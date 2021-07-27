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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального: Волкова, Албурова и Милова Статьи редакции

По мнению Генпрокуратуры Волков распространяет «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений».

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Согласно скриншоту письма, 23 июля Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к YouTube-каналу Волкова, поскольку там содержатся «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», а также «материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной».

В сообщении сказано, что канал Волкова внесли в «список запрещённых материалов». YouTube предупредил: если Волков не удалит контент, его страницу заблокируют. На его канал подписаны 123 тысячи пользователей.

Leonid Volkov @leonidvolkov
Оооо, и мне РКН с Генпрокуратурой через YouTube прислали письмо счастья. Говорят, мой канал призывает к массовым беспорядкам!

Хороший, значит, канал — подписывайтесь:
https://www.youtube.com/channel/UC6NQtwx4Bl7Ua_cvtiNe3Fw https://t.co/VJVkmpmD7W

Также Роскомнадзор потребовал заблокировать YouTube-каналы Владимира Милова (248 тысяч подписчиков) и Георгия Албурова (917 подписчиков). Милов уточнил, что его аккаунт также включили в «список запрещённых материалов».

Vladimir Milov @v_milov
Получил утренний приветик от Роскомнадзора. Мой @YouTube-канал пытаются заблочить https://t.co/A83AlLR52N
Георгий Албуров @alburov
Потрясающе, Роскомнадзор направил ютубу требование заблокировать мой ютуб-канал! Не знали, что у меня есть ютуб-канал? Не удивительно, потому что вот его мощное содержание https://www.youtube.com/c/alburov/videos https://t.co/yFQ6Dp4xQO

Роскомнадзор потребовал заблокировать канал и юриста фонда Вячеслава Гимади с десятью подписчиками.

Vyacheslav Gimadi @vigimadi
Гении права из @Genproc решили, что на личном канале ведётся деятельность ФБК. Это и каналом сложно в полной мере назвать, просто продолжение личной почты, где когда-то тестировал Adobe и первые полёты. Надеюсь, Краснов с лупой его отсматривал и выявлял http://www.youtube.com/channel/UCbGqp8GDf1p80XdVOD5k7fw https://t.co/8Q6bCCGRaP

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов.

Роскомнадзор заблокировал сайты Навального…
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
tjournal.ru

#новости #роскомнадзор

46 46 комментариев
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Столичный лолипоп

33
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AZP

–17

А как они тогда попрошайничать будут?

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Плодово-ягодная Трансмиссия

AZP
17

всегда есть спасательный круг в виде онлифанс

Ответить

AZP

Плодово-ягодная
–1

Это только для Соболь

Ответить

Dmitry Vakhnin

AZP
9

Сексист.

Ответить

Andy

AZP
2

Для твоей мамаши

Ответить

John D

Andy
–3

Либерашка порвалась и начала шутить про мамок.

Ответить

Andy

John
2

А я не шучу.

Ответить

Nagibator RusPro

John
2

А ты порватая пидорашка или лахтодырка?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Плодово-ягодная
0

Pornhub

Ответить

John D

Marhal_…
–1

У Любки, кстати, опыт есть, будет снимать в жанре cuckold

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Marhal_New

John
0

чет орнул

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Товарищ Колбасный

Плодово-ягодная
0

Оно и так уже почти онлифанс, если посмотреть, кто остался. У меня, например, из России уже уехали практически все адекватные друзья, остались только люди, которые ничего не хотят решать или у кого профессия жестко завязана на Россию. Могу сказать даже про себя: из России образца 2010 г. я бы не уехал. Но из того пиздеца, что построили сейчас, нужно уносить ноги, потому что будет только хуже. Вдумайтесь: все надежды на лучшее связаны только с тем, что преемник Путина будет не таким поехавшим и часть запретов смягчат. То есть никакой позитивной программы развития у страны нет вообще. Поэтому, У-Е-З-Ж-А-Й-Т-Е, пока вам не 50 лет и пока границы на выезд открыты. Примерно за год жизни в Европе токсины из мозга выходят и начинает реально трясти от того безумия, который происходит по российскую сторону границы. 

А впрочем, есть второй путь: стать внутренним Гоблином-Пучковым: аплодировать на партийных собраниях и гыгыкать про попрошайничество последних людей, кто рискуя жизнью, пытаетс хоть как-то притормозить эту адскую хтонь. Пивасик же есть, шашлычок можно сделать. Нах эту свободу.

Ответить

Товарищ Колбасный

AZP
6

Чувак, а можешь называть оппозицию своей мечты, которую ты не будешь буллить? Или оппозиция не нужна вообще, ибо божий помазанник и народные чаяния едины? Просто интересно. 

Ответить

Рыжий

Товарищ
–3

А можно оппозиция за 20 лет сделает что-то полезное? Камон, тот же Хованский больше пользы сделал в роли помощника депутата ЛДПР

Ответить

Bad Mother

Рыжий
0

да, извинился перед ветеранами

Ответить

Единая Россiя

Товарищ
2

Расслабься, это просто троллинг)

Ответить

AZP

Товарищ
–2

Путин президент мира. Зачем оппозиция?

Ответить

AZP

Товарищ
–3

Это не девушка, чтоб её любить и не видеть недостатков. 
Что реально сделали Волковыск и Миловы за все годы?
Собрали денег, свалили, собрали денег ещё n раз. Они талантливы в окучивании людей, здесь бесспорно.

Ответить

Georgi Yudin

AZP
0

У тебя же как-то получается))

Ответить

Столичный лолипоп

4

ютуб сделал встречное предложение заблокировать весь ютуб в рф чтобы ркн перестал заебывать гугл своими обращениями

Ответить

Целый цвет

Столичный
3

та зачем? русские рекламодатели заплатят за все прихоти РКН по работе ютуба

Ответить

Столичный лолипоп

Целый
0

не хочу чтобы дорожал youtube premium. я плачу за нее в том числе чтобы смотреть эти каналы без рекламы, мне мнение ркн неинтересно

Ответить

Гоша Симанский

Столичн…
1

Всегда можно оформить через Индию. Пока рубль совсем не упал и не стал дешевле рупий)

Ответить

AZP

Столичн…
0

О, я нашёл одного с премиумом.

Ответить

Антон Лисин

Столичный
1

Заблокировать Соловьева 

Ответить

Рыжий

2

Где же те ребята, которые предсказывали блокировку Ютуба в России?
Ютуб спокойно сотрудничает с властями, лол

Ответить

Georgi Yudin

Рыжий
0

Они будут выжимать с рынка по максимуму денег, пока Российские власти не перегнут палку.
Никто уже просто всерьез не рассматривает Россию как активный рынок на который что-то стоит развивать. Слишком токсичный для компаний в США. 

Ответить

Иван Прохоров

Georgi
0

Нет, российский ютьюб, в отличие от твитера, очень прибыльный 

Ответить

Антон Лисин

3

На коленях наверное просили 

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

По полит. причинам Ютуб ещё не уступал?

Ответить

Dmitry Pasyutin

2

ютуб давно продался, пускай переезжают на rutube, там говорят цензуры нет

Ответить

Р О Б А Т

2

Клутинская камарилья недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений уже скоро 30 лет как распространяет

Ответить

Antony Divnich

2

От создателей, которые в 2008 говорили: «Да ладно вам РКН создали, чтобы дети не читали про запрещенные темы в интернете».

Ответить

мЕдь

Antony
0

Они тогда не лезли в интернет. Зато можно были им настучать на автоматический спам на домашний телефон, и ведь они добросовестно решали проблему. До людоедства было ещё далеко.

Ответить

Рыжий

–5

Интересно, будет какая-нибудь реакция от оппозиции? Ну митинги, типа того. Или уже все, донаты собрали, пора и на покой?

Ответить

Единая Россiя

Рыжий
2

Интересно, будет какая-нибудь реакция от оппозиции? Ну митинги, типа того.

Присоединиться к Умному голосованию: https://votesmart.appspot.com/

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Шило

1

А основной и лайв каналы оставили для следующего информационного повода? Генпрокуратура прям популяризатор Навального 🙂

Ответить

Ответственный холод

Шило
0

Навальному тоже наверное пришло письмо, но он не смог его прочесть.

Ответить

Emil

0

Так, а каналы навального боятся просить заблокировать? 

Ответить

FOX

Emil
2

на сладкое, на ДР

Ответить

Andy

Emil
0

Так уже, сайт заблочили, значит и на канал тоже кинули предъявы

Ответить

Нежный пёс_анон

–4

да кого ебут эти бесполезные ветераны псевдопрлитического копротивления, от них толку как от миронова с явлинским

Ответить

Николай Иванов

Нежный
0

Несите нового илюхера

Ответить

Aleks Miller (20+)

0

ух пичот

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мЕдь

0

Сколько YouTube ещё будет игнорить, и сколько РКН сможет это терпеть? Гайки ведь конкретно закручивают, после выборов могут и совсем заблочить. 

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