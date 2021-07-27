{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
DTF

Сотрудники Activision Blizzard объявили о забастовке из-за реакции руководства на обвинения в дискриминации сотрудниц Статьи редакции

Они выдвинули ряд требований к топ-менеджменту, включая отказ от арбитражной оговорки в контрактах.

107 107 комментариев
1761 просмотров

Работники компании объявили, что соберутся у главного кампуса Blizzard в калифорнийском Ирвайне 28 июля в знак протеста против «отвратительного и оскорбительного» ответа руководства компании на иск о дискриминации и притеснениях в компании. Об этом пишет The Verge.

В рамках забастовки сотрудники выдвигают следующие требования:

  • отказ от арбитражной оговорки в контрактах сотрудников;
  • введение новых практик найма и продвижения работников. По словам сотрудников, в текущей ситуации женщины, в частности, цветные и трансгендерные, а также другие меньшинства подвержены гендерной дискриминации;
  • публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп;
  • создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность.

Тех, кто не сможет присутствовать на собрании лично, просят использовать хэштег #ActiBlizzWalkout для поддержки забастовки.

Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния 20 июля подал иск к Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выяснило, что сотрудницам компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, женщины регулярно подвергаются домогательствам.

Власти Калифорнии подали в суд на Activision…
В иске утверждается, что женщинам в компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по…
tjournal.ru

В ответ на иск в Activision Blizzard заявили, что информация департамента устарела и не соответствует нынешнему положению дел. Во внутренней рассылке топ-менеджеры компании написали сотрудникам, что доклад состоит из «фактически неточных, старых и вырванных из контекста случаев».

Однако бывшие сотрудники и сотрудницы Activision Blizzard стали делиться историями домогательств в соцсетях. Работники компании написали открытое письмо руководству, в котором раскритиковали позицию топ-менеджмента и призвали признать ущерб, нанесённый жертвам дискриминации и домогательств. Обращение подписали более 2600 сотрудников.

Некоторые работники компании объявили бойкот. Так, старший системный дизайнер World of Warcraft Джефф Гамильтон отметил, что работа над игрой практически остановилась. Протест поддержали и пользователи игр, разработанных Activision Blizzard.

Игроки устроили сидячий протест в World of…
Пользователи отменяют подписки, а оставшееся время используют, чтобы высказать недовольство…
tjournal.ru

#новости #игры #скандалы #blizzard #забастовки

107 107 комментариев
5
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["actiblizzwalkout","\u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b","\u0437\u0430\u0431\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432\u043a\u0438","blizzard"], "comments": 107, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 416116, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Jul 2021 20:45:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
107 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Марк Туллий

15

Хуже ситуации в Близзард — комментарии местных борцов с «повесточкой» и «сжв»

Люди отстаивают свои права, и надо радоваться за людей, а не сидеть как бабки у подъезда и называть всех условно проститутками.

А сомнительные игры Активижн Близзард делает уже давно, а не последние пару-тройку лет. И вообще хуевые игры зависят не от пола или сексуальной ориентации, а от абсолютно мудацкого топ-менеджмента, будь то EA в США, Ubisoft во Франции или CD Projekt Red в Польше

И именно в данный момент топ-менеджмент Activision Blizzard, под ударом, потому что вместо того, чтобы вести разработку охуенных игр и попутно следить за температурой в своей компании, они бухими приезжают на работу, пристают к сотрудницам и считают прибыль будущих проектов с микротранзакциями

Ответить

Столичный лолипоп

Марк
3

Люди отстаивают свои права

какие именно права и в чем они заключаются ?
надо радоваться за людей

альтруизм - худшее качество
называть всех условно проститутками.

всех условно ебанутыми

Ответить

alexferman

Столичный
5

Когда ватники называют российских митингующих ебанутыми - тоже ок?

Ответить

Столичный

alexfer…
0

ну для ватника ок , очевидно .

Ответить

alexferman

Столичн…
1

Получается, ты ватник?

Ответить

Mr Sandman

Столичный
3

Право на одинаковые условия труда и его оплаты. 
 альтруизм - худшее качество

Когда повышаются международные стандарты, это так или иначе влияет на все компании, находящиеся на "вашем" "свободном рыночке". То же самое справедливо и для защиты прав человека в целом. 

Ответить

Столичный

Mr
0

как давно условия труда в сфере интеллектуального труда стали зависеть от гендерной принадлежности и половой ориентации ? что то не припомню разный норматив человекочасов по полу для каких нибудь манагеров и аналитиков в IT

Ответить

alexferman

Столичн…
3

как давно условия труда в сфере интеллектуального труда стали зависеть от гендерной принадлежности и половой ориентации ?

Внезапно, девкам исторически платят меньше, во всех сферах.

Ответить

Al

alexfer…
0

Прямо во всех? 

Ответить

Столичный

alexfer…
–1

да ты чо

Ответить

Mr Sandman

Столичн…
1

 как давно условия труда в сфере интеллектуального труда стали зависеть от гендерной принадлежности и половой ориентации

Дату не назову, но подобное практикуется на протяжении нескольких веков. Погугли эту тему, ты удивишься. 
https://www.economy.gov.ru/material/file/65f53df7ef144f6f6b43ea8529869f52/101965562.pdf 

Ответить

Станислав Шелегов

Марк
0

Сам видел как бухие приезжали и мацали попцы?

Ответить

Промежуточный утюг

Станислав
0

лично мацал

Ответить

Станислав

Промежу…
0

Proof or GTFO xdd

Ответить

Промежуточный

Станисл…
0

dude trust me

Ответить

Станислав

Промежу…
0

nonono, we need pics of vids, better vids than pics

Ответить

Леха

–8

Почему нельзя поувольнять всю эту левачину?

Ответить

Эльдар Аватов

Леха
19
Ответить

Леха

Эльдар
2

Да, доктор, везде мерещатся. Уже за едро готов голосовать, совсем поплохело

Ответить

Mr Sandman

Леха
7

Сразу видно успешного владельца бизнеса. 

Ответить

Столичный лолипоп

Mr
0

ты бы поступил именно так

Ответить

Mr Sandman

Столичн…
–1

А? 

Ответить

Столичный

Mr
0

ну представь. ты владелец какой нибудь российской ООО. там, не знаю, пищевая промышленность. ебашишь тушенку для магнита. приходишь а у тебя все цеха бунтуют , потому что ты трех трансов на работу не взял. при этом твой хедхантер полон готовых пойти на работу женщин без всех этих заморочек. что ты выберешь - пойти на уступки или пригрозить увольнением ?

Ответить

Mr Sandman

Столичн…
0

Пойти на уступки, очевидно. Сколько бы у меня не было готовых максимально быстро приступить к работе потенциальных сотрудников, их обучение, привыкание к новому коллективу, налаживание руководства займёт минимум полгода, в течении которых будет идти потеря потенциальной прибыли. Можешь скинуть несколько примеров того, как крупные компании увольняли хотя бы 80% сотрудников и оставались на плаву, если ты считаешь иначе. 

Ответить

Леха

Mr
2

хотя бы 80% 

Чё за цифра с потолка? Да не выйдет столько на забастовку лол 

Ответить

Mr Sandman

Леха
0

Дай мне другую цифру тогда, раз моя с потолка. У тебя-то наверняка она есть. 

Ответить

Роман

Mr
0

0

Ответить

Madegghead

Mr
1

а с чего ты взял, что если уволить 3 самых заводил, то все не станет ок?

Ответить

Mr Sandman

Madeggh…
0

А с чего ты взял обратное? В примере Мусорова речь шла о 
 приходишь а у тебя все цеха бунтуют

Ответить

Столичный

Mr
1

я бы тебя вежливо попросил не каверкать мою фамилию , это 1) неприятно 2) это переход на личности . вахтера звать не буду , но нахуй пошлю.

Ответить

Mr Sandman

Столичн…
0

Упс, неправильно её прочла, бывает. 

Ответить

Столичный

Mr
0

в течение 30 минут коммент можно отредактировать.

Ответить

Madegghead

Mr
0

если мы говорим про Россию. У тебя все цеха бунтуют.
На следующее утро у руководителя профсоюза гаишники находят патрон(случайность), еще пару увольняют и все окей. Компания существует. Реальный кейс.

Ответить

Mr Sandman

Madeggh…
0

А что за реальный кейс? Я охотно верю, что такое имело место быть, но почитать было бы интересно. 

Ответить

Madegghead

Mr
1

https://www.solidarnost.org/thems/news/in-Russia/events_1768.html

Председателю профкома ЭРЦ ЗАО «Тандер…
Председателю профкома ЭРЦ ЗАО «Тандер» подбросили патроны - Тандер
www.solidarnost.org
Ответить

Mr Sandman

Madeggh…
0

 чуть ли не впервые в России Следственный комитет возбудил уголовное дело против Энгельсского распределительного центра ЗАО «Тандер» (структурное подразделение сети магазинов «Магнит») по ч. 1 ст. 136 УК РФ «дискриминация в зависимости от принадлежности гражданина к общественным объединениям»

Ну, мужик-то со своими коллегами своего хотя бы отчасти, но добился, получается. 

Ответить

Столичный

Mr
0

у тебя всё это время стоит производство , у тебя нет много времени на обсуждение этой малозначительной проблемы. и мало того , ты подставляешь своих партнеров по контрактам, они уж точно не будут выяснять что там у тебя случилось

Ответить

Mr Sandman

Столичн…
0

Простой производства в неделю и его значительное снижение на минимум полгода — разные вещи. Даже при идеальных условиях в твоём примере руководитель никогда не выберет увольнение всех или большей части сотрудников. 
ты подставляешь своих партнеров по контрактам

Ты их подставишь так или иначе — и с приостановлением производства на неделю, и с заменой сотрудников на новых. Эта переменная в нашем уравнении отсутствует. 

Ответить

Столичный

Mr
0

а теперь смотри , ты создаешь прецедент. твои сотрудники посмотрят что , ага , его можно нагибать по всяким лгбтшным темам, значит можно и каждую неделю бастовать по всякой хуйне.

Ответить

Прохожий

Столичн…
1

А по-твоему твои сотрудники - рабы, у которых нет прав, и которые не должны отстаивать свои мнение? Да у вас, батенька, кажется, Дубай головного мозга случился за время там. 

Ответить

Столичный

Прохожий
0

очень часто , люди, кричащие о своих правах, забывают о такой штуке как обязанности. и права, и обяазнности, и условия труда оговариваются при приеме на работу в трудовом договоре . если ты поставил подпись , значит со всем согласен. если не согласен - у тебя есть право уволиться . всё просто

Ответить

Прохожий

Столичн…
0

И, конечно, в договорах в условиях труда прописываются сексуальные домогательства и невозможность карьерного роста, ага. И почему ты считаешь, что кто-то не исполняет свои обязанности? 

Ответить

Mr Sandman

Столичн…
1

Если мои сотрудники будут бастовать "по хуйне" каждую неделю/месяц/квартал, и если соответствующие органы решат что да, действительно, они бастуют "по хуйне", а не потому что я ебу их в жопу, тогда полная замена кадров — выход. 

Ответить

Столичный

Mr
0

конкретно в россии органы будут тебя ебать по этой теме в постоянном режиме, это ты от них не утаишь даже если очень захочешь

Ответить

Madegghead

Столичн…
0

так кстати есть же в Штатах уже кейс, когда профсоюзы угробили огромную отрасль и огромный город.
Это была смерть Детройта. Именно профсоюзы убили город и автопром.

Ответить

alexferman

Столичн…
0

Есть хоть один пример такого развития событий? Реальный, а не в страшилках правачков

Ответить

Столичный

alexfer…
1

развития чего ? постоянных забастовок ? ну так разве не поэтому работодатели всегда стараются их погасить в зародыше ?
ну и ладно в РФ  профсоюзы нихуя не работают, но в США это вполне рабочая юридическая возможность. то есть  в условной Epic Games женщинам все нравится , а вот в Activison решили бастовать . извините конечно , но со стороны это выглядит просто как кучка бездельников решила найти любой повод лишь бы не работать. я не понимаю в чем тут угнетение

Ответить

alexferman

Столичн…
0

ну так разве не поэтому работодатели всегда стараются их погасить в зародыше ?

Ну понятное дело. Какому барину захочется иметь холопов, которые умеют отстаивать свои права, лол.

то есть в условной Epic Games женщинам все нравится , а вот в Activison решили бастовать

Странно, почему так. Ведь законами природы определено, что в разных компаниях одинаковые условия работы.

Ответить

Прохожий яд

Столичн…
1

Так и вижу, как в российском ООО, производящем тушёнку для магнита, цеха бунтуют из-за отказа взять на работу транс-персон. Ага, типичная ситуация. Самому не смешно? 

Ответить

Столичный

Прохожий
0

если я поменяю завод тушенки на игровую студию 1С , что то поменяется?

Ответить

Прохожий

Столичн…
0

Ничего не поменяется, равнять ситуации в США и России глупо. Для американского общества это является важной проблемой, для российского, к сожалению, нет.

Ответить

Foma Kiniyaev

Столичн…
1

Пардон, откуда три транса взялись? 

Вот реальная ситуация: твои сотрудницы бухгалтерии растрепали подругам из цеха, что ты всем сотрудникам женщинам платишь не 20к, как мужчинам, а 17к, а старший по цеху всегда мужик, хотя вот Зинаида Петровна тут тушенку 20 лет уже пакует и знает все лучше всех. 
Что, всех поувольнять? 

Ответить

Столичный

Foma
0

отправить в бухгалтерию и отдел кадров для развенчания всех мифов. енсли потребуется, публично вывесть оклады по каждому сотруднику , чтобы не плодились слухи.

Ответить

Foma

Столичн…
0

Если что, сотрудницы бухгалтерии реальные данные растрепали, может и твоей вины в этом нет, такой у вас рынок труда в городе, но вот они трясут перед тобой сканом из бухгалтерии с зарплатами сотрудников, и получается что женщинам платят меньше. 
А Зинаида Петровна (здоровая бабища такая) клянется, что расцарапает лицо тебе. 

Ответить

Столичный

Foma
0

не расцарапает ,  штрафы Зинаида будет платить из собственной зарплаты. даже если они реально всё растрепали по фактам , ну значит им стоит задуматься, что их не устраивает и заявить о своих недовольствах орагнизованно и не мешая рабочему процессу. если работодатель норм, он же деньги на принтере печатает , значит такие его возможности на рынке труда .

Ответить

Прохожий яд

Леха
4

Почему тэжэшники так рвутся со "всей этой левачины"? 

Ответить

alexferman

Прохожий
1

Потому что любят Сапог

Ответить

Madegghead

alexfer…
1

так сапог же - это самая главная скрепа левачины.
У тебя не сходится ребус

Ответить

alexferman

Madeggh…
0

Сам придумал? Левачина терпеть не может подчинение и видит угнетение под каждым кустом, условно говоря. Это правачки наяривают на иерархию и традиционный порядок вещей, и считают что если кого-то угнетают - то этот кто-то сам виноват и вообще всё норм.

Ответить

Madegghead

alexfer…
1

ыыыы...
Ты рофлишь?
Левая идея в максимальной роли государства, чтобы его сапог был пожестче. А позитивная дискриминация которой ты пытаешься прикрываться - это тоже форма дискриминации. Да и опять же помним же что леваки популисты? Отобрать/поделить. Землю крестьянам - а по факту отобрали землю и вернули крепостное право еще на 40 лет...
А вот правые за то чтобы государство было мало, и каждый взрослый человек отвечал сам за себя... Потому что человек не совершенен и эгоистичен, и дав бюрократу большую власть ты ввергаешь его в соблазн...

Ответить

alexferman

Madeggh…
1

Клятые американские леваки игнорируют государственные институты вроде суда и учиняют охлократические расправы а-ля cancel culture!!11111адын

Левая идея в максимальной роли государства, чтобы его сапог был пожестче

Ясно, понятно.

Ответить

N/a

alexfer…
0

Клятые американские леваки игнорируют государственные институты вроде суда и учиняют охлократические расправы а-ля cancel culture!!11111адын

Так в идеале же они хотят, чтобы суд принимал такие решения

Ответить

alexferman

N/a
0

Откуда ты знаешь что они хотят?

Ответить

Леха

Прохожий
–1

Потому что белого гетеросексуала из России хер возьмут в фаанги-хуянги
А черного транссексуала при прочих равных в рамках программы разнообразия запросто

Ответить

Smaug The

Леха
3

Обидно. Вместо Гугла приходится идти работать грузчиком в пятерочку

Ответить

Madegghead

Леха
–1

в штатах кстати можно как раз.
Но Калифорния решила окончательно лишиться всего бизнеса на своей территории

Ответить

Роман Олегович

Леха
0

Как минимум репутация и в последствии зарплата менеджмента зависящая от дивидендов

Ответить

Лишний коктейль

5

Какая позиция русских реперов по данному вопросу?

Ответить

Asuka Langley

Лишний
0

Желают наказать ОХУЕВШИХ ФЕМОК

Ответить

Данислав Жуков

4

создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность.

Топовых пользователей TJ туда срочно. Профессионалы, которые знают своё дело.

Ответить

Smaug The Terrible

Данислав
0

Это кого?

Ответить

Bad Mother Fucker

Smaug
3

Илюхера

Ответить

Крутой клуб

Bad
0

И Бэдкида

Ответить

Rodion Kutsaev

4

Diablo IV откладывается ещё на пару лет.

Ответить

Промежуточный утюг

2

 создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность.

Это реально поможет работать лучше?

Ответить

Bad Mother Fucker

Промежуточный
4

нет, но это даст работу людям, которые учили в колледже гендер стадис

Ответить

Промежуточный утюг

Bad
0

так пусть создадут себе компанию

Ответить

социальныирудимент

Промежуточный
0

они так считают

Ответить

Промежуточный утюг

социальныирудим…
0

Ладно, их дело

Ответить

Роман Олегович

Промежуточный
0

Это помогает бесталанным людям находить более оплачиваемую работу только по причине отличия от основной массы. Что и есть дискриминация, в общем-то)

Ответить

Genesi5 ­

0

Желаю компании сдохнуть

Ответить

Столичный лолипоп

–1

бляяяя ну как же они заебали с этим гендерным равноправием. работодатель набирает сотрудника как рабочую силу , ты если эффективный сотрудник , то молодец, если нет - иди нахуй. наличие вагины или члена под маскировкой вагины влияет только на выход в декрет

Ответить

Роман Олегович

Столичный
1

Вообще-то не влияет) 
В декрет может уйти любой опекун, даже в России

Ответить

Сергей Ахрем

1

будь проклят тот день когда Blizzard решила стать Activision

Ответить

Mr Sandman

0

 публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп

Компания, которая даже не публикует онлайн по своим говно-играм, вряд ли сделает что-то подобное. 

Ответить

Kir Kirsky

0

Какой процент там на забастовку вышел?

Ответить

Столичный лолипоп

Kir
1

такой процент принято называть "сопутствующий ущерб" . процент завтрашних безработных

Ответить

Kir Kirsky

Столичный
0

Ты ничего не понимаешь в демедж-контрол, не завтрашних, а через 2-3 месяца

Ответить

Столичный

Kir
0

для бизнеса 2-3 месяца это как раз "завтра"

Ответить

конгруэ́нтный

0

да что ж такое 
почему я не вижу статью
@вахтер @шахтер как там @шериф 
скажи в чем проблема

Ответить

alexferman

конгруэ́нтный
0

Обмазался адблоками небось как параноик

Ответить

конгруэ́нтный

alexferman
1

черт 
ты прав
спасибо 

Ответить

конгруэ́нтный

alexferman
0

не больше чем другие  
но я попробую 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

или как там вызывать эти сущности господи 

Ответить

N/a

конгруэ́нтный
0

Ох, ты похоже еще не вакцинировался?

Ответить

конгруэ́нтный

N/a
0

ну я кстати видел сегодня постер у себя в городе
задумался
надо бабулю для начала 

Ответить

ouxen

0

похуй

Ответить

пиу-пиу

0

Но они и так не особо работали там судя по контенту ...

Ответить

пиу-пиу

пиу-пиу
0

Команда Hots уже сколько лет бастует получается?

Ответить

Иван Прохоров

пиу-пиу
0

Hots норм, красивая, магическая, весёлая

Ответить

House M.D.

0

"публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп;"

Ответить

aliftin

0

публикацию сведений по диапазонам зарплат и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической групп;

Так нужны в итоге квоты или нет? Как это вообще работает? Если все на производстве заебись, то нужны, а если нет, то бунт и смерть буржуям? 

Ответить

Роман Олегович

0

Работники Activision, значит, бастуют против Activision потому что одни сотрудники домогались других сотрудников? Или как? Если да, то при чем тут вообще Activision? А в полицию нельзя обратиться, или нет доказательств?

Ответить

Роман Олегович

0

"создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность"
Таким образом мы переходим от ущемления по гендерному признаку, к ущемлению по профессиональному признаку. Удобно, конечно)

Ответить

Михаил Кометов

0

Новость настолько свежая, что все уже вернулись к работе

Ответить

Злая Уточка

0

Как то второй пункт требований идёт в разрезе с третьим пунктом. Набирать больше женщин и ЛГБТ, но продвигать людей вне зависимости пола и рассы. А потом окажется что и продвигать надо не тех кто лучше работает, а определенную группу лиц.

Ответить

Роман Новиков

0

Разбудите когда Близзард опять начнут делать игры

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 107 комментариев
Обсуждаемое
Наука
Волны экстремальной жары будут происходить до семи раз чаще в ближайшие 30 лет из-за глобального потепления
По оценкам учёных, никакие меры борьбы с изменением климата не сработают против волн жары до 2050 года, но могут подействовать в дальнейшем.
230
Новости
Тысячи венгров присоединились к гей-параду в Будапеште, протестуя против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ»
Граждане Венгрии выразили своё несогласие с консервативной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.
593
Интернет
Южнокорейский Starbucks извинился за фото с «щипательным» жестом, в котором активисты усмотрели «оскорбление мужчин»
Местные организации воспринимают жест как указание на маленький член — его находят в рекламе и призывают к бойкоту брендов.
238
Популярное за три дня
Новости
Роскомнадзор заблокировал Genius — сайт с текстами песен и их объяснениями
Причины блокировки пока неизвестны.
104
Интернет
Крах финансовой пирамиды Finiko: тысячи людей вложили миллионы в схему казанского предпринимателя и остались без выплат
Многие вкладчики всё ещё надеются вывести деньги, пока организатор жалуется на партнёров и обещает вернуть средства «уже сегодня».
682
Новости
Тысячи венгров присоединились к гей-параду в Будапеште, протестуя против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ»
Граждане Венгрии выразили своё несогласие с консервативной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.
593
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null