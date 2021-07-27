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Новости
DTF

Илон Маск назвал App Store «огороженным садом» и раскритиковал Apple за использование кобальта в аккумуляторах Статьи редакции

Критика может быть связана с активными действиями Apple по созданию собственного электромобиля.

36 36 комментариев
1053 просмотров

Во время квартальной конференции Tesla, на которой компания отчиталась о прибыли в размере более 1 миллиарда долларов, генеральный директор Илон Маск ответил на вопросы журналистов, попутно раскритиковав Apple.

Маска спросили о планах Tesla по открытию сети зарядных станций Supercharger для сторонних автомобилей, на что он заявил о поддержке устойчивой энергетики без создания «огороженного сада».

Наша цель — поддержать появление устойчивой энергетики. Мы не хотим создавать огороженный сад и использовать его для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании... *кашель* Apple.

Илон Маск

Маск также ответил на вопрос о цепочке поставок Tesla, в ходе которого вновь раскритиковал компанию из Купертино за использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone.

Tesla не использует кобальт в железо-фосфатных батареях и почти исключает его в сплавах никеля. Если говорить о средних цифрах, то мы используем 2% кобальта, в то время как Apple — 100%.

Илон Маск

Ранее Apple уже сталкивалась с обвинениями по поводу применения кобальта. Это довольно редкий металл, большая часть которого добывается на рудниках Африки с нарушением производственных норм.

Критика со стороны Маска может быть связана с активными действиями Apple по созданию собственного электромобиля. Компания уже наняла некоторых топ-менеджеров из BMW, Porsche и самой Tesla, и планирует представить его в 2022 году.

#новости #илонмаск #apple

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Крутой клуб

10

А литий из его аккумуляторных сборок добывают не африканские и южноамериканские дети, а розовые феечки на единорогах

Ответить

Le Petit Train Jaune

Крутой
3

ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Иван Иванович

Крутой
0

Няшные трапики

Ответить

Федя Прозоров

6

Вот вам и Илон Маск - использует хомячков для корыстных целей

Ответить

Антигравитационный торт

Федя
6

Секта на секту

Ответить

Иван Иванович

Антигравитацион…
2

Битва фандомов

Ответить

Al

Антигравитацион…
1

Бито 

Ответить

Андрей Рядькин

Федя
1

Вот это поворот

Ответить

Федя Прозоров

Андрей
0

Никогда такого не было, и вот опять!

Ответить

Smaug The Terrible

3

Астрологи объявили неделю экологии. Количество срачей на тж удвоилось

Ответить

Антигравитационный торт

Smaug
1

Андоидам за кого быть? 

Ответить

мЕдь

Антигравитацион…
4

За электроовец.

Ответить

Smaug The Terrible

Антигравитацион…
0

За совок

Ответить

Федя Прозоров

Smaug
1

derma

Ответить

Жабка

Антигравитацион…
0

Андроид - это бензин, Заливаешь в любое неэлектрояблотестло-корыто и едешь. Если корыто достаточно крутое, то быстрее и комфортнее конкурентов в том числе электрических.

Ответить

Иван Иванович

4

Ждём открытые бортовую ОС и SDK для сторонних разрабов. Или кто-то пиздабол и тоже не прочь побыть "огороженным садом"?

Ответить

Федя Прозоров

Иван
0

ЭТО ВСЁ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ! ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ! ЭТО ДРУГОЕ!

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Упс, писал типа от имени Маска, а подходит и для Эпла

Ответить

Поздний звук

1

Какого хуя в нас постит DTF?

Ответить

Антигравитационный торт

Поздний
0

Лучше спросить каким вообще боком дтф к этой новости 

Ответить

Федя Прозоров

Антигравитацион…
0

Сообщество дрочеров на Маска

Ответить

Антигравитационн

Федя
0

Он же игры не делает и кино не снимает 

Ответить

Федя Прозоров

Антигра…
1

А кибер-пук на тесле?

Ответить

Антигравитационный торт

Поздний
0

ТЖ скатился 

Ответить

Артем Горбов

Поздний
0

С добрым утром! Это уже с месяц продолжается, как и вы постите в дтф.

Ответить

Антигравитационный торт

1

Так то у Кука и космического корабля даже нет

Ответить

Федя Прозоров

Антигравитацион…
0

Он стар для этого дерьма

Ответить

Р О Б А Т

1

Огороженным маркизом де Садом

Ответить

Федя Прозоров

Р
0

ги гомора

Ответить

Николай Николаевич

1

Ну и чего он порвался

Ответить

Федя Прозоров

Николай
0

Хочет акциями эпол закупиться, когда они просядут из-за его выпердышей

Ответить

Николай Николаевич

Федя
0

делаем фейковый новостной пост о страшной смертельной аварией с участием Теслы. Дети, кровь.

закупаемся акциями 

Ответить

Roman Sapon

0

Анально-огороженным точнее. Может появление 3-й силы в лице Хуавей взбодрит это извращённое корыто

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Федя Прозоров

Roman
1

Нет, хуавей сделает свой тоталитарный огород, когда давления будет поменьше

Ответить

мЕдь

0

некоторые компании... *кашель* Apple

Когда пересмотрел дешёвых комедий.

Ответить

Товарищ Колбасный

0

Маск, хоть и гений, но тогда такую херню несёт, как накурится... Чувак, делай охуенные ракеты, двигай частный космос, зарабатывай бабки и давай людям мечтать, а не учи их открывать чакры, унижая другие компании. И Дурову это передай при случае.

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