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Новости
Яна Ломакина

На политолога Крашенинникова завели дело о клевете на ветерана, который был потерпевшим по делу Навального Статьи редакции

Поводом стал февральский пост политолога о суде над оппозиционером по аналогичному делу.

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Против покинувшего Россию уральского политолога Фёдора Крашенинникова возбудили уголовное дело о клевете из-за поста в телеграме о ветеране Игнате Артёменко. Об этом сам Крашенинников сообщил в фейсбуке.

Артёменко уже был потерпевшим по аналогичном делу против политика Алексея Навального. Тогда оппозиционера оштрафовали на 850 тысяч рублей по обвинению в клевете на ветерана.

Дело против Крашенинникова возбудили 23 июля. Судя по постановлению, в основу лёг рапорт следователя по особо важным делам управления СК Свердловской области. По версии следствия, политолог «распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артёменко И.С.». О каком именно посте идет речь, не уточняется.

Сообщение о суде над Навальным по делу о клевете политолог выложил 5 февраля.

Весь этот балаган с участием 93-летнего деда — это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне: в унылыю и убогую спекуляцию теми и от имени тех, кто или умер или не в себе, ради сиюминутной политической выгоды. Нравится это кому-то или нет, но вместе с Путиным уйдет и всё вот этот вот ветеранство с трясением орденами в судах.

Федор Крашенинников
пост в личном телеграм-канале

Крашенинников считает, что материалы для уголовного дела подготовили ещё в феврале: «Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь — и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть».

12 июля политолог написал в соцсетях, что находится в Литве и возвращаться в Россию не собирается. 13 июля следователь отдела расследований особо важных дел Гараева К.Ю. составила рапорт, который стал основой для уголовного дела о клевете.

Наказанием по данной статье может быть штраф до миллиона рублей, обязательные работы сроком до 240 часов, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.

Ветеран Игнат Артёменко был потерпевшим по делу о клевете против Алексея Навального в 2020 году. Артёменко снялся в агитационном ролике RT о поправках к Конституции, вышедшем летом того же года. Навальный назвал участников ролика «голубчиками», «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».

По версии следствия, этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». Политика признали виновным по этому делу и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

#новости

34 34 комментария
20
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Мучительный инструмент

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Миша Копейкин

Мучительный
0
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Шило

29

в основу лёг рапорт следователя по особо важным делам

Хорошо, что в стране закончились более важные дела. Единственное не понятно, чем занимаются следователи по обычным делам? Расследуют двойки школьников за поведение?

Ответить

Мучительный инструмент

Шило
1

Надписи «Навальный» на партах

Ответить

Andrew Sychev

Мучительный
0

А как же надписи "Навальный" на TJ

Ответить

Николай

Andrew
0

Так их же известно, кто написал

Ответить

Михаил Чакин

12

Получается... этот ветеран стал ветераном в делах "об оскорблении ветеранов". Уважаемо!

Ответить

Трансгендолёт

Михаил
9

Спасибо деду за победу в суде.

Ответить

Мучительный инструмент

Трансгендолёт
4

Смог повторить

Ответить

Marhal_New _Arleana

14

12 июля политолог написал в соцсетях, что находится в Литве и возвращаться в Россию не собирается.

Удачи

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#realfiddy

–36

Поделом. Деда почти овощем окрестили, хотя по факту может он так бы не хайпанул без своего сына, но политические взгляды могли вполне отражать его реальную позицию на этот счет.

Ответить

Щячло Попячтса

#realfiddy
17

Только это не было клеветой.

Ответить

Мучительный инструмент

Щячло
6

И это был не сын

Ответить

#realfiddy

Мучител…
–15

это так важно?

Ответить

Мучительный

#realfi…
15

Ну учитывая, что у тебя в голове какая-то каша, в которой политические взгляды и «реальная позиция на этот счёт» - это разные вещи, да

Ответить

#realfiddy

Мучител…
–3

Ели для тебя это важно, тогда ладно 

Ответить

Лысина Арика

#realfi…
3
Ответить

#realfiddy

Щячло
0

Ты хочешь сказать что ветеран уже овощь?

Ответить

#realfiddy

#realfi…
0

аа ОВОЩЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

Ответить

Иван Иванович

2

золотая антилопа 2021 edition

Ответить

Лысина Арика

2

Весь этот балаган с участием 93-летнего деда — это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне: в унылыю и убогую спекуляцию теми и от имени тех, кто или умер или не в себе, ради сиюминутной политической выгоды. Нравится это кому-то или нет, но вместе с Путиным уйдет и всё вот этот вот ветеранство с трясением орденами в судах.

А в чём тут клевета в итоге? Тут вроде о Путине всё или они под ветераном его имеют ввиду?

Ответить

Пестрый Абдужаббор

1

...и откопал стюардессу.

Ответить

Nick Rosenberg

1

Как продуктивный дед оказался.

Ответить

Легкий ихтиандр

1

Дед как актеры из массовки Путина
Годится для любой истории/ тв-сюжета

Ответить

Роман Олегович

0

Подскажите! А почему в Литву? Все из России уезжают в разные страны (Усачев в Черногории, Камикадзе в Чехии). У них там какие-то родственники или языки соответствующие знают? Или чисто по кайфу атмосфера в тех странах?

Ответить

Лысина Арика

Роман
1

Наверное потому что им там спокойнее/ 

Ответить

Психологический звук

Роман
0

Потому что в литве много русских, от России не далеко, но доебывать никто не будет

Ответить

Роман Олегович

Психологический
0

А в развитых странах бывает мало русских?) Ну кроме Сингапура)

Ответить

Психологический

Роман
0

Там концентрация больше и молитэмиграция вся там вроде как

Ответить

Роман Олегович

Психоло…
0

Блин, надо сгонять, присмотреться

Ответить

мЕдь

0

Сейчас ещё кого найдут, кто что писал. Про их дела опять же напишу, дела заведут уже на них. КУСТ АРТЁМИНКО

Ответить

Р О Б А Т

0

Ой, сколько клеветников развелось, матушки 

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Mitya 🍀🔰⚡

0

Особо важное дело, да

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Коммунистический Данила

0

Золотой дед

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