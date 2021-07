«Видимо, обыск»: к главному редактору признанного «иноагентом» The Insider пришла полиция

Сунь Дау — основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его компания даёт работу девяти тысячам человек. Бизнесмен построил для сотрудников отдельный город, где отразил собственное видение справедливого сельского общества. Там жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям. Предприниматель был арестован в ноябре 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками.

67-летний Сунь Дау управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй. Приговор ему вынесли после нескольких недель тайных слушаний, сообщает The Guardian.