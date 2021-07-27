Сотрудники Activision Blizzard объявили о забастовке из-за реакции руководства на обвинения в дискриминации сотрудниц Статьи редакции
Они выдвинули ряд требований к топ-менеджменту, включая отказ от арбитражной оговорки в контрактах.
Работники компании объявили, что соберутся у главного кампуса Blizzard в калифорнийском Ирвайне 28 июля в знак протеста против «отвратительного и оскорбительного» ответа руководства компании на иск о дискриминации и притеснениях в компании. Об этом пишет The Verge.
В рамках забастовки сотрудники выдвигают следующие требования:
- отказ от арбитражной оговорки в контрактах сотрудников;
- введение новых практик найма и продвижения работников. По словам сотрудников, в текущей ситуации женщины, в частности, цветные и трансгендерные, а также другие меньшинства подвержены гендерной дискриминации;
- публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп;
- создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность.
Тех, кто не сможет присутствовать на собрании лично, просят использовать хэштег #ActiBlizzWalkout для поддержки забастовки.
Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния 20 июля подал иск к Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выяснило, что сотрудницам компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, женщины регулярно подвергаются домогательствам.
В ответ на иск в Activision Blizzard заявили, что информация департамента устарела и не соответствует нынешнему положению дел. Во внутренней рассылке топ-менеджеры компании написали сотрудникам, что доклад состоит из «фактически неточных, старых и вырванных из контекста случаев».
Однако бывшие сотрудники и сотрудницы Activision Blizzard стали делиться историями домогательств в соцсетях. Работники компании написали открытое письмо руководству, в котором раскритиковали позицию топ-менеджмента и призвали признать ущерб, нанесённый жертвам дискриминации и домогательств. Обращение подписали более 2600 сотрудников.
Некоторые работники компании объявили бойкот. Так, старший системный дизайнер World of Warcraft Джефф Гамильтон отметил, что работа над игрой практически остановилась. Протест поддержали и пользователи игр, разработанных Activision Blizzard.
Хуже ситуации в Близзард — комментарии местных борцов с «повесточкой» и «сжв»
Люди отстаивают свои права, и надо радоваться за людей, а не сидеть как бабки у подъезда и называть всех условно проститутками.
А сомнительные игры Активижн Близзард делает уже давно, а не последние пару-тройку лет. И вообще хуевые игры зависят не от пола или сексуальной ориентации, а от абсолютно мудацкого топ-менеджмента, будь то EA в США, Ubisoft во Франции или CD Projekt Red в Польше
И именно в данный момент топ-менеджмент Activision Blizzard, под ударом, потому что вместо того, чтобы вести разработку охуенных игр и попутно следить за температурой в своей компании, они бухими приезжают на работу, пристают к сотрудницам и считают прибыль будущих проектов с микротранзакциями
Столичный лолипоп
Люди отстаивают свои права
какие именно права и в чем они заключаются ?
надо радоваться за людей
альтруизм - худшее качество
называть всех условно проститутками.
всех условно ебанутыми
Когда ватники называют российских митингующих ебанутыми - тоже ок?
ну для ватника ок , очевидно .
Право на одинаковые условия труда и его оплаты.
альтруизм - худшее качество
Когда повышаются международные стандарты, это так или иначе влияет на все компании, находящиеся на "вашем" "свободном рыночке". То же самое справедливо и для защиты прав человека в целом.
как давно условия труда в сфере интеллектуального труда стали зависеть от гендерной принадлежности и половой ориентации ? что то не припомню разный норматив человекочасов по полу для каких нибудь манагеров и аналитиков в IT
как давно условия труда в сфере интеллектуального труда стали зависеть от гендерной принадлежности и половой ориентации ?
Внезапно, девкам исторически платят меньше, во всех сферах.
как давно условия труда в сфере интеллектуального труда стали зависеть от гендерной принадлежности и половой ориентации
Дату не назову, но подобное практикуется на протяжении нескольких веков. Погугли эту тему, ты удивишься.
https://www.economy.gov.ru/material/file/65f53df7ef144f6f6b43ea8529869f52/101965562.pdf
Сам видел как бухие приезжали и мацали попцы?
Почему нельзя поувольнять всю эту левачину?
Сразу видно успешного владельца бизнеса.
Столичный лолипоп
ты бы поступил именно так
А?
ну представь. ты владелец какой нибудь российской ООО. там, не знаю, пищевая промышленность. ебашишь тушенку для магнита. приходишь а у тебя все цеха бунтуют , потому что ты трех трансов на работу не взял. при этом твой хедхантер полон готовых пойти на работу женщин без всех этих заморочек. что ты выберешь - пойти на уступки или пригрозить увольнением ?
Пойти на уступки, очевидно. Сколько бы у меня не было готовых максимально быстро приступить к работе потенциальных сотрудников, их обучение, привыкание к новому коллективу, налаживание руководства займёт минимум полгода, в течении которых будет идти потеря потенциальной прибыли. Можешь скинуть несколько примеров того, как крупные компании увольняли хотя бы 80% сотрудников и оставались на плаву, если ты считаешь иначе.
Дай мне другую цифру тогда, раз моя с потолка. У тебя-то наверняка она есть.
а с чего ты взял, что если уволить 3 самых заводил, то все не станет ок?
А с чего ты взял обратное? В примере Мусорова речь шла о
приходишь а у тебя все цеха бунтуют
я бы тебя вежливо попросил не каверкать мою фамилию , это 1) неприятно 2) это переход на личности . вахтера звать не буду , но нахуй пошлю.
Упс, неправильно её прочла, бывает.
если мы говорим про Россию. У тебя все цеха бунтуют.
На следующее утро у руководителя профсоюза гаишники находят патрон(случайность), еще пару увольняют и все окей. Компания существует. Реальный кейс.
А что за реальный кейс? Я охотно верю, что такое имело место быть, но почитать было бы интересно.
чуть ли не впервые в России Следственный комитет возбудил уголовное дело против Энгельсского распределительного центра ЗАО «Тандер» (структурное подразделение сети магазинов «Магнит») по ч. 1 ст. 136 УК РФ «дискриминация в зависимости от принадлежности гражданина к общественным объединениям»
Ну, мужик-то со своими коллегами своего хотя бы отчасти, но добился, получается.
у тебя всё это время стоит производство , у тебя нет много времени на обсуждение этой малозначительной проблемы. и мало того , ты подставляешь своих партнеров по контрактам, они уж точно не будут выяснять что там у тебя случилось
Простой производства в неделю и его значительное снижение на минимум полгода — разные вещи. Даже при идеальных условиях в твоём примере руководитель никогда не выберет увольнение всех или большей части сотрудников.
ты подставляешь своих партнеров по контрактам
Ты их подставишь так или иначе — и с приостановлением производства на неделю, и с заменой сотрудников на новых. Эта переменная в нашем уравнении отсутствует.
а теперь смотри , ты создаешь прецедент. твои сотрудники посмотрят что , ага , его можно нагибать по всяким лгбтшным темам, значит можно и каждую неделю бастовать по всякой хуйне.
А по-твоему твои сотрудники - рабы, у которых нет прав, и которые не должны отстаивать свои мнение? Да у вас, батенька, кажется, Дубай головного мозга случился за время там.
очень часто , люди, кричащие о своих правах, забывают о такой штуке как обязанности. и права, и обяазнности, и условия труда оговариваются при приеме на работу в трудовом договоре . если ты поставил подпись , значит со всем согласен. если не согласен - у тебя есть право уволиться . всё просто
И, конечно, в договорах в условиях труда прописываются сексуальные домогательства и невозможность карьерного роста, ага. И почему ты считаешь, что кто-то не исполняет свои обязанности?
Если мои сотрудники будут бастовать "по хуйне" каждую неделю/месяц/квартал, и если соответствующие органы решат что да, действительно, они бастуют "по хуйне", а не потому что я ебу их в жопу, тогда полная замена кадров — выход.
конкретно в россии органы будут тебя ебать по этой теме в постоянном режиме, это ты от них не утаишь даже если очень захочешь
так кстати есть же в Штатах уже кейс, когда профсоюзы угробили огромную отрасль и огромный город.
Это была смерть Детройта. Именно профсоюзы убили город и автопром.
Есть хоть один пример такого развития событий? Реальный, а не в страшилках правачков
развития чего ? постоянных забастовок ? ну так разве не поэтому работодатели всегда стараются их погасить в зародыше ?
ну и ладно в РФ профсоюзы нихуя не работают, но в США это вполне рабочая юридическая возможность. то есть в условной Epic Games женщинам все нравится , а вот в Activison решили бастовать . извините конечно , но со стороны это выглядит просто как кучка бездельников решила найти любой повод лишь бы не работать. я не понимаю в чем тут угнетение
ну так разве не поэтому работодатели всегда стараются их погасить в зародыше ?
Ну понятное дело. Какому барину захочется иметь холопов, которые умеют отстаивать свои права, лол.
то есть в условной Epic Games женщинам все нравится , а вот в Activison решили бастовать
Странно, почему так. Ведь законами природы определено, что в разных компаниях одинаковые условия работы.
Прохожий яд
Так и вижу, как в российском ООО, производящем тушёнку для магнита, цеха бунтуют из-за отказа взять на работу транс-персон. Ага, типичная ситуация. Самому не смешно?
Пардон, откуда три транса взялись?
Вот реальная ситуация: твои сотрудницы бухгалтерии растрепали подругам из цеха, что ты всем сотрудникам женщинам платишь не 20к, как мужчинам, а 17к, а старший по цеху всегда мужик, хотя вот Зинаида Петровна тут тушенку 20 лет уже пакует и знает все лучше всех.
Что, всех поувольнять?
отправить в бухгалтерию и отдел кадров для развенчания всех мифов. енсли потребуется, публично вывесть оклады по каждому сотруднику , чтобы не плодились слухи.
Если что, сотрудницы бухгалтерии реальные данные растрепали, может и твоей вины в этом нет, такой у вас рынок труда в городе, но вот они трясут перед тобой сканом из бухгалтерии с зарплатами сотрудников, и получается что женщинам платят меньше.
А Зинаида Петровна (здоровая бабища такая) клянется, что расцарапает лицо тебе.
не расцарапает , штрафы Зинаида будет платить из собственной зарплаты. даже если они реально всё растрепали по фактам , ну значит им стоит задуматься, что их не устраивает и заявить о своих недовольствах орагнизованно и не мешая рабочему процессу. если работодатель норм, он же деньги на принтере печатает , значит такие его возможности на рынке труда .
Прохожий яд
Почему тэжэшники так рвутся со "всей этой левачины"?
Потому что любят Сапог
так сапог же - это самая главная скрепа левачины.
У тебя не сходится ребус
Сам придумал? Левачина терпеть не может подчинение и видит угнетение под каждым кустом, условно говоря. Это правачки наяривают на иерархию и традиционный порядок вещей, и считают что если кого-то угнетают - то этот кто-то сам виноват и вообще всё норм.
ыыыы...
Ты рофлишь?
Левая идея в максимальной роли государства, чтобы его сапог был пожестче. А позитивная дискриминация которой ты пытаешься прикрываться - это тоже форма дискриминации. Да и опять же помним же что леваки популисты? Отобрать/поделить. Землю крестьянам - а по факту отобрали землю и вернули крепостное право еще на 40 лет...
А вот правые за то чтобы государство было мало, и каждый взрослый человек отвечал сам за себя... Потому что человек не совершенен и эгоистичен, и дав бюрократу большую власть ты ввергаешь его в соблазн...
Клятые американские леваки игнорируют государственные институты вроде суда и учиняют охлократические расправы а-ля cancel culture!!11111адын
Левая идея в максимальной роли государства, чтобы его сапог был пожестче
Ясно, понятно.
в штатах кстати можно как раз.
Но Калифорния решила окончательно лишиться всего бизнеса на своей территории
Как минимум репутация и в последствии зарплата менеджмента зависящая от дивидендов
создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность.
Топовых пользователей TJ туда срочно. Профессионалы, которые знают своё дело.
Это кого?
нет, но это даст работу людям, которые учили в колледже гендер стадис
они так считают
Это помогает бесталанным людям находить более оплачиваемую работу только по причине отличия от основной массы. Что и есть дискриминация, в общем-то)
Вообще-то не влияет)
В декрет может уйти любой опекун, даже в России
публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп
Компания, которая даже не публикует онлайн по своим говно-играм, вряд ли сделает что-то подобное.
Какой процент там на забастовку вышел?
Столичный лолипоп
такой процент принято называть "сопутствующий ущерб" . процент завтрашних безработных
Ты ничего не понимаешь в демедж-контрол, не завтрашних, а через 2-3 месяца
да что ж такое
почему я не вижу статью
@вахтер @шахтер как там @шериф
скажи в чем проблема
Обмазался адблоками небось как параноик
Ох, ты похоже еще не вакцинировался?
ну я кстати видел сегодня постер у себя в городе
задумался
надо бабулю для начала
Но они и так не особо работали там судя по контенту ...
"публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп;"
публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп;
Так нужны в итоге квоты или нет? Как это вообще работает? Если все на производстве заебись, то нужны, а если нет, то бунт и смерть буржуям?
Работники Activision, значит, бастуют против Activision потому что одни сотрудники домогались других сотрудников? Или как? Если да, то при чем тут вообще Activision? А в полицию нельзя обратиться, или нет доказательств?
"создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность"
Таким образом мы переходим от ущемления по гендерному признаку, к ущемлению по профессиональному признаку. Удобно, конечно)
Как то второй пункт требований идёт в разрезе с третьим пунктом. Набирать больше женщин и ЛГБТ, но продвигать людей вне зависимости пола и рассы. А потом окажется что и продвигать надо не тех кто лучше работает, а определенную группу лиц.