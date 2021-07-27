Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить отца певицы от опекунства над ней

По словам певицы, прошлый адвокат за 13 лет не сказал ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.

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Мэттью Розенгарт подал ходатайство в Лос-Анджелеса с требованием отстранить отца Бритни Спирс Джейми Спирса от опекунства, поскольку это отвечает интересам лица под опекой. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению адвоката, заявления певицы о том, что её заставляют работать, принимать литий и не дают забеременеть, доказывают, что опека вредит её благополучию.

Возникает множество серьёзных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс. Мэттью Розенгарт адвокат Бритни Спирс

Адвокат также попросил суд передать контроль над финансами певицы профессиональному аудитору. Он предложил кандидатуру Джейсона Рубина, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству. По данным, NYT, состояние Бритни Спирс достигает почти 60 миллионов долларов.

Слушания назначены на 13 декабря.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года — тогда она попала в в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.

23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.