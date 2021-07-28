Минюст решил провести внеплановую проверку фонда «Тотальный диктант» Статьи редакции
Ведомство прислало «список на шесть листов с запросом документов».
Причины проверки неизвестны. Об этом в фейсбуке сообщила директор фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
По её словам, ведомство собирается проверить «сведения о фактическом адресе организации», который в своем обращении указал «некий гражданин Корзухин М.И.».
Документы надо предоставить до 2 августа. Ребковец добавила, что фонд попросил у Минюста отсрочку на неделю и сейчас ждёт ответа.
Она подчеркнула, что у организации нет иностранного финансирования, при этом у «Тотального диктанта» много партнёров и грантодателей, перед которыми фонд отчитывается, и документация ведётся «со всеми требованиями».
В ноябре 2020 года Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом после того, как автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский. Писатель был уверен, что ведомство отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений.
В июне стало известно, что «Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции сочли это решение политическим. Ребковец тогда пообещала, что в 2022 году акция состоится.
Да все просто, решили отжать как отжали бессмертный полк. Тотальный диктант проводили во всем мире, особенно массово в республиках бывшего СССР. Отжать и превратить в Тоталитарный путинский диктант. Продвижение мягкой силы зарубежом.
Ну так бегать ты тоже можешь сам сколько угодно, но люди участвуют в марафонах по всему миру, и даже деньги за это платят.
Коммунистический Данила
деньги за это платят
за бесплатно это не делается , разве что только для себя
Внутренний велосипед
А как ты диктант проверишь, если неграмотный?
Коммунистический Данила
1.ищешь сложный текст их книжек
2. ищешь аудиокнигу
3. включаешь отрывок с этим текстом
4. пишешь на слух на листочке
5. чекаешь результат
This is Тотальный минюст!
В июне стало известно, что «Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции сочли это решение политическим. Ребковец тогда пообещала, что в 2022 году акция состоится.
Хочешь рассмешить АП - расскажи им о своих планах.
не понял, вы че поддерживаете эту хуйню?
Кто-нибудь после таких проверок не получал званий иностранных агентов, нежелательных организаций и сроки?
...и документация ведётся «со всеми требованиями». Пиздят же, в России просто невозможно выполнить все требования.
Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчётов, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и тому подобное), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда.
К слову, любопытно, те же бухгалтерские отчёты на протяжении множества лет подаются в ИФНС и Росстат в электронном виде. Так почему до сих пор не налажена система, при которой государственные ведомства получали бы эти отчёты по внутренним каналам, а не запрашивали бы их у юр.лиц?