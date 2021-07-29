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Новости
Ольга Щербинина

ВОЗ: штамм коронавируса, найденный в России, не представляет глобальной опасности Статьи редакции

Сейчас в списке для мониторинга значатся 16 вариантов коронавируса.

28 28 комментариев
2658 просмотров

Штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России в январе 2021 года, исключили из списка штаммов, за которыми ведут эпидемиологическое наблюдение. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Там пояснили, что список может пополняться или сокращаться «по мере поступления новой информации». «Что касается АТ.1, то этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга», — сообщили в ВОЗ.

Штамм попал в список для мониторинга 9 июня. На момент написания новости в списке на сайте ВОЗ значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2, за которыми ведут наблюдение.

В штаб-квартире ВОЗ отметили, что неправильно называть штамм АТ.1 «российским». «Мы бы не называли его „российским вариантом“. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — отметили в пресс-службе организации.

С 31 мая разновидностям коронавируса, «вызывающим обеспокоенность» и «вызывающим интерес» присваивают названия в виде букв греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил.

В группе штаммов, «вызывающих опасения», находятся четыре варианта коронавируса. Их впервые обнаружены в Великобритании (альфа), ЮАР (бета), Бразилии (гамма) и Индии (дельта). Последний вариант сейчас активно распространяется по всему миру.

#новости #covid19

28 28 комментариев
8
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Душевный Влад

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ахахаха даже нормальный коронавирус сделать не могут

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Андрей Охапкин

Душевный
37

Вся суть путинской России

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Oleg Savrikov

Андрей
7

так приятно приплели, аж на душе светло стало.

Ответить

Квадратный глобус

Душевный
16

Хотели бы - сделали.

Ответить

Nagibator RusPro

Квадратный
1

Скрестили бы с Новичком?

Ответить

Alexander Irzack

Душевный
6

Бялть опередил 

Ответить

Душевный Влад

Alexander
4

детей и стариков пропускаю вперед

Ответить

Николай

Душевный
1

Ковида хватит всем!

Ответить

ОСА

Душевный
5

Скоро будет ковичок тогда и поговорим

Ответить

Душевный Влад

ОСА
0

способ распространения опять будет через гульфики синих трусов?

Ответить

Andrew Muralov

Душевный
2

Контактно-половой. 

Ответить

Andrew Muralov

Душевный
2

Шах и мат вакцинаторы! Какой вирус, такая и вакцина. 

Ответить

Душевный Влад

Andrew
1

и вообще мы вас от клеща вакцинировали , спасибо скажите

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Smaug The Terrible

Душевный
0

Вот моя первая мысль, когда читал новость

Ответить

Душевный Влад

Душевный
0

кстати ВОЗ сделала подарок антиваксерам. щас они будут кричать что русская корона не опасна

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Andrew Muralov

Душевный
1

Русская корона дана нам Богом. 

Ответить

Пара Беллум

9

Это потому что россияне занимались грамотной профилактикой и ослабили коронавирус.

Ответить

Luchano Spaguetti

Пара
0

Не зря подписан на данный канал. Закаляюсь и оберегаюсь от всяких вирусов и болезней, глядя инструкции в виде роликов. Рекомендую!

Ответить

Денис .

Luchano
0

Это Лебедев?

Ответить

Luchano

Денис
0

Курильщика

Ответить

Восточный чайник

1

16 вариантов коронавируса

16 спутников?

Ответить

Tauraloke Esteru

Восточный
2

... Юпитера.

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Р О Б А Т

0

Конечно, если россиян не пускать никуда или курс сделать заоблачный 

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Eugen T

0

Отмолил! ☝️
Политик, лидер и овец 💪

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Reg0804

0

В России может быть только полезный штамм коронавируса!

Ответить

Вася Пражкин

0

ВОЗу верить - себя не уважать. Они в прошлом году весной такой лютый бред несли и переобувались чуть ли не каждую неделю.

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Меньший Мурод

–1

Всё нормально тогда
Можно продолжать им чипировать россиян

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Антон Лисин

–1

Хотели панику создать, а хуй вам рашка 

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