«Видимо, обыск»: к главному редактору признанного «иноагентом» The Insider пришла полиция Статьи редакции
Как сообщил его коллега, Роман Доброхотов должен был сегодня улететь из России.
О приходе полиции к себе домой главный редактор The Insider Доброхотов сообщил у себя в твиттере. «Видимо, у меня обыск. Стучится полиция», — написал журналист.
Он также сообщил, что ему «не помешал бы» адвокат и оставил адрес. После этого он перестал выходить на связь. К журналисту выехал адвокат «Правозащиты Открытки».
Как сообщает коллега Доброхотова Сергей Ежов, главный редактор The Insider должен был сегодня покинуть Россию.
23 июля The Insider включили в список СМИ-«иноагентов». Тогда Доброхотов заявил, что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы, потому что зарегистрировано в Латвии: «Все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал».
Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.
нет дружище, это оммаж
Нужен и нужен. Нужно заранее об адвокате заботиться, какая оппозиция влажная в России.. ахаха
Тебе всё равно никогда не снискать славу Срулона или Баклажана.
славу Срулона или Баклажана
давно это обосравшимся быть славно?
Турецкий глобус
Прикинь, ты такой ничтожный что репутация Баклажана и Срулона для тебя достижение
чо за шкура
Пестрый Абдужаббор
Да там журналист из Голландии.
бля, ну поподробнее
Пестрый
Журналист из Голландии был обвинен в сотрудничестве с ГРУ. Его это так "возмутило", что он подал заяву в российскую прокуратуру, при том что издание юридически находится на территории ЕС. А мог бы и у себя на родине.
Турецкий глобус
дай ссылки, ничего не слышал, но очень интересно)))
Чуть выше комментарий с ссылкой.
не вижу ссылок
Ну мой ответ Bad Mother Fackerу в этой ветке. Ссылка на статью самого Инсайдера. Там они сами говорят про этого журналиста из Голландии.
кремль все никак не может смириться что придется отвечать по Боингу.
Турецкий глобус
Ох и пидорасы
Почему сразу обыск? Просто пришли узнать, чего он лезет в гваделупу и не хочет маркироваться как остальные враги народа. А то сразу "обыск". Чего у него искать-то?
Коммунистический Данила
враги народа
такс понятно какого аккаунта лучше на тж избегать
Взял на карандаш тебя.