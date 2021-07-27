Суд приговорил 19-летнего екатеринбуржца к ограничению свободы за сообщения в телеграме с призывами к захвату власти Статьи редакции
Он призывал «отбиваться от силовиков коктейлями Молотова и стаканчиками».
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 19-летнего Валерия Тиунова к шести месяцам ограничения свободы по статье о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). Об этом пишет It's My City.
По версии следствия, Тиунов после задержания Алексея Навального в Шереметьево вступил в телеграм-чат «Екатеринбург. Конструктивные мысли о протесте» с 200 участниками, где публиковал сообщения с «призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти».
Прокурор заявила в суде, что обвиняемый призывал «подливать масла в огонь», «брать в руки оружие, врываться на улицы городов и побеждать», «захватить администрацию и штабы силовых ведомств», «взять в заложники руководителей», «захватить штабы и центры связи», а также «отбиваться от силовиков коктейлями Молотова и стаканчиками».
Тиунов признал вину. Во время следствия он также написал пост в соцсетях, где рассказал, что не надеялся, что его слова кто-то воспримет серьёзно. «Я ставлю всему этому действу одну звезду из пяти, не рекомендую, ибо проблем от этого может оказаться ощутимо больше, чем пользы», — добавил он.
Теперь ему нельзя покидать место жительства после 22 часов, посещать места массовых мероприятий и выезжать за пределы Екатеринбурга.
Ну и в чём он .... ?
до признаний или после?
не надеялся, что его слова кто-то воспримет серьёзно
Вот и иронизируй после этого в комментах.
Проблема в том, что люди из раза в раз сталкиваются с несправедливость и из раз в раз ощущают своё бессилие. По сути слово - это единственное оружие, которое у них остаётся. Вот нередко и перегибают палку, вкладывая в это слово всё, что у них накопилось.
Правоохранительные же органы подобному подарку несказанно рады, потому как человек, который в сердцах говорит подобное, редко заботится о своей анонимности.
Как будто 200 подписчиков захватили бы власть
иногда и меньшее количество народу в состоянии это сделать
Волошин, Маргелов, Дворкович?, Лесин (умер), Касьянов, Медведев, Иванов, Швыдкой, Тимакова (пресс-секретарь Медведева)
Что-то слабо окатыша набутылили.
Хуй будешь?
Извини, вижу рот занят уже.
@Вахтёр тут поциенту уже на протяжении нескольких тредов все хуже и хуже становится, мож галоперидольчику?
При этом я не сильно задумывался о том, что могут найтись «сверхразумы», которые воспримут данные слова и потопают творить бесчинства и нарушать порядки.
сказал «сверхразум»
Получается уже не такой уж свободный этот ваш Телеграм.