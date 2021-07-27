Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке Статьи редакции
Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна.
Президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года. Об этом пишет Reuters.
Согласно договорённости, США продолжит тренировать иракских солдат, оказывать консультационные услуги и бороться с террористами.
Сейчас в Ираке 2,5 тысячи американских военных. CNN уточнило, что окончание военной миссии не приведёт к выводу американских войск из Ирака, как в Афганистане. Власти пока не говорят, сколько военных останется в стране.
США вторглись в Ирак в 2003 году для свержения Саддама Хусейна, которого обвиняли в связях с террористами. После этого американские военные остались для борьбы с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация).
В 2011 году военных вывели из страны, но в 2014 году Барак Обама вернул их обратно на фоне гражданской войны в Сирии и усиления «Исламского государства».
Скорблю десять минут о тяжёлой судьбинушке гандона Хусейна.
Символический Слава
Ты потратил десять минут своей жизни впустую.
Свойственный украинец
Как показала практика, наемники при встрече с регулярными войсками обычно терпят поражения, только если речь не идет о какой-то совсем уж хилой армии африканского уровня
Столичный лолипоп
это всё так, только если у регулярки стоит задача прям разъебать наемников. ничего не хочу сказать , но за 7 лет в той же Сирии порядок можно было бы навести, если бы такая задача стояла.
Опять же смотря какие наемники, они друг другу рознь
Столичный
ну да, в свое время были всякие африканские-ближневосточные полевые командиры , которые каким то образом, к примеру, были выпускниками советских военных училищ в программах по обмену опытом. ну и не только советских .
миссия выполнена, триллионы попилены, пара лямов людей умерло
помощи в борьбе с ИГ...
С ИГИЛ-ом ?
Получается, Пентагону теперь придется пилить бюджет на "российской угрозе" и просить конгресс закинуть бабла