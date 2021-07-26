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Sasha Shambilova

У аэропорта Чебоксар поставили памятник героям «Ёжика в тумане». Это символ желания путешествовать и возвращаться домой Статьи редакции

«Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда».

Фото с сайта Администрации Чебоксар

Около аэропорта в Чебоксарах установили памятник героям мультфильма «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна. Два друга сидят на качелях, встретившись после долгой разлуки. Об этом сообщается на сайте Администрации Чебоксар.

Арт-объект «МедвЕжонок» символизирует стремление к познанию мира и путешествиям, а также желание всегда возвращаться домой — на родину, к друзьям и близким. Где установят скульптуру навсегда, решат после реконструкции аэропорта Чебоксар.

Все расходы, связанные с памятником, взяли на себя его создатели — компания «Неолитпласт». Генеральный директор фирмы Дмитрий Соколов заявил, что арт-объект — это «подарок любимому городу».

В 2018 году ООО «Неолитпласт» установило памятник «Маленькому принцу» на Арбате в Чебоксарах. Дизайн скульптуры тогда придумала дочь Соколова Анастасия.

#новости #регионы

988 просмотров
43 43 комментария
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Общий каякер

5

Очень интересные новости про сосиску
Давайте ставить тег #сосиска #упала

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Трансгендолёт

Общий
5

Сосиска упала, попутешествовала и вернулась домой.

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Общий каякер

Трансгендолёт
5

Эта история интереснее данной новости

Ответить

Дмитрий Чернышов

Трансгендолёт
2

В родную гавань

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
0

Чья сосиска? 

Ответить

Андрей Охапкин

Общий
1

Да ладно, мило же. Такие "новости" немного поднимают настроение и помогают отойти от очередных посадок/запретов
Но отдельный тег наверное не помешал бы

Ответить

Общий каякер

Андрей
2

Было бы ещё круто с пушем.
Просто некоторые новости игнорируются за ненадобностью, как объяснили. А тут на тебе

Ответить

Трансгендолёт

5

А рядом с памятником типичная такая Россиюшка — вытоптаный "газон", земелька, песочек...

Ответить

Пластиковое Окно

Трансгендолёт
3

Поверь, хуже.

Ответить

ouxen

Трансгендолёт
1

не газон, а грязь с сорняками с могильной оградкой по периметру со стоимостью секции в 5-10К р.

Ответить

Трансгендолёт

ouxen
1

В России это называется газоном.

Ответить

ouxen

Трансге…
0

жаль

Ответить

Торговый хот-дог

4

Латунь? Ночью спизжу

Ответить

Общий каякер

Торговый
3

Почему нельзя репостить комментарии?

Ответить

ouxen

Общий
0

кинь репорт

Ответить

Общий каякер

ouxen
0

Зачем?

Ответить

ouxen

Общий
0

потому что нельзя репостить

Ответить

Р О Б А Т

3

Это символ депресняка и хорошего прихода

Ответить

Вася Пупкин

Р
3

Неожиданные познания от робата )

Ответить

Р О Б А Т

Вася
1

Я читал про это! По-моему, даже на тж

Ответить

Вася Пупкин

Р
1

(с надеждой в глазах) Приход же православный, да?

Ответить

Р О Б А Т

Вася
1

*добрый кот. Жпг* да

Ответить

Вася Пупкин

Р
1

*добрый товарищ майор.жпг* ну тогда ладно!

Ответить

Недовольный вентилятор

3

Это один из тех «памятников», которые случайно можно не заметить и пнуть ногой?

Ответить

ouxen

Недовольный
2

и умереть

Ответить

Вася Пупкин

2

У аэропорта могли бы и Снуп Догу памятник поставить. И у ж/д вокзала, кстати, тоже.

Ответить

Очевидный томагавк_два

2

щас блять кто-нибудь с авторскими правами найдется и скажет шо неположено

Ответить

alexferman

1

Они нормальный газон не могли сделать? госпади

Ответить

Трансгендолёт

alexferman
3

нормальный газон

Что-то на пендосско-загнивающем.

Ответить

Andrew Muralov

Трансгендолёт
1

На варламовском. 

Ответить

Рациональный мангал

1

Идея охуенная - исполнение гавно

Ответить

Alex Blake

1

Медвежонок говорил, говорил, а Ёжик думал: "Всё-таки хорошо, что мы снова вместе". И ещё Ёжик думал о Лошади: "Как она там, в тумане?.."

Ответить

Andrew Muralov

Alex
0

Хуёво она там. 

Ответить

ouxen

1

нахуя возвращаться в чебоксары?

Ответить

Саша Александров

ouxen
0

Р- родина

Ответить

ouxen

Саша
0

родина там, где тебе хорошо. А с деньгами везде заебись)

Ответить

Саша Александров

ouxen
0

Согласен, но вот идёшь по родному городу и ретроспектируешь. И что-то ахуенно хорошо

Ответить

Смоки Кот

0

после того, как я на своей шкуре испытал процедуру выдачи багажа в чебоксарском аэропорту, у меня навсегда исчезло желание прилетать в этот город на самолете

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Andrew Muralov

Смоки
0

Ебнули чемоданом по спине? 

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Саша Александров

0

Внутри ещё хуже, если и были ремонты, то косметические. Обещают реконструкцию в ближайшем будущем, так что ждём кратного увеличения стоимости билетов. Вообще конечно не пытайся покинуть свою маленькую Чувашию, обратно уже не сможешь вернуться.

Ответить

Andrew Muralov

0

Символ желания путешествовать. 

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Дмитрий Семёнов

0

В Иванове есть памятник "Ёжику в тумане", установлен в 2015 году напротив здания Росприроднадзора, на улице Дзержинского.

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Andrew Muralov

Дмитрий
0

Это лучше, чем памятник Дзержинскому на улице Ежова. 

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