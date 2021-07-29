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Новости
Ольга Щербинина

В Китае миллиардера приговорили к 18 годам тюрьмы за «провоцирование неприятностей» Статьи редакции

Правозащитники считают, что это месть за связь бизнесмена с китайскими диссидентами.

43 43 комментария
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Фото Getty Images

67-летний Сунь Дау управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй. Приговор ему вынесли после нескольких недель тайных слушаний, сообщает The Guardian.

Бизнесмена также оштрафовали на 3,11 миллиона юаней. Его признали виновным в организации толпы для нападения на госорганы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей.

Сообщается, что на досудебном этапе Сунь назвал себя «выдающимся членом коммунистической партии» и отверг многие выдвинутые против него обвинения. В то же время он признал, что совершил ошибки, например, публиковал сообщения в соцсетях.

Китайские правозащитники отмечают, что преследование может быть местью за давнюю связь миллиардера с китайскими диссидентами. В прошлом он также критиковал политику правительства в отношении сельских районов. Сунь был одним из немногих, кто открыто обвинил правительство в сокрытии вспышки африканского свиного гриппа, которая затронула его фермы в 2019 году, а позже разрушила большую часть промышленности страны.

Сунь уже был осуждён в 2003 году за незаконный сбор средств, но тогда дело прекратили благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.

Сунь Дау — основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его компания даёт работу девяти тысячам человек. Бизнесмен построил для сотрудников отдельный город, где отразил собственное видение справедливого сельского общества. Там жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям. Предприниматель был арестован в ноябре 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками.

#новости #китай

43 43 комментария
19
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Р О Б А Т

20

Минус полжизнь, мискарис и кошкожена

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Р О Б А Т

Р
5

Ну и ну! 👀😭

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Женя К

Р
4

Ему уже 67, в РФ немногие мужчины доживают до этих лет в принципе

Ответить

Автоматический теркин30см

Женя
1

ты это к чему

Ответить

Женя К

Автомат…
1

К фразе "Минус полжизнь"

Ответить

Вася Пражкин

Р
3

Так-то в тюрьме мискарис тоже есть

Ответить

мЕдь

Р
2

вместе с женой

Кошачья жена на месте!

Ответить

Р О Б А Т

мЕдь
3

Да я ток заги читаю и несусь комментить 

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Andrew Muralov

мЕдь
0

Миской риса он похоже тоже будет обеспечен 15 лет. 

Ответить

мЕдь

8

Китайские правозащитники

На сколько же бесполезными они себя наверно чувствуют. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
14

Наши уже почти на их уровне. 

Ответить

Нравственный волк

мЕдь
0

Всё из-за таких как ты

Ответить

мЕдь

Нравств…
1

Но ты тоже смотришь аниме!

Ответить

Нравственный

мЕдь
1

Не офтопь.

Ответить

мЕдь

Нравств…
1

Не провоцируй тогда! Кыш! Кыш кыш кыш!

Ответить

Дмитрий Григорьев

мЕдь
1

Хотя по идее, таковыми должны себя ощущать борцы с ветряными мельницами в твиттере, проживающие в наиболее благополучных странах и борющиеся с проблемами, которые без курса gender studies даже не объяснить нормальному человеку. 

А китайские правозащитники на передовой, и неиллюзорно рискуют, их противник могуч и безжалостен абсолютно.

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мЕдь

Дмитрий
0

Тут дело в результатах. Сам факт наличия курса gender studies как раз говорит о том, что у западных пользователей твиттера всё неплохо так получается. 

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Smaug The Terrible

Дмитрий
0

А до появления курса про экологию люди не знали о проблемах с загрязнением окружающей среды?
А до появления курса психологии люди не знали о бедах с башкой?

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Марк Варламов

7
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Mad Brainiac

Марк
2
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Le Petit Train Jaune

7

За наведение суеты 

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Душевный Влад

5

чет как то часто стали новости про какие то нехорошие дела в ВЕЛИКОМ МОЩНОМ СЛАВНОМ КОММИКИТАЕ.

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Ваша Закладко

Душевный
2

китай открывает глаза

Ответить

Душевный Влад

Ваша
4

расширяет

Ответить

мЕдь

Душевный
1

Что расширяли Сунь Дау?

Ответить

Bad Mother

Душевный
1
Ответить

Иван Иванович

Ваша
0

да навряд ли прямо таки закрывал, просто помнят про Тяньяньмэнь

Ответить

Роман Игнатьев

Душевный
1

Не справляется их фаервол с потоком репрессий. Еще лет пять такого положняка и начнутся волнения.

Ответить

Smaug The Terrible

4

Это типа китайский Грудинин

Ответить

Собачий историк

Smaug
1

Кто такой Грудинин?

Ответить

Smaug The Terrible

Собачий
0

Усатая мразб, которая наворованное хранит в белизском офшоре и лезет в депутаты

Ответить

Слава Инженеров

Smaug
0

у кого наворованное?

Ответить

Smaug The

Слава
0

Это ирония епт.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Собачий
0

Кандидат от народа, что за глупый вопрос?

Ответить

Bibba La Bibba

Smaug
0

Грудинина не ебнут через пару лет в тюрьме

Ответить

Bibba La Bibba

Bibba
0

хотя..

Ответить

Органический Валера

1

"67-летний Сунь Дау управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй." - только недавно видел на Ютубе как Чичваркин говорил, что если бы он вкладывался в акции то вложился бы в аграрный сектор, поскольку работа на земле всегда востребована. Сейчас вот китайское правительство наехало на этого Сунь Дао и если у компании есть акции они могут нехило так полететь вниз. 

Ответить

Султан Таишев

1

Кита идеи в сторону упадка семимильными шагами

Ответить

Иван Сидоров

0

Жаль

Ответить

Vladic Samovar

0

Зачем много юань, если низкий социальный рейтинг?

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Слава КПК !

Ответить

Рабочий бас

0

Не ходи тута. Там тебя ждут одни неприятности

Ответить

Madegghead

0

Бизнесмен построил для сотрудников отдельный город, где отразил собственное видение справедливого сельского общества. Там жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.

чувак пытался построить социализм в рамках дикого капитализма. Гы.
А кляты капиталисты его посадили.
ахаахаха

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