Замолкни, фурия!.. Прикрой, прикрой, старуха,
Безвласую главу, пергамент желтых плеч
И шею, коею ты мнишь меня привлечь!
Разувшись, на руки надень свои сандальи;
А ноги спрячь от нас куда-нибудь подалей!
Сожженной в порошок, тебе бы уж давно
Во урне глиняной покоится должно.
Если ее внучка напугал инвалид, то представляю, что его ждёт, когда он столкнётся с дебилами всех разновидностей, хамами и самодурами
она уже видела свою бабку
В родных хамство никто не заметит. Это же бабушка. Все ее слова как музыка
Порядочный колос
Потом её напугает ребёнок в очках
Увидит, в фильме «1+1»
Это что-то жесткое, видимо
Классика. Вспоминаю как в детстве однокласснику-аутисту посоветовали посмотреть эту нетленку. Он был озадачен
уебище из-под шконки вылезло и пытается диктовать где кому гулять, что кому делать. такое быдло безмозглое надо ставить на место. надеюсь страница вк не последнее чего оно лишиться.
жена петербургского бизнесмена
Вся суть, стоит быдлу дать немного денег и власти и оно начинает считать себя главнее вообще всех людей
Не меняют. А просто сильнее проявляется их говнистость. Будь она уборщицей в школе, то она бы тоже докапывалась до детей или ещё чего. Просто чем больше денег, тем громче начинают кричать. Но говницо было до денег.
Муж Липской попросил «не докучать» семье,
Ну чтобы твоей семье не докучали просто не надо вести себя как конченые мудаки, обычно такое правило работает.
То что её подвергли остракизму это хорошо. Такие люди кроме как одним местом ( жена у богатого мужика), пробиться обычно не могут..
Я когда открывал новость, думал её поддержат вообще.
Вряд ли
раньше ты более сообразительным был.
что случилось? корона?