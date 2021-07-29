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Новости
Яна Ломакина

На модуле «Наука» на МКС незапланированно включились двигатели. Их удалось отключить спустя 20 минут Статьи редакции

Модуль пристыковался к станции несколько часов назад.

138 138 комментариев
3570 просмотров

Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил Центру управления полётами, что на новом модуле «Наука» незапланированно включились двигатели. Модуль состыковался с модулем «Звезда» сегодня в 16:30, пишет РИА «Новости». Это подтвердили в NASA.

NASA @NASA
Following this morning's docking of the Nauka module to the @Space_Station, the module's thrusters started firing at 12:45pm ET inadvertently and unexpectedly, moving the station 45 degrees out of attitude. Recovery operations have regained attitude and the crew is in no danger: https://t.co/jFlDZD7ZHp
  • Включение двигателей нового модуля изменило угол наклона МКС на 45 градусов. Чтобы компенсировать возмущение от двигателей «Науки», пришлось включить двигатели модуля «Звезда». Но они не справились и через несколько минут команде сказали переключиться на «Прогресс».
Chris G - NSF @ChrisG_NSF
Zvezda's systems picked up the issue and tried to correct, but this attitude correction maneuver was quickly switched to Progress. 3/x
  • Спустя около 20 минут двигатели модуля удалось отключить.
Liam Kennedy @liamkennedy
"back in control - rates are stable". @NASA_Johnson MCC..... Nice to hear. Also update on NASA TV right now https://t.co/6CKFuAAghl
  • Экипаж попросили осмотреть поворотный шарнир Solar Alpha правого борта (SARJ) в поисках возможных обломков или льда. Признаков повреждения МКС не обнаружили. Все системы работают в штатном режиме.
  • Центры управления полётами России и NASA обсуждают следующие шаги.
  • Экипаж МКС сегодня приостановит обычные работы из-за ситуации с модулем «Наука», сообщили в NASA.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС сегодня в 16:29:10. Это первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет. «Наука» заняла место стыковочного модуля «Пирс», который отсоединили от станции и утопили в Тихом океане 26 июля.

#космос #россия #мкс #роскосмос #происшествия #новости

138 138 комментариев
30
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138 комментариев
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Артём Мазанов

84

Осталось в этом году только наебнуть МКС

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Нравственный волк

Артём
6

Сообщение удалено

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мЕдь

Нравственный
24

Как вообще можно доверять человеку с анимешной аватаркой?

Ответить

Кирилл

мЕдь
6

Это хороший вопрос

Ответить

Маленький дым

Нравственный
14

Навальный лично летал на МКС и вшивал туда вирус запуска модулей. Он летал именно туда, а не в Германию. Дело раскрыто. Держите медаль!

Ответить

Нравственный

Маленьк…
4

Сообщение удалено

Ответить

Распространенный супер_стар

Нравственный
5

что за херню ты всюду пишешь? тебе делать нехер что ли?

Ответить

Виноватый

Распрос…
5

Это один из моих любимых юзеров а ты никто

Ответить

Распространенный

Виноват…
4

ну комнату себе снимите тогда, че сюда тащить

Ответить

Виноватый

Распрос…
4

Тебя забыли спросить на свободном сайте

Ответить

Чеченский магнит

Виноват…
2

хаха свободном лол

Ответить

Нравственн

Чеченск…
4

Сообщение удалено

Ответить

Чеченский

Нравств…
1

а?

Ответить

Нравственн

Чеченск…
3

Сообщение удалено

Ответить

Чеченский

Нравств…
1

а?

Ответить

Нравственн

Чеченск…
3

Сообщение удалено

Ответить

Нравственн

Нравств…
3

Сообщение удалено

Ответить

Феминизм

Нравств…
3

С*** т**** я хотел пикчу сохранить
Скинь в лс пж

Ответить

Нравственный

Распрос…
4

Сообщение удалено

Ответить

Распространенный

Нравств…
0

поскольку на прямые вопросы ты написал очередную херню, я повторю
что за херню ты всюду пишешь? тебе делать нехер что ли?

Ответить

Феминизм

Распрос…
3

Тебя это ебать не должно

Ответить

Распространенный

Феминизм
1

 Тебя забыли спросить на свободном сайте

Ответить

Маленький

Распрос…
0

хаха свободном лол

Ответить

alexferman

Маленьк…
–1

Откуда украинцам знать что такое свобода

Ответить

Маленький

alexfer…
0

Раздалось со стороны Казахстана

Ответить

alexferman

Маленьк…
1

Мы испокон веков привольно живём на степных просторах

Ответить

Маленький

alexfer…
2

Справедливо, извини

Ответить

Распростра

alexfer…
1

у меня пра-пра-деда раскулачили на степных просторах

Ответить

alexferman

Распрос…
1

Тебе, значит, где-то 8 лет

Ответить

Антигравит

Распрос…
0

Это не он, он пожилыми не занимается, больше по молодежи

Ответить

Нравственный

Распрос…
1

Сообщение удалено

Ответить

Маленький дым

Нравств…
1

Академик каких наук вы?

Ответить

Нравственн

Маленьк…
1

Сообщение удалено

Ответить

Маленький

Нравств…
2

Вечер в хату

Ответить

Маленький

Нравств…
1

Какая гадость. Такую важную новость засрали. Вам не стыдно?

Ответить

Нравственн

Маленьк…
1

Сообщение удалено

Ответить

Маленький

Нравств…
0

@кто это

Ответить

Кто это

Маленьк…
1

«Сладкийполуденныйсонныйпаралич» еще известен как: «NATO Liberator Soldier», «московский школьник», «листочек», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «Жёлтый Березовый Лист», «Саша», «legodetalka», «грязь из-под ногтей», «лесточик», «Степан Андрiйович Бандера», «Столярный верстачок BOSCH», «хороший человек», «гнидапостельныйклопгадмразбвош»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Маленький

Кто
2

@мЕдь вот 

Ответить

мЕдь

Маленьк…
2

NATO Liberator Soldier

Ясно либерал.

Ответить

мЕдь

мЕдь
3

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич тебе не стыдно?

Ответить

мЕдь

Нравств…
0

Сколько ходок, дед?

Ответить

Маленький

мЕдь
0

Посмотри

Ответить

мЕдь

Маленьк…
0

В личном деле данных нет. 

Ответить

Распространенный

Нравств…
0

отлично, академических знаний хватило ответить на половину вопроса. продолжим
 тебе делать нехер что ли?

Ответить

Нравственн

Распрос…
0

Сообщение удалено

Ответить

Распростра

Нравств…
1

депрессия - болезнь по МКБ которая лечится медикаментозно.
посоветуйтесь с врачом 

Ответить

Щячло

Распрос…
0

Не только медикаментозно.

Ответить

Распростра

Щячло
0

лучше про это забыть, люди начинают советовать человеку в депрессии "ну погуляй, отдохни". психотерапевты то до сих пор табу 

Ответить

Щячло

Распрос…
0

Я про когнитивно-поведенческую терапию...

Ответить

Маленький

Распрос…
0

А тебе?

Ответить

Распростра

Маленьк…
1

очевидно, что нехер.
иначе зачем я тут на дурачков время трачу

Ответить

Кирилл Молчанов

Нравств…
0

Он типо писал свои сообщения основываясь на своих академических знаниях. Академик ёптыть.

Ответить

Виноватый

Распрос…
2

Ты че охуел

Ответить

Виноватый украинец

Нравственный
0

Где ты живёшь?

Ответить

Нравственный

Виноват…
7

Сообщение удалено

Ответить

Виноватый

Нравств…
2

Я хочу познакомиться

Ответить

Нравственный

Виноват…
3

Сообщение удалено

Ответить

Маленький дым

Нравств…
2

Жду 

Ответить

Виноватый

Нравств…
1

Скинь

Ответить

Маленький

Виноват…
2

Он не даёт с*кло анимешное

Ответить

Виноватый

Нравств…
2

Зачем ты удалил все

Ответить

Маленький дым

Виноват…
0

В модуле Звезда

Ответить

Виноватый

Маленьк…
2

С тобтй я бы тоже познакомился

Ответить

Дурацкий парфюмер

Нравственный
1

Я лично посылал сигналы жопой в сторону мкс

Ответить

Grosse Tete

Артём
0

И обвинить в этом Госдеп

Ответить

badResistor

Артём
0
Ответить

Мобильный волк

22

Да даже не страшно, что бывают ошибки, они у всех бывают (и российскую космонавтику этот инцидент не опозорит), страшно что вместо простых извинений щяс роскосмос придумает и скажет своим ртом такую хуйню, что испанский стыд, начавшись под стенами Кремля завтра в ужасе достигнет берегов Камчатки 

Ответить

Grigory Kopiev

Мобильный
4

А уже:
В пресс-службе "Роскосмоса" инцидент с двигателями модуля "Наука" объяснили работой с остатками топлива. "Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - сообщили в госкорпорации.

Хорошо хоть не «Произошел хлопок в топливной системе, начался отрицательный рост управляемости станции»

Ответить

Дурацкий парфюмер

Мобильный
0

Фуу так по русафобски

Ответить

Маленький дым

10

Модуль @Сергей Звезда 

Ответить

Маленький дым

Маленький
8

@Плохие шутки репост

Ответить

Сергей Звезда

Маленький
3

Я оценил, спасибо

Ответить

Чистый франт

Сергей
2

Каково, когда наука в тебе начинает незапланировано газовать?

Ответить

Сергей Звезда

Чистый
3

обычный четверг

Ответить

Маленький дым

Сергей
2

Что-то лайка не вижу

Ответить

ouxen

Маленький
1

|Звезда|

Ответить

Дурацкий парфюмер

4

ЭТА ЗАПЛАНиравана, эта РАССИЯ

Ответить

Дурацкий парфюмер

Дурацкий
1

Так и ДоЛжно было быть

Ответить

Мобильный волк

Дурацкий
0

Орлов, не рвись

Ответить

Дурацкий парфюмер

Мобильный
0

Прости, зря быканул

Ответить

alexferman

2

Ща он станцию утопит нахуй))

Ответить

Антигравитационный торт

alexferman
1

Вы под подозрением 

Ответить

alexferman

Антигравитацион…
1

Я-то при чём

Ответить

Антигравитационн

alexfer…
4

На наш Байконур полезли небось 

Ответить

alexferman

Антигра…
3

Байконур наш

Ответить

Феминизм

alexfer…
0

Не знал что ты русский

Ответить

alexferman

Феминизм
4

Теперь знаешь

Ответить

Антигравитационн

alexfer…
0

Анаш 

Ответить

Дурацкий

alexfer…
0

Ты казах

Ответить

Антигравитационн

Дурацкий
1

Нет

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

Не ты

Ответить

Антигравитационн

Дурацкий
0

Я про него и пишу 

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

Так он казах

Ответить

Антигравит

Дурацкий
2

Нет

Ответить

Феминизм здорового человека

2

@Яна Ломакина тебя привязали к батарее и заставили сделать такой ник?
Верни прошлый.....

Ответить

Яна Ломакина

Феминизм
1

Негоже как-то единственной в редакции без имени сидеть 

Ответить

ouxen

Яна
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

ouxen
0

«Яна Ломакина» еще известен как: «yannlll»

***
Ну и зачем тебе это знать?

Ответить

ouxen

Кто
2

яснее не стало

Ответить

Дурацкий

ouxen
0

Кто бы сомневался

Ответить

ouxen

Дурацкий
0

я умный

Ответить

Дурацкий

ouxen
0

Но закладки на планшете у тебя так и не работают, какой же ты тогда умный

Ответить

ouxen

Дурацкий
0

работают

Ответить

Дурацкий

ouxen
0

О чем теперь ты будешь ныть????

Ответить

ouxen

Дурацкий
1

не знаю, у меня украли мечту

Ответить

Дурацкий

ouxen
0

Жаль, держись

Ответить

ouxen

Дурацкий
0

хуйле ты меня травишь

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Я пока меня спутником не накрыло давно так сладко не спал

Ответить

ouxen

Феминизм
1

ты привился?

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Да, вчера
А ты?

Ответить

ouxen

Феминизм
0

да, какие побочки?

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Пик 37,7 сегодня с утра, щас 37,0
Плечо болит в месте укола, башка побаливает (особенно если резко дергаться), глаза тоже
Мышцы и суставы периодически выебываются, но только если после продолжительного лежания на диване
Вчера подташнивало, ну и по аналогии с прививкой от гриппа после самого укола как после косяка, расслабон в мышцах

Ответить

ouxen

Феминизм
2

это у тебя синдром отмены

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Скорее бы уже пивка даа

Ответить

ouxen

Феминизм
0

хряпнул уже сегодня?

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Я не самоубийца с температурой бухать

Ответить

ouxen

Феминизм
0

выпьем вина, немного можно,
нежно целую тебя, осторожно

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Это монеточка?

Ответить

ouxen

Феминизм
0

а?

Ответить

Феминизм

ouxen
0

Когда тебе там второй раз втыкаться?

Ответить

ouxen

Феминизм
0

13

Ответить

ouxen

Феминизм
0
Ответить

Феминизм

ouxen
0

Если бы у меня такая абстиненция была, я бы уже либо спился, либо бросил пить

Ответить

Nick Rosenberg

2

Только пристыковались, а уже эксперименты!

Ответить

Чистый франт

1

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич а шо случилось?

Ответить

Нравственный волк

Чистый
0

перед мамой стыдно

Ответить

Чистый франт

Нравственный
1

да, она мне жаловалась на тебя

Ответить

Комментарий удален

Феминизм здорового человека

Small
0

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич отгрузи ему лайков

Ответить

Р О Б А Т

1

Будет наука кому-то 

Ответить

Николай Корягин

1

Наука пошла по Звезде

Ответить

Чеченский магнит

0

эх

Ответить

Антигравитационный торт

Чеченский
0

о Москвы, иди послушай 

Ответить

Чеченский магнит

Антигравитацион…
0

а?

Ответить

Андрей Иванов

0

Хакнуть МКС интересно могут?

Ответить

Индивидуальный Женя

Андрей
0

Всегда можно хакнуть наземные системы управления

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Энергетическая сверхдержава!🇷🇺

Ответить

Роман Андронов

0

Они в Роскосмос таджиков нанимают для работы? Или студентов? Сколько же с ней проблем, из последнего только: не прикрыли датчики, проебалисб с выведением на орбиту МКС, а теперь ещё и двигатели на автомате включились без спроса. 

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