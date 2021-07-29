ВОЗ: штамм коронавируса, найденный в России, не представляет глобальной опасности Статьи редакции
Сейчас в списке для мониторинга значатся 16 вариантов коронавируса.
Штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России в январе 2021 года, исключили из списка штаммов, за которыми ведут эпидемиологическое наблюдение. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.
Там пояснили, что список может пополняться или сокращаться «по мере поступления новой информации». «Что касается АТ.1, то этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга», — сообщили в ВОЗ.
Штамм попал в список для мониторинга 9 июня. На момент написания новости в списке на сайте ВОЗ значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2, за которыми ведут наблюдение.
В штаб-квартире ВОЗ отметили, что неправильно называть штамм АТ.1 «российским». «Мы бы не называли его „российским вариантом“. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — отметили в пресс-службе организации.
С 31 мая разновидностям коронавируса, «вызывающим обеспокоенность» и «вызывающим интерес» присваивают названия в виде букв греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил.
В группе штаммов, «вызывающих опасения», находятся четыре варианта коронавируса. Их впервые обнаружены в Великобритании (альфа), ЮАР (бета), Бразилии (гамма) и Индии (дельта). Последний вариант сейчас активно распространяется по всему миру.
Вся суть путинской России
Квадратный глобус
Хотели бы - сделали.
Бялть опередил
Душевный Влад
способ распространения опять будет через гульфики синих трусов?
Шах и мат вакцинаторы! Какой вирус, такая и вакцина.
Душевный Влад
кстати ВОЗ сделала подарок антиваксерам. щас они будут кричать что русская корона не опасна
Это потому что россияне занимались грамотной профилактикой и ослабили коронавирус.
ВОЗу верить - себя не уважать. Они в прошлом году весной такой лютый бред несли и переобувались чуть ли не каждую неделю.