Ведомство прислало «список на шесть листов с запросом документов».

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Причины проверки неизвестны. Об этом в фейсбуке сообщила директор фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

По её словам, ведомство собирается проверить «сведения о фактическом адресе организации», который в своем обращении указал «некий гражданин Корзухин М.И.».

Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчётов, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и тому подобное), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда. Ольга Ребковец

Документы надо предоставить до 2 августа. Ребковец добавила, что фонд попросил у Минюста отсрочку на неделю и сейчас ждёт ответа.

Она подчеркнула, что у организации нет иностранного финансирования, при этом у «Тотального диктанта» много партнёров и грантодателей, перед которыми фонд отчитывается, и документация ведётся «со всеми требованиями».

В ноябре 2020 года Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом после того, как автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский. Писатель был уверен, что ведомство отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений.