Актриса считает, что компания нарушила условия контракта с ней.

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Судебный иск от Йоханссон подали 29 июля в Высший суд Лос-Анджелеса. Представители актрисы утверждают, что Disney осознанно нарушила контракт, когда выпустила «Чёрную вдову» одновременно в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+ (за дополнительную плату в 30 долларов для подписчиков).

Основная причина спора — проценты с кассовых сборов, которых исполнительница роли Наташи Романофф лишилась в результате решения компании.

Источник Wall Street Journal, знакомый с условиями контракта, заявил, что актриса не получит около 50 миллионов долларов.

В иске говорится, что представители Йоханссон пытались выйти на переговоры с Disney ещё в 2019 году. Однако в компании заверили, что гарантируют эксклюзивное кинотеатральное «окно» для фильма после релиза, и дополнительно обговорят любые изменения.

Мы понимаем, что если планы изменятся, нам нужно будет обсудить это с вами, чтобы прийти к взаимопониманию, так как в сделке предусмотрены (очень крупные) премиальные с кассовых сборов. фрагмент из электронного письма юрисконсульта Marvel представителям Скарлетт Йоханссон

Представители Disney на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

Американский релиз «Чёрной вдовы» состоялся 9 июля 2021 года. В первый уикэнд сборы блокбастера в США оказались рекордными с начала пандемии — 80 миллионов долларов. Выход фильма в Disney+ за выходные принёс фильму ещё 60 миллионов.

На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составляют более 318 миллионов долларов.