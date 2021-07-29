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Новости
Яна Ломакина

Художники из Екатеринбурга выпустили комикс про героя уральской городской легенды — кыштымского гуманоида Алёшеньку Статьи редакции

Деньги на издание собрали с помощью краудфандинга.

3 3 комментария
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Фото из группы Metamodern Comics во «ВКонтакте»

Екатеринбургские художники из творческого объединения Metamodern Comics Саша Панцирь и Сергей Антипин выпустили в продажу комикс про кыштымского карлика — гуманоида Алёшеньку, которого якобы нашли в 1996 году в Челябинской области. Об этом авторы написали в своей группе во «ВКонтакте».

Бывают градообразующие предприятия, а бывают градообразующие персонажи. Кыштымский карлик — один из таких чуваков, который выделил город на карте России.

Саша Панцирь
один из авторов комикса
Эскиз комикса «Кыштымский Карлик» Фото из группы Metamodern Comics во «ВКонтакте»

По сюжету комикса, молодой художник приезжает в город Кыштым к своей девушке. В дом, где они живут, после трёхдневного отсутствия возвращается соседка Тамара Просвирина. Она приносит странное существо, похожее на гуманоида, и называет его сыночком. Молодые люди пытаются выяснить, откуда тот взялся. В городе также появляется профессионально владеющий боевыми искусствами мужчина со спецоборудованием. Он очень интересуется находкой Просвириной. В развитии событий также участвуют местные бандиты и следователь майор Бендлин.

Эта история основана на реальных событиях. В 90-е годы неизвестное существо было обнаружено в провинциальном городе Кыштым. До сих пор идут споры о том, кто же это был: гуманоид? подземный житель? мутировавший ребенок? Мы как раз относимся к тем, на кого история о карлике произвела большое впечатление. И в комиксе мы рассказали нашу версию событий.

авторы комикса
Саша Панцирь и Сергей Антипин показывают эскизы комикса на фестивале памяти кыштымского карлика Фото ЕАН
Эскиз комикса «Кыштымский Карлик» Фото 1odl.ru 

В комиксе «Кыштымский Карлик» 92-страницы. Деньги на печать авторы за месяц собрали через краудфандинг.

История о кыштымском карлике-гуманоиде Алёшеньке родилась в 1996 году. Тогда пенсионерка Тамара Просвирина, страдающая психическим заболеванием, нашла странное существо на кладбище в поселке Каолиновый под Кыштымом. Она кормила «инопланетное создание» преимущественно молоком и конфетами.

Пенсионерка рассказала об Алёшеньке своим соседям, а те сообщили о её поведении врачам, и женщину госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Якобы после этого гуманоид умер от голода. Позже его труп украл местный житель Владимир Нуртдинов. С тех пор местонахождение карлика неизвестно.

В Екатеринбурге каждый год проходит фестиваль памяти гуманоида «Алёшенька Fest». На нем собираются люди, изучающие феномен карлика, и креативщики, вдохновлённые этой историей.

#новости #комиксы #регионы

3 3 комментария
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Душевный Влад

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На нем собираются люди, изучающие феномен карлика, и креативщики, вдохновлённые этой историей.

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Le Petit Train Jaune

1

Помню, в детстве читал бабушкины газеты и крайне сопереживал происходившему с Алёшенькой. А тут вон - продолжение сериала. Только третий сезон Твин Пикс пришлось ждать дольше 

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Грустная Псина

0

Передвижной пункт вакцинации выехал в Кыштым.

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