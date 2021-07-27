{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке Статьи редакции

Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна.

25 25 комментариев
1498 просмотров

Президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года. Об этом пишет Reuters.

Согласно договорённости, США продолжит тренировать иракских солдат, оказывать консультационные услуги и бороться с террористами.

Наша роль в Ираке будет касаться… помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ... но мы не собираемся участвовать к концу года в каких-либо боевых миссиях.

Джо Байден

Сейчас в Ираке 2,5 тысячи американских военных. CNN уточнило, что окончание военной миссии не приведёт к выводу американских войск из Ирака, как в Афганистане. Власти пока не говорят, сколько военных останется в стране.

США вторглись в Ирак в 2003 году для свержения Саддама Хусейна, которого обвиняли в связях с террористами. После этого американские военные остались для борьбы с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация).

В 2011 году военных вывели из страны, но в 2014 году Барак Обама вернул их обратно на фоне гражданской войны в Сирии и усиления «Исламского государства».

#новости #сша #байден

25 25 комментариев
13
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d"], "comments": 25, "likes": 13, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 415858, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Jul 2021 08:24:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bibba La Bibba

7

А можно теперь Лукашенко убрать?
👉👈🏻

Ответить

alexferman

2

Скорблю десять минут о тяжёлой судьбинушке гандона Хусейна.

Ответить

Символический Слава

alexferman
0

Ты потратил десять минут своей жизни впустую.

Ответить

alexferman

Символический
1

Не в первый раз....

Ответить

сироп от щекотки

2
Ответить

сироп от щекотки

сироп
0
Ответить

Столичный лолипоп

0

как показала практика , для таких войн можно отправлять чвкшников , а не гробить регулярку

Ответить

Свойственный украинец

Столичный
3

Как показала практика, наемники при встрече с регулярными войсками обычно терпят поражения, только если речь не идет о какой-то совсем уж хилой армии африканского уровня

Ответить

Столичный лолипоп

Свойственный
0

это всё так, только если у регулярки стоит задача прям разъебать наемников. ничего не хочу сказать , но за 7 лет в той же Сирии порядок можно было бы навести, если бы такая задача стояла.

Ответить

Леха

Свойственный
0

Опять же смотря какие наемники, они друг другу рознь 

Ответить

Столичный

Леха
0

ну да, в свое время были всякие африканские-ближневосточные полевые командиры , которые каким то образом, к примеру, были выпускниками советских военных училищ в программах по обмену опытом. ну и не только советских .

Ответить

Romula Daraa

0

миссия выполнена, триллионы попилены, пара лямов людей умерло

Ответить

Леха

Romula
0

Пара лямов местных, НАТОвцев на порядка три меньше 

Ответить

FOX

Romula
0

так ведь это хорошо, быстрее америка развалится, наконец

Ответить

Р О Б А Т

0
Ответить

Николай Николаевич

Р
1

Лучше б Захарову убрали. Заебала пиздливая.

Ответить

IceNight

0

помощи в борьбе с ИГ...

С ИГИЛ-ом ?

Ответить

Столичный лолипоп

IceNight
0

Татаро-монгольское ИГО

Ответить

Николай Николаевич

IceNight
0

«Исламским государством»

Ответить

Столичный лолипоп

0

если американцы откуда то уходят , значит они куда то придут . я вроде помню что что-то про Йемен Байден говорил

Ответить

Noxel Fox

0

Получается, Пентагону теперь придется пилить бюджет на "российской угрозе" и просить конгресс закинуть бабла

Ответить

#realfiddy

0

Только в 2003 ввели, Артём? 

Ответить

Р О Б А Т

0

Мавр может уходить

Ответить

Fedor Potseluev

0

Ждем зачинщиков войны на скамье подсудимых в Гааге!!! 1

Ответить

Леха

–3

Значит США скоро распадётся как Совок

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Обсуждаемое
Спорт
«Каждая женщина сама решает, что надеть»: немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в закрытых трико вместо купальников
Спортсменки решили бороться с сексуализацией в спорте, выбрав более удобные костюмы.
284
Новости
«Дети непонятно какие»: в Петербурге женщина пыталась выгнать с площадки детей с аутизмом. СК проведёт проверку
Женщине пришлось удалить страницу в «ВКонтакте» из-за наплыва гневных сообщений.
455
Новости
МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами, в них погибли пять человек
Ещё 188 получили различные травмы.
324
Популярное за три дня
Наука
Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта — и он не восстанавливается после выздоровления
Дефицит умственных способностей обнаружили даже у тех, кто перенёс Covid-19 в лёгкой форме.
389
Новости
Роскомнадзор заблокировал Genius — сайт с текстами песен и их объяснениями
Причины блокировки пока неизвестны.
95
Интернет
Крах финансовой пирамиды Finiko: тысячи людей вложили миллионы в схему казанского предпринимателя и остались без выплат
Многие вкладчики всё ещё надеются вывести деньги, пока организатор жалуется на партнёров и обещает вернуть средства «уже сегодня».
665
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null