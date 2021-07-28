Но для этого должны быть «особые обстоятельства».

Соответсвующий приказ Министерства юстиции опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, чтобы заключить брак дома или в медицинском учреждении, в заявлении нужно указать «особые обстоятельства». Что это значит — в приказе не уточняется. Член Ассоциации юристов России Ольга Митева рассказала «Российской газете», что такими обстоятельствами могут считаться беременность, роды или угроза жизни жениха или невесты.

«Российская газета» сообщает, что изменения вступят в силу с августа. Максимальное время, на которое сотрудник ЗАГСа может выехать для заключения брака на дому или в медучреждении, — 150 минут с учётом дороги.