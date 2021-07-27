{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

В Германии пенсионера судят за хранение танка «Пантера» в подвале дома Статьи редакции

Власти хотят дать ему условный срок и оштрафовать, а музей США — выкупить оружие.

9 9 комментариев
760 просмотров
Военные перевозят «Пантеру», найденную в подвале пенсионера в Германии  Фото Carsten Rehder/DPA 

В Германии cудят 84-летнего пенсионера из Хайкендорфа: в подвале его дома нашли танк «Пантера», зенитное орудие, торпеду и другое оружие времён Второй Мировой войны, пишет Die Welt.

Эти предметы вывезли из дома немца в 2015 году. Двадцати военным понадобилось почти девять часов, чтобы извлечь из подвала танк без гусениц. Изначально дом обыскивали в поисках украденных нацистских произведений искусства.

На судебном заседании 26 июля судья, адвокат и прокурор пытались определить, нарушил ли пенсионер закон Германии о контроле над военным оружием. Он регулирует производство, продажу, перевозку и владение боеприпасами Второй мировой войны.

Прокурор требует приговорить пенсионера к условному сроку и штрафу в размере до 500 тысяч евро (более 43,5 миллионов рублей). Также обвиняемый должен передать или продать предметы из своей коллекции. По словам защиты, музей США заинтересован в покупке «Пантеры», а немецкие коллекционеры хотят приобрести автоматы и пистолеты. Адвокат предлагает снизить размер штрафа до 50 тысяч евро (чуть больше четырёх миллионов рублей).

Защита утверждает, что орудия больше не функционируют, а танк был куплен на металлолом. Прокурор и приглашённый обвинением эксперт же предполагают, что часть оружия и боеприпасов всё ещё можно использовать.

Ещё одно слушание по этому делу пройдёт 28 июля. Суд должен вынести решение в августе.

#новости #германия #оружие #войны

9 9 комментариев
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0432\u043e\u0439\u043d\u044b"], "comments": 9, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 416064, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Jul 2021 18:06:50 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Blake

6

Эхо войны

Ответить

Символический Слава

4

Владение оружием запрещено, за что собственно деда и судят, но немецкие коллекционеры хотят его купить. Они тоже хотят под суд 

Ответить

Прохожий франт

2

Дед электриком, видать, работал

Ответить

Рыжий

Прохожий
2

По возрасту не подходит, 84 года же

Ответить

Прохожий яд

Рыжий
1

Ну он, значит, правда электриком работал. А вот его папа... 

Ответить

Оловяннинская межпоселочная

1

новый гендер шагает по планете

Ответить

Дизайнер Павленко

0

пипец дед дал
а за сколько купить хотят? навар будет?

Ответить

Ваша Закладко

0

подвальная катка

Ответить

Андрей Охапкин

0

РЕПРЕССИИ

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Тысячи венгров присоединились к гей-параду в Будапеште, протестуя против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ»
Граждане Венгрии выразили своё несогласие с консервативной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.
593
Спорт
«Каждая женщина сама решает, что надеть»: немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в закрытых трико вместо купальников
Спортсменки решили бороться с сексуализацией в спорте, выбрав более удобные костюмы.
297
Наука
Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта — и он не восстанавливается после выздоровления
Дефицит умственных способностей обнаружили даже у тех, кто перенёс Covid-19 в лёгкой форме.
406
Популярное за три дня
Новости
«Дети непонятно какие»: в Петербурге женщина пыталась выгнать с площадки детей с аутизмом. СК проведёт проверку
Женщине пришлось удалить страницу в «ВКонтакте» из-за наплыва гневных сообщений.
554
Интернет
Крах финансовой пирамиды Finiko: тысячи людей вложили миллионы в схему казанского предпринимателя и остались без выплат
Многие вкладчики всё ещё надеются вывести деньги, пока организатор жалуется на партнёров и обещает вернуть средства «уже сегодня».
679
Новости
Украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц: кроссовки вместо туфель, брюки вместо юбки
Также изменятся макияж и причёски.
333
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null