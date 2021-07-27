В Сочи на платном пляже спасение людей на воде оценили в 800 рублей. После критики услугу сделали бесплатной Статьи редакции
А маркетолога отеля, при котором расположен пляж, уволили.
Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором показали прейскурант платного пляжа при отеле «Жемчужина» в Сочи. В число платных услуг там включили «спасение на воде» за 800 рублей. Максимальная цена за проведение времени на пляже с беседкой, зонтом и шезлонгами на двух человек — 7 тысяч рублей в день.
После того, как на ролик обратили внимание в соцсетях, власти Сочи провели беседу с руководителями платного пляжа, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«С руководителем данного пляжа проведена разъяснительная беседа о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту. Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована», — говорится в сообщении.
Представитель пляжа сначала сказала «Подъёму», что «это обычная практика», но позже прейскурант назвали ошибкой и пообещали всех спасать бесплатно.
«Помощь людям, терпящим бедствие на воде, оказывается без взимания платы в рамках обеспечения безопасности посетителей пляжа. Информация на табличке появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников», — отметили там и добавили, что маркетолог уволен.
Сотрудник пляжа с терминалом оплаты приплывет такой, да? С вас 800₽!
Отдыхающие там слабовики должны страдать
Зато робатам везде - бесплатно. Не прогонишь же его, он и по сопатке может навалять железной рукой.
Допродажи это зло
Так вот зачем эти кармашки на плавках делают. А то вдруг тонешь, а наличных с собой нет
то есть когда мчс выставляет счета вытащенным рыбакам с льдин, это ниче?
Зависит от того спасение с хэппи-эндом или нет (если вы понимаете о чем я). 800 рублей за окончание норм цена
За окончание? Вы в массажном салоне, что ли, работаете?
Анастасия, здравствуйте. Хочу предложить вам услуги орифлейм
А как это должно было работать в их голове? Сперва платишь, а потом спасают? Или наоборот? Странная история.