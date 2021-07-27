Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец — они помогают искать старые надгробия Статьи редакции
Животные cъедают заросли на кладбищах.
Волонтёры и историки стали использовать овец, чтобы очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения на ирландском кладбище в Кроссхейвене, написали в фейсбуке члены прихода церкви Святого Матфея.
Использовать овец придумала депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли: во время поездки в Уэльс она увидела, как члены церковной общины в Гауэре пасут коз на кладбище, чтобы те съедали траву и таким образом очищали надгробия. Она предложила Департаменту культурного наследия совета графства Корк позаимствовать идею, и власти согласились.
Козы съели весь плющ на кладбище, но не стали трогать траву, поэтому их заменили на овец. Участники проекта отмечают, что животные существенно облегчили поиск старых надгробий, которые «не видели целую вечность»: «Многие из памятников — просто камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали валуны в качестве маркеров могил».
22 июля животные помогли историкам обнаружить памятник на могиле двухлетней девочки Марии Кейт Рассел, умершей в 1872 году.
Волонтёры отыскали внучатого племянника этой девочки. «Он долго пытался найти информацию о ней и даже планировал приехать из Великобритании, но был вынужден отменить поездку из-за пандемии. Он в восторге и благодарит всех причастных к находке и планирует приехать как только сможет», — сказали в общине, ухаживающей за кладбищем.
Овец участники проекта арендуют у местных фермеров. Они объявили конкурс на лучшие клички для нового стада.
Российские историки наняли студентов жрать траву
Не смешно и обидно. Российским студентам, что едут на раскопки, сейчас даже не только компенсируют расходы, но и доплачивают какую-никакую денежку.
Не рвись
Овцы в Ирландии получают зарплату выше, чем большинство россиян. Хотите, как в Ирландии?
В России для этого нужно нанимать стадо бобров наверное, потому что у нас очень старые кладбоны заросли натурально лесной чашей.
Причем, я добавлю, у нас в центральной полосе по любому лесу ходят-бродят всякие грибники, охотники, любители земляники, и т.д.
А на старом кладбище нельзя ничего собирать в дом по примете, и поэтому они заросли так, что без топора там не прорваться обычно.
Под старыми кладбонами я понимаю XIX век и старше.
Тут как повезёт, много где все же кое-как ухаживают, но кладбищ в деревнях и сёлах, которые нередко в лесу или на опушке - таких много, причём достаточно крупных.
Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец — они помогают искать старые надгробия
Козы съели весь плющ на кладбище, но не стали трогать траву, поэтому их заменили на овец
Где козы в заголовке?? Что за животный расизм..
Столичный лолипоп
Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец вместо коз — они помогают искать старые надгробия
Ирландские историки «наняли» на работу стадо овец
- Эй слышь, овцы, идите ка сюда.
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