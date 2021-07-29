Сейчас в списке для мониторинга значатся 16 вариантов коронавируса.

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Штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России в январе 2021 года, исключили из списка штаммов, за которыми ведут эпидемиологическое наблюдение. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Там пояснили, что список может пополняться или сокращаться «по мере поступления новой информации». «Что касается АТ.1, то этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга», — сообщили в ВОЗ.

Штамм попал в список для мониторинга 9 июня. На момент написания новости в списке на сайте ВОЗ значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2, за которыми ведут наблюдение.

В штаб-квартире ВОЗ отметили, что неправильно называть штамм АТ.1 «российским». «Мы бы не называли его „российским вариантом“. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — отметили в пресс-службе организации.

С 31 мая разновидностям коронавируса, «вызывающим обеспокоенность» и «вызывающим интерес» присваивают названия в виде букв греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил.