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Новости
Артём Мазанов

Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить отца певицы от опекунства над ней Статьи редакции

По словам певицы, прошлый адвокат за 13 лет не сказал ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.

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Мэттью Розенгарт подал ходатайство в Лос-Анджелеса с требованием отстранить отца Бритни Спирс Джейми Спирса от опекунства, поскольку это отвечает интересам лица под опекой. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению адвоката, заявления певицы о том, что её заставляют работать, принимать литий и не дают забеременеть, доказывают, что опека вредит её благополучию.

Возникает множество серьёзных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс.

Мэттью Розенгарт
адвокат Бритни Спирс

Адвокат также попросил суд передать контроль над финансами певицы профессиональному аудитору. Он предложил кандидатуру Джейсона Рубина, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству. По данным, NYT, состояние Бритни Спирс достигает почти 60 миллионов долларов.

Слушания назначены на 13 декабря.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года — тогда она попала в в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство дали её отцу, Джейми Спирсу: он контролирует её имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.

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23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.

30 июня суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца. Она хотела, чтобы её единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается её финансами. После этого ей разрешили нанять собственного адвоката по делу об опекунстве. Последние 13 лет интересы Спирс представлял назначенный судом юрист Сэм Ингхэм.

#новости

36 36 комментариев
15
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36 комментариев
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AZP

7

Одна светская хроника.
Максим, Бритни Спирс...
Чем сегодня завтракал Николай Цискаридзе? Это очень важно.

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Трансгендолёт

AZP
20

Отварной сосиской

Ответить

Печатный ключ

Трансгендолёт
2

Чьей?

Ответить

Трансгендолёт

Печатный
4
Ответить

Нежный пёс_анон

6

прикиньте собственную дочь так доить и не видеть в этом ничего предосудительного

Ответить

Рыжий

Нежный
–16

Они же там ебанутые. Судя по фильмам американским - отношения с родителями там пиздец

Ответить

Практический пистолет

Рыжий
37

В России - заебись!

Ответить

MELY

Рыжий
3

Ну как в принципе везде, есть плохие родители

Ответить

Eugene Panfilov

Рыжий
2

Чем больше гласности, тем больше ощущения, что случаи повсеместны. У нас пока чаще сор из избы не выносят

Ответить

Маринеску

Рыжий
1
Ответить

Юрий Самойлов

Нежный
0

Интересно почему всё именно так, у них всегда были проблемы в отношениях или нет. То есть отец за счёт неё живёт держа её в заложниках, значит если бы не держал, то она не обеспечивала бы его деньгами?

Ответить

Маринеску

3

Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить отца певицы от опекунства над ней

По словам певицы, прошлый адвокат за 13 лет не сказал ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.

А прошлый суд, который она проиграла, не о прекращении опеки чтоли был?

Ответить

NiemandDa

Маринеску
3

Прошлый суд был о снятии опеки вообще, а нынешний - об отстранении отца от опеки. Там же помимо бати еще фирма этим занимается. Вот ток ее оставить хотят

Ответить

Денис Ваймс

NiemandDa
0

А кто получает деньги за просмотр её клипов на ютубе?

Ответить

Практический

Денис
0

Правообладатель, он делится по контракту с авторами и исполнителем, либо с их опекунами и правоприемниками, если таковые назначены.
То есть сейчас все деньги получает её отец.

Ответить

Денис Ваймс

Практич…
0

Закинул ему баблеца при просмотре?
https://youtu.be/C-u5WLJ9Yk4

Ответить

Практический

Денис
0

Да. Точнее закинул Бритни, но она не может этими деньгами распоряжаться, ими может распоряжаться опекун, но они остаются принадлежать Бритни.

Ответить

Практический

Денис
0

То есть сейчас могут просто назначить другого опекуна, который будет распоряжаться деньгами и всем другим

Ответить

Поздний звук

2

Новый адвокат Дмитрия Орлова потребовал отстранить Вахтёра от модерирования комментариев. По словам Легенды, Вахтёр не говорил ему о том, что он может подать прошение о разбане.

Ответить

Антигравитационный торт

3
Ответить

Вася Пражкин

2

принимать литий

Бритни - Робат?

Ответить

Dmitry Sursin

1

Почему это вообще происходит? Ей уже 40 будет в конце года.

Ответить

Денис Ваймс

Dmitry
0

Да норм, на 40 на  TJ выйдет сюжет о том, как Бритни Спирс жила была и линки на её клипы. 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Dmitry
0

Потому что не надо долбить. Бритни подсела на наркотики, из-за чего словила проблемы с психикой и временную недееспособность.

Ответить

Интригатор. Провокан

1

Мэттью Розенгарт подал ходатайство в Лос-Анджелеса

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит на TJ я отвечу: Мазанов все ещё пишет статьи ногами и не проверяет написанное :(

Ответить

Денис Ваймс

Интригатор.
0
Ответить

Интригатор. Провокан

Денис
0

А он и не спал...

Ответить

Денис Ваймс

0

Сложно
Новый адвокат Бритни Спирс

23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она сказала, что её заставляли работать против воли, принимать литий и запретили удалить внутриматочную спираль, чтобы снова забеременеть.

А зачем она эту спираль в итоге ставила? 
В клипах не залететь? 

Ниже кадр из SP, e1202

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

На тему лития - такое за завтраком принимают? 

Ответить

Маринеску

Денис
0

Да, кипяточком заливаешь - ваще огонь!

Ответить

Денис Ваймс

Маринес…
1
Ответить

Грустная Псина

0

Он ей сказал это 13-лет назад, она просто забыла.

Ответить

Свинктарион Крепкий

0
Ответить

Mr Sandman

0

Я дико извиняюсь, конечно, но почему кому-то на это не всё равно? Алкоголичка и наркоманка хочет забеременеть, а ей не дают — какая жалость! 

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Практический пистолет

Mr
0

Она же вылечилась

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Ыныкчанский

Mr
0

Извиняйся дальше

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