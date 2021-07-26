«Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда».

Фото с сайта Администрации Чебоксар

Около аэропорта в Чебоксарах установили памятник героям мультфильма «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна. Два друга сидят на качелях, встретившись после долгой разлуки. Об этом сообщается на сайте Администрации Чебоксар.

Арт-объект «МедвЕжонок» символизирует стремление к познанию мира и путешествиям, а также желание всегда возвращаться домой — на родину, к друзьям и близким. Где установят скульптуру навсегда, решат после реконструкции аэропорта Чебоксар.

Все расходы, связанные с памятником, взяли на себя его создатели — компания «Неолитпласт». Генеральный директор фирмы Дмитрий Соколов заявил, что арт-объект — это «подарок любимому городу».

В 2018 году ООО «Неолитпласт» установило памятник «Маленькому принцу» на Арбате в Чебоксарах. Дизайн скульптуры тогда придумала дочь Соколова Анастасия.