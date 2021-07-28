Российская спортсменка на Олимпиаде носила на шее медальон из «Ведьмака». Разработчики игры поздравили её с победой Статьи редакции
«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной!», — написали разработчики.
Польская компания CD Projekt RED, разработчик серии видеоигр «Ведьмак», поздравила в твиттере россиянку Виталину Бацарашкину, которая на прошлой неделе завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в личном первенстве по стрельбе из пневматического пистолета.
На соревнованиях в Токио Бацарашкина носила на шее медальон в виде одной из школ ведьмаков из серии игр CD Projekt RED.
Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Это была первая победа представителя России на Играх в этом году. 24-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд, «выбив» 240,3 очка.
«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной!», — написали разработчики.
Все олимпийцы с серебрянной медалью:
«школы Волка» из «Ведьмака»
интересно, как быстро это признают нежелательной организацией
Тип фамилия похожа на польскую?
Мне кажется все кто хотел уже сто раз прошли игру, нет?
Коммунистический Данила
неважно. за то что они вырыгнули на рынок в прошлом году, должны быть клеймированы "я разрабатывал киберпанк" и бесконечно делать патчи за полставки
ты играл?
к сожалению, на старте
на пеке?
угу
Повседневн
Она же норм там была, весь трэш на консолях, ну или мне повезло и я критичных багов не встретил. В самом начале у меня такси за корпората почему то не взлетало :D единственный баг который запомнился, что нужно было шаманить с перезагрузкой.
Бесплатный татарин
Люди, в обычной речи пишущие с заглавной буквы слова наподобие "олимпиада", "президент" или "конвенция", вызывают чувство настороженности
сталь - убивает людей, серебро - убивает монстров, золото - ...
Арабский яд
…губит королей.
Ну вот. Теперь ВАДА запретит медальоны.