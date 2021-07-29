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Суд впервые оштрафовал Google за отказ локализовать данные российских пользователей в России Статьи редакции

Сумма штрафа составила три миллиона рублей.

Мировой суд Таганского района Москвы вынес Google штраф в размере трёх миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний до конца мая предоставить документы о том, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей проводится на территории России. До 1 июля Facebook, Twitter и Google должны были локализовать данные.

В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ждёт ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.

С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новости #google #роскомн

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32 32 комментария
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Земельный череп

7

Гугл это такая тощая титька из которой иногда можно подбежать и соснуть ченить по быстрому

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мЕдь

Земельный
4

тощая

Всем бы такую тощую.

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Bibba La Bibba

Земельный
1

Иногда и задержаться можно, если домик достроить нужно 

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Нравственный волк

Земельный
0

Зачем ты вернулся??

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Smaug The Terrible

Нравственный
1

Чтобы ты мог подбежать и соснуть по-быстрому

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Интеллектуальный космос

4

Когда Яндекс локализует данные россиян на голландский?

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Феминизм здорового человека

Интеллектуальный
3

штурвал?

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Purr

Феминизм
0

Печь 😏

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Виталий Иванович Иванов

1

Не порадует меня бан Google’a в юрисдикции РФ. Ибо у меня есть система рекомендаций, настроенная за ≈ двадцать лет. А ещё не вижу годную альтернативу YouTube’у. Ну и, могут всплыть ещё какие-то неочевидные сейчас неприятности вроде отключения сервисов Google’a. 🤨

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Феминизм здорового человека

Виталий
1

можно положить на всё это хуй и поднять впн, но трафика потребуется несоизмеримо больше для пользования гуглом/тытубом. К тому же, блокировка гугла явно дичайше поднимет спрос на впн/впс, из-за чего и цены вскочат. Сейчас иногда можно даже бесплатно на год сервак себе поднять.

могут всплыть ещё какие-то неочевидные сейчас неприятности вроде отключения сервисов Google’a

как минимум авторизация на всяких сайтах типа тж

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Виталий Иванович Иванов

Феминизм
0

поднять ВПН

Ща изредка юзаю TOR, привязанный к AdGuard’у. Весьма сподручно. Но скорость нестабильная. Да и напрягает эта вошкотня, когда она регулярная и систематическая (как это было с Telegram’ом). Ну и, РКН не давит подушку, чёт там сё время совершёнствует. 🤨

сервак себе поднять

Не, я таким заниматься не стану, не мой формат. 🤷🏼‍♂️

авторизация на всяких сайтах типа ТЖ

Ну, вот есть у меня эскалирующееся тревожное предвкушение… 🤢🤦🏼‍♂️

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Феминизм

Виталий
0

Да и напрягает эта вошкотня

ну вот чтобы вошкотнёй не заниматься и поднимается свой сервак, к которому можно прикрутиться через расширение, которое будет автоматом гнать через проксю определённые домены. Это надо покурить в течение какого-то времени, но жизнь облегчает

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Интеллектуальный космос

Виталий
1

Шрифты, зеркала jQuery и т.п. как минимум.

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Smaug The Terrible

Виталий
0

Да пускай отключают. Может тогда до россиян доходить начнет. А если не начнет, то туда им и дорога.

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TJaba

1

А если через Госуслуги оплачивать, будет 50% скидка?🤔

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Феминизм здорового человека

TJaba
0

слабо выбить у гугла квитанцию и оплатить за них??

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Феминизм здорового человека

Феминизм
1

скинемся бедному государству за свое светлое интернет будущее

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TJaba

Феминизм
0

Не вопрос, и так кидаю им по 169 рублей ежемесячно, пусть чуть-чуть подождут

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Душевный Влад

1

доход за 18 минут

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мЕдь

0

Какие у нас скромные штрафы, в родной для гугла стране с них три шкуры бы содрали, а не ляма.

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Феминизм здорового человека

мЕдь
0

продешевили да
ща почитают комменты и прокачают законодательство

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Душевный Влад

Феминизм
0

да погоди ты , гугл прям побежал сразу в сберкассу оплачивать

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Андрей Охапкин

Душевный
1

Пусть мне на карту скинут, я передам

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Феминизм

Душевный
0

надеюсь путин заблокирует пиндосский гугл нахуй к чертям собачим

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Душевный Влад

Феминизм
1

и доверит это профессионалам из ркн , лучшие блокираторы только у нас !!!!1

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Душевный Влад

Душевный
1

а лучше пусть сразу 127.0.0.1 заблокирует

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Феминизм

Душевный
1

мммм локалхост

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Душевный

Феминизм
0

усилить мощности блокировок по этому адресу!!!

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Феминизм

Душевный
1

какой же майнкрафт тупой, коннектился к своему же серверу и он не смог в localhost
Я искренне не понимал в течение 10 минут какова хуя

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мЕдь

Феминизм
0

Давно это практикуют. Когда-то на 100к штрафовали. Спасибо нам комментаторам.

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Alexander Golovnin

мЕдь
0

Это первый, последующие от 8млн 

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Артур Логвинов

0

Давно локализовал, а когда из рашки уезжаешь на год или больше, приходит соответственное письмо, что данные были перенесены из России в страну Х. 

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