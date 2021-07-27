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Новости
Ольга Щербинина

В Сочи на платном пляже спасение людей на воде оценили в 800 рублей. После критики услугу сделали бесплатной Статьи редакции

А маркетолога отеля, при котором расположен пляж, уволили.

27 27 комментариев
1472 просмотров

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором показали прейскурант платного пляжа при отеле «Жемчужина» в Сочи. В число платных услуг там включили «спасение на воде» за 800 рублей. Максимальная цена за проведение времени на пляже с беседкой, зонтом и шезлонгами на двух человек — 7 тысяч рублей в день.

После того, как на ролик обратили внимание в соцсетях, власти Сочи провели беседу с руководителями платного пляжа, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С руководителем данного пляжа проведена разъяснительная беседа о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту. Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована», — говорится в сообщении.

Отредактированная табличка

Представитель пляжа сначала сказала «Подъёму», что «это обычная практика», но позже прейскурант назвали ошибкой и пообещали всех спасать бесплатно.

«Помощь людям, терпящим бедствие на воде, оказывается без взимания платы в рамках обеспечения безопасности посетителей пляжа. Информация на табличке появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников», — отметили там и добавили, что маркетолог уволен.

#новости #курорты #туризм

27 27 комментариев
12
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Le Petit Train Jaune

14

Сотрудник пляжа с терминалом оплаты приплывет такой, да? С вас 800₽!

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Правовой микроскоп

Le
8

Если нет денег на оплату — топят обратно

Ответить

Антон Лисин

Le
0

Из трусов должен достать карту и успеть оплатить 

Ответить

Вася Пупкин

Le
0

Да ну какой терминал, квартирку перепишет и норм.

Ответить

Andrew Muralov

Le
0

Перед посещением кладут 800 р на депозит. 

Ответить

Р О Б А Т

7

Отдыхающие там слабовики должны страдать

Ответить

Принятый супер_стар

Р
1

В отеле с платным пляжем слабовиков нет.

Ответить

Вася Пупкин

Р
0

Зато робатам везде - бесплатно. Не прогонишь же его, он и по сопатке может навалять железной рукой.

Ответить

Николай Николаевич

5

Допродажи это зло

Ответить

Ваша Закладко

Николай
0

а вот в гелинджике

Ответить

Zero-one-one

5

Капитализм, счастье, утопись

Ответить

Василий Дробовский

2

Маркетолога не спасли.

Ответить

шляпик

2

Так вот зачем эти кармашки на плавках делают. А то вдруг тонешь, а наличных с собой нет

Ответить

Andrey Bukhteev

1

Так а спасателей так и не показали

Ответить

Стас Фарбер

1

то есть когда мчс выставляет счета вытащенным рыбакам с льдин, это ниче?

Ответить

Принятый супер_стар

Стас
0

Это другое

Ответить

Михаил Зеленин

Стас
0

А что реально выставляют счета (не штрафы)? 

Ответить

Smaug The Terrible

–1

Зависит от того спасение с хэппи-эндом или нет (если вы понимаете о чем я). 800 рублей за окончание норм цена

Ответить

Анастасия Лукьянова

Smaug
0

За окончание? Вы в массажном салоне, что ли, работаете?

Ответить

Zero-one-one

Анастасия
2

Анастасия, здравствуйте. Хочу предложить вам услуги орифлейм

Ответить

Культурный

Zero-on…
0

а я услуги онлайн-гинеколога

Ответить

Smaug The Terrible

0

Веревочка отделяет Новых Русских от холопов

Ответить

Андрей Сергеев

0

Нормально.в плавки деньги положил баксов 500 сразу приплывут!

Ответить

мЕдь

0

А как это должно было работать в их голове? Сперва платишь, а потом спасают? Или наоборот? Странная история. 

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Smaug The Terrible

мЕдь
0

Если денег нет, то возвращают назад в море

Ответить

Andrew Muralov

0

Зато кремирование бесплатно. 

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Андрей Сергеев

0

Там и лежак 3500час.почитайте прейскурант.уху ели!

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