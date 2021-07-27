{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

На Шри-Ланке случайно нашли крупнейшее в мире скопление сапфиров. Его оценочная стоимость — 100 миллионов долларов Статьи редакции

Рабочий наткнулся на породу, когда копал колодец у дома торговца драгоценными камнями.

24 24 комментария
4587 просмотров

Вес найденных камней составляет 510 килограммов, или 2,5 миллиона каратов, сообщает «Би-би-си».

Сапфиры нашли на заднем дворе у торговца драгоценными камнями — рабочий наткнулся на породу, когда копал колодец. В целях безопасности мужчина не стал раскрывать точное местонахождение дома и представился как мистер Гэмидж, скрыв своё полное имя.

Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сразу сообщил властям о находке. Чтобы очистить породу от грязи и других примесей, понадобилось больше года. После этого скопление смогли проанализировать и сертифицировать его. Во время очистки из кластера выпали некоторые камни — оказалось, это высококачественные сапфиры.

«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», — сказал геммолог Гамини Зойса. Найденному сапфиру дали название serendipity («интуиция»).

Эксперты не исключают, что качество камней в скоплении может оказаться невысоким, хотя образец и получил очень высокую оценку в каратах. «Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.

Название округа и города Ратнапура, в котором нашли скопление, в переводе с сингальского означает «город драгоценных камней». Сама Шри-Ланка — ведущий мировой экспортёр сапфиров и других драгоценных камней.

#новости

24 24 комментария
28
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 24, "likes": 28, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 416111, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Jul 2021 20:02:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Danya Rubik

51

совершенно случайно скопление драгоценных камней оказалось во дворе у торговца драгоценными камнями

Ответить

Андрей Охапкин

Danya
10

торговец драгоценными камнями в третьем поколении

От деда осталось

Ответить

kotova lidiya

Danya
6

Да там просто куда ни плюнь, торговцы драгоценными камнями. Вот как эти камни добывают наблюдать - душераздирающе.

Ответить

Посторонний

kotova
0

Почему душераздирающе?

Ответить

kotova lidiya

Посторо…
2

Ну у меня перед глазами до сих пор стоит тощий-претощий дед, который в палящий зной лезет в глубокую узкую дырку в скалистой земле и с какой-то животной ловкостью достает со дна ведро булыжников и беззубо улыбается, предлагая совместное селфи за какие-то местные копейки. Субъективно отложился именно контраст веселой улыбки и адского труда, как будто человек и не знает, что может быть как-то иначе и вроде бы даже доволен.

Ответить

Крутой клуб

Danya
4

Ну а кто кроме специалиста распознал бы в булыжнике жеоду с сапфирами?

Ответить

Столичный лолипоп

Danya
–1

копал колодец . до колонки дойти торговец не может видимо

Ответить

Unapologetic Apathy

15
Ответить

тим тим

4

Юлия Якубеня случайно нашла отварную сосиску
Девушка наткнулась на неё после того как отварила

Ответить

Коровка говорит мууу

–1

И все равно какая-нибудь крипта с котиками будет больше по капитализации, ну или nft очередного наггетса

Ответить

Котик Ботик

Коровка
8
Ответить

Коровка говорит мууу

Котик
0

Беру за 200 млн долларов

Ответить

Колоссальный динозавр

0

Бля, всегда завидовал тем, кто что-то находит. Я из тех людей, которые все теряют: наушники, телефоны, украшения.
Бриллианты – самое большое наебалово во вселенной. Но красивыми они от этого не перестают быть 🙈

Ответить

Smaug The Terrible

Колоссальный
1

которые все теряют: наушники, телефоны, украшения.

Девственность

Ответить

Колоссальный динозавр

Smaug
0

Ее теряют все. Рано или поздно. Не боись, с тобой это тоже будет. 

Ответить

Вячеслав

Колосса…
1

А твой парень не против того, что ты к другим подкатываешь?

Ответить

Андрей Иванов

Колоссальный
0

Я всегда что-то нахожу: неплохие очки, монеты, купюры небольшого номинала, всякую ненужную мелочь, но толку от этого немного, так как по жизни неудачник. Вся моя удача уходит на находку бесполезного говна)

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
0

Это возрастное, не переживай. 

Ответить

AZP

1

А я случайно только 10 гривен нашёл десятью монетами.

Ответить

Andrew Muralov

AZP
0

А я помню ты писал как-то, что по помойкам шаришься, всякое находишь. 

Ответить

Имя Фамилия

0

Но, ведь это просто груда камней.

Ответить

AZP

Имя
–1

За эту груду камней женщины дают.

Ответить

Марина Литвинова

0

Заживут и станут независимым государством

Ответить

Ranae Est

0

эх, отмытый не показали

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Новости
«Дети непонятно какие»: в Петербурге женщина пыталась выгнать с площадки детей с аутизмом. СК проведёт проверку
Женщине пришлось удалить страницу в «ВКонтакте» из-за наплыва гневных сообщений.
562
Истории
«Для друзей я абсолютно здорова — они не знают о порезах»: что такое селфхарм и почему он не избавляет от проблем
Истории людей, для которых самоповреждения стали частью жизни.
232
Спорт
«Каждая женщина сама решает, что надеть»: немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в закрытых трико вместо купальников
Спортсменки решили бороться с сексуализацией в спорте, выбрав более удобные костюмы.
299
Популярное за три дня
Новости
«Дети непонятно какие»: в Петербурге женщина пыталась выгнать с площадки детей с аутизмом. СК проведёт проверку
Женщине пришлось удалить страницу в «ВКонтакте» из-за наплыва гневных сообщений.
562
Спорт
Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову не разрешили выйти на награждение в маске в виде морды кота
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком».
115
Интернет
Крах финансовой пирамиды Finiko: тысячи людей вложили миллионы в схему казанского предпринимателя и остались без выплат
Многие вкладчики всё ещё надеются вывести деньги, пока организатор жалуется на партнёров и обещает вернуть средства «уже сегодня».
682
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null