В Австралии олимпийского медалиста Натана Баггали приговорили к 25 годам тюрьмы за контрабанду полутонны кокаина Статьи редакции
Они с братом пытались ввезти в страну партию наркотиков на сумму 147 миллионов долларов США.
Суд в Брисбене постановил, что Натан Баггали и его брат Дрю пытались ввести в Австралию 650 килограммов кокаина на надувной лодке с целью сбыта. Их приговорили к 25 и 28 годам тюрьмы соответственно.
Судья также заявила, что бывший олимпиец принимал «активное участие» в операции, а Дрю Баггали выступал в роли «главного организатора». Аргументы адвоката, что Натан ничего не знал о запрещённых веществах в мешках на борту, а Дрю думал, что там табак, суд отверг.
Братьев Баггали признали виновными ещё в апреле. Во время задержания в 2018 году они пытались выкинуть наркотики за борт и уйти от катера ВМС Австралии.
Натан Баггали выиграл две серебряные медали в гребле на байдарках на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. В 2005 году трёхкратного чемпиона мира отстранили из-за положительного теста на стероиды.
В 2007 году в машине Баггали нашли 800 таблеток экстази и марихуану. Два года спустя бывший спортсмен признал себя виновным в производстве более 1500 таблеток экстази и их сбыте. Его младший брат сознался в производстве более 13 тысяч и поставке более 37 тысяч. Натана освободили в 2011 году по условно-досрочному, в тюрьме он провёл четыре года.
В 2013 году Баггали вновь арестовали по обвинению в производстве 18 000 таблеток психоделического препарата 2CB и планировании производства метамфетамина. Дрю обвинили в пособничестве из тюремной камеры. В декабре 2015 года их признали виновными и приговорили к двум годам и трём месяцам.
В этот раз Натан имеет право на досрочное освобождение через 12 лет, Дрю — через 16.
По крайней мере, употребление наркотиков положительно сказывается на её фигуре.
Это уже синька повлияла
она вроде бухает сильно) если бы нюхала, то мож чуть получше б даже выглядела)
Да обычная она русская баба, мужики, ну что мы все на нее наговариваем.
Из тех, что и конька в горящей избе остановит, и раненых перевяжет, если придётся повторить
на сумму 147 долларов США
не так уж и много
Ну уж нет, мы теперь хотим полтонны за 147 баксов
Натан Баггали be like
Старательный ихтиандр
Рвитесь ☝🏼
Тут скорее пожалеть хочется, как ж тебя жизнь привела к такому
Стероиды это была маскировка для мета, мдма, герыча и кокса. Ведь на стероиды проверяют в первую очередь и если они положительные, то дальше не тестят.
Олимпийский чемпион по продаже наркотиков, чем по гребле. Че этому мужику не хватало? Неужели так в тюрьму стремился?
Вообще, у австралийских чемпионов водных видов спорта после выхода на пенсию какая-то поям тенденция. Скотт Миллер, например. Отличный был пловец, тягался с Денисом Панкратовым, в своё время. В итоге стал главой синдиката:
https://newsru-com.turbopages.org/newsru.com/s/sport/16Feb2021/miller.html
Скил то никуда не делся, мировой чемпион как никак. Это был его финальный рывок к пенсии, увы
Вот это и называется УПОРСТВО.
Настоящий спортсмен.
Шёл к своей цели с 2004 года,