Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить отца певицы от опекунства над ней Статьи редакции
По словам певицы, прошлый адвокат за 13 лет не сказал ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.
Мэттью Розенгарт подал ходатайство в Лос-Анджелеса с требованием отстранить отца Бритни Спирс Джейми Спирса от опекунства, поскольку это отвечает интересам лица под опекой. Об этом сообщает The New York Times.
По мнению адвоката, заявления певицы о том, что её заставляют работать, принимать литий и не дают забеременеть, доказывают, что опека вредит её благополучию.
Адвокат также попросил суд передать контроль над финансами певицы профессиональному аудитору. Он предложил кандидатуру Джейсона Рубина, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству. По данным, NYT, состояние Бритни Спирс достигает почти 60 миллионов долларов.
Слушания назначены на 13 декабря.
Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года — тогда она попала в в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.
23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.
30 июня суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца. Она хотела, чтобы её единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается её финансами. После этого ей разрешили нанять собственного адвоката по делу об опекунстве. Последние 13 лет интересы Спирс представлял назначенный судом юрист Сэм Ингхэм.
Одна светская хроника.
Максим, Бритни Спирс...
Чем сегодня завтракал Николай Цискаридзе? Это очень важно.
Отварной сосиской
Интересно почему всё именно так, у них всегда были проблемы в отношениях или нет. То есть отец за счёт неё живёт держа её в заложниках, значит если бы не держал, то она не обеспечивала бы его деньгами?
Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить отца певицы от опекунства над ней
По словам певицы, прошлый адвокат за 13 лет не сказал ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.
А прошлый суд, который она проиграла, не о прекращении опеки чтоли был?
А кто получает деньги за просмотр её клипов на ютубе?
Правообладатель, он делится по контракту с авторами и исполнителем, либо с их опекунами и правоприемниками, если таковые назначены.
То есть сейчас все деньги получает её отец.
Закинул ему баблеца при просмотре?
https://youtu.be/C-u5WLJ9Yk4
Да. Точнее закинул Бритни, но она не может этими деньгами распоряжаться, ими может распоряжаться опекун, но они остаются принадлежать Бритни.
То есть сейчас могут просто назначить другого опекуна, который будет распоряжаться деньгами и всем другим
Почему это вообще происходит? Ей уже 40 будет в конце года.
Да норм, на 40 на TJ выйдет сюжет о том, как Бритни Спирс жила была и линки на её клипы.
Потому что не надо долбить. Бритни подсела на наркотики, из-за чего словила проблемы с психикой и временную недееспособность.
Мэттью Розенгарт подал ходатайство в Лос-Анджелеса
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит на TJ я отвечу: Мазанов все ещё пишет статьи ногами и не проверяет написанное :(
Сложно
Новый адвокат Бритни Спирс
23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.
А зачем она эту спираль в итоге ставила?
В клипах не залететь?
Ниже кадр из SP, e1202
На тему лития - такое за завтраком принимают?
Я дико извиняюсь, конечно, но почему кому-то на это не всё равно? Алкоголичка и наркоманка хочет забеременеть, а ей не дают — какая жалость!