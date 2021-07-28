В Петербурге вынесли первый приговор за сбитого электросамокатом ребёнка — обязательные работы и штраф 200 тысяч рублей Статьи редакции
Из-за наезда мальчик упал и ударился головой об асфальт.
Колпинский районный суд Петербурга признал 50-летнего Валерия Зюзина, который в начале июня на электросамокате сбил ребёнка в парке в Колпинском районе, виновным по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Обвиняемый вину признал.
Весной и летом 2021 года в Петербурге произошло несколько аварий с участием самокатчиков. СК возбудил минимум шесть уголовных дел о причинении вреда, в июне ведомство провело обыски у кикшерингов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.
После этих аварий власти Петербурга заключили с кикшеринговыми компаниями соглашение об ограничении скорости электросамокатов до 20 км/ч.
Велосипедостов тоже нужно
Коммунистический Данила
Автомобилистов не забудь!
Да и пешеходы наглеют/
комментаторы тоже
Их как раз и не забыли. ПДД читал??
Коммунистический
Читал как некоторые избегают наказания за сбитие пешеходов.
Дай ссылку, хочу научиться так делать
Там ГИБДД
Вчера чуть курьер в меня не вьебался на электросипеде - чёт после джобы катал вокруг футбольного поля и с кем-то балакал по мобиле, кажись с тян, резко ускорялся и тормозил. Крч как пидр во дворе себя вёл
уъю сука как все чинуши с электросамокатами возбудились, рейтинг сидя на унитазе не сделаешь!!
25-50 человек в день, которые погибают в дтп с машинами это другое, это нормально. надо потерпеть и помолчать
Государственный файл
Привет? ПДД нет? Можно любому прохожему кататься на машине? Прости, я не помню просто.
да блять я вообщем про ситуацию, что всем во власти похуй на более крупную проблему чем электросамокаты. а похуй потому что востребованности в обществе нет
Государственный
С чего ты решил, что пофиг? Тж о них новости не пишет?
Потому как в СПБ очень возбудились на электросамокаты и давай ограничения скорости устанавливать, зоны где нельзя пользоваться электросамокатами и т.д. В том же СПБ в прошлом году несколько раз водилы гнали по Невскому, не справлялись с управлением и вылетали на полном ходу на пешеходную зону, сминая в кашу прохожих. Один даже так хорошо вылетел, что упал с набережной в Фонтанку на тачке протаранив ограждение. Кто-то после этого подумал о том, что нужно как-то ограничить в центре скорость или установить лежачих полицейских\закрыть какие-то зоны для проезда? Вопрос риторический.
братан а кто за рулём сидит когда сбивает? или ты хочешь чтобы челяди запретили за руль садиться?
и да, все вот эти разговоры, переговоры законы не от высшего блага и заботой за гражданами. не кидадись бы слюнями о запрете, это не обсуждали бы на федеральных каналах.
если бы люди не накинулись на эти самокаты, хуй бы кто хоть как то регулировал их
Призываем @TJ публиковать новости о каждом приговоре по каждому ДТП, а то Дима не понимает, что тема электросамокатов очень новая и острая, а по остальным ДТП всё более-менее устаканилось и просто работает, поэтому по ним не пишут новости постоянно
Пора начать регулировать не только дорожное движение.
Коммунистический Данила
Регуляторов полстраны. Всего то надо ввести в правила для самокатчиков нормальные и сделать хотя бы отступы от правого края проезжей части для двухколёсных малоскоростных транспортных средств, выгнав оттуда нахуй паркующихся автодятлов , и желательно выгнать их на огороженные парковки. Не можешь позволить парковку или гараж - значит тачка тебе не нужна
Бесплатный татарин
Не тебе решать, кому нужна машина, а кому нет.
Из довольно много стало, и скажем так, не у каждого это прям рациональное средство передвижения . Студентики могут и на общественном доехать до вуза, а не выебываться перед девочками на своих папиных марковниках
Не-а, не могут. Человек имеет естественное право свободно обеспечивать себе комфорт, и право это непоколебимо и абсолютно. Одна из первых заповедей цивилизованного мира - не сметь мешать людям жить в свое удовольствие. Для любителей мариноваться в общественных консервных банках, равно как и для любителей помариновать там других, уже существует социалистический рай под названием КНДР.
Ох как удобно , как для себя так это жизнь в удовольствие и неотъемлемое право, а там где моему удовольствию мешают, там надо запретить закрыть и уничтожить. Хитро
Это не хитро, это прагматично. Частные интересы для индивида превыше всего, так всегда было, есть и будет, и всякое посягательство на такой порядок вещей - человеконенавистничество, каннибализм и надругательство над человеческой природой.
Однако моему удовольствию машины не мешают. Потому что в отличие от некоторых я понимаю, что автомобилизция, столь ненавистная нынешней пастве левых проповедников - это неизбежная цена, которую урбанизированный мир платит за то, что однажды люди вылезли из пещер и шалашей.
Коммунисти
Ты чё то как то слишком много философии вкладываешь в нежелание российских властей вложиться в ещё один прибыльный и выгодный вид транспорта , потому что ни желания, ни умения что то созидать у этой власти, кроме пустых обещаний, нет.
В желания и нежелания властей я ничего не вкладываю. Речь об основах устройства государства. Вариант номер один - нормальная страна, где ничья левая пятка не может запретить гражданину пользоваться теми удобствами, которые дает ему рынок. Вариант номер два - деспотия, где сегодня товарищи швондеры тебя в угоду "общему благу" заставят ездить стоя в забитом ковидвагене, а завтра - отожмут у тебя жилье и поселят в бараке, потому что твой дом слишком много место занимает, да и вообще ты нерационально в своих комнатах расположился.
"А что ж такого, потерпит, не переломится", да-да. А там и дышать тебе запретят.
Если Европа придёт в Россию, то тебе вакцинироваться придётся 🗿
В Европе автомобилей сильно больше, чем в России.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_автомобилей_на_1000_человек
Всего то надо ввести в правила для самокатчиков нормальные
Это и есть регулирование.
С остальным не спорю.
Полная хуйня
Подробно излагать мысли не твой конек , да?
Честно, лень. Если кратко, то везде велодорожки отделены от проезжей части и тротуара либо ебейшим расстоянием, либо элементами дороги (газоны, живые изгороди, отбойники). Если велодорожка проходит по проезжей части, то это допустимо либо при предоставлении преимущества велосипедам (это самый кайф), либо припаркованные вдоль дороги на платной стоянке автомобили как раз создают безопасное пространство для велосипедистов.
Уточни пожалуйста, ты сейчас про какую страну ? Россия или Москва? В Сибири я не видкл вообще велодорожки. Только в парках .
В России нет велодорожек ни в одном большом (>500к) городе, я тебе гарантирую. Все что власти делают это просто мимикрия под велодорожки, имеющая с ними общего ровно нихуя, мертворождённая инфра
По ПДД можно парковать, что ты сделоеш?
Предложу шоб нельзя было
Почему?
Во 1 потому что можно предложить, во 2 это занимает целую полосу по которой можно ехать , в 3 в некоторых местах это ещё и перегораживает воды/выходы в помещения или дворы
По правилам не везде так машину ставить можно. Рядом с теми же выездами нельзя.
Лучше б велодорожки делали. Даже если машин припаркованных не будет, ездить самокатчикам и велосипедистам по одной дороге с автомобилистами очень рисковано
В России не действует принцип "где можно" . Действует "где не запрещено"
На выездах и перекрестках запрещено
И где стоит знак . И сколько то там метров от и до зебр и остановок .
Все остальное - бесконечное пространство для парковки автоведер.
Даже остановка, не то что стоянка, запрещена 10м от пешеходных переходов и на них, 10м от края перекрестков, 30м от посадочных площадок и остановок, 10м от выездов из прилегающих территорий
Все ж прописано в пдд
Ты видимо либо рядом вкладку с ПДД держишь, либо сдавал недавно. Я уже забыл все потому что сдавал в 2014, в водить толком нечего было.
Коммунисти
Зато есть понятие остановка. Которое позволяет встать с аварийной во всех указанных местах.
Приговор самокату? 🧐
Душевный коктейль
приговор создателю колеса
А кто создатель?
Государственный
Мудак какой-то. Столько людей погубил
пидорас. А этот, блядь, хуй, кто сделал аккумуляторы. фашисты
электросамокаты сбивают людей
электросамокаты работают от электричества
делаем простую логическую цепочку, решение проблемы - запретить электричество
можно законопроект в госдуму? ((
электросамокаты сбивают людей
электросамокаты работают от электричества
делаем простую логическую цепочку, решение проблемы - запретить людей
можно законопроект в госдуму? ((
Да, массовый, так и вижу как каток провинившиеся самокаты плющит
ты прав. давайте все помолчим, и тогда все наладиться
Химический микроскоп
а то ж вокальное недовольство непрерывно улучшает нашу жизнь, с каждым годом все лучше и лучше бля
И где все те порвахи, которые кричали что самокатчики безнаказанно могут давить людей?
Государственный файл
Это я, еду тебя давить
Честно говоря, заебало, что многие видят в электросипедах и самокатах хак системы - типа как с мопедами - пока не зарегулировали, катаюсь как и где хочу, есть и дофига норм ребят, которые понимают, что надо смотреть и по сторонам и за скоростью и предугадывать действия пешеходов, которые могут отпрыгнуть от испуга под колёса, что ебашить 70 км по трассе это к беде, что детей нельзя ставить на самокат и ебашить по шоссе 100 км/ч. Но есть и такие, которые думают, что пешеходы будут расступаться, что всех он объедет, и что нафиг какие-то пдд, гоняй дави людей
Да, нужно поставить на учет и иметь права.
После этого их стало на порядок меньше, сказал бы - они почти исчезли в мск
Потому что типа уже не фри драйв нихуя, нельзя как на велосипеде - сел да поехал куда глаза глядят. А это какие-то заморочки, права, а за права ещё башлять надо, а это цена мопеда почти, крч гемор
Да, тебя тормозит инспектор, а документа у тебя нет, и выписывает штраф как минимум, отвозят твой мопед на штраф стоянку, а тебя в суд вызывают
Так они стали дохуя дорогими, и смысл в нем, когда ты доплати чутка и бери Матиз какой-нить, хоть уже машина. Это ж не харлей чтобы типа для души.
Ну дорогими это сколько? На вторичке китайщину можно за 20-40к купить. Что-то получше качеством - до 100к выбор большой.
Мопед есть мопед, с малолитрашкой его странно сравнивать. Может ли малолитрашка проехать насквозь через двор? Можно ли ее затянуть в одиночку на какой-нибудь 4 этаж?
ты абсолютно прав.
Но тут еще момент. Что с мопедами, там был все же некий порог входа. Его надо было купить, его могли отобрать, риски.
А тут 70руб и ты на электросамокате. любому долбо...бу по карману.
И плюс сами прокатчики по сути провоцируют на нарушение. Они же самокаты мощностью 350-500 ватт(официально мопед, категория А по ПДД) сдают в аренду, говоря что якобы да двигатель там 500 ватт, но мы якобы программно прошили на 250 ватт(велосипед по ПДД). И не говоря что даже велосипед должен ехать по автодороге, а не тротуару...
сколько на авто аварий .. никто не запрещает .. странно
@Вахтёр тут было оскорбление самокатчиков
От Автомобилей , погибает больше людей... почему Авто никто не запрещает ....
Все вроде бы справедливо. Не уверен только удовлетворят ли 200 тыс в пользу потерпевших.
А че разванялись все в комментах? Ограничить электросамокаты конечно же нужно было. Я бы даже сказал: "а че так долго тянули? Раньше надо было начинать реагировать".
Ну я сегодня от самокатчика увернулся и пошёл дальше не по пешеходной дорожке , а по тропинке рядом , что собачники протоптали.