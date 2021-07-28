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Новости
Ольга Щербинина

В Таганроге при обыске у сотрудника ГИБДД нашли его портрет в форме маршала и с орденом «Победа» Статьи редакции

Такие награды были у Сталина, Жукова и военачальников времён Великой Отечественной войны.

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Фото РИА «Новости»

Об обысках в управлении ГИБДД по Таганрогу и в домах у высокопоставленных сотрудников автоинспекции сообщают 161.ru и РИА «Новости» со ссылкой на источники. Поводом стали обвинения в коррупции.

На фотографиях, которые опубликовало РИА «Новости», виден частный дом, несколько машин, а также купюры и портрет. На нём мужчина изображён в форме маршала Советского Союза, с двумя медалями «Золотая звезда» (знак отличия Героев Советского Союза) и орденом «Победа» — высшим орденом для командного состава времён Великой Отечественной войны. В числе награждённых этим орденом — 16 человек, включая Иосифа Сталина и Георгия Жукова.

По данным «Блокнот-Ростов», обыски проходили у главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Ростовской области Валерия Матвеева.

На сайте СК по Ростовской области говорится о возбуждении уголовного дела по статье о посредничестве во взяточничестве против 41-летнего сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей и 39-летнего жителя региона. По данным следствия, в 2019 году они передали 190 тысяч рублей за успешную сдачу кандидатами в водители практической части экзамена на права.

Обыски в Ростовской области начались после резонансного дела главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. В июле его арестовали на два месяца по делу о получении взяток. При обыске в доме, интерьер которого отделан золотом, также нашли позолоченный унитаз и биде.

#новости #право #коррупция

100 100 комментариев
33
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Аркадий Гайдаржи

56

100% друзья-придурки подарили на день рождения

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Легкий ихтиандр

Аркадий
4

думаешь подарили прямо из управления?

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Легкий
26

Вполне может быть. На корпоративах начальникам часто дарят такую дичь

Ответить

Антигравитационн

Аркадий
5

Лично пририсовывал сотни голов, эта дикость повсеместно распространена 

Ответить

Вольдемаръ

Антигра…
3

*голосов

Ответить

Ваша Закладко

Аркадий
5

побыл маршалом гаи

Ответить

Турецкий глобус

Аркадий
4

может быть и так, но важно где этот портрет висел 

Ответить

Андрей Охапкин

Турецкий
1

Мне так не кажется. Типа он должен был стыдиться и спрятать его куда-нибудь?

Ответить

Психологический

Андрей
1

Ну да

Ответить

Alex Volkov

Аркадий
4

Этот портрет весел в доме до того, как он въехал)

Ответить

Газетный кофе

Аркадий
1

Мне свитшот с путиным так подарили

Ответить

Грамотный рак

Аркадий
0

А могли бы порно-фанфик подарить

Ответить

Турецкий глобус

35

Ха, можно ведь и ярче 

Ответить

Р О Б А Т

31

Если их почаще обыскивать, можно госдолг США погасить 

Ответить

Турецкий глобус

Р
4

А кто-то переживает за экономику РФ и что ей денег не хватит на войнушки. Одним полковником можно батальон содержать, с тяжелой техникой

Ответить

Психологический звук

Турецкий
0

У вас презик бывший тупа лох по сравнению с рфскими гайцами, всё таки великая страна - Россия!! 

Ответить

Миша Копейкин

19

Вы думаете этот человек путешественник во времени и он был маршалом СССР? Достаточно экстравагантная версия, я бы до такой версии не додумался. Но всякое может быть, хотя я бы в первую очередь рассматривал более реалистичные версии.

Ответить

Ranae Est

Миша
3

классический попаданец

Ответить

Максим Ерохин

14

Вот, кстати, тут я не в ахуе. Вообще. Обычный дом с аккуратным двором, не самые дорогие машины, на фото купюр вообще смешная сумма для крупновзяточничества. Кончено, неизвестно, сколько там на счетах, картах и т.д. Тем не менее, я вообще считаю, что так должен жить каждый среднестатестический челвоек.
У полицейских довольно-таки низкая зарплата, по опыту общения с парой сотрудников, особенно на югах. Наверное, поэтому приходится взяточничествовать, чтобы выживать, потом башку сносит и пиздец.

Ответить

Madegghead

Максим
10

купюры по 5 баксов, 20 евро, Киа и 7 банковских карт. Мне кажется у среднего ТЖ-шника можно больше найти

Ответить

Игорь Герцев

Максим
5

На фотографиях вообще разные дома и авто. Но с фото такой "безумной" суммы налички я лично посмеялся. Больше похоже, что это остатки денег с уже прошедших отпусков, наминал очень уж маленький. Да и карта тинькофф вообще кредитка. Либо всё очень топорно слепили, либо чувак реально живёт как человек с достатком выше среднего.

Ответить

Madegghead

Максим
2

И по сути самый обычный дом, 150-200 м2. Ипать роскошь. Ну как у американского дальнобойщика примерно.

Ответить

Ivan Boldyrev

Madegghead
7

... в кабине.

Ответить

Восточный кофе

Ivan
0

иногда я им немножечко завидую

Ответить

Parfianov Boris

Максим
4

Плюс пару карт просроченных и достаточно много карт МИР, которые кроме как для зарплат сложно для другого использовать

Ответить

Che Khov

Максим
1

Низкая зарплата, поздняя пенсия, бедные они бедные, надо бы им задонатить на дошик...

Ответить

Ведь-Я Это-Ты

10

Привет, ты че охуел

Ответить

Старший корабль

Ведь-Я
0

Привет, ты щаз сядешь

Ответить

Madegghead

5

Что-то фотки не впечатляют.
У дома припаркована сцаная Киа.
На фото с деньгами, простите купюры по 5 баксов, и 20 евро.
Это все что нашли что ли?

Ответить

Антон Лисин

Madegghead
0

Те кто искали для них это богатство . Они его так себе представляют 

Ответить

Madegghead

Антон
0

нет

Ответить

Легкий ихтиандр

3

@Marhal_New _Arleana поясни за ник

Ответить

God Damn

Легкий
4

До сих пор не понимаю что значит это, что за маргал

Ответить

Турецкий глобус

God
4

не ищи смысла там где его нет

Ответить

God Damn

Турецкий
1

Все тлен

Ответить

Р О Б А Т

God
0

Член. Оммм

Ответить

God Damn

Турецкий
0

Придумаем ему новый ник?

Ответить

Marhal_New _Arleana

God
0

Это ошибка в слове Marshall

Ответить

God Damn

Marhal_…
0

Теперь все понятно нет

Ответить

Marhal_New

God
0

Вот вторая часть пазла

Ответить

God Damn

Marhal_…
0

Бро я тут деградирую а ты мне пазлы

Ответить

Marhal_New _Arleana

Легкий
1
Ответить

Легкий ихтиандр

Marhal_New
0

вопросов больше нет

Ответить

Стальной

Легкий
2

я не понял

Ответить

Легкий ихтиандр

Стальной
4

Новый Орлеан знаменит своей кухней, музыкой (в частности, считается родиной джаза), а также ежегодными фестивалями и карнавалами (среди которых и знаменитый Марди Гра). Город часто называют одним из наиболее уникальных в Соединённых Штатах.

Ответить

Стальной

Легкий
0

а причем тут били айлиш

Ответить

Легкий ихтиандр

Стальной
10

не знаю, но знаю, что у нее большая красивая грудь

Ответить

Стальной

Легкий
11

вопросов больше нет

Ответить

Соколов Андрей

Marhal_New
0

Животная поастика

Ответить

Alex Volkov

3

Просто визуализировал мечты.

Ответить

Турецкий глобус

Alex
2

надо лишь попросить у Вселенной. Подумаешь, всего лишь пройти путь из десятков миллионов смертей. Каждому  этого хочется 

Ответить

Дизайнер Павленко

Турецкий
3

Предлагаю помедитировать завтра в 14:00 всем вместе. И тогда все будет

Ответить

Александр Воронин

3

пфф, херня вот как нужно

Ответить

Твоего деда дед

Александр
0

Что с глазами? Под мефедроном?

Ответить

Александр Воронин

Твоего
0

СК

Ответить

Ranae Est

Твоего
0

огонь веры

Ответить

Соколов Андрей

3

Читал эту новость заменяя все буквы Г на Х. Таханрох, нахражденный и так далее

Ответить

Андрей Андреевич

0

А на сколько это законно фотать личные вещи в его доме и расшарить по всем новостям?

Ответить

test

Андрей
5

спроси у Хованского

Ответить

Турецкий глобус

Андрей
4

Добрый день. Вы у кого спрашиваете? 

Ответить

Указанный бокал

Андрей
0

Да еще данные банковских карт спалили.

Ответить

Vandgory

2

Просто дерьмо в голове у коррупционеров Рашки

Ответить

Sloowbruh

2

Совершенно особые люди конечно.

Ответить

Роман Олегович

2

Любой оппозиционер за такой портрет присел бы по оскорблению ветеранов

Ответить

Danil Oputin

2

Он ваевал за тебя а ты не знаеш его имени

Ответить

ОСА

1

Твое лицо, когда отобрал все медали у ветеранов на районе

Ответить

Соколов Андрей

ОСА
2

Типичный кубаноед

Ответить

Rabbit 99

1

Ну разве человек реинкарнировать не мог, из маршалов в гаишники?

Ответить

Майка Ника

1

Такого на etsy дофига^^

Ответить

NavaGava

0
Телеканал Дождь ✔
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Ответить

Маринеску

NavaGava
2

И зачем это здесь?

Ответить

NavaGava

Маринеску
1

Отвлекся и не туда скинул

Ответить

Маринеску

NavaGava
0

Почти не больно

Ответить

Маринеску

NavaGava
0

Зачем исправил, теперь моя шуточка потерялась

Ответить

NavaGava

Маринес…
0

Ну соре

Ответить

Коммунистический Данила

0

еще один погононос , не заслуживший права на роскошную жизнь, но обнаглевший, получил государственный подзатыльник. разве это не прекрасно

Ответить

Газетный кофе

Коммунистический
1

Но на фото не роскошная жизнь а обычная нормальная жизнь среднего класса

Ответить

Коммунистический Данила

Газетный
2

что?)

Ответить

Газетный кофе

Коммуни…
0

Ну если по меркам развитых стран смотреть.
Дом участок машины среднего ценового сегмента

Ответить

Коммунистический

Газетный
2

давай по меркам Таганрога измерять

Ответить

Газетный кофе

Коммуни…
1

Если большинство людей нищие то человек среднего класса не становится богачем.

Ответить

Коммунистический

Газетный
1

я правильно понял что ты в целом и общем типа щас оправдываешь его ?
типа мог спиздить больше, но он ведь из народа, поэтому поскромничал .

Ответить

Газетный

Коммуни…
0

Нет. С чего вдруг?

Ответить

Коммунисти

Газетный
1

ну просто он у тебя мысленно не перешагнул красную линию дозволенного , так что в целом , ну украл , ниче страшного

Ответить

Газетный

Коммуни…
0

По твоему что если мало воруешь то не считается чтоль?

Ответить

Коммунисти

Газетный
1

ну именно так я тебя прочитал . мб не понял мысль , но типа какая разница , средне он живет или богато , даже на средне он честно не заслужил

Ответить

ouxen

Газетный
2

причем тут развитые страны

Ответить

Photuum

0

Наверняка подарок от друзей. Такую шнягу по фото рисуют художники

Ответить

Маринеску

0

 При обыске в доме, интерьер которого отделан золотом, также нашли позолоченный унитаз и биде.

Ответить

Александр Добриневский

0

Хуясе домик поднял на взятках за выдачу удостоверений 
Даже тайскими купюрами брал

Ответить

Восточный кофе

Александр
0

когда последний раз сдавал, то тоже хотел денег дать, а в итоге сдал сам :0

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Офигеть)) а я думал фейк. а там этих начальников просто много

Ответить

Дмитрий Кедов

0

а никто не знает, почему именно ставрополье шумит?

Ответить

Джон Кроули

0

Да все нормально, может он участвовал во взятие картонного рейхстага в Подмосковье. 

Ответить

Андрей Галицкий

0

спасибо деду за ГИБДД

Ответить

Папа Римский

0

Игра в имитацию

Ответить

Соколов Андрей

0

два ордена победы и две золотых звезды было ровно у одного человека.

Ответить

Ivan Boldyrev

Соколов
0

Этим человеком был Альберт Эйнштейн.

Ответить

Роман Новиков

0

Бомжатский карго 

Ответить

ouxen

0

типичный кубаноид

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