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Новости
Яна Ломакина

Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец — они помогают искать старые надгробия Статьи редакции

Животные cъедают заросли на кладбищах.

27 27 комментариев
1341 просмотров
Овца отдыхает после «могильных работ» Фото из фейсбука Templebreedy 'Save Our Steeple' 

Волонтёры и историки стали использовать овец, чтобы очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения на ирландском кладбище в Кроссхейвене, написали в фейсбуке члены прихода церкви Святого Матфея.

Использовать овец придумала депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли: во время поездки в Уэльс она увидела, как члены церковной общины в Гауэре пасут коз на кладбище, чтобы те съедали траву и таким образом очищали надгробия. Она предложила Департаменту культурного наследия совета графства Корк позаимствовать идею, и власти согласились.

Козы обнаружили много надгробий 1700-х годов. Мы зарегистрировали более 400 памятников. Самое старое — 1711 года.

Одри Бакли
член городского совета Кроссхейвена

Козы съели весь плющ на кладбище, но не стали трогать траву, поэтому их заменили на овец. Участники проекта отмечают, что животные существенно облегчили поиск старых надгробий, которые «не видели целую вечность»: «Многие из памятников — просто камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали валуны в качестве маркеров могил».

22 июля животные помогли историкам обнаружить памятник на могиле двухлетней девочки Марии Кейт Рассел, умершей в 1872 году.

Памятник на могиле Марии Кейт Рассел 1872 года  Фото из фейсбука Templebreedy 'Save Our Steeple' 

Волонтёры отыскали внучатого племянника этой девочки. «Он долго пытался найти информацию о ней и даже планировал приехать из Великобритании, но был вынужден отменить поездку из-за пандемии. Он в восторге и благодарит всех причастных к находке и планирует приехать как только сможет», — сказали в общине, ухаживающей за кладбищем.

Овец участники проекта арендуют у местных фермеров. Они объявили конкурс на лучшие клички для нового стада.

#новости #ирландия #кладбища

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Столичный лолипоп

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надо будет скинуть парочке знакомых девушек вакансию

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Целый цвет

Столичный
5

шуточка, достойная одноклассников))

ты уже набрал 10к рейтинга за месяц, остановись!!!!

Ответить

Столичный лолипоп

Целый
2

бля а как я успел 10к набрать , я ж вроде ниче особо такого не пишу

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Столичный лолипоп

Целый
1

шуточка, достойная одноклассниц

Ответить

Федя Прозоров

2

Российские историки наняли студентов жрать траву

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Вася Пражкин

Федя
0

Студенты за зачет что хошь сделают )

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Alexei Kuksin

Федя
0

Не смешно и обидно. Российским студентам, что едут на раскопки, сейчас даже не только компенсируют расходы, но и доплачивают какую-никакую денежку. 

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Федя Прозоров

Alexei
0

Не рвись

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Alexei Kuksin

Федя
0
Ответить

Федя Прозоров

Alexei
0

Успокойся, ты не зря учился

Ответить

Особый турник

2

А трудовой договор заключили, раз уж наняли?
А им платят зарплату? Куда смотрит профсоюз?!

Ответить

Ваша Закладко

Особый
0

они на гпх, как и байконурские ослы

Ответить

Грустная Псина

2

Могильная овца.

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Коровка говорит мууу

2

Эко-френдли газонокосилка

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AttentiveMilk

1

Готов жрать траву в Ирландии. Дорого. Звоните.

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Саша Александров

1

Овцы в Ирландии получают зарплату выше, чем большинство россиян. Хотите, как в Ирландии?

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Dmitry Kórotkov

1

В России для этого нужно нанимать стадо бобров наверное, потому что у нас очень старые кладбоны заросли натурально лесной чашей.

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Dmitry Kórotkov

Dmitry
0

Причем, я добавлю, у нас в центральной полосе по любому лесу ходят-бродят всякие грибники, охотники, любители земляники, и т.д.
А на старом кладбище нельзя ничего собирать в дом по примете, и поэтому они заросли так, что без топора там не прорваться обычно.
Под старыми кладбонами я понимаю XIX век и старше.

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Коровка говорит мууу

Dmitry
0

Тут как повезёт, много где все же кое-как ухаживают, но кладбищ в деревнях и сёлах, которые нередко в лесу или на опушке - таких много, причём достаточно крупных.

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Максим Шпилёв

0

Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец — они помогают искать старые надгробия

Козы съели весь плющ на кладбище, но не стали трогать траву, поэтому их заменили на овец

Где козы в заголовке?? Что за животный расизм..

Ответить

Столичный лолипоп

Максим
2

Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец вместо коз — они помогают искать старые надгробия

Ответить

Грустная Псина

0

Овцы-некрофилы.

Ответить

Denis Shmidt

0

Новости первого мира....

Ответить

Андрей Прохоров

0

Где-то я такое уже видел

Ответить

Gedevan

–1

Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец

- Эй слышь, овцы, идите ка сюда.
- Беее
- Подзаработать хотите?
- Беее
- Ну вот здесь тогда подпишите. 

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Le Petit Train Jaune

–1

Сме кал очка 

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Р О Б А Т

–1

На кауказе их в других целях нанимают

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