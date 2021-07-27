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Новости
Артём Мазанов

Суд приговорил 19-летнего екатеринбуржца к ограничению свободы за сообщения в телеграме с призывами к захвату власти Статьи редакции

Он призывал «отбиваться от силовиков коктейлями Молотова и стаканчиками».

35 35 комментариев
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Фото Игоря Брука, It's My City

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 19-летнего Валерия Тиунова к шести месяцам ограничения свободы по статье о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). Об этом пишет It's My City.

По версии следствия, Тиунов после задержания Алексея Навального в Шереметьево вступил в телеграм-чат «Екатеринбург. Конструктивные мысли о протесте» с 200 участниками, где публиковал сообщения с «призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти».

Прокурор заявила в суде, что обвиняемый призывал «подливать масла в огонь», «брать в руки оружие, врываться на улицы городов и побеждать», «захватить администрацию и штабы силовых ведомств», «взять в заложники руководителей», «захватить штабы и центры связи», а также «отбиваться от силовиков коктейлями Молотова и стаканчиками».

Тиунов признал вину. Во время следствия он также написал пост в соцсетях, где рассказал, что не надеялся, что его слова кто-то воспримет серьёзно. «Я ставлю всему этому действу одну звезду из пяти, не рекомендую, ибо проблем от этого может оказаться ощутимо больше, чем пользы», — добавил он.

Не так давно в общеизвестном мессенджере я начеркал несколько сообщений, содержащих в своей сути призывы к массовым беспорядкам с полным ассортиментом в виде погромов, файтингов с силовиками и так далее. При этом я не сильно задумывался о том, что могут найтись «сверхразумы», которые воспримут данные слова и потопают творить бесчинства и нарушать порядки.

Валерий Тиунов

Теперь ему нельзя покидать место жительства после 22 часов, посещать места массовых мероприятий и выезжать за пределы Екатеринбурга.

#новости #право

35 35 комментариев
6
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35 комментариев
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Андрей Охапкин

8

Ну и в чём он .... ?

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Nick Rosenberg

Андрей
3

В одежде.

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Laymor

Андрей
0

Да

Ответить

Максим Шпилёв

Андрей
0

до признаний или после?

Ответить

Андрей Охапкин

Максим
0

До

Ответить

мЕдь

3

не надеялся, что его слова кто-то воспримет серьёзно

Вот и иронизируй после этого в комментах.

Ответить

Рыжий

мЕдь
7

Один не безызвестный блогер тоже в шутку песню спел 12 лет назад...

Ответить

Грустная Псина

Рыжий
3

А школьники хотели взорвать виртуальное здание ФСБ.

Ответить

мЕдь

Рыжий
0
Ответить

stikerman

мЕдь
0

Вот и вся реальность 😰

Ответить

Столичный лолипоп

5

легко отделался

Ответить

Llaren Hlaalo

5

Ну хоть что-то более практичное озвучено, нежели "победим зло фонариками".

Ответить

Романелло Кивогенс

5

Проблема в том, что люди из раза в раз сталкиваются с несправедливость и из раз в раз ощущают своё бессилие. По сути слово - это единственное оружие, которое у них остаётся. Вот нередко и перегибают палку, вкладывая в это слово всё, что у них накопилось.

Правоохранительные же органы подобному подарку несказанно рады, потому как человек, который в сердцах говорит подобное, редко заботится о своей анонимности. 

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Федя Прозоров

0

Как будто 200 подписчиков захватили бы власть

Ответить

Sanek Igoshev

Федя
9

иногда и меньшее количество народу в состоянии это сделать 

Ответить

Леонид Бережной

Sanek
0

Волошин, Маргелов, Дворкович?, Лесин (умер), Касьянов, Медведев, Иванов, Швыдкой, Тимакова (пресс-секретарь Медведева)

Ответить

Джон Кроули

1

Набутылили мамкиного революционера. 

Ответить

GDrive

–10

Что-то слабо окатыша набутылили.

Ответить

Поздний звук

GDrive
3

Хуй будешь?

Ответить

GDrive

Поздний
–6

Либераха, спок

Ответить

Поздний звук

GDrive
1

Извини, вижу рот занят уже.

Ответить

GDrive

Поздний
–6

Чувство юмора - это не твое, обезьяна окатышная

Ответить

Упоротый Голубь

GDrive
1

@Вахтёр тут поциенту уже на протяжении нескольких тредов все хуже и хуже становится, мож галоперидольчику? 

Ответить

Поздний звук

GDrive
0

Я абсолютно серьёзен. А разговаривать когда рот занят не вежливо.

Ответить

Печатный ключ

0

На вид - казах

Ответить

Зарегистрировался только что

0

При этом я не сильно задумывался о том, что могут найтись «сверхразумы», которые воспримут данные слова и потопают творить бесчинства и нарушать порядки.

сказал «сверхразум»

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Александр Фаст

0

Хаха я здесь живу

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криво-косо

0

Получается уже не такой уж свободный этот ваш Телеграм. 

Ответить

Raekwon The Chef

криво-косо
0
Ответить

криво-косо

Raekwon
0

А где Иван Гамаз?

Ответить

Кислотный беспилотник

криво-косо
0

Свободный, но не от крыс в общих чатах

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Понимаю

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Анна Меньшенина

0

Аааааааа....
Пздц....

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Р О Б А Т

0

План надёжный, как китайские часы

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Bibba La Bibba

0

Жаль..что судья сядет в новой России

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