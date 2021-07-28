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Новости
Sasha Shambilova

«Видимо, обыск»: к главному редактору признанного «иноагентом» The Insider пришла полиция Статьи редакции

Как сообщил его коллега, Роман Доброхотов должен был сегодня улететь из России.

32 32 комментария
3193 просмотров
Фото RFE/RL

О приходе полиции к себе домой главный редактор The Insider Доброхотов сообщил у себя в твиттере. «Видимо, у меня обыск. Стучится полиция», — написал журналист.

Он также сообщил, что ему «не помешал бы» адвокат и оставил адрес. После этого он перестал выходить на связь. К журналисту выехал адвокат «Правозащиты Открытки».

Как сообщает коллега Доброхотова Сергей Ежов, главный редактор The Insider должен был сегодня покинуть Россию.

Обновлено (09:07) The Insider связывает обыск у Доброхотова с делом о клевете. Иск к главному редактору издания подал голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем Ван дер Верфф из-за материала о сотрудничестве с ГРУ и получением денег от Минобороны РФ за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе. Эту информацию подтвердил источник «РИА» Новости.

23 июля The Insider включили в список СМИ-«иноагентов». Тогда Доброхотов заявил, что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы, потому что зарегистрировано в Латвии: «Все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал».

Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.

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#новости #медиа #смииноагенты

32 32 комментария
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45
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Строгий лолипоп

48
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Al

Строгий
0

Реинкарнация 37...

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Abylai Mustafa

Al
0

нет дружище, это оммаж

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Abylai Mustafa

Abylai
1

дань уважения традициям :)

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Турецкий глобус

10

Его все это время не трогали? Я удивлен. Думал его ебнут одним из первых. 

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Лига тупых

–45

Нужен и нужен. Нужно заранее об адвокате заботиться, какая оппозиция влажная в России.. ахаха

Ответить

Ваня Погост

Лига
13

Тебе всё равно никогда не снискать славу Срулона или Баклажана.

Ответить

Лига тупых

Ваня
4

славу Срулона или Баклажана

давно это обосравшимся быть славно?

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Турецкий глобус

Лига
16

Прикинь, ты такой ничтожный что репутация Баклажана и Срулона для тебя достижение

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Пестрый Абдужаббор

3

Очевидно этот движ из-за этой голландской шкуры, получавшей деньги от ГРУ. Значит все правильно, это будет ещё одна улика, что Боинг сбили вохлаки Вована.

Ответить

Bad Mother Fucker

Пестрый
0

чо за шкура

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Пестрый Абдужаббор

Bad
0

Да там журналист из Голландии.

В Москве к главному редактору The Insider Роману…
23 июля Минюст РФ включил The Insider в реестр СМИ — «иностранных агентов»
theins.ru
Ответить

Bad Mother

Пестрый
3

бля, ну поподробнее

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Пестрый

Bad
6

Журналист из Голландии был обвинен в сотрудничестве с ГРУ. Его это так "возмутило", что он подал заяву в российскую прокуратуру, при том что издание юридически находится на территории ЕС. А мог бы и у себя на родине.

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Турецкий глобус

Пестрый
0

дай ссылки, ничего не слышал, но очень интересно))) 

Ответить

Пестрый

Турецкий
1

Чуть выше комментарий с ссылкой.

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Турецкий

Пестрый
0

не вижу ссылок

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Пестрый

Турецкий
0

Ну мой ответ Bad Mother Fackerу в этой ветке. Ссылка на статью самого Инсайдера. Там они сами говорят про этого журналиста из Голландии.

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Турецкий

Пестрый
0

С мобильного есть, с пк нет))))

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Пестрый

Турецкий
0

Странно, попробуй тогда её с ПК продублировать. Я с мобильного ссылку запостил. А под рукой компа нет.

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Турецкий глобус

Турецкий
0

кремль все никак не может смириться что придется отвечать по Боингу. 

Ответить

Турецкий глобус

Bad
1

Ох и пидорасы

Говорит и показывает ГРУ. Как Минобороны…
Журналисты, распространявшие фейки о сбитом «Боинге» MH17, работали под контролем и руководством…
theins.ru
Ответить

Турецкий глобус

Турецкий
1

Нет что вы, никакой войны нет

Ответить

Дядя Серёжа

–25

Почему сразу обыск? Просто пришли узнать, чего он лезет в гваделупу и не хочет маркироваться как остальные враги народа. А то сразу "обыск". Чего у него искать-то?

Ответить

Коммунистический Данила

Дядя
3

враги народа

такс понятно какого аккаунта лучше на тж избегать

Ответить

Дядя Серёжа

Коммунистический
–7

Взял на карандаш тебя.

Ответить

Повседневный

Дядя
2

Мой гей радар зашкаливает

Ответить

Коммунистический Данила

0
Сергей Ежов @ezhovs
Рома Доброхотов должен был вылетать сегодня из России
Ответить

Захар П

Коммунистический
1

Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло

Ответить

Alex Baystruykin

0

Примерно все. Победили наконец снежную революцию, подебители по жизни. 

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Р О Б А Т

0

F

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Грустная Псина

0

«Видимо, обыск»

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