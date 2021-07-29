Комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру из-за шутки про русских и матрас с фекалиями Статьи редакции
Поводом для проверки стал монолог Мирзализаде о сложностях, с которыми сталкиваются не славяне при поиске жилья.
Экспертиза нашла в его шутке признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а в его монологе — признаки пропаганды «неполноценности русских». Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на источник, о вызове комика в прокуратуру также рассказал собеседник РИА Новости.
Телеграм-канал 112 уточнил, что комика подозревают в административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Мирзализаде вручили постановление о явке в прокуратуру после того, как он приехал в Москву из Минска. В отношении комика административных дел пока не возбуждали.
1 марта в соцсетях опубликовали выпуск юмористического импровизационного шоу «Разгоны» с участием Мирзализаде, где в том числе затронули тему ксенофобии в России. Комик рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.
После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.
На выпуск обратили внимание телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв
Да кто бы сомневался
Русские обмазываются Соловьевым и ложаться спать
Любимом обоссаном
Примитивный Влад
обмазались, так сказать
СК вообще со всеми делами разобрался, получается? Раз теперь принимается за шутки про говно.
Охуенная работа - доёбываться до шуток. Сидит же этот биомусор там и за какую-то зарплату вот такой хуйнёй занимается. Боже мой.
В США про черных пошути.
Если есть известный прецедент вызова в США человека в прокуратуру из-за шутку про чёрного, то пожалуйста ссылку на новость.
Для начала контекст шутки узнай.
Существенный
Я узнал. Оправдание шутки притянуто за мелкие яйчишки, она стоит народнго порицания, но не юридического.
Не стоит, он говорил о стереотипах русских про людей с Кавказа.
Существенный
А теперь пересмотри видео и войди в класс, как положено.
Яркий каякер
напомни, пожалуйста, ты в армии служил?
Я весь его рассказ про эту хуйню смотрел, шуткой не оскорбляюсь, она не обидная
Существенн
Меня тоже шутка не оскорбила, но это хуёвая шутка, высосаная из того, что нельзя называть.
Просто напоминаю, что за слова судить не должны.
Смотря в каком виде это оскорбление имело место
Существенный
Вот если человек верит, что Бога нет, а вокруг храмы-храмы-храмы...
Люди, которые на каждом углу кричат о том, что бога нет, нет уж и далеко ушли от тех, кто кричит об обратном. Вера и в то и в другое должна быть в меру. Не думаю, что обычного человека, идущего по городу, смущает именно количество храмов на пути
Существенн
Я вообще агностик, наблюдаю, как люди с одной и другой стороны в друг друга бросаются какашками из-за догадок о существовании Бога, хотя могли бы делом заняться.
«Экспертиза нашла в его шутке признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а в его монологе — признаки пропаганды «неполноценности русских».»
А в речи той бабищи, что детей с ДЦП не хотела пускать на детскую площадку они никакие нарушения не нашли?
Ребята, предлагаю всем сочувствующим начать флешмоб "Я/Мы обосранные матрасы!" в поддержку бедного комика! Только вместе мы добьемся справедливости и права называться обосранными матрасами
Я в афиге вообще с тех, кто защищает этого стендапера. Про вас же прямо сказали, что вы обмазываетесь говном перед сном (и не надо упирать на слово "якобы", там весь этот кусок по сути хейт-спич). Неужели настолько плевать на себя
Дисклеймер в начале, но ебанутым нет покоя
Мысль о том, что похороны Соловьева скорее всего будут происходить на моём веку это единственное, что мотивирует меня ввести здоровый образ жизни.
С русскими лучше дел не иметь получается?
Почему лучше не иметь дел с русскими?
Похоже следующие после журналистов будут стэндаперы и юмористы 🤦 пиздец
Существенный Данила
Хованского можно считать за юмориста?
дайте ссыль на шутку
нашел ссылку в предыдущей новости:
Будет теперь головой думать
Пропаганда неполноценности русских
Расчехляем список из 20 признаков определенной государственной идеологии
А раньше бы загребли по 282 УК РФ, а сейчас только административная статья. Не так все печально в Российском государстве.
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