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Новости
Sasha Shambilova

В Австралии олимпийского медалиста Натана Баггали приговорили к 25 годам тюрьмы за контрабанду полтонны кокаина Статьи редакции

Они с братом пытались ввезти в страну партию наркотиков на сумму 147 миллионов долларов США.

32 32 комментария
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Фото Getty Images

Суд в Брисбене постановил, что Натан Баггали и его брат Дрю пытались ввести в Австралию 650 килограммов кокаина на надувной лодке с целью сбыта. Их приговорили к 25 и 28 годам тюрьмы соответственно.

Судья также заявила, что бывший олимпиец принимал «активное участие» в операции, а Дрю Баггали выступал в роли «главного организатора». Аргументы адвоката, что Натан ничего не знал о запрещённых веществах в мешках на борту, а Дрю думал, что там табак, суд отверг.

Братьев Баггали признали виновными ещё в апреле. Во время задержания в 2018 году они пытались выкинуть наркотики за борт и уйти от катера ВМС Австралии.

Натан Баггали выиграл две серебряные медали в гребле на байдарках на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. В 2005 году трёхкратного чемпиона мира отстранили из-за положительного теста на стероиды.

В 2007 году в машине Баггали нашли 800 таблеток экстази и марихуану. Два года спустя бывший спортсмен признал себя виновным в производстве более 1500 таблеток экстази и их сбыте. Его младший брат сознался в производстве более 13 тысяч и поставке более 37 тысяч. Натана освободили в 2011 году по условно-досрочному, в тюрьме он провёл четыре года.

В 2013 году Баггали вновь арестовали по обвинению в производстве 18 000 таблеток психоделического препарата 2CB и планировании производства метамфетамина. Дрю обвинили в пособничестве из тюремной камеры. В декабре 2015 года их признали виновными и приговорили к двум годам и трём месяцам.

В этот раз Натан имеет право на досрочное освобождение через 12 лет, Дрю — через 16.

#новости #австралия #наркотики

32 32 комментария
29
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Владимир Климов

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Василий Скрепа

Владимир
2

По крайней мере, употребление наркотиков положительно сказывается на её фигуре.

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Крафтовый компот

11

на сумму 147 долларов США

не так уж и много

Ответить

Sasha Shambilova

Крафтовый
3

упустила слово, поправила! приношу извинения

Ответить

Крафтовый компот

Sasha
38

Ну уж нет, мы теперь хотим полтонны за 147 баксов

Ответить

Леха

Крафтов…
6

За столько разве что полтонны навоза можно купить 

Ответить

умный человек

Леха
2

и то самовывозом

Ответить

Smaug The

Леха
0

Средний ТЖник вряд ли отличит кокаин от навоза. Так что сойдет

Ответить

Легкий ихтиандр

Sasha
3

хорошо живут редакторы тж!
сотни и миллионы долларов без разницы

Ответить

Бурный мангал

Sasha
0

ну и «полутонны» заодно

Ответить

KrekerStm

Крафтовый
3

Можно мне по такой же цене?

Ответить

Уполномоченный файл

KrekerStm
8

Нет, это на новый год

Ответить

Аркадий Соколов

4

Подкинули наркоты на сто баксов и посадили на 20 лет. Демократия

Ответить

Легкий ихтиандр

3

"на сумму 147 долларов США"

ну и лох)0

Ответить

Старательный ихтиандр

1

В 2005 году трёхкратного чемпиона мира отстранили из-за положительного теста на стероиды.

не может быть, это же только бедных невиновных российских спортсменов отстраняют

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Старательный ихтиандр

Старательный
3

Рвитесь ☝🏼

Ответить

Bich

Старательный
0

Тут скорее пожалеть хочется, как ж тебя жизнь привела к такому

Ответить

Беларусь

Bich
0

Сообщение удалено

Ответить

Andrew Muralov

Старательный
0

Стероиды это была маскировка для мета, мдма, герыча и кокса. Ведь на стероиды проверяют в первую очередь и если они положительные, то дальше не тестят. 

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sardelkin

2

наверно спонсоров не нашёл, а поплавать на лодке хотелось

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Argumenta Ambigua

1

Скил то никуда не делся, мировой чемпион как никак. Это был его финальный рывок к пенсии, увы

Ответить

Unapologetic Apathy

1

Натан Баггали be like

Ответить

Петр Скоков

0

Трек самолета Патрушева уже проверили?

Ответить

Имя Фамилия

0

Ждём фильм от Нетфликс.

Ответить

Р О Б А Т

0

Машке захарашке вёз 

Ответить

Robo Krabe

0

Во все тяжкие 

Ответить

Andrew Muralov

0

Натана Баггали загребли. 

Ответить

Photuum

0

Не фартануло

Ответить

Елизавета Михайлова

0

Олимпийский чемпион по продаже наркотиков, чем по гребле. Че этому мужику не хватало? Неужели так в тюрьму стремился?

Ответить

Ilia Maksiokov

0

Вот это и называется УПОРСТВО.
Настоящий спортсмен.
Шёл к своей цели с 2004 года,

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Достойно экранизации.

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Казенный Даниль

–1

650 килограммов кокаина

на сумму 147 долларов США.

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