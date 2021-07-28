Такие награды были у Сталина, Жукова и военачальников времён Великой Отечественной войны.

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Фото РИА «Новости»

Об обысках в управлении ГИБДД по Таганрогу и в домах у высокопоставленных сотрудников автоинспекции сообщают 161.ru и РИА «Новости» со ссылкой на источники. Поводом стали обвинения в коррупции.

На фотографиях, которые опубликовало РИА «Новости», виден частный дом, несколько машин, а также купюры и портрет. На нём мужчина изображён в форме маршала Советского Союза, с двумя медалями «Золотая звезда» (знак отличия Героев Советского Союза) и орденом «Победа» — высшим орденом для командного состава времён Великой Отечественной войны. В числе награждённых этим орденом — 16 человек, включая Иосифа Сталина и Георгия Жукова.

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По данным «Блокнот-Ростов», обыски проходили у главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Ростовской области Валерия Матвеева.

На сайте СК по Ростовской области говорится о возбуждении уголовного дела по статье о посредничестве во взяточничестве против 41-летнего сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей и 39-летнего жителя региона. По данным следствия, в 2019 году они передали 190 тысяч рублей за успешную сдачу кандидатами в водители практической части экзамена на права.