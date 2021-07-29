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Новости
DTF

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за одновременного релиза «Чёрной вдовы» в кинотеатрах и на Disney+ Статьи редакции

Актриса считает, что компания нарушила условия контракта с ней.

41 41 комментарий
3407 просмотров

Судебный иск от Йоханссон подали 29 июля в Высший суд Лос-Анджелеса. Представители актрисы утверждают, что Disney осознанно нарушила контракт, когда выпустила «Чёрную вдову» одновременно в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+ (за дополнительную плату в 30 долларов для подписчиков).

Основная причина спора — проценты с кассовых сборов, которых исполнительница роли Наташи Романофф лишилась в результате решения компании.

Источник Wall Street Journal, знакомый с условиями контракта, заявил, что актриса не получит около 50 миллионов долларов.

В иске говорится, что представители Йоханссон пытались выйти на переговоры с Disney ещё в 2019 году. Однако в компании заверили, что гарантируют эксклюзивное кинотеатральное «окно» для фильма после релиза, и дополнительно обговорят любые изменения.

Мы понимаем, что если планы изменятся, нам нужно будет обсудить это с вами, чтобы прийти к взаимопониманию, так как в сделке предусмотрены (очень крупные) премиальные с кассовых сборов.

фрагмент из электронного письма юрисконсульта Marvel представителям Скарлетт Йоханссон

Представители Disney на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

Американский релиз «Чёрной вдовы» состоялся 9 июля 2021 года. В первый уикэнд сборы блокбастера в США оказались рекордными с начала пандемии — 80 миллионов долларов. Выход фильма в Disney+ за выходные принёс фильму ещё 60 миллионов.

На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составляют более 318 миллионов долларов.

По словам Йоханссон, «Черная вдова» — её последний фильм в киновселенной Marvel. «Я действительно довольна работой, которую я проделала за последние десять с лишним лет в Marvel. [...] Я чувствую, что моя работа с образом Наташи завершена», — сказала актриса.

#новости #disney #marvel

41 41 комментарий
16
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41 комментарий
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Необыкновенный волк

8

В такой параше только и сниматься, всё правильно

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Нравственный волк

Необыкновенный
14

Посмотрел бы я на тебя, когда тебя кинут на 50 лимонов

Ответить

Необыкновенный волк

Нравственный
11

Возьму плюс одну сиську, делов-то

Ответить

Bad Mother Fucker

Необыкновенный
5

не такой уж и плохой фильм

Ответить

Необыкновенный волк

Необыкновенный
1

Спасибо @Сергей Звезда за минус за мнение , но фильм всё-равно хуйня.

Ответить

Сергей Звезда

Необыкновенный
3

Так меня не очень интересует твоё мнение о фильме. Я поставил дизлайк, потому что качество картины не имеет отношения к эпическому масштабу этой истории — актриса, ставшая одним из символов MCU, нашла яйца побороться с самой могущественной корпорацией, которой 10 лет приносила деньги (ну и которая позволяла зарабатывать невероятные деньги, vice versa)

Ответить

Необыкновенный

Сергей
3

А я поставлю тебе лайк

Ответить

Сергей Звезда

Необыкн…
2

Респект

Ответить

Настоящий кофе

Сергей
0
Ответить

Антон Лисин

14

Это она ещё про торренты не знает 

Ответить

Бюджетный франт

4

Ну правильно, кормушка кончилась, можно и судиться теперь

Ответить

Нравственный волк

Бюджетный
7

Какая кормушка? Они наебали её

Ответить

Бюджетный франт

Нравственный
2

Наебали бы ее так на середине второй фазы, она бы один хуй в суд не пошла

Ответить

Бюджетный франт

Бюджетн…
1

Плюс в Диснее явно не дауны сидят и юридически там не так все просто, как мне кажется 

Ответить

Нравственный

Бюджетн…
3

везде есть дауны

Ответить

Бюджетный франт

Нравств…
9

В этой ветке нет

Ответить

Борат Сагдиев

Бюджетн…
2

Путин лучший президент. САСАЙ.

Ответить

Борат

Борат
1

нихуя тут борьба.

Ответить

ouxen

Борат
0

твоя

Ответить

Борат

ouxen
0

пол каравая

Ответить

Борат Сагдиев

Бюджетн…
0

так и наебали после первого появления, собственно, в жч2. я бы даже побомбил с того, что вдова должна быть длинноногой и огненно рыжей, если бы они совсем колобка на роль беловой не взяли.

Ответить

Бюджетный франт

Борат
0

Я после второго жч уже смирился, что на канон болт положен, так что не особо бомбил по этому поводу)

Ответить

Борат Сагдиев

Бюджетн…
0

Ну квм делает новый канон, на самом деле, и вселенная почти что вроде отдельная, типа 616, но КИНОШНАЯ.

Ответить

Бюджетный франт

Борат
0

Ну оно канеш понятно, но фанатской душе было бы приятно если бы хотя бы ключевые события были хоть примерно по мотивам канона)

Ответить

Борат

Бюджетн…
0

это да

Ответить

Андрей Рядькин

3

Микки маус  этого не простит 

Ответить

Папуша

1

Да и хуй с ней.
Как там здоровье Боба Оденкёрка?

Ответить

Сергей Звезда

Папуша
1

все ок https://dtf.ru/life/811816-bob-odenkerk-nahoditsya-v-stabilnom-sostoyanii-prichinoy-obmoroka-stali-oslozhneniya-s-serdcem

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
2

а здесь разве не банят за ссылки на д*ф?

Ответить

Сергей Звезда

Bad
3

меня нет 

Ответить

MangaloriANAL

Bad
0

А почему должны?

Ответить

Борат Сагдиев

Сергей
0

ты куда сбежал

Ответить

Папуша

Сергей
0

Спосибо

Ответить

ouxen

Папуша
0

а что с ним?😧

Ответить

Р О Б А Т

2

Проблемы белых людей из первого мира

Ответить

ouxen

1

похуй

Ответить

Danil Oputin

1

Поправочка - ее агенты судятся. Самой ей, мне кажется, похуй. Она заработала на жизнь нескольких поколений вперед

Ответить

Соответствующий алмаз

Danil
0

С такой логикой пыня бы тоже не воровал.

Ответить

Щячло Попячтса

Соответствующий
0

А он сам ворует?

Ответить

Собачий историк

0

Фильм все равно говно, впрочем, Скарлет в этом не виновата и была единственной серьёзной актрисой и актёром в фильме

Ответить

Горный якорь

Собачий
0

У скарлет рожа весь фильм такая, что будто под гуталаксом ходит. Единственный актёр в фильме это дэвид харбор и тот еле вытягивает из пучины уныния. 

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