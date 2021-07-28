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Sasha Shambilova

Минюст разрешил россиянам заключать браки на дому и в медучреждениях Статьи редакции

Но для этого должны быть «особые обстоятельства».

Соответсвующий приказ Министерства юстиции опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, чтобы заключить брак дома или в медицинском учреждении, в заявлении нужно указать «особые обстоятельства». Что это значит — в приказе не уточняется. Член Ассоциации юристов России Ольга Митева рассказала «Российской газете», что такими обстоятельствами могут считаться беременность, роды или угроза жизни жениха или невесты.

«Российская газета» сообщает, что изменения вступят в силу с августа. Максимальное время, на которое сотрудник ЗАГСа может выехать для заключения брака на дому или в медучреждении, — 150 минут с учётом дороги.

#новости

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Руденко Сергей

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Пока не будет заключение браков не пеньках - даже не рассчитывайте на меня!

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Существенный Абдужаббор

Руденко
1

ладно, не будем

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Существенный Абдужаббор

Существенный
3

не очень-то и хотелось

Ответить

Легкий ихтиандр

2

Разрешите заключение брака только для вакцинированных, вот вони будет, каеф...

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Shenmue

Легкий
5

Только для девственников

Ответить

Коммунистический Данила

Легкий
3

вонь будет если разрешат разводы только для вакцинированных

Ответить

Bibba La Bibba

Легкий
0

Только для вакцинированных файзером

Ответить

Andrew Muralov

0

В психушке будет прикольно это сделать. 

Ответить

Пестрый Абдужаббор

Andrew
6

Переписать квартиру на себя, а потом развестись.

Ответить

Коммунистический Данила

1

спасибо конечно, очень нужно , само то в мои 27 .

Ответить

Andrew Muralov

Коммунистический
1

У тебя есть альтернатива: в 27 как раз пора выпиливаться. 

Ответить

Коммунистический Данила

Andrew
1

клуб 27

Ответить

Andrew Muralov

Коммуни…
0

Ага. 

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Р О Б А Т

0

А гей-браки когда? 

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Дмитрий Киселев

0

Особые обстоятельства. Домашний арест, или на ивл с ковидом. Для России и то и другое, очень актуально сейчас.

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DarkFire

0

такими обстоятельствами могут считаться беременность, роды или угроза жизни жениха или невесты.

Инструкция для дам:
Завела мужика домой, ствол к виску- появляется угроза жизни жениха, тут же и расписываетесь. Всё по закону 

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