На Шри-Ланке случайно нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров. Его оценочная стоимость — 100 миллионов долларов Статьи редакции
Рабочий наткнулся на породу, когда копал колодец у дома торговца драгоценными камнями.
Вес найденных камней составляет 510 килограммов, или 2,5 миллиона каратов, сообщает «Би-би-си».
Сапфиры нашли на заднем дворе у торговца драгоценными камнями — рабочий наткнулся на породу, когда копал колодец. В целях безопасности мужчина не стал раскрывать точное местонахождение дома и представился как мистер Гэмидж, скрыв своё полное имя.
Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сразу сообщил властям о находке. Чтобы очистить породу от грязи и других примесей, понадобилось больше года. После этого скопление смогли проанализировать и сертифицировать его. Во время очистки из кластера выпали некоторые камни — оказалось, это высококачественные сапфиры.
«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», — сказал геммолог Гамини Зойса. Найденному сапфиру дали название serendipity («интуиция»).
Эксперты не исключают, что качество камней в скоплении может оказаться невысоким, хотя образец и получил очень высокую оценку в каратах. «Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.
Название округа и города Ратнапура, в котором нашли скопление, в переводе с сингальского означает «город драгоценных камней». Сама Шри-Ланка — ведущий мировой экспортёр сапфиров и других драгоценных камней.
совершенно случайно скопление драгоценных камней оказалось во дворе у торговца драгоценными камнями
Да там просто куда ни плюнь, торговцы драгоценными камнями. Вот как эти камни добывают наблюдать - душераздирающе.
Почему душераздирающе?
Ну у меня перед глазами до сих пор стоит тощий-претощий дед, который в палящий зной лезет в глубокую узкую дырку в скалистой земле и с какой-то животной ловкостью достает со дна ведро булыжников и беззубо улыбается, предлагая совместное селфи за какие-то местные копейки. Субъективно отложился именно контраст веселой улыбки и адского труда, как будто человек и не знает, что может быть как-то иначе и вроде бы даже доволен.
Юлия Якубеня случайно нашла отварную сосиску
Девушка наткнулась на неё после того как отварила
И все равно какая-нибудь крипта с котиками будет больше по капитализации, ну или nft очередного наггетса
которые все теряют: наушники, телефоны, украшения.
Девственность
Я всегда что-то нахожу: неплохие очки, монеты, купюры небольшого номинала, всякую ненужную мелочь, но толку от этого немного, так как по жизни неудачник. Вся моя удача уходит на находку бесполезного говна)
А я случайно только 10 гривен нашёл десятью монетами.
Но, ведь это просто груда камней.