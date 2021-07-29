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Новости
Яна Ломакина

Правительство запланировало ввести в российских вузах программы по киберспорту Статьи редакции

Создать их предложил «Ростелеком».

27 27 комментариев
953 просмотров
Фото Александра Гальперина / РИА «Новости»

Власти хотят к декабрю 2022 года ввести в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую 23 июля утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.

Предполагается, что программы также будут включать курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов.

Финансирование проекта до 2024 года оценили в 17,6 миллиарда рублей (8,6 миллиарда — из федерального бюджета). Сколько именно денег уйдёт на киберспортивные дисциплины, не уточняется.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что ввести в вузах программы по киберспорту предложил «Ростелеком». В компании считают, что «компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности».

«Ростелеком» отметил, что киберспортивные дисциплины есть в иностранных вузах: например, курсы по игре StarCraft проводят в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском университете и Нью-Йоркском университете. По словам представителя киберспортивного холдинга ESforce в России Ярослава Мешалкина подобные программы есть в каждом пятом вузе мира.

В Федерации компьютерного спорта России рассказали «Коммерсанту», что организация уже сотрудничает с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве. Планируют начать работать с НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Тамбовским госуниверситетом и другими.

В 2016 году министерство спорта России признало киберспорт отдельной дисциплиной. В 2019 году Институт развития интернета (ИРИ) предлагал включить в школьную программу уроки по компьютерным играм, по которым проводят турниры и международные чемпионаты (например, Dota 2, Minecraft и FIFA), но Минпросвещения отказалось.

#новости #киберспорт #образование

27 27 комментариев
2
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27 комментариев
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Соответствующий алмаз

7

Который год уже дрочат этот инфоповод?

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Андрей Охапкин

Соответствующий
5
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Непонятный спрей

3

дебильная идея, школьники только отупеют

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Яркий каякер

Непонятный
2

куда тупее??

Ответить

Душевный Влад

Яркий
5

тикток задал высокую планку ?

Ответить

Madao

Непонятный
0

Почему? 

Ответить

Непонятный спрей

Madao
0

потому что от игр тупеют

Ответить

Душевный Влад

3

Правительство запланировало ввести в российских вузах рекламу игровых облачных сервисов ростелекома под видом программ по киберспорту

Ответить

Душевный Влад

Душевный
1

говорю как выпускник СибГУТИ, а наш ВУЗ финансировался от Ростелекома, подобные "идеи" РТ периодически вбрасывает , еще в нулевые все это было. по факту даже ни одного турнира не было

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Smaug The Terrible

3

Очередной высер перед выборами. Ничего не введут. Скорее, осенью после выборов запретят какие-то игры под предлогом пропаганды насилия или оскорбления чувств верующих. В комментах как обычно вылезет куча реакционеров, которые расскажут, что от игр тупеют, пара подпевал, которые будут хвалить стержень Пу за прорывные инициативы.
Ничего не меняется на ТЖ

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Грустная Псина

1

По лахтаботству.

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Р О Б А Т

0

Вообще на учёбу хуй забьют

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Суровый корабль

0

А что думают обитатели соседнего сайта?

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Феминизм здорового человека

Суровый
1

да пшли они нахуй бгг

Ответить

Распространенный супер_стар

0

 «компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности»

хорошая идея, надо продвигать это

Ответить

Андрей Охапкин

Распространенный
–1

Зачем, чтобы дети играли в доку 2 и учились вырывать кишки? А потом ещё в университет с оружием придут

Ответить

Распространенный супер_стар

Андрей
0

ты хоть знаешь что Гросс-Днепров умер?

Ответить

Андрей Охапкин

Распрос…
0

Не знал. F

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Можно мне вторую вышку, но по первому Стáрику?

Ответить

Maksim Derkach

0

пойду заочно

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Максим Шпилёв

0

Молодёжная программа перед выборами

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Феминизм здорового человека

Максим
0

но ведь молодёжи либо выборы до пизды, либо их не купить такой хуйней....

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тим тим

0

- Так, Иванов, четвёрка тебе, когда на B заходили смоук не дал, поэтому четыре

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Danil Oputin

0

Будет, если что, на кого свалить вину после какого-нибудь скулшутинга

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Ra

0

Кафедра Киберспорта и факультеты Rush B и  Sooka Blyat'

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alien inс.

0

Власти: 
 Именно в сфере Интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия «желательный и нежелательный контент», — сказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Тоже власти: 
компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности

Башкин предложил усилить контроль за…
Контроль за содержанием компьютерных игр необходимо усилить, так как насилие в них ведёт к…
www.pnp.ru
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Seon

0

Как будто в вузах мало бесполезных программ

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