Суд впервые оштрафовал Google за отказ локализовать данные российских пользователей в России Статьи редакции
Сумма штрафа составила три миллиона рублей.
Мировой суд Таганского района Москвы вынес Google штраф в размере трёх миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».
В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний до конца мая предоставить документы о том, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей проводится на территории России. До 1 июля Facebook, Twitter и Google должны были локализовать данные.
В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ждёт ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
Нравственный волк
Зачем ты вернулся??
Не порадует меня бан Google’a в юрисдикции РФ. Ибо у меня есть система рекомендаций, настроенная за ≈ двадцать лет. А ещё не вижу годную альтернативу YouTube’у. Ну и, могут всплыть ещё какие-то неочевидные сейчас неприятности вроде отключения сервисов Google’a. 🤨
можно положить на всё это хуй и поднять впн, но трафика потребуется несоизмеримо больше для пользования гуглом/тытубом. К тому же, блокировка гугла явно дичайше поднимет спрос на впн/впс, из-за чего и цены вскочат. Сейчас иногда можно даже бесплатно на год сервак себе поднять.
могут всплыть ещё какие-то неочевидные сейчас неприятности вроде отключения сервисов Google’a
как минимум авторизация на всяких сайтах типа тж
поднять ВПН
Ща изредка юзаю TOR, привязанный к AdGuard’у. Весьма сподручно. Но скорость нестабильная. Да и напрягает эта вошкотня, когда она регулярная и систематическая (как это было с Telegram’ом). Ну и, РКН не давит подушку, чёт там сё время совершёнствует. 🤨
сервак себе поднять
Не, я таким заниматься не стану, не мой формат. 🤷🏼♂️
авторизация на всяких сайтах типа ТЖ
Ну, вот есть у меня эскалирующееся тревожное предвкушение… 🤢🤦🏼♂️
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Да пускай отключают. Может тогда до россиян доходить начнет. А если не начнет, то туда им и дорога.
А если через Госуслуги оплачивать, будет 50% скидка?🤔
слабо выбить у гугла квитанцию и оплатить за них??
скинемся бедному государству за свое светлое интернет будущее
Какие у нас скромные штрафы, в родной для гугла стране с них три шкуры бы содрали, а не ляма.
продешевили да
ща почитают комменты и прокачают законодательство
да погоди ты , гугл прям побежал сразу в сберкассу оплачивать
и доверит это профессионалам из ркн , лучшие блокираторы только у нас !!!!1
Душевный Влад
а лучше пусть сразу 127.0.0.1 заблокирует
Давно локализовал, а когда из рашки уезжаешь на год или больше, приходит соответственное письмо, что данные были перенесены из России в страну Х.