На модуле «Наука» на МКС незапланированно включились двигатели. Их удалось отключить спустя 20 минут Статьи редакции
Модуль пристыковался к станции несколько часов назад.
Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил Центру управления полётами, что на новом модуле «Наука» незапланированно включились двигатели. Модуль состыковался с модулем «Звезда» сегодня в 16:30, пишет РИА «Новости». Это подтвердили в NASA.
- Включение двигателей нового модуля изменило угол наклона МКС на 45 градусов. Чтобы компенсировать возмущение от двигателей «Науки», пришлось включить двигатели модуля «Звезда». Но они не справились и через несколько минут команде сказали переключиться на «Прогресс».
- Спустя около 20 минут двигатели модуля удалось отключить.
- Экипаж попросили осмотреть поворотный шарнир Solar Alpha правого борта (SARJ) в поисках возможных обломков или льда. Признаков повреждения МКС не обнаружили. Все системы работают в штатном режиме.
- Центры управления полётами России и NASA обсуждают следующие шаги.
- Экипаж МКС сегодня приостановит обычные работы из-за ситуации с модулем «Наука», сообщили в NASA.
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС сегодня в 16:29:10. Это первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет. «Наука» заняла место стыковочного модуля «Пирс», который отсоединили от станции и утопили в Тихом океане 26 июля.
Осталось в этом году только наебнуть МКС
Нравственный волк
Сообщение удалено
Как вообще можно доверять человеку с анимешной аватаркой?
Маленький дым
Навальный лично летал на МКС и вшивал туда вирус запуска модулей. Он летал именно туда, а не в Германию. Дело раскрыто. Держите медаль!
Распространенный супер_стар
что за херню ты всюду пишешь? тебе делать нехер что ли?
Это один из моих любимых юзеров а ты никто
Распространенный
ну комнату себе снимите тогда, че сюда тащить
Тебя забыли спросить на свободном сайте
Чеченский магнит
хаха свободном лол
Сообщение удалено
Сообщение удалено
поскольку на прямые вопросы ты написал очередную херню, я повторю
что за херню ты всюду пишешь? тебе делать нехер что ли?
Распространенный
Тебя забыли спросить на свободном сайте
хаха свободном лол
Откуда украинцам знать что такое свобода
Раздалось со стороны Казахстана
Мы испокон веков привольно живём на степных просторах
Распростра
у меня пра-пра-деда раскулачили на степных просторах
Сообщение удалено
Академик каких наук вы?
Какая гадость. Такую важную новость засрали. Вам не стыдно?
@кто это
«Сладкийполуденныйсонныйпаралич» еще известен как: «NATO Liberator Soldier», «московский школьник», «листочек», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «Жёлтый Березовый Лист», «Саша», «legodetalka», «грязь из-под ногтей», «лесточик», «Степан Андрiйович Бандера», «Столярный верстачок BOSCH», «хороший человек», «гнидапостельныйклопгадмразбвош»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
отлично, академических знаний хватило ответить на половину вопроса. продолжим
тебе делать нехер что ли?
Нравственн
Сообщение удалено
Распростра
депрессия - болезнь по МКБ которая лечится медикаментозно.
посоветуйтесь с врачом
Он типо писал свои сообщения основываясь на своих академических знаниях. Академик ёптыть.
Виноватый украинец
Где ты живёшь?
Сообщение удалено
Да даже не страшно, что бывают ошибки, они у всех бывают (и российскую космонавтику этот инцидент не опозорит), страшно что вместо простых извинений щяс роскосмос придумает и скажет своим ртом такую хуйню, что испанский стыд, начавшись под стенами Кремля завтра в ужасе достигнет берегов Камчатки
А уже:
В пресс-службе "Роскосмоса" инцидент с двигателями модуля "Наука" объяснили работой с остатками топлива. "Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сообщили в госкорпорации.
Хорошо хоть не «Произошел хлопок в топливной системе, начался отрицательный рост управляемости станции»
Модуль @Сергей Звезда
Я оценил, спасибо
Чистый франт
Каково, когда наука в тебе начинает незапланировано газовать?
Ща он станцию утопит нахуй))
Вы под подозрением
Я-то при чём
На наш Байконур полезли небось
Байконур наш
Дурацкий
Ты казах
Нет
Не ты
Я про него и пишу
@Яна Ломакина тебя привязали к батарее и заставили сделать такой ник?
Верни прошлый.....
Кто бы сомневался
Но закладки на планшете у тебя так и не работают, какой же ты тогда умный
Пик 37,7 сегодня с утра, щас 37,0
Плечо болит в месте укола, башка побаливает (особенно если резко дергаться), глаза тоже
Мышцы и суставы периодически выебываются, но только если после продолжительного лежания на диване
Вчера подташнивало, ну и по аналогии с прививкой от гриппа после самого укола как после косяка, расслабон в мышцах
@Сладкийполуденныйсонныйпаралич а шо случилось?
Нравственный волк
перед мамой стыдно
Комментарий удален
о Москвы, иди послушай
Хакнуть МКС интересно могут?
Они в Роскосмос таджиков нанимают для работы? Или студентов? Сколько же с ней проблем, из последнего только: не прикрыли датчики, проебалисб с выведением на орбиту МКС, а теперь ещё и двигатели на автомате включились без спроса.