В Китае миллиардера приговорили к 18 годам тюрьмы за «провоцирование неприятностей» Статьи редакции
Правозащитники считают, что это месть за связь бизнесмена с китайскими диссидентами.
67-летний Сунь Дау управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй. Приговор ему вынесли после нескольких недель тайных слушаний, сообщает The Guardian.
Бизнесмена также оштрафовали на 3,11 миллиона юаней. Его признали виновным в организации толпы для нападения на госорганы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей.
Сообщается, что на досудебном этапе Сунь назвал себя «выдающимся членом коммунистической партии» и отверг многие выдвинутые против него обвинения. В то же время он признал, что совершил ошибки, например, публиковал сообщения в соцсетях.
Китайские правозащитники отмечают, что преследование может быть местью за давнюю связь миллиардера с китайскими диссидентами. В прошлом он также критиковал политику правительства в отношении сельских районов. Сунь был одним из немногих, кто открыто обвинил правительство в сокрытии вспышки африканского свиного гриппа, которая затронула его фермы в 2019 году, а позже разрушила большую часть промышленности страны.
Сунь уже был осуждён в 2003 году за незаконный сбор средств, но тогда дело прекратили благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.
Сунь Дау — основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его компания даёт работу девяти тысячам человек. Бизнесмен построил для сотрудников отдельный город, где отразил собственное видение справедливого сельского общества. Там жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям. Предприниматель был арестован в ноябре 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками.
Минус полжизнь, мискарис и кошкожена
Китайские правозащитники
На сколько же бесполезными они себя наверно чувствуют.
Хотя по идее, таковыми должны себя ощущать борцы с ветряными мельницами в твиттере, проживающие в наиболее благополучных странах и борющиеся с проблемами, которые без курса gender studies даже не объяснить нормальному человеку.
А китайские правозащитники на передовой, и неиллюзорно рискуют, их противник могуч и безжалостен абсолютно.
А до появления курса про экологию люди не знали о проблемах с загрязнением окружающей среды?
А до появления курса психологии люди не знали о бедах с башкой?
китай открывает глаза
Душевный Влад
расширяет
Не справляется их фаервол с потоком репрессий. Еще лет пять такого положняка и начнутся волнения.
Это типа китайский Грудинин
Собачий историк
Кто такой Грудинин?
Усатая мразб, которая наворованное хранит в белизском офшоре и лезет в депутаты
Грудинина не ебнут через пару лет в тюрьме
"67-летний Сунь Дау управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй." - только недавно видел на Ютубе как Чичваркин говорил, что если бы он вкладывался в акции то вложился бы в аграрный сектор, поскольку работа на земле всегда востребована. Сейчас вот китайское правительство наехало на этого Сунь Дао и если у компании есть акции они могут нехило так полететь вниз.
Бизнесмен построил для сотрудников отдельный город, где отразил собственное видение справедливого сельского общества. Там жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.
чувак пытался построить социализм в рамках дикого капитализма. Гы.
А кляты капиталисты его посадили.
ахаахаха