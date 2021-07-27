Рабочий наткнулся на породу, когда копал колодец у дома торговца драгоценными камнями.

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Вес найденных камней составляет 510 килограммов, или 2,5 миллиона каратов, сообщает «Би-би-си».

Сапфиры нашли на заднем дворе у торговца драгоценными камнями — рабочий наткнулся на породу, когда копал колодец. В целях безопасности мужчина не стал раскрывать точное местонахождение дома и представился как мистер Гэмидж, скрыв своё полное имя.

Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сразу сообщил властям о находке. Чтобы очистить породу от грязи и других примесей, понадобилось больше года. После этого скопление смогли проанализировать и сертифицировать его. Во время очистки из кластера выпали некоторые камни — оказалось, это высококачественные сапфиры.

«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», — сказал геммолог Гамини Зойса. Найденному сапфиру дали название serendipity («интуиция»).

Эксперты не исключают, что качество камней в скоплении может оказаться невысоким, хотя образец и получил очень высокую оценку в каратах. «Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.