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«М.видео-Эльдорадо» внедрил чат-бот с нейросетью, который помогает продавцам отвечать на вопросы клиентов Статьи редакции

Но от услуг продавцов-консультантов компания не отказывается.

  • Нейросеть будет помогать консультантам, а не заменит их, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Марыкина;
  • Искусственный интеллект будет отвечать на вопросы покупателей, на которые не всегда может ответить консультант. По словам Марыкина, если продавцу в отдельных случаях нужны от 15 минут до нескольких часов, то ИИ найдёт ответ за секунды;
  • Обучение заняло у компании несколько месяцев. Сейчас он отвечает на 50% обращений и умеет работать примерно с 5000 разных ситуаций. Все консультанты получают мобильный доступ к программе через чат-бот;
  • Представитель ретейлера отмечает, что нейросеть в четыре раза снизит время консультантов, которые они тратят, чтобы отвечать покупателям. Но, несмотря на эффективность, компания не планирует отказываться от услуг консультантов-продавцов;
  • Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что в будущем нейросети могут заменить некомпетентных консультантов, которые не отвечают быстро на вопросы клиентов.

#новости #ии

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Timur Muratshin

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Как же надоели эти "искусственные интеллекты", которые по факту просто умный поиск по FAQ и через который хрен прорвешься до оператора с решением проблемы

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Danil Skachkov

1
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Р О Б А Т

0

Людишки не нужны, муахах

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Dmitry Pasyutin

Р
0

а покупать-то кто будет

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Р О Б А Т

Dmitry
0

Тады ой

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