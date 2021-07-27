Критика может быть связана с активными действиями Apple по созданию собственного электромобиля.

1053 просмотров

Во время квартальной конференции Tesla, на которой компания отчиталась о прибыли в размере более 1 миллиарда долларов, генеральный директор Илон Маск ответил на вопросы журналистов, попутно раскритиковав Apple.

Маска спросили о планах Tesla по открытию сети зарядных станций Supercharger для сторонних автомобилей, на что он заявил о поддержке устойчивой энергетики без создания «огороженного сада».

Наша цель — поддержать появление устойчивой энергетики. Мы не хотим создавать огороженный сад и использовать его для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании... *кашель* Apple. Илон Маск

Маск также ответил на вопрос о цепочке поставок Tesla, в ходе которого вновь раскритиковал компанию из Купертино за использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone.

Tesla не использует кобальт в железо-фосфатных батареях и почти исключает его в сплавах никеля. Если говорить о средних цифрах, то мы используем 2% кобальта, в то время как Apple — 100%. Илон Маск

Ранее Apple уже сталкивалась с обвинениями по поводу применения кобальта. Это довольно редкий металл, большая часть которого добывается на рудниках Африки с нарушением производственных норм.