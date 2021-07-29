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Новости
Артём Мазанов

Комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру из-за шутки про русских и матрас с фекалиями Статьи редакции

Поводом для проверки стал монолог Мирзализаде о сложностях, с которыми сталкиваются не славяне при поиске жилья.

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Экспертиза нашла в его шутке признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а в его монологе — признаки пропаганды «неполноценности русских». Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на источник, о вызове комика в прокуратуру также рассказал собеседник РИА Новости.

Телеграм-канал 112 уточнил, что комика подозревают в административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Мирзализаде вручили постановление о явке в прокуратуру после того, как он приехал в Москву из Минска. В отношении комика административных дел пока не возбуждали.

1 марта в соцсетях опубликовали выпуск юмористического импровизационного шоу «Разгоны» с участием Мирзализаде, где в том числе затронули тему ксенофобии в России. Комик рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.

После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о…
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить…
tjournal.ru

#новости #стендап

76 76 комментариев
16
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Владислав Микк

30

На выпуск обратили внимание телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв

Да кто бы сомневался

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pashazaur

Владислав
18

Вспомни говно - вот и оно

Ответить

Eugene Gultyaev

Владислав
14

Русские обмазываются Соловьевым и ложаться спать

Ответить

Интеллектуальный космос

Eugene
2

И в чем ты не прав? )

Ответить

ОСА

Владислав
6

Соловью не понравилось как отозвались о его матрасе

Ответить

Антон Лисин

ОСА
2

 Любимом обоссаном 

Ответить

Денис Сенькин

Антон
1

Задавал стиль всему дому

Ответить

ОСА

Антон
0

В данном случае обосранном

Ответить

Примитивный Влад

Владислав
2

обмазались, так сказать

Ответить

Владислав Микк

Примитивный
3
Ответить

Smaug The Terrible

Владислав
0

Любители обмазываться

Ответить

Eugene Gultyaev

17

СК вообще со всеми делами разобрался, получается? Раз теперь принимается за шутки про говно.

Ответить

Владимир Стародубов

Eugene
3
Ответить

Alexander the Nth

14

Охуенная работа - доёбываться до шуток. Сидит же этот биомусор там и за какую-то зарплату вот такой хуйнёй занимается. Боже мой.

Ответить

Alexander Revan

Alexander
–10

В США про черных пошути.

Ответить

Alexander the Nth

Alexander
10

Если есть известный прецедент вызова в США человека в прокуратуру из-за шутку про чёрного, то пожалуйста ссылку на новость.

Ответить

Максим Баяндин

Alexander
0

Для начала контекст шутки узнай. 

Ответить

Существенный

Максим
–2

Я узнал. Оправдание шутки притянуто за мелкие яйчишки, она стоит народнго порицания, но не юридического.

Ответить

Дима Щербаков

Существ…
2

Не стоит, он говорил о стереотипах русских про людей с Кавказа.

Ответить

Существенный

Дима
0

А теперь пересмотри видео и войди в класс, как положено.

Ответить

Яркий каякер

Существ…
0

напомни, пожалуйста, ты в армии служил?

Ответить

Существенн

Яркий
0

Да. И шо?

Ответить

Дима Щербаков

Существ…
0

Я весь его рассказ про эту хуйню смотрел, шуткой не оскорбляюсь, она не обидная

Ответить

Существенн

Дима
0

Меня тоже шутка не оскорбила, но это хуёвая шутка, высосаная из того, что нельзя называть.

Ответить

Грустная Псина

9

и в чем он неправ?

Ответить

мЕдь

4

Просто напоминаю, что за слова судить не должны.

Ответить

Рыжий

мЕдь
–2

Просто напоминаю, что словами не разбрасываются и за них отвечают

Ответить

мЕдь

Рыжий
4

Ну если по понятиям.

Ответить

Рыжий

мЕдь
0

Нет, если по закону 

Ответить

мЕдь

Рыжий
2

Должны сажать за оскорбление чувств верующих? Как оно по закону.

Ответить

Рыжий

мЕдь
0

Вообще неплохая идея. Реализация у нас не очень, больше инструмент репрессивный. Но вообще хорошо, что начали брать западный опыт законотворчества 

Ответить

Necronomicon

мЕдь
0

Смотря в каком виде это оскорбление имело место

Ответить

Существенный

Necrono…
0

Вот если человек верит, что Бога нет, а вокруг храмы-храмы-храмы...

Ответить

Necronomic

Существ…
0

Люди, которые на каждом углу кричат о том, что бога нет, нет уж и далеко ушли от тех, кто кричит об обратном. Вера и в то и в другое должна быть в меру. Не думаю, что обычного человека, идущего по городу, смущает именно количество храмов на пути

Ответить

Существенн

Necrono…
2

Я вообще агностик, наблюдаю, как люди с одной и другой стороны в друг друга бросаются какашками из-за догадок о существовании Бога, хотя могли бы делом заняться.

Ответить

мЕдь

Существ…
0

Напомнило.

Ответить

Существенн

мЕдь
0

Радикалы - они такие, да. "Кто не с нами - тот против нас"

Ответить

Руденко Сергей

4

«Экспертиза нашла в его шутке признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а в его монологе — признаки пропаганды «неполноценности русских».»

А в речи той бабищи, что детей с ДЦП не хотела пускать на детскую площадку они никакие нарушения не нашли?

Ответить

Андрей Охапкин

Руденко
0

Ей тоже занимаются 

Ответить

Трансгендолёт

1

Ребята, предлагаю всем сочувствующим начать флешмоб "Я/Мы обосранные матрасы!" в поддержку бедного комика! Только вместе мы добьемся справедливости и права называться обосранными матрасами

Ответить

Дядя Серёжа

Трансгендолёт
0

 Не зарывай талант, тебе в стендап прямая дорога!

Ответить

Рыжий

–1

Я в афиге вообще с тех, кто защищает этого стендапера. Про вас же прямо сказали, что вы обмазываетесь говном перед сном (и не надо упирать на слово "якобы", там весь этот кусок по сути хейт-спич). Неужели настолько плевать на себя

Ответить

Дима Щербаков

Рыжий
0

Ты ещё и рыжий

Ответить

Интеллектуальный космос

3

А они и не спали )

Ответить

Примитивный Влад

1

выпуск юмористического импровизационного шоу «Разгоны»

(!)

Ответить

ОСА

Примитивный
3

Дисклеймер в начале, но ебанутым нет покоя

Ответить

Слава Инженеров

ОСА
2

Валерий путин и подал иск

Ответить

Интеллектуальный космос

2

- Вы продоёте идраков? - Нет, просто показываю.

Ответить

Соколов Андрей

2

Оказывается хуесосить нельзя не только тожероссиян. 

Ответить

Эльдар Аватов

2

Мысль о том, что похороны Соловьева скорее всего будут происходить на моём веку это единственное, что мотивирует меня ввести здоровый образ жизни.

Ответить

Рыжий

1

Стрелочка повернулась наконец-то

Ответить

Мистер Блондин

1

С русскими лучше дел не иметь получается?

Ответить

Кислотный беспилотник

Мистер
1

Почему лучше не иметь дел с русскими?

Ответить

Мистер Блондин

Кислотный
0

Сам пытаюсь выяснить

Ответить

Яркий каякер

Мистер
1

как хорошо, что мы не русские😎

Ответить

Голубой корабль

Мистер
0

Подложат свинью (xxla) 

Ответить

Nike Kolder

1

Похоже следующие после журналистов будут стэндаперы и юмористы 🤦 пиздец

Ответить

Интеллектуальный космос

Nike
1

Просто придут к Дудю и там будут ловить, двух зайцев.

Ответить

Рыжий

Nike
0

Так уже давно. Меддисону пришлось из страны бежать, например

Ответить

Существенный Данила

Nike
0

Хованского можно считать за юмориста?

Ответить

Интеллектуальный космос

Существенный
0

Да нет наверное.

Ответить

Научно-Технический браслет

1

Завели дело о разглашении государственной тайны.

Ответить

Владислав Нечаев

0

какая же хорошая шутка, раз такой резонанс)

Ответить

кир шумов

–1

Четвертовать и не разбираться, сколько можно терпеть мнения черножопых!?

Ответить

Metalcoreman

0

дайте ссыль на шутку

Ответить

Alex V

Metalcoreman
2

нашел ссылку в предыдущей новости:

https://youtu.be/nyV7dVC5WRw?t=1484

Ответить

Владислав Нечаев

Metalcoreman
1

ищи тут, таймкод не знаю
https://youtu.be/QGqdY6GiHb0

Ответить

Владислав Микк

Metalcoreman
0

там привели цитату

Ответить

Zero-one-one

–2

Будет теперь головой думать

Ответить

Существенный Данила

Zero-one-one
1

Ой-ли?

Ответить

Пётр Козлов

0

Пропаганда неполноценности русских

Расчехляем список из 20 признаков определенной государственной идеологии

Ответить

Дядя Серёжа

0

Шендерович тоже обратил внимание, но тактично промолчал.

Ответить

Anton Isanov

0

господи, ну какие убогие, а

Ответить

Мария Казакова

0

Пиздец им заняться нечем, позорище

Ответить

Елизавета Михайлова

–1

А раньше бы загребли по 282 УК РФ, а сейчас только административная статья. Не так все печально в Российском государстве.

Ответить

Сергей Сергеич

–1

Суки, отстаньте от комика.

Ответить

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