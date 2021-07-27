Илон Маск назвал App Store «огороженным садом» и раскритиковал Apple за использование кобальта в аккумуляторах Статьи редакции
Критика может быть связана с активными действиями Apple по созданию собственного электромобиля.
Во время квартальной конференции Tesla, на которой компания отчиталась о прибыли в размере более 1 миллиарда долларов, генеральный директор Илон Маск ответил на вопросы журналистов, попутно раскритиковав Apple.
Маска спросили о планах Tesla по открытию сети зарядных станций Supercharger для сторонних автомобилей, на что он заявил о поддержке устойчивой энергетики без создания «огороженного сада».
Маск также ответил на вопрос о цепочке поставок Tesla, в ходе которого вновь раскритиковал компанию из Купертино за использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone.
Ранее Apple уже сталкивалась с обвинениями по поводу применения кобальта. Это довольно редкий металл, большая часть которого добывается на рудниках Африки с нарушением производственных норм.
Критика со стороны Маска может быть связана с активными действиями Apple по созданию собственного электромобиля. Компания уже наняла некоторых топ-менеджеров из BMW, Porsche и самой Tesla, и планирует представить его в 2022 году.
Вот вам и Илон Маск - использует хомячков для корыстных целей
Секта на секту
Вот это поворот
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Андоидам за кого быть?
За совок
Андроид - это бензин, Заливаешь в любое неэлектрояблотестло-корыто и едешь. Если корыто достаточно крутое, то быстрее и комфортнее конкурентов в том числе электрических.
Ждём открытые бортовую ОС и SDK для сторонних разрабов. Или кто-то пиздабол и тоже не прочь побыть "огороженным садом"?
ЭТО ВСЁ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ! ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ! ЭТО ДРУГОЕ!
Лучше спросить каким вообще боком дтф к этой новости
Сообщество дрочеров на Маска
Он же игры не делает и кино не снимает
С добрым утром! Это уже с месяц продолжается, как и вы постите в дтф.
Так то у Кука и космического корабля даже нет
Огороженным маркизом де Садом
Ну и чего он порвался
Хочет акциями эпол закупиться, когда они просядут из-за его выпердышей
делаем фейковый новостной пост о страшной смертельной аварией с участием Теслы. Дети, кровь.
закупаемся акциями
Анально-огороженным точнее. Может появление 3-й силы в лице Хуавей взбодрит это извращённое корыто
Нет, хуавей сделает свой тоталитарный огород, когда давления будет поменьше
Маск, хоть и гений, но тогда такую херню несёт, как накурится... Чувак, делай охуенные ракеты, двигай частный космос, зарабатывай бабки и давай людям мечтать, а не учи их открывать чакры, унижая другие компании. И Дурову это передай при случае.