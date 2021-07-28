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Новости
Артём Мазанов

В Петербурге вынесли первый приговор за сбитого электросамокатом ребёнка — обязательные работы и штраф 200 тысяч рублей Статьи редакции

Из-за наезда мальчик упал и ударился головой об асфальт.

113 113 комментариев
2458 просмотров

Колпинский районный суд Петербурга признал 50-летнего Валерия Зюзина, который в начале июня на электросамокате сбил ребёнка в парке в Колпинском районе, виновным по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Обвиняемый вину признал.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Суд также взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.

объединённая пресс-служба судов Петербурга

Весной и летом 2021 года в Петербурге произошло несколько аварий с участием самокатчиков. СК возбудил минимум шесть уголовных дел о причинении вреда, в июне ведомство провело обыски у кикшерингов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.

После этих аварий власти Петербурга заключили с кикшеринговыми компаниями соглашение об ограничении скорости электросамокатов до 20 км/ч.

Как и почему в России борются с…
Россия нашла нового «врага»: впереди, судя по всему, новые меры и ограничения в Москве, Петербурге…
tjournal.ru

#новости #электросамокаты

113 113 комментариев
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113 комментариев
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Semen Semenov

2

Велосипедостов тоже нужно

Ответить

Коммунистический Данила

Semen
15

Автомобилистов не забудь!

Ответить

Лысина Арика

Коммунистический
9

Да и пешеходы наглеют/ 

Ответить

Подозрительный

Лысина
0

комментаторы тоже

Ответить

Лысина Арика

Подозри…
0

Всегда/

Ответить

Старательный

Подозри…
0

уже

Ответить

мЕдь

Коммунистический
3

Их как раз и не забыли. ПДД читал??

Ответить

Коммунистический

мЕдь
1

Читал как некоторые избегают наказания за сбитие пешеходов.

Ответить

Государственный

Коммуни…
1

А, у тебя тут не ирония 😒

Ответить

Yuri Finogeev

Коммуни…
0

Дай ссылку, хочу научиться так делать

Ответить

Коммунистический

Yuri
1

Как там Эдвард Билл , сурово наказан?

Ответить

Semen Semenov

Коммунистический
0

Там ГИБДД

Ответить

Лысина Арика

Semen
1

Вот им пора лимит понижать, а не 20 как сейчас/ 

Ответить

Коровка говорит мууу

Semen
0

Вчера чуть курьер в меня не вьебался на электросипеде - чёт после джобы катал вокруг футбольного поля и с кем-то балакал по мобиле, кажись с тян, резко ускорялся и тормозил. Крч как пидр во дворе себя вёл

Ответить

T:ema

Semen
0

вообще пиздеть надо запретить.

Ответить

Дмитрий Синг

6

уъю сука как все чинуши с электросамокатами возбудились, рейтинг сидя на унитазе не сделаешь!!
25-50 человек в день, которые погибают в дтп с машинами это другое, это нормально. надо потерпеть и помолчать

Ответить

Государственный файл

Дмитрий
7

Привет? ПДД нет? Можно любому прохожему кататься на машине? Прости, я не помню просто.

Ответить

Дмитрий Синг

Государственный
1

да блять я вообщем про ситуацию, что всем во власти похуй на более крупную проблему чем электросамокаты. а похуй потому что востребованности в обществе нет

Ответить

Государственный

Дмитрий
6

С чего ты решил, что пофиг? Тж о них новости не пишет?

Ответить

Askel

Государ…
0

Потому как в СПБ очень возбудились на электросамокаты и давай ограничения скорости устанавливать, зоны где нельзя пользоваться электросамокатами и т.д. В том же СПБ в прошлом году несколько раз водилы гнали по Невскому, не справлялись с управлением и вылетали на полном ходу на пешеходную зону, сминая в кашу прохожих. Один даже так хорошо вылетел, что упал с набережной в Фонтанку на тачке протаранив ограждение. Кто-то после этого подумал о том, что нужно как-то ограничить в центре скорость или установить лежачих полицейских\закрыть какие-то зоны для проезда? Вопрос риторический. 

Ответить

Иван Иванов

Дмитрий
0

братан а кто за рулём сидит когда сбивает? или ты хочешь чтобы челяди запретили за руль садиться?

Ответить

Smaug The

Иван
0

Я за то, чтобы машинам ограничили скорость механически до 40 кмч.
Можете рваться

Ответить

Дмитрий Синг

Государственный
0

и да, все вот эти разговоры, переговоры законы не от высшего блага и заботой за гражданами. не кидадись бы слюнями о запрете, это не обсуждали бы на федеральных каналах.
если бы люди не накинулись на эти самокаты, хуй бы кто хоть как то регулировал их

Ответить

Пётр Козлов

Дмитрий
0

Призываем @TJ публиковать новости о каждом приговоре по каждому ДТП, а то Дима не понимает, что тема электросамокатов очень новая и острая, а по остальным ДТП всё более-менее устаканилось и просто работает, поэтому по ним не пишут новости постоянно

Ответить

мЕдь

2

Пора начать регулировать не только дорожное движение.

Ответить

Коммунистический Данила

мЕдь
4

Регуляторов полстраны. Всего то надо ввести в правила для самокатчиков нормальные и сделать хотя бы отступы от правого края проезжей части для двухколёсных малоскоростных транспортных средств, выгнав оттуда нахуй паркующихся автодятлов , и желательно выгнать их на огороженные парковки. Не можешь позволить парковку или гараж - значит тачка тебе не нужна

Ответить

Бесплатный татарин

Коммунистический
2

Не тебе решать, кому нужна машина, а кому нет.

Ответить

Коммунистический

Бесплат…
0

Из довольно много стало, и скажем так, не у каждого это прям рациональное средство передвижения . Студентики могут и на общественном доехать до вуза, а не выебываться перед девочками на своих папиных марковниках

Ответить

Бесплатный

Коммуни…
1

Не-а, не могут. Человек имеет естественное право свободно обеспечивать себе комфорт, и право это непоколебимо и абсолютно. Одна из первых заповедей цивилизованного мира - не сметь мешать людям жить в свое удовольствие. Для любителей мариноваться в общественных консервных банках, равно как и для любителей помариновать там других, уже существует социалистический рай под названием КНДР.

Ответить

Коммунистический

Бесплат…
0

Ох как удобно , как для себя так это жизнь в удовольствие и неотъемлемое право, а там где моему удовольствию мешают, там надо запретить закрыть и уничтожить. Хитро

Ответить

Бесплатный

Коммуни…
–1

Это не хитро, это прагматично. Частные интересы для индивида превыше всего, так всегда было, есть и будет, и всякое посягательство на такой порядок вещей - человеконенавистничество, каннибализм и надругательство над человеческой природой.
Однако моему удовольствию машины не мешают. Потому что в отличие от некоторых я понимаю, что автомобилизция, столь ненавистная нынешней пастве левых проповедников - это неизбежная цена, которую урбанизированный мир платит за то, что однажды люди вылезли из пещер и шалашей.

Ответить

Коммунисти

Бесплат…
0

Ты чё то как то слишком много философии вкладываешь в нежелание российских властей вложиться в ещё один прибыльный и выгодный вид транспорта , потому что ни желания, ни умения что то созидать у этой власти, кроме пустых обещаний, нет.

Ответить

Бесплатный

Коммуни…
0

В желания и нежелания властей я ничего не вкладываю. Речь об основах устройства государства. Вариант номер один - нормальная страна, где ничья левая пятка не может запретить гражданину пользоваться теми удобствами, которые дает ему рынок. Вариант номер два - деспотия, где сегодня товарищи швондеры тебя в угоду "общему благу" заставят ездить стоя в забитом ковидвагене, а завтра - отожмут у тебя жилье и поселят в бараке, потому что твой дом слишком много место занимает, да и вообще ты нерационально в своих комнатах расположился.
"А что ж такого, потерпит, не переломится", да-да. А там и дышать тебе запретят.

Ответить

Эдуард Суровый

Коммуни…
1

Прям боль и зависть в одном комменте.

Ответить

Рыжий

Бесплат…
0

Ничего, Европа придет в Россию все равно. Будут пердаки любителей консервных банок гореть

Ответить

Роман Новиков

Рыжий
1

Если Европа придёт в Россию, то тебе вакцинироваться придётся 🗿

Ответить

Рыжий

Роман
0

Пфайзером я бы укололся. Еврейская статистика прикольная

Ответить

Эдуард Суровый

Рыжий
0

В Европе автомобилей сильно больше, чем в России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_автомобилей_на_1000_человек

Ответить

Рыжий

Эдуард
0

Но пользоваться ими сильно дороже, чем в России. В той же Германии авто в городе это большой геморой из-за ограниченности передвижения (есть зоны, куда на частном авто тупо нельзя) и стоимости парковки

Ответить

мЕдь

Коммунистический
2

Всего то надо ввести в правила для самокатчиков нормальные

Это и есть регулирование. 

С остальным не спорю. 

Ответить

Роман Олегович

Коммунистический
0

Полная хуйня

Ответить

Коммунистический

Роман
0

Подробно излагать мысли не твой конек , да?

Ответить

Роман Олегович

Коммуни…
2

Честно, лень. Если кратко, то везде велодорожки отделены от проезжей части и тротуара либо ебейшим расстоянием, либо элементами дороги (газоны, живые изгороди, отбойники). Если велодорожка проходит по проезжей части, то это допустимо либо при предоставлении преимущества велосипедам (это самый кайф), либо припаркованные вдоль дороги на платной стоянке автомобили как раз создают безопасное пространство для велосипедистов.

Ответить

Коммунистический

Роман
0

Уточни пожалуйста, ты сейчас про какую страну ? Россия или Москва? В Сибири я не видкл вообще велодорожки. Только в парках .

Ответить

Роман Олегович

Коммуни…
2

В России нет велодорожек ни в одном большом (>500к) городе, я тебе гарантирую. Все что власти делают это просто мимикрия под велодорожки, имеющая с ними общего ровно нихуя, мертворождённая инфра

Ответить

Государственный файл

Коммунистический
0

По ПДД можно парковать, что ты сделоеш?

Ответить

Коммунистический

Государ…
0

Предложу шоб нельзя было

Ответить

Государственный

Коммуни…
0

Почему?

Ответить

Коммунистический

Государ…
0

Во 1 потому что можно предложить, во 2 это занимает целую полосу по которой можно ехать , в 3 в некоторых местах это ещё и перегораживает воды/выходы в помещения или дворы

Ответить

Государственный

Коммуни…
0

По правилам не везде так машину ставить можно. Рядом с теми же выездами нельзя.
Лучше б велодорожки делали. Даже если машин припаркованных не будет, ездить самокатчикам и велосипедистам по одной дороге с автомобилистами очень рисковано 

Ответить

Коммунисти

Государ…
0

В России не действует принцип "где можно" . Действует "где не запрещено"

Ответить

Государств

Коммуни…
0

На выездах и перекрестках запрещено 

Ответить

Коммунисти

Государ…
0

И где стоит знак . И сколько то там метров от и до зебр и остановок .
Все остальное - бесконечное пространство для парковки автоведер.

Ответить

Государств

Коммуни…
1

Даже остановка, не то что стоянка, запрещена 10м от пешеходных переходов и на них, 10м от края перекрестков, 30м от посадочных площадок и остановок, 10м от выездов из прилегающих территорий
Все ж прописано в пдд

Ответить

Коммунисти

Государ…
1

Ты видимо либо рядом вкладку с ПДД держишь, либо сдавал недавно. Я уже забыл все потому что сдавал в 2014, в водить толком нечего было.

Ответить

Феминизм

Коммуни…
0

ещё автоматом нельзя на дороге со сплошняком, если между твоим тс и сплошняком меньше 3 метров

Ответить

Коммунисти

Феминизм
0

Зато есть понятие остановка. Которое позволяет встать с аварийной во всех указанных местах.

Ответить

Феминизм

Коммуни…
1

это называется вынужденная остановка. И одно дело ты заткнёшь проезд, когда у тебя четвёртый поршень приказал долго жить, а совсем другое, когда ты как чмо тыркаешься просто. За последнее по закону выебут, и поделом

Ответить

Феминизм

Государ…
1

10 метров /перед/ переходом*
остановка на остановке маршрутных ТС разрешена при условии, что не создаются помехи маршрутным ТС*
стоянка 30м от остановок при отсутствии разметки 1.17 пдд рф*

Ответить

#realfiddy

2

Приговор самокату? 🧐

Ответить

Душевный коктейль

#realfiddy
4

приговор создателю колеса

Ответить

#realfiddy

Душевный
0

А кто создатель? 

Ответить

Государственный

#realfi…
1

Мудак какой-то. Столько людей погубил 

Ответить

Душевный

Государ…
1

пидорас. А этот, блядь, хуй, кто сделал аккумуляторы. фашисты

Ответить

pls help

Душевный
1

@Дон Бот

Ответить

Дон Бот

Душевный
1

пидорас. А этот, ДОН блядь, хуй, кто ДОН сделал аккумуляторы. фашисты

Ответить

Государственный

Душевный
0

Без создателя колеса всей этой фигни было б. Тьфу
Зря обезьяны с деревьев сползали 

Ответить

Душевный

Государ…
1

вот бы вернуться в мезозой, какие времена были эх. Все для людей…

Ответить

pls help

Душевный
0
Ответить

#realfiddy

Государ…
1

Марки лучше? 

Ответить

Дмитрий Синг

#realfiddy
0

электросамокаты сбивают людей
электросамокаты работают от электричества
делаем простую логическую цепочку, решение проблемы - запретить электричество
можно законопроект в госдуму? ((

Ответить

Романелло Кивогенс

Дмитрий
1

электросамокаты сбивают людей
электросамокаты работают от электричества
делаем простую логическую цепочку, решение проблемы - запретить людей
можно законопроект в госдуму? ((

Ответить

Argumenta Ambigua

#realfiddy
0

Да, массовый, так и вижу как каток провинившиеся самокаты плющит

Ответить

Химический микроскоп

0

щас у всех ебаное мнение найдется

Ответить

Дмитрий Синг

Химический
3

ты прав. давайте все помолчим, и тогда все наладиться

Ответить

Химический микроскоп

Дмитрий
2

а то ж вокальное недовольство непрерывно улучшает нашу жизнь, с каждым годом все лучше и лучше бля

Ответить

Дмитрий Синг

Дмитрий
1

ну хотя пердежом на тж пиздец тоже не прекратить

Ответить

Коммунистический Данила

Химический
1

Расслабься , комменты тж юр силы не имеют .

Ответить

Химический микроскоп

Химический
0

зима, понасенков, торжествуя…

Ответить

Рыжий

0

И где все те порвахи, которые кричали что самокатчики безнаказанно могут давить людей?

Ответить

Государственный файл

Рыжий
4

Это я, еду тебя давить 

Ответить

Рыжий

Государственный
2

Элайджа Вуд наконец-то постарел?

Ответить

Seon

Рыжий
1

Хз что тут рваться, у меня в этом году все знакомые кто самокат завел уже минимум по разу попадали в травму.  

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Честно говоря, заебало, что многие видят в электросипедах и самокатах хак системы - типа как с мопедами - пока не зарегулировали, катаюсь как и где хочу, есть и дофига норм ребят, которые понимают, что надо смотреть и по сторонам и за скоростью и предугадывать действия пешеходов, которые могут отпрыгнуть от испуга под колёса, что ебашить 70 км по трассе это к беде, что детей нельзя ставить на самокат и ебашить по шоссе 100 км/ч. Но есть и такие, которые думают, что пешеходы будут расступаться, что всех он объедет, и что нафиг какие-то пдд, гоняй дави людей

Ответить

Рыжий

Коровка
0

 типа как с мопедами

А с мопедами что-то делали?
 то детей нельзя ставить на самокат и ебашить по шоссе 100 км/ч

Таких самокатов на страну сколько, штук 10? Они стоят слишком дорого, чтобы повлиять на статистику

Ответить

Коровка говорит мууу

Рыжий
2

Да, нужно поставить на учет и иметь права.
После этого их стало на порядок меньше, сказал бы - они почти исчезли в мск

Ответить

Коровка говорит

Коровка
0

Потому что типа уже не фри драйв нихуя, нельзя как на велосипеде - сел да поехал куда глаза глядят. А это какие-то заморочки, права, а за права ещё башлять надо, а это цена мопеда почти, крч гемор

Ответить

Рыжий

Коровка
0

Почему нельзя? Я не понимаю. Ну вот купил я мопед 75кубов допустим. Кто меня обязывает ставить его на учет и получать права? Это же не авто, для которых объявляют план-перехват, перекрывают улицы и все такое.

Ответить

Коровка говорит

Рыжий
0

Да, тебя тормозит инспектор, а документа у тебя нет, и выписывает штраф как минимум, отвозят твой мопед на штраф стоянку, а тебя в суд вызывают

Ответить

Рыжий

Коровка
0

 Да, тебя тормозит инспектор

Для начала он должен тобой заинтересоваться. И во вторых - с чего бы блин останавливаться? 

Ответить

Коровка

Рыжий
0

Поверь мне, заинтересуются, тормозят часто, чтобы в машине решить вопрос если что за $

Ответить

Феминизм

Коровка
0

49,9 здесь и сейчас на учёт ставить не надо, если не ошибаюсь
 но корочка нужна это да

Ответить

Рыжий

Коровка
0

На бумаге все красиво, в реальности мопеды остались игрушкой школьников, теперь еще стали любимым ТС кладменов

Ответить

Коровка говорит

Рыжий
0

Так они стали дохуя дорогими, и смысл в нем, когда ты доплати чутка и бери Матиз какой-нить, хоть уже машина. Это ж не харлей чтобы типа для души.

Ответить

Рыжий

Коровка
0

Ну дорогими это сколько? На вторичке китайщину можно за 20-40к купить. Что-то получше качеством - до 100к выбор большой. 
Мопед есть мопед, с малолитрашкой его странно сравнивать. Может ли малолитрашка проехать насквозь через двор? Можно ли ее затянуть в одиночку на какой-нибудь 4 этаж?

Ответить

Madegghead

Коровка
0

ты абсолютно прав.
Но тут еще момент. Что с мопедами, там был все же некий порог входа. Его надо было купить, его могли отобрать, риски.
А тут 70руб и ты на электросамокате. любому долбо...бу по карману.
И плюс сами прокатчики по сути провоцируют на нарушение. Они же самокаты мощностью 350-500 ватт(официально мопед, категория А по ПДД) сдают в аренду, говоря что якобы да двигатель там 500 ватт, но мы якобы  программно прошили на 250 ватт(велосипед по ПДД). И не говоря что даже велосипед должен ехать по автодороге, а не тротуару...

Ответить

daler.k

1

нахуй самокаты ебанные

Ответить

Андрей Охапкин

0

Норм

Ответить

Витя Долмат

0

сколько на авто аварий .. никто не запрещает .. странно

Ответить

Рыжий

Витя
2

Авто платят налоги и пошлины и штрафы. Их до последнего будут стараться оберегать 

Ответить

Коммунистический Данила

Рыжий
0

Но я же когда арендую самокат , плачу НДС...

Ответить

мЕдь

Витя
2

Никто в здравом уме не предлагает запрещать самокаты. 

Ответить

Seon

Витя
1

Авто надо обязательно запретить, а заодно самолеты, поезда и корабли.

Ответить

Коммунистический Данила

0

Сообщение удалено

Ответить

Государственный файл

Коммунистический
0

@Вахтёр тут было оскорбление самокатчиков 

Ответить

Коммунистический Данила

Государственный
1

Ща вахтёр мне премию выдаст

Ответить

Витя Долмат

0

От Автомобилей , погибает больше людей... почему Авто никто не запрещает ....

Ответить

Алексей Токмолаев

0

Показательно

Ответить

blshv.yv

0

Все вроде бы справедливо. Не уверен только удовлетворят ли 200 тыс в пользу потерпевших.
А че разванялись все в комментах? Ограничить электросамокаты конечно же нужно было. Я бы даже сказал: "а че так долго тянули? Раньше надо было начинать реагировать".

Ответить

Рыжий

blshv.yv
0

Вонять пока что не запретили, вот и воняем

Ответить

blshv.yv

Рыжий
0

И ответить то нечего)

Ответить

Саша

0

Ну я сегодня от самокатчика увернулся и пошёл дальше не по пешеходной дорожке , а по тропинке рядом , что собачники протоптали.

Ответить

Голодный каякер

0

Верные приоритеты. Продолжайте бороться с самокатами

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