А маркетолога отеля, при котором расположен пляж, уволили.

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Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором показали прейскурант платного пляжа при отеле «Жемчужина» в Сочи. В число платных услуг там включили «спасение на воде» за 800 рублей. Максимальная цена за проведение времени на пляже с беседкой, зонтом и шезлонгами на двух человек — 7 тысяч рублей в день.

После того, как на ролик обратили внимание в соцсетях, власти Сочи провели беседу с руководителями платного пляжа, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С руководителем данного пляжа проведена разъяснительная беседа о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту. Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована», — говорится в сообщении.

Отредактированная табличка

Представитель пляжа сначала сказала «Подъёму», что «это обычная практика», но позже прейскурант назвали ошибкой и пообещали всех спасать бесплатно.