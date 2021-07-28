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Новости
Яна Ломакина

Российская спортсменка на Олимпиаде носила на шее медальон из «Ведьмака». Разработчики игры поздравили её с победой Статьи редакции

«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной!», — написали разработчики.

33 33 комментария
4806 просмотров
Фото из твиттера CD Projekt RED

Польская компания CD Projekt RED, разработчик серии видеоигр «Ведьмак», поздравила в твиттере россиянку Виталину Бацарашкину, которая на прошлой неделе завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в личном первенстве по стрельбе из пневматического пистолета.

The Witcher @witchergame
Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations 🥇

We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!

Read more about @Super_Vitalina success: https://thewitcher.ly/Vitalina https://t.co/Ri5BOmDXb0

Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!

Надеемся, что твой медальон ведьмака также принесет тебе удачу и на соревнованиях по стрельбе с 25 метров в четверг!

CD Projekt RED

На соревнованиях в Токио Бацарашкина носила на шее медальон в виде одной из школ ведьмаков из серии игр CD Projekt RED.

Виталина Бацарашкина (справа) с медальоном «школы кота» из «Ведьмака» Фото с сайта Олимпиады в Токио 
Виталина Бацарашкина на Играх в Токио Фото с сайта Олимпиады 

Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Это была первая победа представителя России на Играх в этом году. 24-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд, «выбив» 240,3 очка.

#новости #игрывтокио #видеоигры #спорт #россия

33 33 комментария
52
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Smaug The Terrible

59

«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной!», — написали разработчики.

Все олимпийцы с серебрянной медалью:

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Неясный лолипоп

Smaug
8

POV: олимпийские спортсмены отвечают, зачем им два хера 

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Сергей Лукин

Smaug
1

Сдачу для тебя

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Сергей Лукин

Smaug
0

Свинец для людей

Ответить

Владимир Климов

4

 «школы Волка» из «Ведьмака»

интересно, как быстро это признают нежелательной организацией 

Ответить

Р О Б А Т

–6

Тип фамилия похожа на польскую?

Ответить

Killo

Р
7

Написано жеж, медальон волка у нее

Ответить

Killo

Killo
3

Теперь понял?!

Ответить

Smaug The

Killo
3

Роботы читают только заголовки

Ответить

Искандер Вахидов

Killo
3

кота же

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Коммунистический Данила

Р
2

да у нее медальон типа похож как из игры. сама она из Омска

Ответить

Порядочный парфюмер

Р
1

Нет, медальон ведьмака носила. В конце статьи фото

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Коммунистический Данила

0

CD Projekt RED

че там с киберпанком ? вы должны пахать над патчами, а не Олимпиаду смотреть

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Georgi Yudin

Коммунистический
3

Мне кажется все кто хотел уже сто раз прошли игру, нет? 

Ответить

Коммунистический Данила

Georgi
1

неважно. за то что они вырыгнули на рынок в прошлом году, должны быть клеймированы "я разрабатывал киберпанк" и бесконечно делать патчи за полставки

Ответить

Повседневный

Коммуни…
4

ты играл?

Ответить

Коммунистический

Повседн…
0

к сожалению, на старте

Ответить

Повседневный

Коммуни…
0

на пеке?

Ответить

Коммунистический

Повседн…
0

угу

Ответить

Повседневн

Коммуни…
1

Она же норм там была, весь трэш на консолях, ну или мне повезло и я критичных багов не встретил. В самом начале у меня такси за корпората почему то не взлетало :D единственный баг который запомнился, что нужно было шаманить с перезагрузкой.

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Андрей

Повседн…
0

весь трэш на консолях

И то на пастгенах. На новых почти все в порядке

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Бесплатный татарин

Коммунистический
0

Люди, в обычной речи пишущие с заглавной буквы слова наподобие "олимпиада", "президент" или "конвенция", вызывают чувство настороженности

Ответить

Коммунистический Данила

Бесплатный
2

прям по сути разъебал

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Бип Боп

Коммунистический
0

а СММ-щика то в разработку за какие грехи пускать

Ответить

Аня Ко

0

сталь - убивает людей, серебро - убивает монстров, золото - ...

Ответить

Арабский яд

Аня
5

…губит королей.

Ответить

Аня Ко

Арабский
1

да не, это я про то, что они очень неудачно вставили туда фамилию спортсменки. ну... или они на что-то намекают )

Ответить

Пластиковое Окно

Арабский
0

А царей? А то есть тут один...

Ответить

Жабка

1

Ну вот. Теперь ВАДА запретит медальоны.

Ответить

Александр Добриневский

Жабка
0

Правильно
Мельдоний запретили, медальоны на очереди

Ответить

Максим Шпилёв

0

Важная новость!

Ответить

Максим Афанасьев

0

Опять в игры свои играешь Чего ты в жизни то добьёшься ?)

Ответить

Денис Ковылин

0

Она и на прошлой олимпиаде с мерчем Ведьмака серебро выиграла.

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