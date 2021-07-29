Netflix ввёл обязательную вакцинацию для актёров, участвующих в съёмках в США Статьи редакции
Google и Facebook также заявили, что в офисы смогут вернуться только сотрудники с прививками.
Netflix стала первой крупной голливудской студией, внедрившей такую практику. Требование также распространится на тех, кто находится в непосредственной близости от актёров, сообщает Deadline.
Новые стандарты согласовали с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров, профсоюзами и другими отраслевыми организациями.
По данным Hollywood Reporter, будут предусмотрены исключения: прививку разрешат не делать по медицинским, религиозным или возрастными причинам. Правила не затронут сериалы и фильмы, которые уже находятся в производстве, отмечает издание.
Решение Netflix принято на фоне распространения в США штамма «дельта». 28 июля Google объявил, что сотрудники компании перед возвращением в офис должны будут сделать прививку от коронавируса. На удалёнке работники могут остаться до 18 октября. Facebook также решил сделать вакцинацию обязательным условием для возвращения в офис.
“По данным Deadline, будут предусмотрены исключения: прививку разрешат не делать по медицинским, религиозным или возрастными причинам.”
Удобно у них.
А как религиозность будут проверять? 😐
Ну по факту, если ты independent contractor, член съемочной команды или второстепенный актер - тебя просто не наймут, потому что им проще нанять беспроблемных вакцинированных людей.
Главных актеров, сценаристов, продюсеров, режиссеров никто спрашивать и не будет, они слишком важные и съемки идут благодаря им (но большинство вакцинировано из того что я знаю).
А все что по середине - скорее всего справка от врача или имэил в hr. Пока не читал как это на практике будет. На кастингах уже переодически спрашивают вакцинирован или нет
Ты по моему вообще не ответил на мой вопрос.
Как религиозность проверить?
Может я не хожу в церковь, но верю в Бога?
И вообще - на сколько я знаю нет какой то официальной бумаги, которая подтверждает что ты веришь или не веришь.
Тем самым я могу заявить, что я верю в макаронного монстра, а мой пастор запрещает мне вакцинироваться.