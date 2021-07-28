Как сообщил его коллега, Роман Доброхотов должен был сегодня улететь из России.

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Фото RFE/RL

О приходе полиции к себе домой главный редактор The Insider Доброхотов сообщил у себя в твиттере. «Видимо, у меня обыск. Стучится полиция», — написал журналист.

Он также сообщил, что ему «не помешал бы» адвокат и оставил адрес. После этого он перестал выходить на связь. К журналисту выехал адвокат «Правозащиты Открытки».

Как сообщает коллега Доброхотова Сергей Ежов, главный редактор The Insider должен был сегодня покинуть Россию.

Обновлено (09:07) The Insider The Insider связывает обыск у Доброхотова с делом о клевете. Иск к главному редактору издания подал голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем Ван дер Верфф из-за материала о сотрудничестве с ГРУ и получением денег от Минобороны РФ за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе. Эту информацию подтвердил источник «РИА» Новости.

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23 июля The Insider включили в список СМИ-«иноагентов». Тогда Доброхотов заявил, что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы, потому что зарегистрировано в Латвии: «Все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал».