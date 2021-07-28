Поводом стал февральский пост политолога о суде над оппозиционером по аналогичному делу.

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Против покинувшего Россию уральского политолога Фёдора Крашенинникова возбудили уголовное дело о клевете из-за поста в телеграме о ветеране Игнате Артёменко. Об этом сам Крашенинников сообщил в фейсбуке.

Артёменко уже был потерпевшим по аналогичном делу против политика Алексея Навального. Тогда оппозиционера оштрафовали на 850 тысяч рублей по обвинению в клевете на ветерана.

Дело против Крашенинникова возбудили 23 июля. Судя по постановлению, в основу лёг рапорт следователя по особо важным делам управления СК Свердловской области. По версии следствия, политолог «распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артёменко И.С.». О каком именно посте идет речь, не уточняется.

Сообщение о суде над Навальным по делу о клевете политолог выложил 5 февраля.

Весь этот балаган с участием 93-летнего деда — это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне: в унылыю и убогую спекуляцию теми и от имени тех, кто или умер или не в себе, ради сиюминутной политической выгоды. Нравится это кому-то или нет, но вместе с Путиным уйдет и всё вот этот вот ветеранство с трясением орденами в судах. Федор Крашенинников пост в личном телеграм-канале

Крашенинников считает, что материалы для уголовного дела подготовили ещё в феврале: «Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь — и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть».

12 июля политолог написал в соцсетях, что находится в Литве и возвращаться в Россию не собирается. 13 июля следователь отдела расследований особо важных дел Гараева К.Ю. составила рапорт, который стал основой для уголовного дела о клевете.

Наказанием по данной статье может быть штраф до миллиона рублей, обязательные работы сроком до 240 часов, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.

Ветеран Игнат Артёменко был потерпевшим по делу о клевете против Алексея Навального в 2020 году. Артёменко снялся в агитационном ролике RT о поправках к Конституции, вышедшем летом того же года. Навальный назвал участников ролика «голубчиками», «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».