Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за одновременного релиза «Чёрной вдовы» в кинотеатрах и на Disney+ Статьи редакции
Актриса считает, что компания нарушила условия контракта с ней.
Судебный иск от Йоханссон подали 29 июля в Высший суд Лос-Анджелеса. Представители актрисы утверждают, что Disney осознанно нарушила контракт, когда выпустила «Чёрную вдову» одновременно в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+ (за дополнительную плату в 30 долларов для подписчиков).
Основная причина спора — проценты с кассовых сборов, которых исполнительница роли Наташи Романофф лишилась в результате решения компании.
Источник Wall Street Journal, знакомый с условиями контракта, заявил, что актриса не получит около 50 миллионов долларов.
В иске говорится, что представители Йоханссон пытались выйти на переговоры с Disney ещё в 2019 году. Однако в компании заверили, что гарантируют эксклюзивное кинотеатральное «окно» для фильма после релиза, и дополнительно обговорят любые изменения.
Представители Disney на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.
Американский релиз «Чёрной вдовы» состоялся 9 июля 2021 года. В первый уикэнд сборы блокбастера в США оказались рекордными с начала пандемии — 80 миллионов долларов. Выход фильма в Disney+ за выходные принёс фильму ещё 60 миллионов.
На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составляют более 318 миллионов долларов.
По словам Йоханссон, «Черная вдова» — её последний фильм в киновселенной Marvel. «Я действительно довольна работой, которую я проделала за последние десять с лишним лет в Marvel. [...] Я чувствую, что моя работа с образом Наташи завершена», — сказала актриса.
Нравственный волк
Посмотрел бы я на тебя, когда тебя кинут на 50 лимонов
Необыкновенный волк
Спасибо @Сергей Звезда за минус за мнение , но фильм всё-равно хуйня.
Так меня не очень интересует твоё мнение о фильме. Я поставил дизлайк, потому что качество картины не имеет отношения к эпическому масштабу этой истории — актриса, ставшая одним из символов MCU, нашла яйца побороться с самой могущественной корпорацией, которой 10 лет приносила деньги (ну и которая позволяла зарабатывать невероятные деньги, vice versa)
Необыкновенный
А я поставлю тебе лайк
Нравственный волк
Какая кормушка? Они наебали её
Бюджетный франт
Наебали бы ее так на середине второй фазы, она бы один хуй в суд не пошла
Бюджетный франт
Плюс в Диснее явно не дауны сидят и юридически там не так все просто, как мне кажется
так и наебали после первого появления, собственно, в жч2. я бы даже побомбил с того, что вдова должна быть длинноногой и огненно рыжей, если бы они совсем колобка на роль беловой не взяли.
Я после второго жч уже смирился, что на канон болт положен, так что не особо бомбил по этому поводу)
Ну квм делает новый канон, на самом деле, и вселенная почти что вроде отдельная, типа 616, но КИНОШНАЯ.
Да и хуй с ней.
Как там здоровье Боба Оденкёрка?
а здесь разве не банят за ссылки на д*ф?
Поправочка - ее агенты судятся. Самой ей, мне кажется, похуй. Она заработала на жизнь нескольких поколений вперед
Соответствующий алмаз
С такой логикой пыня бы тоже не воровал.
Горный якорь
У скарлет рожа весь фильм такая, что будто под гуталаксом ходит. Единственный актёр в фильме это дэвид харбор и тот еле вытягивает из пучины уныния.