Правительство запланировало ввести в российских вузах программы по киберспорту Статьи редакции
Создать их предложил «Ростелеком».
Власти хотят к декабрю 2022 года ввести в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую 23 июля утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.
Предполагается, что программы также будут включать курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов.
Финансирование проекта до 2024 года оценили в 17,6 миллиарда рублей (8,6 миллиарда — из федерального бюджета). Сколько именно денег уйдёт на киберспортивные дисциплины, не уточняется.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что ввести в вузах программы по киберспорту предложил «Ростелеком». В компании считают, что «компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности».
«Ростелеком» отметил, что киберспортивные дисциплины есть в иностранных вузах: например, курсы по игре StarCraft проводят в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском университете и Нью-Йоркском университете. По словам представителя киберспортивного холдинга ESforce в России Ярослава Мешалкина подобные программы есть в каждом пятом вузе мира.
В Федерации компьютерного спорта России рассказали «Коммерсанту», что организация уже сотрудничает с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве. Планируют начать работать с НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Тамбовским госуниверситетом и другими.
В 2016 году министерство спорта России признало киберспорт отдельной дисциплиной. В 2019 году Институт развития интернета (ИРИ) предлагал включить в школьную программу уроки по компьютерным играм, по которым проводят турниры и международные чемпионаты (например, Dota 2, Minecraft и FIFA), но Минпросвещения отказалось.
Яркий каякер
куда тупее??
Почему?
Душевный Влад
говорю как выпускник СибГУТИ, а наш ВУЗ финансировался от Ростелекома, подобные "идеи" РТ периодически вбрасывает , еще в нулевые все это было. по факту даже ни одного турнира не было
Очередной высер перед выборами. Ничего не введут. Скорее, осенью после выборов запретят какие-то игры под предлогом пропаганды насилия или оскорбления чувств верующих. В комментах как обычно вылезет куча реакционеров, которые расскажут, что от игр тупеют, пара подпевал, которые будут хвалить стержень Пу за прорывные инициативы.
Ничего не меняется на ТЖ
Зачем, чтобы дети играли в доку 2 и учились вырывать кишки? А потом ещё в университет с оружием придут
Распространенный супер_стар
ты хоть знаешь что Гросс-Днепров умер?
Молодёжная программа перед выборами
но ведь молодёжи либо выборы до пизды, либо их не купить такой хуйней....
Власти:
Именно в сфере Интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия «желательный и нежелательный контент», — сказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
Тоже власти:
компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности