У аэропорта Чебоксар поставили памятник героям «Ёжика в тумане». Это символ желания путешествовать и возвращаться домой Статьи редакции
«Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда».
Около аэропорта в Чебоксарах установили памятник героям мультфильма «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна. Два друга сидят на качелях, встретившись после долгой разлуки. Об этом сообщается на сайте Администрации Чебоксар.
Арт-объект «МедвЕжонок» символизирует стремление к познанию мира и путешествиям, а также желание всегда возвращаться домой — на родину, к друзьям и близким. Где установят скульптуру навсегда, решат после реконструкции аэропорта Чебоксар.
Все расходы, связанные с памятником, взяли на себя его создатели — компания «Неолитпласт». Генеральный директор фирмы Дмитрий Соколов заявил, что арт-объект — это «подарок любимому городу».
В 2018 году ООО «Неолитпласт» установило памятник «Маленькому принцу» на Арбате в Чебоксарах. Дизайн скульптуры тогда придумала дочь Соколова Анастасия.
Сосиска упала, попутешествовала и вернулась домой.
В родную гавань
Да ладно, мило же. Такие "новости" немного поднимают настроение и помогают отойти от очередных посадок/запретов
Но отдельный тег наверное не помешал бы
Общий каякер
Было бы ещё круто с пушем.
Просто некоторые новости игнорируются за ненадобностью, как объяснили. А тут на тебе
А рядом с памятником типичная такая Россиюшка — вытоптаный "газон", земелька, песочек...
не газон, а грязь с сорняками с могильной оградкой по периметру со стоимостью секции в 5-10К р.
Это символ депресняка и хорошего прихода
Неожиданные познания от робата )
(с надеждой в глазах) Приход же православный, да?
У аэропорта могли бы и Снуп Догу памятник поставить. И у ж/д вокзала, кстати, тоже.
Они нормальный газон не могли сделать? госпади
нормальный газон
Что-то на пендосско-загнивающем.
Медвежонок говорил, говорил, а Ёжик думал: "Всё-таки хорошо, что мы снова вместе". И ещё Ёжик думал о Лошади: "Как она там, в тумане?.."
нахуя возвращаться в чебоксары?
Р- родина
Согласен, но вот идёшь по родному городу и ретроспектируешь. И что-то ахуенно хорошо
после того, как я на своей шкуре испытал процедуру выдачи багажа в чебоксарском аэропорту, у меня навсегда исчезло желание прилетать в этот город на самолете
Внутри ещё хуже, если и были ремонты, то косметические. Обещают реконструкцию в ближайшем будущем, так что ждём кратного увеличения стоимости билетов. Вообще конечно не пытайся покинуть свою маленькую Чувашию, обратно уже не сможешь вернуться.
В Иванове есть памятник "Ёжику в тумане", установлен в 2015 году напротив здания Росприроднадзора, на улице Дзержинского.