Власти хотят дать ему условный срок и оштрафовать, а музей США — выкупить оружие.

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Военные перевозят «Пантеру», найденную в подвале пенсионера в Германии Фото Carsten Rehder/DPA

В Германии cудят 84-летнего пенсионера из Хайкендорфа: в подвале его дома нашли танк «Пантера», зенитное орудие, торпеду и другое оружие времён Второй Мировой войны, пишет Die Welt.

Эти предметы вывезли из дома немца в 2015 году. Двадцати военным понадобилось почти девять часов, чтобы извлечь из подвала танк без гусениц. Изначально дом обыскивали в поисках украденных нацистских произведений искусства.

На судебном заседании 26 июля судья, адвокат и прокурор пытались определить, нарушил ли пенсионер закон Германии о контроле над военным оружием. Он регулирует производство, продажу, перевозку и владение боеприпасами Второй мировой войны.

Прокурор требует приговорить пенсионера к условному сроку и штрафу в размере до 500 тысяч евро (более 43,5 миллионов рублей). Также обвиняемый должен передать или продать предметы из своей коллекции. По словам защиты, музей США заинтересован в покупке «Пантеры», а немецкие коллекционеры хотят приобрести автоматы и пистолеты. Адвокат предлагает снизить размер штрафа до 50 тысяч евро (чуть больше четырёх миллионов рублей).

Защита утверждает, что орудия больше не функционируют, а танк был куплен на металлолом. Прокурор и приглашённый обвинением эксперт же предполагают, что часть оружия и боеприпасов всё ещё можно использовать.