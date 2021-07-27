Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального: Волкова, Албурова и Милова Статьи редакции
По мнению Генпрокуратуры Волков распространяет «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений».
Согласно скриншоту письма, 23 июля Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к YouTube-каналу Волкова, поскольку там содержатся «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», а также «материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной».
В сообщении сказано, что канал Волкова внесли в «список запрещённых материалов». YouTube предупредил: если Волков не удалит контент, его страницу заблокируют. На его канал подписаны 123 тысячи пользователей.
Также Роскомнадзор потребовал заблокировать YouTube-каналы Владимира Милова (248 тысяч подписчиков) и Георгия Албурова (917 подписчиков). Милов уточнил, что его аккаунт также включили в «список запрещённых материалов».
Роскомнадзор потребовал заблокировать канал и юриста фонда Вячеслава Гимади с десятью подписчиками.
26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов.
А как они тогда попрошайничать будут?
всегда есть спасательный круг в виде онлифанс
Это только для Соболь
Pornhub
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Оно и так уже почти онлифанс, если посмотреть, кто остался. У меня, например, из России уже уехали практически все адекватные друзья, остались только люди, которые ничего не хотят решать или у кого профессия жестко завязана на Россию. Могу сказать даже про себя: из России образца 2010 г. я бы не уехал. Но из того пиздеца, что построили сейчас, нужно уносить ноги, потому что будет только хуже. Вдумайтесь: все надежды на лучшее связаны только с тем, что преемник Путина будет не таким поехавшим и часть запретов смягчат. То есть никакой позитивной программы развития у страны нет вообще. Поэтому, У-Е-З-Ж-А-Й-Т-Е, пока вам не 50 лет и пока границы на выезд открыты. Примерно за год жизни в Европе токсины из мозга выходят и начинает реально трясти от того безумия, который происходит по российскую сторону границы.
А впрочем, есть второй путь: стать внутренним Гоблином-Пучковым: аплодировать на партийных собраниях и гыгыкать про попрошайничество последних людей, кто рискуя жизнью, пытаетс хоть как-то притормозить эту адскую хтонь. Пивасик же есть, шашлычок можно сделать. Нах эту свободу.
Чувак, а можешь называть оппозицию своей мечты, которую ты не будешь буллить? Или оппозиция не нужна вообще, ибо божий помазанник и народные чаяния едины? Просто интересно.
Целый цвет
та зачем? русские рекламодатели заплатят за все прихоти РКН по работе ютуба
Столичный лолипоп
не хочу чтобы дорожал youtube premium. я плачу за нее в том числе чтобы смотреть эти каналы без рекламы, мне мнение ркн неинтересно
Всегда можно оформить через Индию. Пока рубль совсем не упал и не стал дешевле рупий)
Где же те ребята, которые предсказывали блокировку Ютуба в России?
Ютуб спокойно сотрудничает с властями, лол
Они будут выжимать с рынка по максимуму денег, пока Российские власти не перегнут палку.
Никто уже просто всерьез не рассматривает Россию как активный рынок на который что-то стоит развивать. Слишком токсичный для компаний в США.
ютуб давно продался, пускай переезжают на rutube, там говорят цензуры нет
Клутинская камарилья недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений уже скоро 30 лет как распространяет
От создателей, которые в 2008 говорили: «Да ладно вам РКН создали, чтобы дети не читали про запрещенные темы в интернете».
Интересно, будет какая-нибудь реакция от оппозиции? Ну митинги, типа того. Или уже все, донаты собрали, пора и на покой?
Интересно, будет какая-нибудь реакция от оппозиции? Ну митинги, типа того.
Присоединиться к Умному голосованию: https://votesmart.appspot.com/
А основной и лайв каналы оставили для следующего информационного повода? Генпрокуратура прям популяризатор Навального 🙂
Ответственный холод
Навальному тоже наверное пришло письмо, но он не смог его прочесть.
Так, а каналы навального боятся просить заблокировать?
Сколько YouTube ещё будет игнорить, и сколько РКН сможет это терпеть? Гайки ведь конкретно закручивают, после выборов могут и совсем заблочить.