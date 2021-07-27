Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна.

1498 просмотров

Президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года. Об этом пишет Reuters.

Согласно договорённости, США продолжит тренировать иракских солдат, оказывать консультационные услуги и бороться с террористами.

Наша роль в Ираке будет касаться… помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ... но мы не собираемся участвовать к концу года в каких-либо боевых миссиях. Джо Байден

Сейчас в Ираке 2,5 тысячи американских военных. CNN уточнило, что окончание военной миссии не приведёт к выводу американских войск из Ирака, как в Афганистане. Власти пока не говорят, сколько военных останется в стране.

США вторглись в Ирак в 2003 году для свержения Саддама Хусейна, которого обвиняли в связях с террористами. После этого американские военные остались для борьбы с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация).