В Таганроге при обыске у сотрудника ГИБДД нашли его портрет в форме маршала и с орденом «Победа» Статьи редакции
Такие награды были у Сталина, Жукова и военачальников времён Великой Отечественной войны.
Об обысках в управлении ГИБДД по Таганрогу и в домах у высокопоставленных сотрудников автоинспекции сообщают 161.ru и РИА «Новости» со ссылкой на источники. Поводом стали обвинения в коррупции.
На фотографиях, которые опубликовало РИА «Новости», виден частный дом, несколько машин, а также купюры и портрет. На нём мужчина изображён в форме маршала Советского Союза, с двумя медалями «Золотая звезда» (знак отличия Героев Советского Союза) и орденом «Победа» — высшим орденом для командного состава времён Великой Отечественной войны. В числе награждённых этим орденом — 16 человек, включая Иосифа Сталина и Георгия Жукова.
По данным «Блокнот-Ростов», обыски проходили у главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Ростовской области Валерия Матвеева.
На сайте СК по Ростовской области говорится о возбуждении уголовного дела по статье о посредничестве во взяточничестве против 41-летнего сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей и 39-летнего жителя региона. По данным следствия, в 2019 году они передали 190 тысяч рублей за успешную сдачу кандидатами в водители практической части экзамена на права.
Обыски в Ростовской области начались после резонансного дела главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. В июле его арестовали на два месяца по делу о получении взяток. При обыске в доме, интерьер которого отделан золотом, также нашли позолоченный унитаз и биде.
100% друзья-придурки подарили на день рождения
Легкий ихтиандр
думаешь подарили прямо из управления?
Вполне может быть. На корпоративах начальникам часто дарят такую дичь
Лично пририсовывал сотни голов, эта дикость повсеместно распространена
Турецкий глобус
может быть и так, но важно где этот портрет висел
Мне так не кажется. Типа он должен был стыдиться и спрятать его куда-нибудь?
Если их почаще обыскивать, можно госдолг США погасить
Турецкий глобус
А кто-то переживает за экономику РФ и что ей денег не хватит на войнушки. Одним полковником можно батальон содержать, с тяжелой техникой
Психологический звук
У вас презик бывший тупа лох по сравнению с рфскими гайцами, всё таки великая страна - Россия!!
Вы думаете этот человек путешественник во времени и он был маршалом СССР? Достаточно экстравагантная версия, я бы до такой версии не додумался. Но всякое может быть, хотя я бы в первую очередь рассматривал более реалистичные версии.
Вот, кстати, тут я не в ахуе. Вообще. Обычный дом с аккуратным двором, не самые дорогие машины, на фото купюр вообще смешная сумма для крупновзяточничества. Кончено, неизвестно, сколько там на счетах, картах и т.д. Тем не менее, я вообще считаю, что так должен жить каждый среднестатестический челвоек.
У полицейских довольно-таки низкая зарплата, по опыту общения с парой сотрудников, особенно на югах. Наверное, поэтому приходится взяточничествовать, чтобы выживать, потом башку сносит и пиздец.
купюры по 5 баксов, 20 евро, Киа и 7 банковских карт. Мне кажется у среднего ТЖ-шника можно больше найти
На фотографиях вообще разные дома и авто. Но с фото такой "безумной" суммы налички я лично посмеялся. Больше похоже, что это остатки денег с уже прошедших отпусков, наминал очень уж маленький. Да и карта тинькофф вообще кредитка. Либо всё очень топорно слепили, либо чувак реально живёт как человек с достатком выше среднего.
И по сути самый обычный дом, 150-200 м2. Ипать роскошь. Ну как у американского дальнобойщика примерно.
... в кабине.
Плюс пару карт просроченных и достаточно много карт МИР, которые кроме как для зарплат сложно для другого использовать
Привет, ты че охуел
Что-то фотки не впечатляют.
У дома припаркована сцаная Киа.
На фото с деньгами, простите купюры по 5 баксов, и 20 евро.
Это все что нашли что ли?
Те кто искали для них это богатство . Они его так себе представляют
@Marhal_New _Arleana поясни за ник
Турецкий глобус
не ищи смысла там где его нет
Это ошибка в слове Marshall
Легкий ихтиандр
вопросов больше нет
я не понял
Новый Орлеан знаменит своей кухней, музыкой (в частности, считается родиной джаза), а также ежегодными фестивалями и карнавалами (среди которых и знаменитый Марди Гра). Город часто называют одним из наиболее уникальных в Соединённых Штатах.
Просто визуализировал мечты.
Турецкий глобус
надо лишь попросить у Вселенной. Подумаешь, всего лишь пройти путь из десятков миллионов смертей. Каждому этого хочется
Предлагаю помедитировать завтра в 14:00 всем вместе. И тогда все будет
пфф, херня вот как нужно
Что с глазами? Под мефедроном?
Читал эту новость заменяя все буквы Г на Х. Таханрох, нахражденный и так далее
А на сколько это законно фотать личные вещи в его доме и расшарить по всем новостям?
Твое лицо, когда отобрал все медали у ветеранов на районе
Газетный кофе
Но на фото не роскошная жизнь а обычная нормальная жизнь среднего класса
Коммунистический Данила
что?)
Ну если по меркам развитых стран смотреть.
Дом участок машины среднего ценового сегмента
давай по меркам Таганрога измерять
Если большинство людей нищие то человек среднего класса не становится богачем.
я правильно понял что ты в целом и общем типа щас оправдываешь его ?
типа мог спиздить больше, но он ведь из народа, поэтому поскромничал .
Нет. С чего вдруг?
ну просто он у тебя мысленно не перешагнул красную линию дозволенного , так что в целом , ну украл , ниче страшного
При обыске в доме, интерьер которого отделан золотом, также нашли позолоченный унитаз и биде.
Хуясе домик поднял на взятках за выдачу удостоверений
Даже тайскими купюрами брал
Восточный кофе
когда последний раз сдавал, то тоже хотел денег дать, а в итоге сдал сам :0
Да все нормально, может он участвовал во взятие картонного рейхстага в Подмосковье.
два ордена победы и две золотых звезды было ровно у одного человека.