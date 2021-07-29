Художники из Екатеринбурга выпустили комикс про героя уральской городской легенды — кыштымского гуманоида Алёшеньку Статьи редакции
Деньги на издание собрали с помощью краудфандинга.
Екатеринбургские художники из творческого объединения Metamodern Comics Саша Панцирь и Сергей Антипин выпустили в продажу комикс про кыштымского карлика — гуманоида Алёшеньку, которого якобы нашли в 1996 году в Челябинской области. Об этом авторы написали в своей группе во «ВКонтакте».
По сюжету комикса, молодой художник приезжает в город Кыштым к своей девушке. В дом, где они живут, после трёхдневного отсутствия возвращается соседка Тамара Просвирина. Она приносит странное существо, похожее на гуманоида, и называет его сыночком. Молодые люди пытаются выяснить, откуда тот взялся. В городе также появляется профессионально владеющий боевыми искусствами мужчина со спецоборудованием. Он очень интересуется находкой Просвириной. В развитии событий также участвуют местные бандиты и следователь майор Бендлин.
В комиксе «Кыштымский Карлик» 92-страницы. Деньги на печать авторы за месяц собрали через краудфандинг.
История о кыштымском карлике-гуманоиде Алёшеньке родилась в 1996 году. Тогда пенсионерка Тамара Просвирина, страдающая психическим заболеванием, нашла странное существо на кладбище в поселке Каолиновый под Кыштымом. Она кормила «инопланетное создание» преимущественно молоком и конфетами.
Пенсионерка рассказала об Алёшеньке своим соседям, а те сообщили о её поведении врачам, и женщину госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Якобы после этого гуманоид умер от голода. Позже его труп украл местный житель Владимир Нуртдинов. С тех пор местонахождение карлика неизвестно.
В Екатеринбурге каждый год проходит фестиваль памяти гуманоида «Алёшенька Fest». На нем собираются люди, изучающие феномен карлика, и креативщики, вдохновлённые этой историей.
Помню, в детстве читал бабушкины газеты и крайне сопереживал происходившему с Алёшенькой. А тут вон - продолжение сериала. Только третий сезон Твин Пикс пришлось ждать дольше