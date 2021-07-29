«М.видео-Эльдорадо» внедрил чат-бот с нейросетью, который помогает продавцам отвечать на вопросы клиентов Статьи редакции
Но от услуг продавцов-консультантов компания не отказывается.
- Нейросеть будет помогать консультантам, а не заменит их, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Марыкина;
- Искусственный интеллект будет отвечать на вопросы покупателей, на которые не всегда может ответить консультант. По словам Марыкина, если продавцу в отдельных случаях нужны от 15 минут до нескольких часов, то ИИ найдёт ответ за секунды;
- Обучение заняло у компании несколько месяцев. Сейчас он отвечает на 50% обращений и умеет работать примерно с 5000 разных ситуаций. Все консультанты получают мобильный доступ к программе через чат-бот;
- Представитель ретейлера отмечает, что нейросеть в четыре раза снизит время консультантов, которые они тратят, чтобы отвечать покупателям. Но, несмотря на эффективность, компания не планирует отказываться от услуг консультантов-продавцов;
- Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что в будущем нейросети могут заменить некомпетентных консультантов, которые не отвечают быстро на вопросы клиентов.
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5 комментариев
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Как же надоели эти "искусственные интеллекты", которые по факту просто умный поиск по FAQ и через который хрен прорвешься до оператора с решением проблемы
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Людишки не нужны, муахах
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