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Новости
Ольга Щербинина

Минюст решил провести внеплановую проверку фонда «Тотальный диктант» Статьи редакции

Ведомство прислало «список на шесть листов с запросом документов».

25 25 комментариев
818 просмотров

Причины проверки неизвестны. Об этом в фейсбуке сообщила директор фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

По её словам, ведомство собирается проверить «сведения о фактическом адресе организации», который в своем обращении указал «некий гражданин Корзухин М.И.».

Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчётов, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и тому подобное), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда.

Ольга Ребковец

Документы надо предоставить до 2 августа. Ребковец добавила, что фонд попросил у Минюста отсрочку на неделю и сейчас ждёт ответа.

Она подчеркнула, что у организации нет иностранного финансирования, при этом у «Тотального диктанта» много партнёров и грантодателей, перед которыми фонд отчитывается, и документация ведётся «со всеми требованиями».

В ноябре 2020 года Россотрудничество передумало проводить «Тотальный диктант» за рубежом после того, как автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский. Писатель был уверен, что ведомство отказалось поддерживать акцию из-за его политических убеждений.

В июне стало известно, что «Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции сочли это решение политическим. Ребковец тогда пообещала, что в 2022 году акция состоится.

#новости #тотальныйдиктант

25 25 комментариев
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Andrew Muralov

9

«Тоталитарный диктат»

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Внутренний велосипед

9

Опять иноагенты, да шо ты будешь делать!

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Артем Ляховец

Внутренний
0
Ответить

Джон Кроули

8

Да все просто, решили отжать как отжали бессмертный полк. Тотальный диктант проводили во всем мире, особенно массово в республиках бывшего СССР. Отжать и превратить в Тоталитарный путинский  диктант. Продвижение мягкой силы зарубежом. 

Ответить

Коммунистический Данила

5

я так и не понял  смысл этого мероприятия. возьми блять включи дома любую аудиокнигу и устрой себе в любое время тест на знание русского языка. но людям нужен движ, а не сам язык

Ответить

AZP

Коммунистический
0

Ну так бегать ты тоже можешь сам сколько угодно, но люди участвуют в марафонах по всему миру, и даже деньги за это платят.

Ответить

Коммунистический Данила

AZP
0

деньги за это платят

за бесплатно это не делается , разве что только для себя

Ответить

Внутренний велосипед

Коммунистический
0

А как ты диктант проверишь, если неграмотный?

Ответить

Коммунистический Данила

Внутренний
0

1.ищешь сложный текст их книжек
2. ищешь аудиокнигу
3. включаешь отрывок с этим текстом
4. пишешь на слух на листочке
5. чекаешь результат

Ответить

Внутренний

Коммуни…
0

А как ты будешь хвастаться перед окружающими своей грамотностью?

Ответить

Коммунистический

Внутрен…
0

а нахуя это?) тщеславие ?)

Ответить

Химический микроскоп

4

ишь бля чего удумали, грамотность поднимать.
не для того мы обязательное изучение иностранных языков в школах отменили, шоб они тут нам это самое

Ответить

Goose in Bus

3

ибо нехуй тут плесень просвещать 

Ответить

Внутренний велосипед

3

Враги даже диктанты диктуют, ужос!

Ответить

Александр Утемов

3

This is Тотальный минюст!

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Романелло Кивогенс

Александр
0

Тотальный диктант < тоталитарный диктат.

Ответить

Р О Б А Т

3

Тоталитарный диктант 

Ответить

Романелло Кивогенс

2

В июне стало известно, что «Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции сочли это решение политическим. Ребковец тогда пообещала, что в 2022 году акция состоится.

Хочешь рассмешить АП - расскажи им о своих планах.

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ouxen

0

не понял, вы че поддерживаете эту хуйню?

Ответить

Грустная Псина

ouxen
5

пишем под диктовку Сороса.

Ответить

ouxen

Грустная
0

Джорджа?

Ответить

Старший корабль

1

Экстремистский диктант

Ответить

Трансгендолёт

1

Кто-нибудь после таких проверок не получал званий иностранных агентов, нежелательных организаций и сроки?

Ответить

Грустная Псина

1

...и документация ведётся «со всеми требованиями». Пиздят же, в России просто невозможно выполнить все требования.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчётов, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и тому подобное), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда.

К слову, любопытно, те же бухгалтерские отчёты на протяжении множества лет подаются в ИФНС и Росстат в электронном виде. Так почему до сих пор не налажена система, при которой государственные ведомства получали бы эти отчёты по внутренним каналам, а не запрашивали бы их у юр.лиц?

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